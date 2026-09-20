A partir da próxima semana, todas as atenções estarão voltadas para a seleção masculina dos Estados Unidos. Muitas das estrelas deste fim de semana, porém, foram jogadores que não estão na lista para a próxima convocação.

Teve gols na Championship, um golaço de Jack McGlynn e o primeiro gol de Max Arfsten. Também teve gol de Christian Pulisic, que precisava dessa finalização mais do que ninguém. Folarin Balogun fez seu aguardado retorno pelo Monaco após um verão caótico, enquanto Johnny Cardoso ajudou o Atletico Madrid a bater o rival da cidade Real Madrid no maior jogo do fim de semana.

Também houve notícias importantes envolvendo jogadores da próxima equipe da USMNT. Ricardo Pepi deixou a derrota do PSV por 3 a 2 para o FC Twente com uma lesão e, posteriormente, se retirou do período com a USMNT, com Damion Downs sendo convocado para substituí-lo. O desempenho de Downs na ausência de Pepi será um ponto-chave a observar enquanto os jogadores chegam a Atlanta para o período de treinos nesta semana.

Então, sem mais delongas, aqui está um olhar mais atento sobre os americanos no exterior neste fim de semana.