Americanos no exterior: Chris Richards e Tyler Adams começam campanhas na Premier League, e Weston McKennie busca mostrar por que a Juventus deve brigar por títulos
Depois de semanas do que equivalia ao amuse-bouche do futebol de clubes europeu, a porção de rib-eye da refeição chega neste fim de semana. Quatro das cinco grandes ligas da Europa entram em ação, com a Serie A e a Premier League se juntando à La Liga e à Ligue 1. Só falta a Bundesliga, com a elite alemã começando no próximo fim de semana. Some-se a isso a Eredivisie e a Scottish Premiership, ambas já em andamento, e o cardápio finalmente está completo.
Tudo isso significa que, seja você um novo torcedor da seleção masculina dos Estados Unidos ou alguém que acompanha a equipe há muito tempo, este é o fim de semana para ligar a TV.
Christian Pulisic provavelmente não entrará em campo, enquanto segue se recuperando da lesão que sofreu durante a Copa do Mundo. No entanto, várias das principais estrelas da USMNT que jogaram neste verão, incluindo Weston McKennie, Chris Richards, Alex Freeman e Tyler Adams, devem estar em campo por seus respectivos clubes. Enquanto isso, Johnny Cardoso, cuja lesão no tornozelo o tirou do torneio, já está em processo de retorno.
Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL faz uma prévia das principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.
Adams encara um City frustrado
Adams ainda será um jogador do Bournemouth quando a janela de verão fechar em 1º de setembro? O tempo dirá.
Por enquanto, ele terá a ingrata tarefa de abrir a temporada fora de casa contra um Manchester City enfurecido, que foi derrotado por 3 a 0 pelo atual campeão da Premier League, o Arsenal, na Community Shield.
Sim, a Community Shield nem sempre é um termômetro do sucesso na temporada, mas o novo técnico e sucessor de Pep Guardiola, Enzo Maresca, precisa causar uma boa impressão cedo, antes que as perguntas comecem a surgir. Tudo isso nos leva de volta a Adams, discretamente um dos melhores volantes defensivos da Premier League, que terá a missão de tentar frear Phil Foden, Elliot Anderson e o restante do meio-campo do City.
Ainda assim, se Adams tiver uma atuação de destaque, isso só aumentará o interesse no jogador de 27 anos. O Newcastle United, em reconstrução, tem sido ligado ao americano, enquanto o Manchester United teria esfriado seu interesse depois de considerá-lo mais cedo na janela.
Fique ligado.
Weston está de volta à ação
A Juventus tem todos os elementos para ser ou uma surpreendente campeã do título ou um desastre total nesta temporada, e McKennie estará no centro disso, queira ele ou não.
O jogador de 27 anos fez sua melhor campanha na temporada passada, terminando com nove gols e oito assistências em todas as competições. Foi, sem dúvida, o jogador mais importante da Juventus, especialmente depois que o técnico Luciano Spalletti chegou em outubro passado.
Ainda assim, nenhum dos dois ficará satisfeito com a forma como a temporada terminou. A Juventus desperdiçou pontos em uma partida que deveria ter vencido e passou de aspirar à Champions League a se contentar com a Liga Europa.
Há, no entanto, muitos motivos para otimismo. Pela primeira vez em pelo menos quatro temporadas, não há dúvidas sobre o futuro de McKennie. A Juventus tentou de quase tudo para negociá-lo nos últimos anos, mas sua temporada de afirmação lhe rendeu um novo contrato até 2030.
Depois, há os reforços. A Juventus gastou de forma agressiva nesta intertemporada, trazendo de volta Randal Kolo Muani e acrescentando o talentoso jovem ponta Kerim Alajbegović. Nenhum dos dois é garantia de sucesso, mas ambos trazem empolgação a um grupo que havia ficado sem brilho nos últimos dois anos.
No papel, a Juventus deve conquistar os três pontos fora de casa contra o recém-promovido Frosinone no domingo. Mas essa é a beleza deste time: nada é garantido. Deve ser mais uma temporada de altos e baixos, e McKennie tem a personalidade à altura disso.
