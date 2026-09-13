Americanos no exterior: estrela da seleção dos EUA, Christian Pulisic volta com tudo, enquanto Sebastian Berhalter e Jack McGlynn brilham na Championship
Embora tenha havido gols de sobra dos americanos na segunda divisão do futebol inglês, os olhos dos torcedores americanos estavam voltados para uma entrada de 45 minutos na Serie A.
Christian Pulisic voltou a atuar neste fim de semana, e seu retorno foi a grande história do futebol americano. Mas não foi uma simples participação. Atuando ao lado do companheiro de seleção masculina dos Estados Unidos Yunus Musah, ele mudou o jogo e ajudou diretamente o Milan a conquistar um ponto no duelo da Serie A com a Lazio.
Também houve atuações importantes na Championship. Sebastian Berhalter deu sequência ao seu início eletrizante de trajetória no Middlesbrough, enquanto o começo de Jack McGlynn no Stoke ficou muito melhor com um grande gol do meio-campista da USMNT.
Então, sem mais delongas, aqui está um olhar mais atento sobre os Americanos no Exterior deste fim de semana.
Pulisic volta com assistência
Pulisic finalmente está de volta e fez questão de mostrar seu impacto.
Depois de várias semanas assistindo do lado de fora, a estrela americana saiu do banco contra a Lazio com o AC Milan perdendo por 2 a 0. Ele ajudou a mudar o jogo, dando a assistência para o primeiro gol do Milan aos 65 minutos, antes de os Rossoneri empatarem dois minutos depois. Foi exatamente o tipo de começo de que Pulisic precisava em sua primeira partida desde a derrota da USMNT para a Bélgica na Copa do Mundo deste verão.
Mas ele não estava sozinho. Yunus Musah também trabalhou bem no meio-campo quando entrou em campo no intervalo, fazendo sua parte para mudar o jogo de vez. Diego Moreira, que marcou os dois gols, com razão vai ficar com as manchetes, mas as estrelas americanas tiveram papel importante para garantir ao Milan um ponto que, no intervalo, parecia muito improvável.
Mesmo assim, todas as atenções estavam voltadas para Pulisic em sua primeira aparição na temporada, e ele aproveitou essa atuação para lembrar a todos que é um verdadeiro diferencial para este time do Milan.
Doblete de Berhalter pelo Boro
O sucesso inicial de Berhalter no Middlesbrough não parece ser obra do acaso, especialmente depois de ter feito sua melhor atuação até aqui com dois gols neste fim de semana.
Berhalter marcou os dois primeiros gols do Boro em um jogo caótico contra o Norwich, que terminou com sete gols entre as duas equipes. No fim, o Boro ficou com quatro desses sete graças ao gol da vitória nos acréscimos de Ashley Phillips.
Foi Berhalter, claro, quem roubou a cena com seus dois gols, marcados aos quatro e aos 36 minutos. Aidan Morris, por sua vez, começou ao lado de Berhalter no coração do meio-campo. Max Arfsten, enquanto isso, saiu do banco aos 73 minutos, quando o jogo ainda estava totalmente em aberto. No fim das contas, o Boro venceu com os três americanos em campo no apito final.
A vitória coloca o Boro em quarto lugar na tabela da Championship, um ponto atrás dos três times atrás deles, com um jogo a menos em relação a cada um. O acesso parece estar em pauta, e o início de temporada de Berhalter é um grande motivo para isso.
McGlynn marca o primeiro gol com uma pintura
Se você acompanhou minimamente a carreira de Jack McGlynn, provavelmente poderia imaginar como seria o primeiro gol dele pelo Stoke City. McGlynn não faz gols baratos, e a finalização de sábado passou longe de ser uma delas.
Nos acréscimos do primeiro tempo contra o Watford, McGlynn teve seu primeiro verdadeiro momento de magia com a camisa do Stoke. Depois de passar por um defensor, McGlynn bateu colocado no canto mais distante, sem dar qualquer chance ao goleiro, enquanto a bola morria no fundo da rede. Para quem acompanhou sua carreira, foi uma cena familiar, já que McGlynn criou o hábito de marcar golaços com o pé esquerdo. Desta vez, porém, foi com o direito, mostrando que McGlynn tem muitos recursos à disposição.
Embora uma lesão em um momento inoportuno tenha impedido que ele fizesse sua verdadeira investida por uma vaga na Copa do Mundo, McGlynn ainda tem apenas 23 anos e pode desempenhar um papel importante pela seleção dos Estados Unidos neste ciclo. Gols como o deste fim de semana também dão impulso, exatamente o que alguém como McGlynn precisa para começar o caminho rumo a 2030.
Busio dá assistência, mas sai lesionado
A boa notícia? Gianluca Busio deu mais uma assistência, a segunda em dois jogos. A má notícia? Saiu mancando, lesionado, pouco depois, o que pode frear a forma que vinha construindo neste início de temporada na Serie A.
Busio parecia incapaz de apoiar o peso no pé ao sair mancando pouco antes do intervalo na derrota por 4 a 2 para a Fiorentina. Busio havia participado do gol de abertura dessa derrota, servindo Akor Adams para a finalização aos 22 minutos. A conclusão de Adams foi fantástica, mas também foi a arrancada e o passe de Busio que a antecederam.
Pela forma atual, Busio certamente reforçou sua candidatura a uma convocação para a USMNT em setembro. Isso agora vai depender da lesão deste fim de semana, que pode ser um duro golpe para um jogador que vinha atuando em um nível incrivelmente alto.
Momentos que você pode ter perdido
+ Malik Tillman saiu do banco para dar uma assistência no gol de empate no empate por 2 a 2 contra Noahkai Banks e o Augsburg.
+ Gio Reyna jogou 91 minutos no empate do Strasbourg por 1 a 1 com o Monaco. Folarin Balogun, por sua vez, ficou fora devido a lesão.
+ Tim Weah seguiu como capitão e atuou por 90 minutos, mas o Marseille não conseguiu somar pontos na derrota por 1 a 0 para o Rennes.
+ Ricardo Pepi foi poupado e apareceu apenas no banco, enquanto Sergino Dest jogou 90 minutos na vitória do PSV por 4 a 1 sobre o Sparta Rotterdam no domingo.
+ Cole Campbell jogou o primeiro tempo da derrota do Elversborg por 2 a 1 para o Bayern de Munique.
+ Tyler Adams jogou 82 minutos no empate do Bournemouth por 2 a 2 com o Brentford antes de ser substituído com uma aparente cãibra.
+ Chris Richards foi titular, enquanto Zavier Gozo entrou no fim, na derrota do Crystal Palace, com 10 jogadores, para o Ipswich Town.
+ Não houve diferença entre Liverpool e Fulham, já que Antonee Robinson jogou 90 minutos pelo segundo em um empate sem gols.
+ Johnny Cardoso entrou como substituto quando o Atlético de Madrid marcou dois gols no fim em uma vitória sobre a Real Sociedad.
+ Foi um dia feio para Joe Scally e o Borussia Monchengladbach, com 10 jogadores, que foi atropelado por 5 a 0 pelo Freiburg.
+ Mark McKenzie começou na defesa enquanto o Toulouse apagou uma desvantagem de dois gols para arrancar um empate fora de casa contra o Lorient.
+ Tanner Tessmann jogou os três minutos finais do empate do Lyon por 0 a 0 com o Paris FC.
+ John Tolkin saiu do banco na derrota do Holstein Kiel, com 10 jogadores, por 1 a 0 fora de casa para o Heidenheim.
+ Diego Kochen fez uma defesa no empate do Lyngby por 1 a 1 com o Sonderjyske.