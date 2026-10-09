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Americans Abroad 1-1 GOAL

Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie têm um ponto a provar, enquanto Gio Reyna busca dar sequência à retomada na USMNT

A pausa para os jogos de seleções trouxe esperança para alguns azarões e destacou a necessidade de os habituais mostrarem que ainda conseguem render.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Esta pausa internacional durou uma eternidade.

    É difícil acreditar que a última partida de futebol doméstico que todos nós acompanhamos foi em 20 de setembro. Naquela época, o Manchester City ainda não havia sido publicamente considerado culpado por 114 infrações financeiras. A seleção masculina dos Estados Unidos ainda enfrentava todo tipo de ceticismo por causa de um elenco jovem e de um cenário incerto após a eliminação na Copa do Mundo. Jose Mourinho aparecia em coletivas de imprensa com impressões de decisões de arbitragem. E Cristiano Ronaldo ainda era, sem dúvida, um jogador em harmonia na seleção de Portugal.

    Como as coisas podem mudar, hein?

    O mundo do futebol meio que explodiu desde então. Ainda assim, enquanto todo o resto parece estar queimando, a perspectiva da seleção masculina dos Estados Unidos é bastante boa. O técnico Mauricio Pochettino agora tem algo que se aproxima de profundidade de elenco, e seus grandes nomes, antes estrelas indiscutíveis, têm algo a provar. Não há absolutamente nada de errado com isso.

    Também ajuda o fato de que todos eles estarão em campo por seus clubes neste fim de semana. Então, com isso, a GOAL analisa os jogos que vêm por aí para alguns dos principais americanos no exterior...

  • Christian Pulisic precisa de um grande jogo

    AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic tentará dar sequência à sua boa fase depois de balançar as redes no último jogo do Milan antes da pausa internacional.

    Certo então, Christian, é hora de nos mostrar o que você consegue fazer. Há algumas ressalvas aqui: Pochettino sempre convocaria um grupo de jovens para o primeiro período da USMNT após a Copa do Mundo, com apenas amistosos no calendário. Pulisic também vem de duas lesões consecutivas e só agora está voltando à forma pelo Milan. E, sim, ele continua sendo o melhor jogador dos EUA.

    Mas seu status de estrela única em um time cheio de "mais ou menos?" Bem, isso certamente mudou depois das atuações de afirmação de jogadores como Cavan Sullivan e Julian Hall. Na verdade, existe uma suspeita crescente de que o lugar de Pulisic na seleção talvez não seja tão garantido quanto já foi um dia. Então, como provar o contrário? Bem, há algumas opções aqui. A primeira e mais óbvia é impressionar Pochettino quando ele for inevitavelmente chamado para o elenco para os jogos da Liga das Nações no próximo mês. Isso faria sentido. Mas há nove jogos do Milan antes deles, incluindo um confronto complicado da Liga Europa e o pequeno detalhe do clássico de Milão. Divirta-se com isso.

    A prioridade imediata, porém, tem de ser o Sassuolo no domingo. Eles conseguiram um bom resultado ao vencer uma Juventus mediana logo antes da pausa internacional e certamente não são um adversário a ser subestimado. Mas, se o Milan quiser mostrar que deu a volta por cima sob o comando do técnico Ruben Amorim, então esses são os tipos de time que precisam ser derrotados. Amorim está invicto em seus primeiros cinco jogos na Serie A como técnico. Esta seria uma boa oportunidade para fazer seis. Uma vitória seria melhor ainda, e Pulisic é central nesse esforço.

  • Weston McKennie encontrará seu lugar?

    FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGEN
    AFP

    McKennie tem sofrido com lesões depois de se firmar como peça-chave da Juventus no ano passado.

    Tem sido uma temporada estranha até aqui para Weston McKennie, que disputou apenas três jogos em todas as competições pela Juventus depois de ter impressionado tanto, tanto pelos EUA na Copa do Mundo. Ele foi um dos destaques daquela equipe e teve muito azar por perder o início de setembro depois de sofrer uma lesão em um treino.

