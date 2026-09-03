Alexia Putellas, Mary Earps e o London City Lionesses estão prontos para mexer com a WSL, mesmo que a classificação para a Champions League possa se mostrar impossível
Sentada na sala de entrevistas no dia de mídia da pré-temporada do London City Lionesses, era fácil esquecer que este clube estava disputando a segunda divisão em maio do ano passado. Fosse a duas vezes vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas, o ícone da Inglaterra Mary Earps ou a quatro vezes campeã da Champions League Mapi Leon, havia estrelas de sobra circulando pela área, procurando seus lugares e os jornalistas que esperavam para falar com elas. Este foi um time que terminou em sexto na Women’s Super League na última temporada; é justo dizer que a ambição é por algo muito maior nesta temporada.
Impulsionado pelo poder financeiro da proprietária bilionária Michele Kang, o London City causou impacto há um ano, antes de sua primeira temporada na WSL, quando contratou a internacional francesa Grace Geyoro por uma taxa recorde mundial como uma entre nada menos do que 15 contratações de verão. Mais manchetes vieram em janeiro, quando Delphine Cascarino, indicada ao prêmio de Jogadora Mais Valiosa da NWSL no fim de 2025, chegou ao clube, que então ocupava o sétimo lugar na WSL.
Neste verão, porém, tudo esteve em outro nível. “Acho que, por muito tempo, houve uma missão e uma ambição colocadas à mesa”, disse Alanna Kennedy, uma dessas 15 contratações de verão em 2025, à GOAL. “Desde quando assinei na temporada passada, as coisas já estavam em andamento, e acho que este verão foi um momento realmente crucial para ver até onde poderíamos levar esses limites. Foi incrível ver o investimento do clube e a ambição sendo colocados em prática.”
Mas isto não é fantasy football. Este é o mundo real e, com tanta frequência, em vários esportes, montar o que parece ser um supertime no papel, especialmente tão rapidamente, não funciona muito bem. O London City Lionesses vai se sair melhor? E, se isso acontecer, se conseguir entrar nessas vagas europeias no topo da tabela da WSL, então vem o elefante na sala: será que realmente vai ter permissão para disputar a Champions League?
Muita troca no time
Quando o London City segurou um ponto contra o Birmingham City em maio do ano passado, resistindo a uma reação tardia de outro concorrente à promoção em um confronto que decidiu o título, isso levou esse pequeno clube independente à WSL pela primeira vez, colocando-o entre gigantes como Chelsea, Arsenal e Manchester City.
Nada ilustra tão bem a reformulação que aconteceu desde então quanto o fato de haver apenas oito jogadoras no elenco atual que celebraram essa conquista há cerca de 16 meses. Duas delas são as goleiras Sophia Poor e Sophie Hillyerd, que somam apenas uma partida pelo clube, enquanto Saki Kumagai só chegou no meio daquela campanha.
Se há pontos que colocam em dúvida a teoria de que o London City pode ser uma ameaça real no topo da WSL nesta temporada, este certamente é um dos maiores.
Verão "mais tranquilo"
No entanto, neste ano, apesar de um verão bastante movimentado, com oito contratações e 10 saídas, há uma equipe muito mais estável. De fato, tudo tem sido quase tranquilo em comparação com o verão passado, apesar de as chegadas de jogadoras como Putellas e Earps gerarem muito mais empolgação e atenção do que o London City jamais teve.
Um fim frenético da janela de transferências do verão de 2025 fez com que algumas daquelas 15 novas contratações tivessem inícios bastante caóticos no clube, fosse Kennedy e Katie Zelem, que chegaram pouco antes do primeiro jogo da temporada, ou Geyoro, que perdeu essa partida por completo. Desta vez, as jogadoras chegaram muito mais cedo, com todas as chegadas sendo anunciadas antes do fim de julho. No ano passado, sete novos rostos foram adicionados em agosto e setembro.
“Acho que todas nós estamos melhores por causa da nossa experiência no ano passado e capazes de ajudar as novas jogadoras a se adaptarem melhor agora”, disse Kennedy quando GOAL perguntou sobre a rotatividade. “Espero que isso torne tudo um pouco mais natural.”
Implementando novas ideias
Isso tem sido particularmente útil para Eder Maestre, que foi nomeado técnico no meio da temporada 2025-26, depois que o London City optou por se despedir de Jocelyn Precheur, treinador que conquistou o acesso. Maestre trouxe consigo uma mudança notável de estilo, dando às pessoas no clube mais uma coisa à qual se adaptar. Mudanças assim são sempre “um pouco perturbadoras”, como a própria Kennedy admitiu. Mas, neste verão, Maestre teve a chance de realmente implementar suas ideias, em um período muito mais longo do que a pausa de inverno da WSL.
“Todos estão familiarizados com o que ele espera de nós, com a filosofia dele e com o nosso estilo de jogo”, disse Kennedy. “Acho que estamos em uma boa situação em termos de entrosamento e por poder ter algum tempo, tempo de verdade, juntas para, esperamos, fazer algo especial.”
Danielle van de Donk, uma das vice-capitãs do London City, concorda. “Tem sido muito claro”, disse ela nesta semana sobre as ideias de Maestre. “Tivemos muitas reuniões e sessões de treino, já fizemos alguns jogos muito bons, e acho que tudo está se encaixando muito bem.”
