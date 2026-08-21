Depois de semanas do que equivalia ao amuse-bouche do futebol de clubes europeu, a porção de rib-eye da refeição chega neste fim de semana. Quatro das cinco grandes ligas da Europa entram em ação, com a Serie A e a Premier League se juntando à La Liga e à Ligue 1. Só falta a Bundesliga, com a elite alemã começando no próximo fim de semana. Some-se a isso a Eredivisie e a Scottish Premiership, ambas já em andamento, e o cardápio finalmente está completo.

Tudo isso significa que, seja você um novo torcedor da seleção masculina dos Estados Unidos ou alguém que acompanha a equipe há muito tempo, este é o fim de semana para ligar a TV.

Christian Pulisic provavelmente não entrará em campo, enquanto segue se recuperando da lesão que sofreu durante a Copa do Mundo. No entanto, várias das principais estrelas da USMNT que jogaram neste verão, incluindo Weston McKennie, Chris Richards, Alex Freeman e Tyler Adams, devem estar em campo por seus respectivos clubes. Enquanto isso, Johnny Cardoso, cuja lesão no tornozelo o tirou do torneio, já está em processo de retorno.

Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL faz uma prévia das principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.