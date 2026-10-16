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Americanos no exterior: Christian Pulisic e AC Milan buscam manter a invencibilidade; Tyler Adams e Antonee Robinson querem reagir na Premier League

Christian Pulisic busca manter o Milan invicto na Serie A, Gio Reyna enfrenta o PSG, e Tyler Adams e Antonee Robinson tentam dar a volta por cima na Premier League.

Traduzido por

  • A maioria das principais ligas da Europa ainda não chegou à décima rodada da temporada, mas algumas histórias de destaque já começam a surgir, especialmente entre os americanos que atuam no continente.

    Quem imaginaria que o Fulham de Antonee Robinson e o Bournemouth de Tyler Adams, dois clubes que haviam se consolidado na Premier League, já estariam preocupados com o rebaixamento? Ou que Gio Reyna despontaria como um dos melhores criadores de jogadas da Ligue 1 antes de enfrentar o gigante francês Paris Saint-Germain?

    Na Itália, enquanto isso, Christian Pulisic, Yunus Musah e o Milan estão há seis jogos invictos na Serie A sob o comando de Ruben Amorim, ex-treinador do Manchester United.

    Ainda há muito tempo para que essas primeiras impressões mudem, e este fim de semana oferece mais uma oportunidade para isso. A GOAL analisa as principais histórias dos americanos que atuam no exterior.

  • Risco de rebaixamento preocupa Adams e Jedi

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    Every Second Media

    Tyler Adams e Antonee Robinson buscam ajudar Bournemouth e Fulham a dar a volta por cima após inícios difíceis na Premier League.

    É verdade que Fulham e Bournemouth não estão entre os clubes que mais gastam na Premier League. Mas ambos construíram uma reputação por surpreender equipes maiores e, em geral, manter a ameaça de rebaixamento a uma distância confortável.

    Após seis jogos nesta temporada, essa tranquilidade desapareceu.

    Os dois clubes perderam treinadores respeitados durante o verão, com as saídas de Andoni Iraola e Marco Silva. Marco Rose chegou ao Bournemouth, e Alvaro Arbeloa, ao Fulham, mas nenhuma das duas transições foi simples.

    Rose ao menos pode apontar para um sucesso europeu: nesta semana, comandou a primeira vitória da história do Bournemouth em uma competição continental. Arbeloa, por outro lado, já está sob pressão considerável, com relatos de que o Fulham começou a avaliar possíveis substitutos.

    Este fim de semana oferece aos dois clubes a chance de mudar o clima, embora nenhum deles tenha uma tarefa simples. O Fulham recebe o recém-promovido Hull, que impressionou em sua campanha até o nono lugar. O Bournemouth recebe o Sunderland, que ainda não recuperou a forma que lhe garantiu uma posição na metade de cima da tabela na temporada passada.

    Para a seleção dos Estados Unidos, as atuações individuais também importam. Adams tem mantido, em grande parte, seu nível como um dos melhores volantes da Premier League, enquanto Robinson tem tido dificuldades para jogar com regularidade no mesmo nível. Há dois anos, Jedi era, possivelmente, o melhor lateral-esquerdo da liga. Desde então, lesões dificultaram a manutenção daquele padrão, e sua situação para este fim de semana segue incerta.

    Uma vitória daria a qualquer um dos clubes um respiro muito necessário. Outro fim de semana decepcionante só aumentaria a preocupação de que duas equipes estabelecidas na Premier League possam ter uma longa temporada pela frente.

  • Pulisic e o Milan conseguirão manter mais um bom início?

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    Sebastian Frej

    Christian Pulisic e o Milan buscam manter a invencibilidade neste início de Campeonato Italiano contra a Atalanta.

    Pode nos interromper se já leu isso antes: o Milan começou bem a temporada e já desponta como candidato ao título da Serie A.

    O Milan também ditava o ritmo no início da temporada passada, antes de perder força e acabar fora da Champions League. Desta vez, a equipe está invicta após seis jogos no campeonato, com três vitórias e três empates. O que parece diferente sob o comando de Amorim é a profundidade do elenco à sua disposição.

    O técnico português mostrou isso na quinta-feira, quando uma equipe com mudanças goleou o RB Salzburg por 4 a 0 na Liga Europa. Musah, que começou bem sob o comando de Amorim, foi poupado, enquanto Pulisic atuou nos 30 minutos finais. Alphadjo Cisse, de 19 anos, despontou como uma grande ameaça ofensiva, com cinco gols em sete partidas.

    Antes, o Milan podia ser acusado de depender demais de Pulisic e Rafael Leao. Nesta temporada, parece haver um grupo maior de jogadores capazes de fazer a diferença.

    Isso pode ser exatamente o que Pulisic precisa. Aos 28 anos, ele passou anos carregando enormes expectativas no clube e na seleção. Dividir a responsabilidade ofensiva pode beneficiar tanto o americano quanto sua equipe.

