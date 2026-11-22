Ruben Amorim chamou Christian Pulisic de “insubstituível” antes do fim de semana. O americano logo deu mais motivos para isso, levando a boa fase exibida pela seleção dos Estados Unidos de volta ao clube com mais um gol.

Pulisic não foi o único americano a se destacar. Johnny Cardoso e Brenden Aaronson marcaram nas vitórias de seus clubes, lembrando em boa hora o que podem oferecer enquanto a seleção masculina dos Estados Unidos entra em uma nova era. Ambos têm ficado fora dos planos da seleção recentemente e, com a próxima convocação para um período completo de treinos marcada para março, o desafio agora é transformar esses momentos em sequências duradouras de boas atuações.

Para Pulisic, essa regularidade já existe. Depois de brilhar durante a pausa para as seleções, ele ampliou uma sequência espetacular que o tornou peça central nos planos de seu técnico.

Malik Tillman também deu uma contribuição bem-vinda, com uma assistência importante pelo Bayer Leverkusen que pode ajudar a aliviar parte da pressão sobre ele.

A GOAL analisa os principais momentos do fim de semana para os americanos na Europa...