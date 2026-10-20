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Americanos no exterior em debate: quão preocupante é o mau começo de Folarin Balogun? Gio Reyna voltou à sua melhor forma? E Cavan Sullivan deveria estar na Europa em janeiro?

A forte presença de jogadores da MLS na convocação mais recente de Mauricio Pochettino para a seleção dos Estados Unidos indica que esta será uma temporada decisiva para os jogadores americanos na Europa.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  •  Se o período mais recente de treinos da seleção dos Estados Unidos deixou algo claro, é que Mauricio Pochettino não tem medo de confiar em jogadores da MLS. E isso é, sem dúvida, positivo. A liga pode não ser o destino final dos melhores jogadores do país, mas vem se mostrando uma plataforma de lançamento cada vez mais importante para eles.

    É claro que isso não muda o fato de que muitos dos maiores astros da seleção dos Estados Unidos ainda atuam na Europa. Christian Pulisic, o melhor jogador da equipe, segue se destacando no Milan. Weston McKennie e Tim Weah continuam indispensáveis para Juventus e OM, respectivamente. Folarin Balogun pode ter tido dificuldades no início da temporada, mas ainda compete em alto nível pelo Monaco.

    Então, com jovens talentos em ascensão como Cavan Sullivan e Julian Hall, o que tudo isso significa para os jogadores que atuam na Europa? Por muito tempo, suas vagas pareciam garantidas. Esse não é mais o caso. Em resumo, todos eles têm algo a provar. O cenário é instigante, e os jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.

  • Qual americano na Europa teve o melhor início de temporada?

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    NurPhoto

    Berhalter surpreendeu muita gente com um bom início de passagem pelo Middlesborough.

    Tom Hindle: Gio Reyna. O meia-atacante recuperou a condição física, voltou à boa fase e, sobretudo, reencontrou um pouco da antiga confiança. Um gol contra o PSG no último fim de semana mostrou que esse enorme talento pode estar pronto para voltar a ter um impacto significativo na seleção dos Estados Unidos.

    Ryan Tolmich: Vários jogadores começaram bem, mas Alex Freeman tem bons argumentos para ser considerado o melhor. Ele já vinha em boa fase antes da pausa para as seleções e, depois dela, teve boas atuações durante os 90 minutos contra o Real Madrid e o Elche, com destaque para um desarme fantástico em Yan Diomande. O fato de suas atuações não terem sido muito vistosas também é um elogio, já que Freeman segue aprimorando seu jogo para se tornar um defensor completo. Se consegue fazer isso contra o Real Madrid, consegue contra qualquer adversário.

    Alex Labidou: A resposta mais fácil é Gio Reyna, que, batendo na madeira, tem jogado com regularidade e, discretamente, se firmado como um bom armador na Ligue 1. Mas vamos escolher Sebastian Berhalter. Levante a mão quem, há três anos, imaginava que o meio-campista se tornaria um jogador importante na Championship e ajudaria o Middlesbrough na luta pelo acesso. Há cinco anos, ele estava prestes a abandonar o futebol por completo. Agora, é um dos melhores jogadores da segunda divisão inglesa e também uma peça importante da seleção dos Estados Unidos comandada por Mauricio Pochettino.

  • Quem não correspondeu às expectativas?

    KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O bom desempenho de Malik Tillman pela seleção não se repetiu no clube.

    TH: Malik Tillman. Ele sempre impressiona muito pela seleção dos Estados Unidos, mas quase não joga pelo Bayer Leverkusen, pelo menos não com a frequência necessária. Sua transferência para o clube no verão passado parece ter sido um erro.

    RT: Ele marcou contra o Lech Poznan na semana passada, o que deve ajudar, mas a situação ainda tem sido difícil para Tillman. Ele não conseguiu causar impacto no Bayer Leverkusen, razão pela qual também não tem sido utilizado como um jogador capaz de mudar o jogo ao entrar em campo. Ele precisa lutar por minutos regulares, algo difícil de entender diante do quanto tem jogado bem pela seleção.

    AL: Christian Pulisic. Sim, ele voltou de uma lesão significativa mais rápido do que qualquer um imaginava, considerando as informações divulgadas durante a Copa do Mundo sobre a gravidade do problema. Mas esta é a primeira vez em algum tempo que não se espera que ele seja titular regularmente em seu clube. Alguns vão citar o Chelsea, mas as lesões e as constantes trocas de treinador foram, em grande parte, responsáveis pela incerteza em Londres. No Milan, a questão está mais ligada à adaptação dele à abordagem tática singular de Ruben Amorim. Ele tem enfatizado que quer permanecer em Milão a longo prazo, mas o fato de nem ele nem o clube terem assinado um novo contrato deve acender o sinal de alerta.

  • Algum titular na Copa do Mundo deve se preocupar com sua vaga?

    New York City FC v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Matt Freese foi titular no gol da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, mas sua permanência na posição está longe de ser garantida.

