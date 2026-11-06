Com a divulgação da lista de convocados da seleção masculina dos Estados Unidos nesta semana, as atenções se voltam para a pausa internacional. Antes, porém, ainda há muito a resolver nos clubes. Os principais nomes do futebol americano têm uma série de jogos decisivos por suas equipes antes de embarcar para Atlanta, onde começarão a preparação para a Liga das Nações da Concacaf.

Os jogadores da seleção dos Estados Unidos atravessam um período movimentado. Depois de muitos deles entrarem em campo por competições europeias no meio da semana, voltam a atuar por suas ligas nacionais neste fim de semana. Em seguida, a seleção terá dois jogos decisivos contra o Haiti. O ritmo não diminui nunca, não é? Cada um dos 25 convocados também quer ganhar um último impulso antes da pausa internacional.

Enquanto isso, há muitos jogadores que ficaram fora da lista. Eles também entrarão em campo neste fim de semana, motivados a mostrar ao técnico da seleção, Mauricio Pochettino, por que merecem uma oportunidade na próxima convocação, mesmo que ela ainda pareça distante.

GOAL analisa os principais assuntos envolvendo os jogadores americanos no exterior...