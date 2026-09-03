Sentada na sala de entrevistas no dia de mídia da pré-temporada do London City Lionesses, era fácil esquecer que este clube estava disputando a segunda divisão em maio do ano passado. Fosse a duas vezes vencedora da Bola de Ouro Alexia Putellas, o ícone da Inglaterra Mary Earps ou a quatro vezes campeã da Champions League Mapi Leon, havia estrelas de sobra circulando pela área, procurando seus lugares e os jornalistas que esperavam para falar com elas. Este foi um time que terminou em sexto na Women’s Super League na última temporada; é justo dizer que a ambição é por algo muito maior nesta temporada.

Impulsionado pelo poder financeiro da proprietária bilionária Michele Kang, o London City causou impacto há um ano, antes de sua primeira temporada na WSL, quando contratou a internacional francesa Grace Geyoro por uma taxa recorde mundial como uma entre nada menos do que 15 contratações de verão. Mais manchetes vieram em janeiro, quando Delphine Cascarino, indicada ao prêmio de Jogadora Mais Valiosa da NWSL no fim de 2025, chegou ao clube, que então ocupava o sétimo lugar na WSL.

Neste verão, porém, tudo esteve em outro nível. “Acho que, por muito tempo, houve uma missão e uma ambição colocadas à mesa”, disse Alanna Kennedy, uma dessas 15 contratações de verão em 2025, à GOAL. “Desde quando assinei na temporada passada, as coisas já estavam em andamento, e acho que este verão foi um momento realmente crucial para ver até onde poderíamos levar esses limites. Foi incrível ver o investimento do clube e a ambição sendo colocados em prática.”

Mas isto não é fantasy football. Este é o mundo real e, com tanta frequência, em vários esportes, montar o que parece ser um supertime no papel, especialmente tão rapidamente, não funciona muito bem. O London City Lionesses vai se sair melhor? E, se isso acontecer, se conseguir entrar nessas vagas europeias no topo da tabela da WSL, então vem o elefante na sala: será que realmente vai ter permissão para disputar a Champions League?