    Pulisic ainda deu lembretes oportunos de como pode ser perigoso, com um gol e uma assistência em três jogos no campeonato. O Milan vai precisar dessa ameaça contra uma Atalanta cuja qualidade vai além do que sugere a 10ª posição na tabela. Não seria surpresa se ele aumentasse esses números neste fim de semana.

  • McKennie e a Juventus têm um clássico pela frente

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    Photo Players Images

    McKennie e a Juventus buscam regularidade, e a invicta Lazio será o próximo desafio.

    Assim como Pulisic, Weston McKennie teve um início de temporada lento, com uma lesão contribuindo para interromper suas primeiras semanas. Mas, como mostrou no ano passado, quando está em boa fase, ele é possivelmente o jogador mais influente da Juventus, oferecendo perigo tanto no ataque quanto na defesa.

    A Juventus precisa dessa versão de McKennie contra a Lazio, uma de suas rivais.

    Não, o confronto não tem um nome de impacto como Derby d’Italia, mas são duas equipes que historicamente se detestam. A Juventus leva vantagem no histórico do duelo, com 102 vitórias contra 50 da Lazio, além de 46 empates. Mas esse histórico oferece pouco consolo diante de uma Lazio que começou a temporada invicta.

    O início da própria Juve foi mais irregular, com três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos pelo campeonato. Vencer a Lazio daria a McKennie e seus companheiros um resultado sobre o qual construir e serviria de lembrete de que podem competir com as equipes que atualmente estão no topo da tabela.

  • Aaronson pode mudar as percepções?

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    Every Second Media

    Brenden Aaronson espera mostrar que merece mais espaço no Leeds quando o Manchester United visitar a cidade.

    O sucesso inesperado do Leeds na temporada passada foi impulsionado, em parte, pelo atacante americano Brenden Aaronson.

    Seus quatro gols e cinco assistências não foram números extraordinários. Mas sua dedicação tanto no ataque quanto na defesa ajudou Daniel Farke a fazer seu sistema funcionar. Mesmo quando Aaronson teve dificuldades no início da campanha, o treinador alemão manteve a confiança no ex-jogador do Philadelphia Union, que retribuiu com boas atuações em dezembro e janeiro.

    Nesta temporada, porém, a margem de tolerância parece menor.

    Aaronson foi titular em apenas duas partidas da Premier League e ainda não marcou nem deu assistências. Mais preocupante para o americano é que o Leeds vai bem sem que ele tenha um papel de destaque: o time ocupa a sétima posição na tabela.

    Matt Kilgallon, ex-zagueiro do Leeds, acredita que Aaronson precisa contribuir mais com gols e assistências para garantir seu lugar.

    “Ele faz os adversários se esticarem em campo. Mas, para chegar ao próximo nível, precisa marcar alguns gols, não é? Precisa dar algumas assistências. E talvez seja por isso que ele esteja no banco neste momento”, disse à GOAL.

    “A concorrência no elenco do Leeds United agora é enorme. Há dois ou três bons jogadores em cada posição. Então, se você joga na posição dele, precisa acrescentar gols e assistências ao seu currículo.”

    Aaronson pode ter sua oportunidade contra o Manchester United, que ocupa a 13ª posição após mais um início turbulento. O Manchester United sofreu nove gols em seis partidas, um dado animador para um atacante que busca encerrar uma fase sem gols nem assistências.

    Se Aaronson tiver sua chance, este será um bom momento para aproveitá-la. Acompanhe.

  • Richards e Crystal Palace seguem vivendo uma temporada de altos e baixos

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    Sports Press Photo

    Chris Richards e o Crystal Palace enfrentam um duro teste contra o Brighton, dono do melhor ataque da Premier League.

    Tem sido difícil avaliar o nível do Crystal Palace nesta temporada. O time já passou pela zona de rebaixamento e voltou a subir em direção ao meio da tabela, chegando a este fim de semana na 12ª posição.

    A solidez defensiva que marcou seus melhores momentos sob o comando de Oliver Glasner, agora no Nottingham Forest, tem feito falta. O Palace sofreu 13 gols em seis jogos do campeonato, e Chris Richards, assim como o restante da equipe, tem tido dificuldades para manter a regularidade.

    O próximo desafio é importante: enfrentar o Brighton, terceiro colocado, cujos números justificam a posição. O time lidera o campeonato com 18 gols e tem saldo positivo de 13, após sofrer apenas cinco.

    Richards pode se animar com o último jogo do Palace na Premier League, uma vitória por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest. Na partida, ele percorreu uma grande distância e atingiu a maior velocidade registrada em campo: 32,3 km/h. O desafio é repetir o desempenho contra um dos ataques mais produtivos do campeonato.

    O Palace pode precisar que o jogador de 26 anos contribua tanto no ataque quanto na defesa. Sua capacidade no jogo aéreo pode ser um caminho para o gol, mas a primeira prioridade será ajudar a conter o Brighton. Se conseguir fazer as duas coisas, o Palace poderá sair da partida com algum ponto.