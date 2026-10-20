Se o período mais recente de treinos da seleção dos Estados Unidos deixou algo claro, é que Mauricio Pochettino não tem medo de confiar em jogadores da MLS. E isso é, sem dúvida, positivo. A liga pode não ser o destino final dos melhores jogadores do país, mas vem se mostrando uma plataforma de lançamento cada vez mais importante para eles.

É claro que isso não muda o fato de que muitos dos maiores astros da seleção dos Estados Unidos ainda atuam na Europa. Christian Pulisic, o melhor jogador da equipe, segue se destacando no Milan. Weston McKennie e Tim Weah continuam indispensáveis para Juventus e OM, respectivamente. Folarin Balogun pode ter tido dificuldades no início da temporada, mas ainda compete em alto nível pelo Monaco.

Então, com jovens talentos em ascensão como Cavan Sullivan e Julian Hall, o que tudo isso significa para os jogadores que atuam na Europa? Por muito tempo, suas vagas pareciam garantidas. Esse não é mais o caso. Em resumo, todos eles têm algo a provar. O cenário é instigante, e os jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.