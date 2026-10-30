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Americanos no exterior: Christian Pulisic busca a glória no clássico de Milão enquanto Tyler Adams e Brenden Aaronson se enfrentam

Christian Pulisic mira uma vitória no clássico contra a Inter, Weston McKennie espera uma reação da Juventus e Tyler Adams põe em jogo a sequência de vitórias do Bournemouth contra o Leeds de Brenden Aaronson.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • De um clássico na Itália a grandes duelos entre jogadores dos Estados Unidos na Inglaterra e na França, este fim de semana promete fortes emoções para os principais nomes da seleção masculina norte-americana.

    Duas partidas podem mudar a disputa pela liderança da Serie A neste fim de semana, e três jogadores dos Estados Unidos podem ser decisivos. O Milan precisa vencer o clássico contra a Inter para não perder terreno, enquanto a Juventus tenta se recuperar diante do Napoli. Para Christian Pulisic, Weston McKennie e Yunus Musah, o que está em jogo é claro. São partidas capazes de definir uma temporada. Qual deles deixará sua marca?

    Em outro confronto, o Bournemouth de Tyler Adams, que vive uma ascensão repentina, enfrentará o Leeds de Brenden Aaronson em um duelo entre duas equipes da Premier League que vêm superando as expectativas. Na França, Tim Weah e Mark McKenzie também vão se enfrentar pela Ligue 1.

    GOAL analisa os principais destaques dos jogadores dos Estados Unidos no exterior.

  • Dia de clássico em Milão

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    Buzzi

    Um dos maiores jogos da Serie A está marcado para este fim de semana.

    Mesmo com o futebol italiano longe do brilho de outros tempos, poucas rivalidades atraem tanta atenção quanto o Derby della Madonnina. AC Milan contra Inter de Milão: dois gigantes do futebol italiano que dividem o mesmo estádio, em um confronto marcado por enorme tensão e pelo desejo de levar a melhor sobre o rival.

    A próxima edição do clássico acontece neste fim de semana e, para dizer o mínimo, é crucial para Pulisic e o AC Milan.

    Com 18 pontos em nove jogos, o AC Milan chega ao fim de semana na quinta posição da Serie A, atrás da rival Inter de Milão, que lidera a competição. Nos últimos anos, houve uma grande diferença de nível entre os dois: a Inter tem sido dominante, enquanto o lado rubro-negro de Milão ficou relativamente apagado. Isso não parece prestes a mudar neste ano. Se mudar, a virada provavelmente terá de começar neste fim de semana.

    A boa notícia para o AC Milan é que Pulisic, destaque da equipe, chega em alta. Ele estaria prestes a assinar um novo contrato em breve e, em campo, deve estar se sentindo um pouco melhor após marcar seu segundo gol da temporada no último fim de semana. A derrota para o Bologna no meio da semana certamente ainda incomoda, mas Pulisic disputou apenas 32 minutos no revés por 4 a 2.

    Tanto Pulisic quanto Yunus Musah, seu companheiro na seleção dos Estados Unidos e no AC Milan, sabem o que esse jogo significa. Eles não são novatos em Milão e conhecem a importância dos dias de clássico. Este, porém, é tão importante quanto qualquer outro, já que o AC Milan busca ditar o tom para o restante da temporada.

  • McKennie encara o Napoli

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Weston McKennie e a Juventus precisam reagir contra o Napoli após a derrota para o Genoa no meio da semana.

    O clássico de Milão não é o único confronto de destaque da Serie A. Juventus e Napoli se enfrentam em um duelo entre duas outras potências do futebol italiano.

    A Juventus tem oscilado recentemente: venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Com isso, a Juventus está abaixo das expectativas, na oitava posição. O Napoli, adversário deste fim de semana, ocupa o sétimo lugar, com o mesmo número de pontos, mas à frente no saldo de gols. Portanto, há muito em jogo na partida deste fim de semana, mesmo tão cedo na temporada.

    McKennie e a Juventus, porém, sentirão uma pressão extra após o vexame no meio da semana. A derrota por 2 a 0 para o Genoa foi um choque de realidade para a Juventus, de quem obviamente se espera mais. Apenas alguns dias antes, porém, McKennie havia feito sua melhor atuação neste início de temporada contra o Lecce, marcando seu primeiro gol na vitória por 2 a 0.

    Então, qual Juventus entrará em campo? É difícil prever com uma equipe que tem oscilado tanto. Contra um adversário como o Napoli, a Juve precisará estar em sua melhor forma.

  • Bournemouth de Adams chega embalado pela boa fase para enfrentar Aaronson e o Leeds

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    Pro Sports Images

    Dois americanos vão se enfrentar na Premier League

    Tyler Adams e o Bournemouth vivem um grande momento.

    O Bournemouth venceu cinco partidas consecutivas, marcou 14 gols nesse período e não sofreu nenhum. A sequência inclui vitórias sobre o Manchester United e o AC Milan. É impressionante, para dizer o mínimo.

    Neste fim de semana, Adams e o Bournemouth tentarão chegar à sexta vitória seguida. No caminho, terão um rosto conhecido, pelo menos para Adams.

    O Bournemouth receberá Brenden Aaronson e o Leeds neste fim de semana, em um confronto entre dois jogadores que disputaram duas Copas do Mundo pela seleção dos Estados Unidos. Enquanto Adams e seus companheiros vêm de uma sequência de vitórias, Aaronson e o Leeds têm ficado nos empates: dividiram os pontos em três dos últimos quatro jogos, sendo o quarto uma derrota para o Arsenal.

    Ainda assim, o Leeds ocupa a sétima posição na Premier League neste momento, porque a derrota para o Arsenal é a única da equipe na temporada. O Bournemouth, por sua vez, tenta recuperar terreno: está em 13º lugar apesar da recente arrancada. As duas equipes têm ambições de disputar competições europeias, mas precisarão melhorar nas últimas semanas de 2026 para se colocar nessa disputa. Alguma delas conseguirá fazer isso neste fim de semana?

  • Weah e McKenzie se enfrentam na Ligue 1

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    PRESSE SPORTS

    Capitão do Marseille, Tim Weah enfrenta Mark McKenzie, seu companheiro na seleção dos Estados Unidos, enquanto o Toulouse tenta ampliar sua sequência invicta.

    Dois nomes de longa data da seleção masculina dos Estados Unidos também vão se enfrentar na Ligue 1 neste fim de semana.

    No domingo, o Toulouse de Mark McKenzie visita o Marseille de Tim Weah em um duelo entre jogadores assíduos da seleção americana. Historicamente, o Marseille tem levado a melhor nesse confronto e não perdeu nenhum dos últimos 12 jogos contra o Toulouse. Os visitantes, porém, estão invictos há quatro partidas fora de casa e há cinco jogos na Ligue 1. Alguma coisa terá de mudar, certo?

    Entre os americanos, McKenzie vive uma espécie de despedida enquanto se prepara para voltar ao Philadelphia Union em uma transferência no inverno. Weah, por sua vez, não vai a lugar nenhum: ele segue como capitão do Marseille depois de receber a braçadeira neste verão. O duelo entre os dois americanos na Ligue 1, portanto, merece atenção.