Embora tenha havido gols de sobra dos americanos na segunda divisão do futebol inglês, os olhos dos torcedores americanos estavam voltados para uma entrada de 45 minutos na Serie A.

Christian Pulisic voltou a atuar neste fim de semana, e seu retorno foi a grande história do futebol americano. Mas não foi uma simples participação. Atuando ao lado do companheiro de seleção masculina dos Estados Unidos Yunus Musah, ele mudou o jogo e ajudou diretamente o Milan a conquistar um ponto no duelo da Serie A com a Lazio.

Também houve atuações importantes na Championship. Sebastian Berhalter deu sequência ao seu início eletrizante de trajetória no Middlesbrough, enquanto o começo de Jack McGlynn no Stoke ficou muito melhor com um grande gol do meio-campista da USMNT.

Então, sem mais delongas, aqui está um olhar mais atento sobre os Americanos no Exterior deste fim de semana.