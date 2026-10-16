Americanos no exterior: Christian Pulisic e AC Milan buscam manter a invencibilidade; Tyler Adams e Antonee Robinson querem reagir na Premier League

É verdade que Fulham e Bournemouth não estão entre os clubes que mais gastam na Premier League. Mas ambos construíram uma reputação por surpreender equipes maiores e, em geral, manter a ameaça de rebaixamento a uma distância confortável.

Após seis jogos nesta temporada, essa tranquilidade desapareceu.

Os dois clubes perderam treinadores respeitados durante o verão, com as saídas de Andoni Iraola e Marco Silva. Marco Rose chegou ao Bournemouth, e Alvaro Arbeloa, ao Fulham, mas nenhuma das duas transições foi simples.

Rose ao menos pode apontar para um sucesso europeu: nesta semana, comandou a primeira vitória da história do Bournemouth em uma competição continental. Arbeloa, por outro lado, já está sob pressão considerável, com relatos de que o Fulham começou a avaliar possíveis substitutos.

Este fim de semana oferece aos dois clubes a chance de mudar o clima, embora nenhum deles tenha uma tarefa simples. O Fulham recebe o recém-promovido Hull, que impressionou em sua campanha até o nono lugar. O Bournemouth recebe o Sunderland, que ainda não recuperou a forma que lhe garantiu uma posição na metade de cima da tabela na temporada passada.

Para a seleção dos Estados Unidos, as atuações individuais também importam. Adams tem mantido, em grande parte, seu nível como um dos melhores volantes da Premier League, enquanto Robinson tem tido dificuldades para jogar com regularidade no mesmo nível. Há dois anos, Jedi era, possivelmente, o melhor lateral-esquerdo da liga. Desde então, lesões dificultaram a manutenção daquele padrão, e sua situação para este fim de semana segue incerta.

Uma vitória daria a qualquer um dos clubes um respiro muito necessário. Outro fim de semana decepcionante só aumentaria a preocupação de que duas equipes estabelecidas na Premier League possam ter uma longa temporada pela frente.