Além de McKennie e Pulisic, a Serie A também oferece Benjamin Cremaschi, no Parma, e Yunus Musah, no Milan, para os torcedores da USMNT acompanharem.
Cardoso x Freeman, round 1
Um jogo subestimado da rodada, pelo menos para os torcedores da seleção dos Estados Unidos, pode ser Atlético de Madrid contra Villarreal.
Freeman foi uma revelação para a equipe de Mauricio Pochettino durante a Copa do Mundo e, se jogar, pode ter a chance de enfrentar Cardoso, que concluiu uma transferência bombástica para o Atleti de Diego Simeone no verão passado.
Foi uma temporada de estreia irregular para Cardoso, que alternou entre a equipe titular e o banco antes de uma lesão no tornozelo sofrida em treinamento encerrar sua campanha e deixá-lo fora da Copa do Mundo. Parte dessa inconsistência se estendeu à pré-temporada, na qual ele teve dificuldades para causar impacto.
Simeone pode ter mandado outro recado na quarta-feira, deixando Cardoso sem entrar em campo no banco durante a vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Málaga.
Ainda assim, o Atleti investiu pesado no volante, que era considerado um dos melhores de La Liga em sua posição há apenas dois anos. Será que um confronto contra o Submarino Amarelo pode abrir a porta para ele?
Quanto a Freeman, o lateral-direito de 22 anos jogou apenas dois minutos na estreia do Villarreal, mas o decepcionante empate por 2 a 2 do clube contra o recém-promovido Racing Santander pode provocar mudanças. Freeman já está jogando sob o comando de seu segundo técnico, Iñigo Pérez, que estará sob pressão para manter o padrão estabelecido por Marcelino.
O desejo de conseguir um resultado surpreendente fora de casa contra o favorito Atleti pode levar Pérez a dar uma oportunidade maior a Freeman.
Richards e o novo Crystal Palace
NOTA: Richards e o Palace perderam por 2 a 0 para o Everton no sábado.
O Crystal Palace passou por um verão de mudanças, mas uma constante permanece: Richards.
O Palace viu o respeitadíssimo técnico Oliver Glasner sair, com o parceiro de linha defensiva do americano, Maxence Lacroix, também deixando o clube. Para o Palace, isso dá continuidade ao que tem sido uma porta giratória desde que a estrela em ascensão Michael Olise saiu há dois anos.
Deve haver alguma parte de Richards que se pergunta quando sua própria grande transferência vai acontecer. Até lá, ele deve se tornar uma figura central, e talvez um dos líderes do elenco, sob o comando do novo técnico Pierre Sage.
Assim como Glasner, Sage prefere uma linha de três defensores, o que deve cair muito bem para Richards. O jogador de 26 anos prosperou nesse sistema tanto no clube quanto na seleção. Mas é aí que as semelhanças terminam. As equipes de Sage tendem a jogar de forma mais estreita e vertical, enquanto Glasner preferia usar a amplitude.
Enquanto Richards viu muitos jogadores saírem, ele também deu boas-vindas ao ex-jovem promessa do Real Salt Lake Zavier Gozo. Comparações com Olise podem ser ambiciosas, mas Gozo claramente possui tanto potencial quanto qualidade atual. Pode ser cedo demais para que o jogador de 19 anos atue na estreia do Palace contra o Everton, considerando o quão recentemente ele concluiu sua transferência, mas certamente será alguém para ficar de olho.
O Everton também deve ser exatamente o tipo de adversário que um novo técnico comandando tanta reformulação gostaria de enfrentar na rodada de abertura. Qualquer time de David Moyes merece respeito, mas o Everton ainda parece candidato ao rebaixamento depois de não conseguir trazer nenhum reforço claramente superior. Mesmo com a partida sendo disputada em seu reluzente novo Hill Dickinson Stadium, o Palace deve esperar sair com pelo menos um ponto, e talvez com os três.