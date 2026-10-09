Esta pausa internacional durou uma eternidade.

É difícil acreditar que a última partida de futebol doméstico que todos nós acompanhamos foi em 20 de setembro. Naquela época, o Manchester City ainda não havia sido publicamente considerado culpado por 114 infrações financeiras. A seleção masculina dos Estados Unidos ainda enfrentava todo tipo de ceticismo por causa de um elenco jovem e de um cenário incerto após a eliminação na Copa do Mundo. Jose Mourinho aparecia em coletivas de imprensa com impressões de decisões de arbitragem. E Cristiano Ronaldo ainda era, sem dúvida, um jogador em harmonia na seleção de Portugal.

Como as coisas podem mudar, hein?

O mundo do futebol meio que explodiu desde então. Ainda assim, enquanto todo o resto parece estar queimando, a perspectiva da seleção masculina dos Estados Unidos é bastante boa. O técnico Mauricio Pochettino agora tem algo que se aproxima de profundidade de elenco, e seus grandes nomes, antes estrelas indiscutíveis, têm algo a provar. Não há absolutamente nada de errado com isso.

Também ajuda o fato de que todos eles estarão em campo por seus clubes neste fim de semana. Então, com isso, a GOAL analisa os jogos que vêm por aí para alguns dos principais americanos no exterior...