Poder das estrelas
Dito tudo isso, o principal motivo pelo qual existe a crença de que o London City pode fazer algo especial nesta temporada é por causa do poder de estrela que agora está espalhado por todo este elenco.
Putellas é bicampeã da Bola de Ouro e, depois de ajudar o Barça a conquistar um quarto título da Champions League no início deste ano, pode conquistar uma terceira Bola de Ouro em poucas semanas; Kadidiatou Diani e Cascarino estão entre as melhores jogadoras de lado do planeta, capazes de oferecer tanto criatividade quanto ameaça de gol por qualquer um dos lados; Geyoro teve uma primeira temporada difícil no clube, mas é boa demais para não dar a volta por cima; Leon é uma zagueira de nível mundial, talvez até a melhor da modalidade; e, embora Earps talvez não seja a goleira de elite que era há alguns anos, ainda deve representar uma melhora no gol.
Isso sem falar também de talentos menos conhecidos, como Nicole Anyomi, que somou 19 participações diretas em gols na última temporada da Bundesliga, ou Freya Godfrey, que foi presença constante nas convocações da Inglaterra de Sarina Wiegman durante uma temporada 2025-26 de afirmação.
Tudo isso significa que Maestre tem boas opções de elenco à disposição, o que oferecerá uma cobertura forte para lesões, permitirá que ele recorra a verdadeiras jogadoras capazes de mudar jogos no banco e potencialmente dará a base para uma campanha profunda em copas, além de progresso na WSL. Talvez existam questões sobre a profundidade pelos lados do campo, mas mesmo assim há jogadoras versáteis o suficiente para atuar ali, se necessário.
“Obviamente, sabemos que vai ser muito difícil, porque não se trata apenas de ter essas jogadoras talentosas. Você precisa criar algo maior, que seja uma identidade, uma cultura de trabalho”, disse Maestre nesta semana. “Mas, tendo as jogadoras que temos, se conseguirmos que todas estejam alinhadas com o mesmo propósito, na mesma sintonia, e conseguirmos criar esse tipo de mentalidade vencedora, acho que vamos brigar com as melhores equipes da competição, com certeza.”
O problema óbvio
Se o London City conseguir isso e puder quebrar a hegemonia que Arsenal, Chelsea e Manchester City exerceram nessas três primeiras posições, algo que apenas o Manchester United fez nas últimas 11 temporadas da WSL, haverá uma questão totalmente nova a ser feita: o clube poderá disputar a Liga dos Campeões Feminina?
Isso porque, além do London City, Kang é a proprietária majoritária do Lyon, oito vezes campeão europeu, e as regras da Uefa determinam que: "Nenhum indivíduo ou entidade legal pode ter controle ou influência sobre mais de um clube participante de uma competição de clubes da Uefa."
O OL vence rotineiramente a liga francesa e é presença praticamente certa na Liga dos Campeões Feminina de 2027-28. Se o London City também se classificar, porém, a Uefa tem sido categórica ao dizer que “nenhuma exceção” será feita. Essas foram as palavras de Nadine Kessler, chefe do futebol feminino da Uefa, em maio. "Por que quereríamos preservar a integridade esportiva do futebol masculino, mas não a do futebol feminino? Isso está fora de cogitação", disse ela.
Questionado nesta semana sobre seu entendimento da situação, Maestre não teve nada a acrescentar. “As coisas que podem acontecer [se a classificação para a Liga dos Campeões for alcançada] não dependem de mim”, disse.
O time mais intrigante da WSL
Para Maestre e suas jogadoras, o foco está no campo e em levar o London City a novos patamares. Questionada sobre qual tem sido a mensagem internamente, enquanto tanta expectativa cresce do lado de fora, Kennedy respondeu: “Estamos focadas nos detalhes, em como podemos ser um bom time, em como podemos entender o que Eder quer de nós e nas relações dentro e fora de campo. É mais ou menos onde estamos no momento, apenas construindo isso.
“Acho que, se eu olhar para onde estamos agora em comparação com a temporada passada, estamos em uma posição melhor para ter um início de temporada melhor”, acrescentou ela, ao ser perguntada sobre os objetivos. “Acho que essa seria uma meta nossa, começar bem a temporada e construir a partir dessas atuações.”
Realisticamente, até o London City entrar em campo, como fará na noite de sexta-feira, quando receberá o Manchester United na abertura da temporada da WSL, ninguém sabe realmente o que esperar. O time vai parecer coeso? Suas estrelas vão brilhar? Maestre conseguiu transmitir suas ideias de forma eficaz?
Ao ser perguntada sobre suas próprias expectativas para esta temporada, Putellas, a joia da coroa da janela de transferências de verão do London City, disse, com toda a franqueza, que não tem nenhuma. “Só quero que o trabalho duro que estamos fazendo nesta pré-temporada, e que vamos fazer durante a temporada, fale por si só”, respondeu ela. “Não tenho expectativas. Claro que tenho uma mentalidade competitiva e quero vencer todos os jogos, mas não tenho expectativas neste esporte. Na minha opinião, você não deve ter expectativas. Apenas trabalhe nos bastidores e dê tudo de si jogo após jogo.”
Tudo isso faz do London City Lionesses o time mais intrigante para se observar nesta nova temporada da WSL.