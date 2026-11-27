Folarin Balogun e Tanner Tessmann vivem momentos interessantes: ambos têm algo a provar. Neste fim de semana, em um duelo entre dois clubes tradicionais da elite francesa, talvez um deles consiga fazer isso.

Dos dois americanos, Tessmann tem mais chances de começar jogando. Ele conquistou um papel mais constante no centro do meio-campo do Lyon e vem sendo titular regularmente na Ligue 1 desde meados de outubro, depois de passar boa parte da temporada entrando no decorrer das partidas. Com a chegada de um novo técnico à seleção dos Estados Unidos, Tessmann, que não integra a equipe desde março, deve ganhar uma nova oportunidade. Também terá a determinação de mostrar a quem assumir o cargo que está à altura do desafio.

Balogun, por sua vez, ainda vive uma espécie de compasso de espera. O Monaco tem utilizado o atacante com moderação nesta temporada, depois de sua notória transferência frustrada, e sua participação tem se limitado quase exclusivamente a minutos saindo do banco. Se o time precisar buscar o resultado, ele é uma boa carta na manga. Pensando no próprio futuro, cada lance de inspiração que produzir também servirá de vitrine para o próximo clube que tentar contratá-lo.

Assim, quando se enfrentarem em um dos grandes jogos na França, Tessmann estará de olho na seleção dos Estados Unidos, enquanto Balogun observará o mercado de transferências.