    A boa notícia? Ele está de volta. Cerca de 70 minutos consistentes em um amistoso em 2 de outubro mostraram que está pronto para jogar futebol novamente, e Luciano Spalletti sempre manteve a confiança no meio-campista versátil. Mauricio Pochettino certa vez descreveu a Juve como "McKennie e outros 10". Isso talvez tenha sido um tanto hiperbólico, mas também não estava errado.

    Então, McKennie está bem fisicamente de novo. E o adversário? O Cagliari, atualmente em quarto lugar na liga depois de começar a campanha com quatro vitórias em cinco jogos. Na realidade, este é um time de meio de tabela que a Juve deve superar. Mas esses irritantes jogos de domingo à noite podem apresentar todo tipo de problema.

  • A boa fase de Gio Reyna na seleção dos Estados Unidos pode se traduzir?

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Reyna impressionou pelos EUA durante a pausa internacional e pode ter encontrado um lar de longo prazo no Strasbourg.

    Defensores do Gio Reyna, levantem-se.

    Quem sempre disse que Reyna é o jogador mais talentoso deste elenco dos EUA pode estar se sentindo um pouco vindicado neste momento. Sim, Cavan Sullivan ficou com todas as manchetes por suas atuações durante a longa demais janela internacional. Mas Reyna foi um tipo de presença constante e organizada. Ele atuou nos quatro jogos, jogou pelo menos 45 minutos em todos eles, saiu com duas assistências e serviu como peça de ligação no meio-campo de Pochettino.

    Talvez esse seja o papel que mais combina com ele. Deixe um monte de jogadores correr ao seu redor, e Reyna pode fazer a parte divertida dos dribles e passes no meio disso tudo. Se der certo, vira uma fórmula interessante. O Strasbourg, seu novo clube, até certo ponto já descobriu isso. O meio-campo de três homens da equipe é basicamente formado por dois jogadores de muita corrida e Reyna para ocupar os espaços e se conectar com a linha de frente. Usá-lo mais como um camisa 8 flutuante, como um Luka Modric muito, muito, muito estranho, tem sido uma fórmula razoável para o time da Ligue 1, que ocupa o meio da tabela e pode marcar gols com facilidade quando encaixa.

    E o Nice é um bom alvo. O time perdeu alguns de seus melhores jogadores nos últimos anos e escapou por pouco do rebaixamento na temporada 2025-26. Nesta campanha, venceu apenas um dos cinco primeiros jogos e marcou só três gols. Este pode ser um bom jogo para Reyna.

  • Chris Richards enfrenta seu ex-treinador

    Crystal Palace FC v KKS Lech Poznan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Richards jogou todos os minutos do Crystal Palace na Premier League até agora nesta temporada.

    Oliver Glasner fez maravilhas por Chris Richards no Crystal Palace. Tratava-se de um zagueiro com muito talento bruto que, na verdade, só precisava ganhar confiança. O sistema com três zagueiros de Glasner destacou ao mesmo tempo os pontos fortes de Richards e lhe deu espaço para evoluir. Basicamente, a orientação era: "vá ganhar bolas pelo alto e seja um pouco mais corajoso nos passes".

    E foi isso que Richards fez. Ele deixou de ser o americano que enfrentava muita desconfiança de torcedores ingleses esnobes para se tornar o cara que se encaixou. A saída de Glasner para o Nottingham Forest foi um golpe enorme. Ainda assim, Richards se adaptou bem sob o comando do novo técnico, Pierre Sage. Ele jogou todos os minutos na Premier League, e certamente ajuda o fato de que o novo chefe também prefere um sistema com três zagueiros.

    No domingo, ele reencontrará seu antigo treinador, quando o Palace enfrentar um Nottingham Forest que ainda tenta se encontrar um pouco. Richards vai torcer para que seja o jogo com menos gols possível, da melhor maneira.