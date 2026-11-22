+ Tyler Adams e o Bournemouth mantiveram o embalo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, que deixa o Bournemouth na briga por uma vaga entre os quatro primeiros.
+ Sebastian Berhalter deu uma assistência na vitória do Middlesbrough por 2 a 0 sobre o Bristol City. Max Arfsten e Aidan Morris jogaram os 90 minutos.
+ Alex Freeman liderou a partida em ações defensivas, com 12, mas o Villarreal desperdiçou uma vantagem de dois gols no empate por 3 a 3 com o Barcelona.
+ Chris Richards e o Crystal Palace viram suas dificuldades continuarem na derrota por 3 a 2 para o Coventry City, que deixa a equipe na 20ª posição da Premier League.
+ Folarin Balogun jogou 31 minutos no empate do Monaco por 1 a 1 com o Auxerre.
+ Antonee Robinson saiu do banco para ajudar o Fulham a segurar o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Manchester City.
+ Depois de seu aguardado retorno à seleção dos Estados Unidos, Bryan Reynolds teve mais uma boa atuação no empate do Rennes por 1 a 1 fora de casa contra o Lorient.
+ Weston McKennie e a Juventus atropelaram o Venezia de Gianluca Busio por 4 a 0. Os dois americanos foram titulares por suas respectivas equipes.
+ Tim Weah e o Marseille perderam um jogo emocionante de cinco gols contra o Le Mans, ao sofrerem o gol da derrota aos 95 minutos.
+ Diego Kochen não foi titular na derrota do Lyngby por 2 a 1 para o AGF.
+ Jack McGlynn jogou a partida inteira na vitória do Stoke City por 1 a 0 sobre o Birmingham City, mesmo com um jogador a menos. O defensor americano Luca Bombino foi expulso aos 63 minutos.
+ Joe Scally foi titular de um lado, enquanto Mathis Albert saiu do banco pelo outro. Foi o segundo, porém, quem comemorou no fim: o Borussia Dortmund derrotou o Borussia Monchengladbach por 1 a 0 com um gol marcado perto do fim.
+ Auston Trusty saiu do banco, enquanto Cameron Carter-Vickers jogou os 90 minutos na vitória do Celtic por 4 a 1 sobre o St. Mirren.
+ Cole Campbell e o SV Elversberg não conseguiram se impor na derrota por 1 a 0 para o Freiburg. Campbell jogou 74 minutos.
+ Tanner Tessmann ajudou o Lyon a vencer o Lille por 1 a 0 fora de casa, jogando a partida inteira no meio-campo.
+ Sergino Dest jogou o primeiro tempo, enquanto Ricardo Pepi saiu do banco no segundo, na vitória tranquila do PSV por 4 a 1 fora de casa sobre o NEC Nijmegen.
+ Mark McKenzie jogou os primeiros 45 minutos no empate do Toulouse por 1 a 1 com o Lens.
+ Depois de ficar fora da seleção dos Estados Unidos por lesão, George Campbell voltou a atuar pelo West Brom no empate por 2 a 2 fora de casa contra o Swansea.