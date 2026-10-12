A pausa para as seleções acabou, e o futebol de clubes voltou a ser o centro das atenções. Do ponto de vista da seleção masculina dos Estados Unidos, os olhares se dividiram entre os jogadores que acabaram de participar da concentração e aqueles que buscam voltar à seleção na próxima convocação.

Entre grandes atuações contra as melhores equipes do mundo e as dificuldades de times que ainda não conseguiram engrenar na temporada, houve altos e baixos consideráveis. Alex Freeman foi um destaque positivo, por exemplo, embora nem mesmo sua excelente atuação contra o Real Madrid o tenha livrado de um momento ruim, que colocou as coisas em perspectiva.

Christian Pulisic e Yunus Musah também tiveram um dia de altos e baixos. Johnny Cardoso, por outro lado, brilhou na vitória do Atlético de Madrid e deixou seu recado neste primeiro fim de semana após a pausa para as seleções.

Sem mais delongas, a GOAL analisa os principais destaques dos americanos no exterior...