Alexia Putellas, Georgia Stanway e 10 novas contratações que vão definir a temporada 2026-27 da Superliga Feminina Inglesa

O Crystal Palace marcou em bom ritmo na WSL 2 no ano passado, terminando empatado em terceiro lugar na liga, mas claramente tirou lições da última vez em que subiu para a primeira divisão. Na temporada 2023-24, o Palace foi avassalador ao conquistar o título da segunda divisão, marcando pelo menos 16 gols a mais do que qualquer outro time da liga, mas depois fez apenas 20 gols em 22 jogos da WSL no ano seguinte e acabou rebaixado.

Por isso, acrescentar uma jogadora como Beth England é uma decisão muito inteligente. A atacante de 32 anos tem muita experiência, com 11 gols em 26 partidas pela Inglaterra e 71 gols em 152 jogos pelo Chelsea durante uma passagem de sete anos que rendeu 10 títulos. Mas foi o que England fez no Tottenham, clube que ela deixa para se juntar ao Palace, que torna esta transferência tão promissora. A forma como ela se adaptou a jogar por uma equipe que lutava na parte de baixo da tabela, depois de representar a força dominante da Inglaterra, foi muito impressionante, com seus 12 gols em 12 aparições na WSL após a mudança para o Spurs, em janeiro de 2023, ajudando o clube a escapar do rebaixamento.

"Você realmente precisa se adaptar, precisa entender que haverá momentos em que vai sofrer muito mais sem a bola nos jogos e precisa trabalhar individualmente em si mesma", disse ela à GOAL na temporada passada. "Quando eu estava no Chelsea, você podia ter de cinco a 10 oportunidades por jogo e sabia que uma delas entraria. No Spurs, você pode ter uma chance, e se não aproveitar, é só isso que vai ter. Sinto que, desde que cheguei aqui, consegui fazer mais chances valerem com menos oportunidades. É simplesmente evoluir como indivíduo e saber que, sem a bola, você tem que fazer o trabalho sujo."

A capacidade de fazer tudo isso, além das qualidades de England como líder e como jogadora tão experiente, pode dar um impulso muito, muito significativo às chances de o Palace permanecer na elite.