    TH: Quem quer que fosse jogar na ponta direita, porque Cavan Sullivan vai começar como titular por ali agora.

    RT: Matt Freese é a escolha óbvia, especialmente depois desta concentração mais recente. O goleiro do NYCFC jogou pouco, enquanto dois recém-chegados, Diego Kochen e Brian Schwake, entraram na disputa. Somando-se a isso algumas dificuldades recentes na MLS, Freese terá, no mínimo, de brigar para manter a titularidade.

    AL: Vamos com dois nomes aqui: Antonee Robinson e Weston McKennie. Jedi é uma escolha fácil por causa da idade e do histórico de lesões, embora ainda possa contribuir em alto nível quando está em sua melhor fase. No caso de McKennie, a questão é mais de encaixe. Ele fez algumas boas partidas sob o comando de Pochettino, mas ainda não vimos atuações dominantes como as que apresentou ao despontar sob o comando de Gregg Berhalter. Com Sebastian Berhalter se tornando indispensável e Brooklyn Raines começando a se destacar, entre outros, não seria surpresa ver McKennie passar a integrar a rotação em vez de ser titular absoluto.

  • Quão preocupante é o início ruim de Folarin Balogun?

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    Pro Sports Images

    Balogun tem tido poucas oportunidades de jogar até agora nesta temporada.

    TH: É RUIM. Balogun claramente tentou forçar uma transferência no último dia da janela, e não dá para criticá-lo por isso. Ele tem todo o direito de cuidar da própria carreira. No entanto, a fase de Paris Brunner faz com que sua ausência não tenha sido muito sentida. Por que tirar do time um jovem que está marcando gols com tanta facilidade? O fato de Balogun não ter conseguido sair agora é um grande revés.

    RT: Bastante preocupante. Balogun é um dos jogadores da seleção dos Estados Unidos capazes de mudar o rumo de uma partida e, aos 25 anos, está entrando no auge da carreira. Ainda assim, parece estar desperdiçando um período prolongado dessa fase em uma situação indefinida no Monaco. A transferência frustrada já teve consequências. A esperança é que elas não durem muito.

    AL: Chamar o início de Balogun de ruim após apenas três jogos parece precipitado, mas suas dificuldades não surpreendem. No esporte, metade é talento e metade é mentalidade, e tanto Balogun quanto o Monaco deixaram claro que a venda seria o melhor para os dois lados. Com a transferência para o Everton fracassando de forma espetacular, ambos precisam lidar com as consequências. O Monaco não pode deixar um jogador valioso de lado por meses, mesmo que já tenha seguido outro caminho taticamente. Balogun, por sua vez, precisa manter o profissionalismo até surgir outra oportunidade de transferência. A preocupação maior é quem vai contratá-lo sem o interesse gerado pela Copa do Mundo que ele tinha há alguns meses. É uma situação difícil para todos os envolvidos.

  • Palpite prematuro demais sobre uma transferência em janeiro?

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    ANP

    Pepi pode mudar de clube em janeiro após ter sido repetidamente ligado às principais ligas da Europa.

    TH: Ricardo Pepi, desde que continue em boas condições físicas. Ele já cogitou uma ida ao Fulham e, antes disso, foi ligado a vários outros clubes. Não espero uma transferência para a Premier League, mas ele precisa dar um passo à frente em relação à Eredivisie.

    RT: Vou arriscar e dizer Cavan Sullivan. Se continuar jogando nesse nível, haverá motivos para questionar se ele ainda tem algo a aprender na MLS. Dito isso, talvez ainda precise amadurecer como pessoa antes de ir para a Europa. Mas, considerando apenas seu futebol, ele parece pronto para receber uma oportunidade em um país onde teria permissão para jogar.

    AL: Vou trapacear aqui e escolher dois de novo. Balogun não será transferido em definitivo, mas será emprestado a um clube de Portugal, da Turquia ou da Alemanha, onde poderá recuperar a confiança. Depois, apesar do que dizem Pulisic e Milan, Christian Pulisic se tornará jogador da MLS, no NYCFC ou no Inter Miami, dependendo do que acontecer com o futuro de Lionel Messi.

  • Quem tem mais chances de conquistar títulos nesta temporada?

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    Focus Images

    O Celtic de Auston Trusty teve um bom início de temporada em 2026.

    TH: Nesse ritmo, Auston Trusty estará erguendo o troféu da SPL até a segunda semana de fevereiro. O PSV de Ricardo Pepi certamente também vencerá a Eredivisie. Mas, como não é certo que Pepi ainda esteja lá no fim da temporada, fico com Trusty.

    RT: Escolha segura? Auston Trusty e Celtic. Aposta ousada? Johnny Cardoso e Atlético de Madrid. A equipe parece ser a mais preparada para disputar o título com o Barcelona e, mesmo que isso não aconteça, o Atlético de Madrid pelo menos dificultará a vida do rival o máximo possível ao longo da temporada de La Liga.

    AL: Vamos ousar e dar ao Middlesbrough o título da Championship.