Americanos no exterior: Christian Pulisic busca a glória no clássico de Milão enquanto Tyler Adams e Brenden Aaronson se enfrentam

De um clássico na Itália a grandes duelos entre jogadores dos Estados Unidos na Inglaterra e na França, este fim de semana promete fortes emoções para os principais nomes da seleção masculina norte-americana.
Duas partidas podem mudar a disputa pela liderança da Serie A neste fim de semana, e três jogadores dos Estados Unidos podem ser decisivos. O Milan precisa vencer o clássico contra a Inter para não perder terreno, enquanto a Juventus tenta se recuperar diante do Napoli. Para Christian Pulisic, Weston McKennie e Yunus Musah, o que está em jogo é claro. São partidas capazes de definir uma temporada. Qual deles deixará sua marca?
Em outro confronto, o Bournemouth de Tyler Adams, que vive uma ascensão repentina, enfrentará o Leeds de Brenden Aaronson em um duelo entre duas equipes da Premier League que vêm superando as expectativas. Na França, Tim Weah e Mark McKenzie também vão se enfrentar pela Ligue 1.
GOAL analisa os principais destaques dos jogadores dos Estados Unidos no exterior.