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Americans Abroad 1-1GOAL

Americanos no exterior: Alex Freeman brilha contra o Real Madrid, enquanto Christian Pulisic, Yunus Musah e o Milan têm um dia difícil

A GOAL analisa um fim de semana de jogos com destaque para alguns dos principais nomes do grupo de jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • A pausa para as seleções acabou, e o futebol de clubes voltou a ser o centro das atenções. Do ponto de vista da seleção masculina dos Estados Unidos, os olhares se dividiram entre os jogadores que acabaram de participar da concentração e aqueles que buscam voltar à seleção na próxima convocação.

    Entre grandes atuações contra as melhores equipes do mundo e as dificuldades de times que ainda não conseguiram engrenar na temporada, houve altos e baixos consideráveis. Alex Freeman foi um destaque positivo, por exemplo, embora nem mesmo sua excelente atuação contra o Real Madrid o tenha livrado de um momento ruim, que colocou as coisas em perspectiva.

    Christian Pulisic e Yunus Musah também tiveram um dia de altos e baixos. Johnny Cardoso, por outro lado, brilhou na vitória do Atlético de Madrid e deixou seu recado neste primeiro fim de semana após a pausa para as seleções.

    Sem mais delongas, a GOAL analisa os principais destaques dos americanos no exterior...

  • Pulisic, Musah e Milan se contentam com empate

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Não foi o melhor dia para os dois americanos no Milan.

    Christian Pulisic não estava na concentração da seleção dos Estados Unidos. Yunus Musah estava. Ambos foram titulares do Milan contra o Sassuolo e saíram de campo juntos aos 78 minutos, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

    A partida terminou assim, e o Milan somou um ponto fora de casa. Não foi uma atuação bonita, mas o resultado provavelmente foi justo e manteve a invencibilidade da equipe neste início de temporada da Serie A.

    É preciso dizer que a atuação de Pulisic foi mediana. Ele criou uma chance, e o Milan teve oportunidades para marcar. Infelizmente, aproveitou poucas delas: Arijanet Muric, do Sassuolo, fez cinco defesas e impediu a vitória do Milan. Musah, por sua vez, foi bem com a bola na maior parte do tempo, mas pouco efetivo sem ela, sem contribuições defensivas significativas no centro do meio-campo.

    O Milan, porém, não terá muito tempo para refletir sobre a atuação frustrante. A equipe volta a campo na quinta-feira pela Liga Europa, competição que será crucial para ela nesta temporada.

  • As dificuldades do Fulham continuam

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    Every Second Media

    Com Robinson indisponível, o Fulham desmoronou no fim contra o Ipswich e continuou sem vencer.

    Ainda é cedo na temporada da Premier League? Sim. Também há motivos legítimos para se preocupar com Antonee Robinson e o Fulham? Com certeza.

    Contra o recém-promovido Ipswich Town, o Fulham desperdiçou uma vantagem de 1 a 0 ao sofrer gols aos 88 e aos 92 minutos. Robinson não pôde atuar e teve de assistir à derrota de sua equipe para um time que acaba de chegar à Premier League.

    Com a derrota, o Fulham segue sem vencer após seis jogos. Perdeu quatro deles e soma apenas dois pontos, ocupando sozinho a última posição antes de enfrentar outro recém-promovido, o Hull, no próximo fim de semana. Ainda não é exatamente um jogo em que a vitória seja obrigatória, mas o Fulham não pode se afundar na tabela. É o que acontecerá se não encontrar uma forma de conquistar resultados, especialmente contra equipes que não estão entre as melhores da liga.

  • Cardoso chama a responsabilidade pelo Atlético de Madrid

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    NurPhoto

    Cardoso se destacou na vitória do Atlético de Madrid sobre o Alavés e mostrou mais uma vez a qualidade que tem.

    Um dos jogadores mais interessantes à disposição da seleção dos Estados Unidos não esteve na convocação mais recente. Neste fim de semana, Johnny Cardoso mostrou por quê.

    Contra o Deportivo Alaves, Cardoso teve uma atuação forte no meio-campo na vitória do Atlético de Madrid. Acertou 95% dos passes, liderou a partida em dribles, com três, e somou sete ações defensivas. Foi uma atuação sólida e completa, que ajudou o Atlético de Madrid a impor o ritmo e conquistar a vitória.

