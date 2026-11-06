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American Abroad GFX GOAL

Americanos no exterior: Christian Pulisic e Weston McKennie se preparam para voltar à seleção dos EUA, mas Tim Weah e Joe Scally podem fazer Mauricio Pochettino pensar duas vezes?

Estrelas de volta, caras novas e ausências notáveis: Um último fim de semana pelos clubes para ganhar embalo antes de defender a seleção masculina dos Estados Unidos ou mostrar a Mauricio Pochettino o que ele está perdendo.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Com a divulgação da lista de convocados da seleção masculina dos Estados Unidos nesta semana, as atenções se voltam para a pausa internacional. Antes, porém, ainda há muito a resolver nos clubes. Os principais nomes do futebol americano têm uma série de jogos decisivos por suas equipes antes de embarcar para Atlanta, onde começarão a preparação para a Liga das Nações da Concacaf.

    Os jogadores da seleção dos Estados Unidos atravessam um período movimentado. Depois de muitos deles entrarem em campo por competições europeias no meio da semana, voltam a atuar por suas ligas nacionais neste fim de semana. Em seguida, a seleção terá dois jogos decisivos contra o Haiti. O ritmo não diminui nunca, não é? Cada um dos 25 convocados também quer ganhar um último impulso antes da pausa internacional.

    Enquanto isso, há muitos jogadores que ficaram fora da lista. Eles também entrarão em campo neste fim de semana, motivados a mostrar ao técnico da seleção, Mauricio Pochettino, por que merecem uma oportunidade na próxima convocação, mesmo que ela ainda pareça distante.

    GOAL analisa os principais assuntos envolvendo os jogadores americanos no exterior...

  • Pulisic, McKennie e Balogun se preparam para retornos importantes

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    Nicolo Campo

    Christian Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun têm compromissos com seus clubes antes de se reapresentarem à seleção dos Estados Unidos para o confronto com o Haiti pela Liga das Nações.

    Christian Pulisic, Weston McKennie e Folarin Balogun talvez sejam os três jogadores mais conhecidos da seleção dos Estados Unidos. Nenhum deles esteve na primeira concentração após a Copa do Mundo, em setembro. Desta vez, porém, os três devem estar presentes.

    McKennie e Pulisic chegarão a Atlanta um pouco mais tarde por causa de seus compromissos no Campeonato Italiano, já que ambos jogam no domingo. McKennie e a Juventus visitarão a Fiorentina na última partida do dia, enquanto o Milan de Pulisic também jogará fora de casa, contra o Genoa. Depois disso, os dois seguirão para os Estados Unidos, onde reencontrarão rostos conhecidos e conhecerão alguns novos.

    Balogun, por sua vez, tem jogado bem menos do que seus dois companheiros de seleção, apesar dos problemas com lesões enfrentados por eles. A situação, porém, parece estar mudando para ele no clube. Depois de marcar contra o Paris FC no fim de semana passado, foi titular em uma partida da Conference League contra o Nordsjaelland no meio da semana, dando sinais de que o Monaco agora tem um plano para ele. A grande dúvida é se jogará no domingo contra o Le Mans antes de provavelmente ganhar um bom tempo em campo pela seleção dos Estados Unidos no próximo fim de semana, contra o Haiti.

  • Freeman e Villarreal buscam reação

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    Ball Raw Images

    Após ser goleado pelo PSG, o Villarreal também vive uma situação difícil no campeonato nacional.

    É justo dizer que Alex Freeman e o Villarreal precisam de uma partida para se recuperar. Para ser justo, o mesmo vale para a maioria dos times que enfrentam o PSG, mas a experiência do Villarreal foi particularmente dura. 6 a 0 em casa, sob os holofotes da Champions League? Isso vai doer.

    Depois de uma noite dessas, só resta rever os planos, esquecer o que aconteceu e virar a página. O próximo compromisso de Freeman e do Villarreal é contra o Getafe, antes de uma breve pausa para os jogos das seleções.

    Infelizmente para o Villarreal, essa partida parece ter muito em jogo. O Submarino Amarelo se consolidou como uma equipe de nível de Champions League, mas, no momento, está em nono lugar em La Liga. Não é fácil recuperar terreno na competição, então perder pontos complica a situação, e o Villarreal já deixou escapar pontos demais no campeonato nacional enquanto disputa os jogos na Europa.

    Por isso, há pressão sobre o Villarreal, especialmente depois de como a equipe jogou na terça-feira.

  • Reynolds e Castaneda jogam antes de grande oportunidade na seleção dos Estados Unidos

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    SOPA Images

    Bryan Reynolds e Santiago Castaneda têm mais uma chance de impressionar por seus clubes antes de sua primeira concentração com a seleção dos Estados Unidos sob o comando de Mauricio Pochettino.

    Bryan Reynolds e Santiago Castaneda estão em destaque após receberem suas primeiras convocações para a seleção dos Estados Unidos sob o comando de Pochettino. Antes de seguirem para Atlanta, porém, os dois terão outra chance neste fim de semana de mostrar o que chamou a atenção do treinador.

    Reynolds tem se destacado como ala pelo Rennes nesta temporada e tentará manter o bom desempenho neste fim de semana, contra o Lille. Depois de terminar a temporada passada em sexto lugar, o Rennes volta a brigar pelas primeiras posições da Ligue 1: está em quinto após nove jogos. Reynolds tem feito sua parte e, embora boa parte de seus minutos em campo recentemente tenha vindo em competições europeias, vale observar se ele conseguirá mudar esse cenário e ajudar sua equipe a subir na tabela.

    Ninguém esperava que o Paderborn de Castaneda disparasse na tabela da Bundesliga, mas, por enquanto, a equipe tem se mantido relativamente firme. Promovido da 2. Bundesliga por meio do playoff, o Paderborn chega ao jogo deste fim de semana contra o Eintracht Frankfurt na 14ª posição. Para um time recém-promovido permanecer na primeira divisão, sua espinha dorsal precisa ser forte, e Castaneda tem contribuído para isso no centro do meio-campo.

    Este fim de semana, portanto, será mais um teste antes de os dois se apresentarem à seleção dos Estados Unidos e começarem de fato a disputar uma vaga na equipe.

  • Como reagem os preteridos?

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    as-sportfoto

    Vários jogadores terão de transformar a decepção em motivação neste fim de semana.

    Não faltam jogadores de renome deixados de fora desta convocação. Brenden Aaronson, Joe Scally, Tim Weah, Max Arfsten, Yunus Musah, Tanner Tessmann, Aidan Morris: a lista é longa, e ainda há outros nomes que poderiam ser incluídos. Com a ausência ainda recente na cabeça, como eles vão lidar com isso?

    Scally vive a melhor fase entre eles e entrará em campo pelo Borussia Monchengladbach contra o Hamburg. De todos os jogadores, provavelmente era quem tinha os melhores argumentos para ser convocado. Agora, só lhe resta manter a cabeça baixa, continuar trabalhando, talvez seguir marcando gols e esperar uma nova chance em março. O mesmo vale para Weah, que foi capitão do Marseille na vitória sobre o Bayer Leverkusen na quinta-feira e agora conduzirá sua equipe em uma partida contra o Lens neste fim de semana.

    Para Scally, Weah e todos os outros, ficar fora da convocação será difícil de engolir. Mas eles não poderão se deixar abater pela decepção, pelo menos até o fim dessas partidas e o início da pausa para as seleções.