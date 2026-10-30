Americanos no exterior: Christian Pulisic busca a glória no clássico de Milão enquanto Tyler Adams e Brenden Aaronson se enfrentam

Mesmo com o futebol italiano longe do brilho de outros tempos, poucas rivalidades atraem tanta atenção quanto o Derby della Madonnina. AC Milan contra Inter de Milão: dois gigantes do futebol italiano que dividem o mesmo estádio, em um confronto marcado por enorme tensão e pelo desejo de levar a melhor sobre o rival.

A próxima edição do clássico acontece neste fim de semana e, para dizer o mínimo, é crucial para Pulisic e o AC Milan.

Com 18 pontos em nove jogos, o AC Milan chega ao fim de semana na quinta posição da Serie A, atrás da rival Inter de Milão, que lidera a competição. Nos últimos anos, houve uma grande diferença de nível entre os dois: a Inter tem sido dominante, enquanto o lado rubro-negro de Milão ficou relativamente apagado. Isso não parece prestes a mudar neste ano. Se mudar, a virada provavelmente terá de começar neste fim de semana.

A boa notícia para o AC Milan é que Pulisic, destaque da equipe, chega em alta. Ele estaria prestes a assinar um novo contrato em breve e, em campo, deve estar se sentindo um pouco melhor após marcar seu segundo gol da temporada no último fim de semana. A derrota para o Bologna no meio da semana certamente ainda incomoda, mas Pulisic disputou apenas 32 minutos no revés por 4 a 2.

Tanto Pulisic quanto Yunus Musah, seu companheiro na seleção dos Estados Unidos e no AC Milan, sabem o que esse jogo significa. Eles não são novatos em Milão e conhecem a importância dos dias de clássico. Este, porém, é tão importante quanto qualquer outro, já que o AC Milan busca ditar o tom para o restante da temporada.