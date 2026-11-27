Enquanto os torcedores americanos se recuperam da comilança de peru, ainda há mais no cardápio pelo que agradecer. Será um fim de semana agitado para os americanos que atuam no exterior, com destaque especial para vários confrontos entre jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos.
Em algumas das principais ligas do mundo, nomes do presente e do futuro do futebol americano vão se enfrentar no início de um período festivo agitado. Neste fim de semana, companheiros de seleção serão adversários, amigos serão rivais e jogadores americanos terão a chance de influenciar partidas importantes na Europa.
Com isso em mente, a GOAL apresenta os grandes duelos entre americanos deste fim de semana.