    Cardoso ainda precisa ter uma atuação desse nível pela seleção dos Estados Unidos, é claro, mas sua próxima chance pode chegar em breve. Embora o grupo de jogadores à disposição da seleção continue crescendo, ainda há espaço para ele, apesar das dificuldades que teve com a equipe, especialmente se continuar a se destacar por um dos melhores times do mundo.

  • Os altos e baixos de Freeman contra o Real Madrid

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Freeman mostrou muitos sinais positivos contra uma das melhores equipes do mundo.

    Em praticamente todos os jogos que disputa, Alex Freeman faz algo que lembra seu talento e potencial. Foi assim novamente no sábado. Diante do Real Madrid, Freeman foi inicialmente surpreendido por Yan Diomande, contratado pelo clube madrilenho no verão, mas sua velocidade permitiu que ele alcançasse o adversário e desarmasse uma jogada que poderia resultar em gol.

    Houve também um momento difícil. Foi Freeman quem, no fim das contas, manteve Diomande em posição de impedimento no único gol da partida, e o Villarreal acabou derrotado por 1 a 0.

    Ainda assim, Freeman teve muito mais acertos do que erros e fez uma boa partida contra uma das melhores equipes do mundo. Ele liderou todos os jogadores tanto em toques na bola quanto em ações defensivas, mostrando sua participação nos dois lados do campo. Foram sete desarmes, três interceptações e duas chances criadas. Foi uma atuação completa e excelente.

    A atuação veio após um bom período com a seleção masculina dos Estados Unidos, no qual Freeman se destacou como uma das lideranças da equipe em campo. Aos 22 anos, ele segue evoluindo e já se tornou um jogador capaz de competir no mais alto nível contra as melhores equipes do mundo.

  • Momentos que você talvez tenha perdido

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    as-sportfoto

    O gol de Scally não garantiu a vitória, mas foi um grande momento para o defensor do Gladbach.

    + Joe Scally marcou pelo Borussia Monchengladbach, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 fora de casa para o Colônia.

    + Mark McKenzie foi titular pelo Toulouse, enquanto Folarin Balogun entrou no decorrer da partida pelo Monaco, mas os dois times empataram em 2 a 2.

    + Weston McKennie recebeu um cartão amarelo na partida contra o Cagliari, em que foi titular e jogou 45 minutos. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

    + Aidan Morris e Sebastian Berhalter foram titulares, enquanto Max Arfsten entrou nos minutos finais da vitória do Middlesbrough por 1 a 0 sobre o Wolverhampton.

    + Bryan Reynolds foi eleito o melhor em campo após dar duas assistências na vitória do Rennes por 4 a 1 sobre o Auxerre.

    + Brenden Aaronson entrou aos 70 minutos na derrota do Leeds por 2 a 1 fora de casa para o Arsenal.

    + Depois de ser titular em sete jogos seguidos por clube e seleção, Gio Reyna entrou no decorrer da partida na derrota do Strasbourg por 2 a 1 para o Nice.

    + Foi uma partida difícil para Tyler Adams e o Bournemouth, goleados por 5 a 1 pelo Chelsea.

    + Jack McGlynn deu a assistência para o segundo gol do Stoke City, ajudando o time a vencer o Bolton por 2 a 1, apesar de ter jogado 70 minutos com dez jogadores.

    + Chris Richards foi titular no centro da defesa na vitória do Crystal Palace por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest.

    + Cole Campbell disputou os 20 minutos finais da derrota do Elversberg por 1 a 0 para o Union Berlin.

    + Bayer Leverkusen e Mainz fizeram um jogo cheio de gols, mas Malik Tillman entrou depois que seu time já havia marcado todos os seus gols na vitória por 4 a 3.

    + O Holstein Kiel, de John Tolkin, perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Eintracht Braunschweig.

    + Tanner Tessmann foi o último a entrar pelo Lyon, mas o time não conseguiu completar a virada e perdeu por 2 a 1 para o Lens, que estava com dez jogadores.

    + Sergino Dest jogou os 90 minutos na vitória do PSV por 2 a 0 em casa sobre o Heerenveen.