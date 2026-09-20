Americanos no exterior: Christian Pulisic encerra jejum de gols no Milan, enquanto Folarin Balogun retorna pelo Monaco
A partir da próxima semana, todas as atenções estarão voltadas para a seleção masculina dos Estados Unidos. Muitas das estrelas deste fim de semana, porém, foram jogadores que não estão na lista para a próxima convocação.
Teve gols na Championship, um golaço de Jack McGlynn e o primeiro gol de Max Arfsten. Também teve gol de Christian Pulisic, que precisava dessa finalização mais do que ninguém. Folarin Balogun fez seu aguardado retorno pelo Monaco após um verão caótico, enquanto Johnny Cardoso ajudou o Atletico Madrid a bater o rival da cidade Real Madrid no maior jogo do fim de semana.
Também houve notícias importantes envolvendo jogadores da próxima equipe da USMNT. Ricardo Pepi deixou a derrota do PSV por 3 a 2 para o FC Twente com uma lesão e, posteriormente, se retirou do período com a USMNT, com Damion Downs sendo convocado para substituí-lo. O desempenho de Downs na ausência de Pepi será um ponto-chave a observar enquanto os jogadores chegam a Atlanta para o período de treinos nesta semana.
Então, sem mais delongas, aqui está um olhar mais atento sobre os americanos no exterior neste fim de semana.
Pulisic marca um gol para mandar um recado
Depois de voltar com uma assistência saindo do banco na semana passada, Christian Pulisic respondeu à sua exclusão da USMNT com algo ainda melhor: um gol.
O gol foi o primeiro dele pelo Milan neste ano-calendário, e foi fácil perceber que Pulisic sentiu o peso disso quando a bola cruzou a linha. A comemoração foi enfática, assim como a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce.
Agora, Pulisic não ficou fora da USMNT por causa do jejum de gols, e sim por sua condição física. No entanto, ele está começando a parecer em forma, e este gol vai dar ainda mais impulso ao seu jogo e mais confiança daqui para frente.
Isso é uma boa notícia para Pulisic, para o Milan e, sim, para a USMNT, que sem dúvida receberá Pulisic de volta em breve.
O grande retorno de Balogun
Foram apenas 14 minutos em campo, mas, considerando tudo, foram 14 minutos muito notáveis para Folarin Balogun.
O atacante da seleção dos Estados Unidos fez sua primeira partida na temporada pelo Monaco e isso talvez seja um passo para deixar para trás sua agitada saga de transferência. O atacante segue como jogador do Monaco depois que sua ida para o Everton melou no último dia da janela, mas não atuava pelo clube da Ligue 1 desde então por problemas de lesão.
É por isso que seu retorno neste fim de semana foi notável. Ele não fez muita coisa, embora o Monaco tenha marcado o gol da vitória depois que o atacante entrou em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Lens.
Agora, com a pausa internacional se aproximando, será interessante ver como será a carga de minutos de Balogun quando o Monaco voltar a jogar, mas a sexta-feira representou ao menos um passo à frente, enquanto o atacante tenta reencontrar seu ritmo.
McGlynn brilha novamente
Se você achou que o último gol dele foi bonito, este foi ainda melhor. É isso que McGlynn faz: marca golaços.
O golaço mais recente saiu contra o Sheffield United, e em um momento crucial. Com o Stoke atrás no placar, McGlynn apareceu para soltar uma bomba aos 78 minutos, empatando o jogo de forma espetacular. O Stoke depois buscou a vitória com outro gol oito minutos mais tarde, com a grande finalização de McGlynn sendo o catalisador de uma reação importante.
A vida na Championship parece cair bem para McGlynn, que é tanto um veterano da USMNT quanto um jovem jogador brigando por uma chance na seleção no caminho até 2030. Momentos como esse certamente vão ajudar.
Arfsten é a mais recente estrela do Boro a causar impacto
Bem-vindo à festa, Max Arfsten.
O lateral se tornou o mais recente americano do Middlesbrough a ter um momento marcante ao marcar um gol no empate por 2 a 2 com o Birmingham City. O gol de Arfsten abriu o placar e mostrou a frieza do lateral, que conseguiu acertar o canto chutando da entrada da área.
O primeiro gol de Arfsten saiu em sua terceira partida como titular em sete aparições, com o ex-astro do Columbus Crew atuando principalmente como opção no banco até aqui. Este jogo foi uma boa amostra do que ele pode fazer, já que completou quatro dribles, mais do que qualquer outro jogador na partida. Esse tipo de impacto ofensivo foi o que levou Arfsten à USMNT e, apesar de ter ficado fora desta convocação mais recente, também é seu melhor caminho para manter um lugar.
Arfsten não foi o único americano a causar impacto. Aidan Morris brilhou no meio-campo, completando mais passes do que qualquer outro jogador em campo, enquanto Sebastian Berhalter foi o primeiro a sair do banco, aos 63 minutos. O Boro ficará desapontado com um empate que lhe custou a chance de assumir a liderança, mas Arfsten pode tirar incentivo de sua atuação. Sua capacidade ofensiva ajudou a lhe render um lugar na USMNT e, depois de ficar fora da convocação mais recente, mostrar mais disso é seu melhor caminho de volta.
Momentos que você pode ter perdido
+ Johnny Cardoso jogou os 90 minutos para ajudar o Atletico Madrid a derrotar o rival Real Madrid por 2 a 1 no dérbi.
+ Tim Weah foi expulso após receber dois cartões amarelos na derrota do Marseille para o PSG por 2 a 1.
+ Ricardo Pepi deixou a derrota do PSV para o FC Twente por 3 a 2 com uma lesão que pode limitá-lo para o período de treinamentos da USMNT.
+ Nada separou o Leeds de Brenden Aaronson de Chris Richards e o Crystal Palace em um empate sem gols entre os dois veteranos de Copa do Mundo.
+ Weston McKennie foi sólido como de costume na vitória da Juventus por 2 a 0 sobre a Atalanta.
+ Alex Freeman teve uma atuação forte na lateral direita na vitória convincente do Villarreal sobre o Levante por 3 a 1.
+ Auston Trusty, Cameron Carter-Vickers e o Celtic perderam sua terceira partida seguida e a segunda para o Rangers nesse período, com o rival vencendo este Old Firm por 1 a 0.
+ George Campbell e o West Brom sofreram um gol logo após o intervalo e perderam por 1 a 0 para o Wolves.
+ Tyler Adams viralizou por atropelar o defensor do Liverpool Milos Kerkez, mas o Liverpool levou a melhor com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth.
+ Cole Campbell liderou a visita do Elversberg ao Schalke em dribles certos, com sete. Ainda assim, os dois times dividiram os pontos em um empate sem gols.
+ Foi um dia duro para Diego Kochen e o Lyngby, que ficou com 10 jogadores e perdeu por 4 a 0 para o Silkeborg.
+ Joe Scally jogou 76 minutos na derrota do Borussia Mönchengladbach por 4 a 3 para o Mainz, que lançou Lennard Maloney como substituto no fim para garantir a vitória.
+ Gio Reyna não conseguiu causar impacto em seus 67 minutos em campo na derrota do Strasbourg para o Paris FC por 1 a 0.
+ Mark McKenzie liderou a partida em ações defensivas ao ajudar o Toulouse a conquistar um resultado de 3 a 2 contra o Le Havre.
+ Tanner Tessmann jogou os 11 minutos finais da goleada do Lyon por 4 a 0 sobre o Rennes.