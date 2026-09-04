Alexia Putellas, Georgia Stanway e 10 novas contratações que vão definir a temporada 2026-27 da Superliga Feminina Inglesa
A Superliga Feminina da Inglaterra vem sendo amplamente considerada a melhor liga da Europa, se não do mundo, já há algum tempo, e esta janela de transferências de verão só reforçou essa percepção, com algumas das maiores estrelas do futebol desembarcando na competição antes da temporada 2026-27.
Seja com a chegada da bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas e de algumas de suas companheiras de Barcelona campeãs da Champions League, como Ona Batlle e Mapi Leon, ou com o retorno para casa de ícones da Inglaterra Georgia Stanway e Mary Earps, houve muitas transferências de impacto para a WSL nas últimas semanas e meses.
Mas não foi uma janela apenas sobre os maiores nomes. Clubes de toda a liga também contrataram alguns dos melhores jovens talentos do futebol feminino, jogadoras que podem estar prestes a viver temporadas de afirmação em 2026-27 e se tornar nomes conhecidos em um futuro próximo.
GOAL escolheu, então, 10 transferências de verão que podem definir a nova temporada da WSL...
Beth England (Crystal Palace)
O Crystal Palace marcou em bom ritmo na WSL 2 no ano passado, terminando empatado em terceiro lugar na liga, mas claramente tirou lições da última vez em que subiu para a primeira divisão. Na temporada 2023-24, o Palace foi avassalador ao conquistar o título da segunda divisão, marcando pelo menos 16 gols a mais do que qualquer outro time da liga, mas depois fez apenas 20 gols em 22 jogos da WSL no ano seguinte e acabou rebaixado.
Por isso, acrescentar uma jogadora como Beth England é uma decisão muito inteligente. A atacante de 32 anos tem muita experiência, com 11 gols em 26 partidas pela Inglaterra e 71 gols em 152 jogos pelo Chelsea durante uma passagem de sete anos que rendeu 10 títulos. Mas foi o que England fez no Tottenham, clube que ela deixa para se juntar ao Palace, que torna esta transferência tão promissora. A forma como ela se adaptou a jogar por uma equipe que lutava na parte de baixo da tabela, depois de representar a força dominante da Inglaterra, foi muito impressionante, com seus 12 gols em 12 aparições na WSL após a mudança para o Spurs, em janeiro de 2023, ajudando o clube a escapar do rebaixamento.
"Você realmente precisa se adaptar, precisa entender que haverá momentos em que vai sofrer muito mais sem a bola nos jogos e precisa trabalhar individualmente em si mesma", disse ela à GOAL na temporada passada. "Quando eu estava no Chelsea, você podia ter de cinco a 10 oportunidades por jogo e sabia que uma delas entraria. No Spurs, você pode ter uma chance, e se não aproveitar, é só isso que vai ter. Sinto que, desde que cheguei aqui, consegui fazer mais chances valerem com menos oportunidades. É simplesmente evoluir como indivíduo e saber que, sem a bola, você tem que fazer o trabalho sujo."
A capacidade de fazer tudo isso, além das qualidades de England como líder e como jogadora tão experiente, pode dar um impulso muito, muito significativo às chances de o Palace permanecer na elite.
Georgia Stanway (Arsenal)
É difícil escolher apenas uma contratação do Arsenal para destacar porque o clube fez muitas ótimas nesta janela de verão. Stanway, porém, pode acabar sendo a mais importante e influente para a próxima temporada do clube e, por consequência, para a nova campanha da WSL.
O Arsenal tem dependido demais de Kim Little e Mariona Caldentey no meio-campo nos últimos tempos. Assim, mais profundidade no elenco parecia uma prioridade máxima neste verão, e o clube trouxe exatamente isso, com a contratação também de Geraldine Reuteler, a versátil internacional suíça.
Stanway é uma das melhores meio-campistas do mundo, alguém que pode não só dar profundidade à posição, mas também acrescentar qualidade de elite, experiência dos maiores momentos e capacidade de atuar em várias funções. Com a internacional inglesa no elenco, essa dependência de Little e Caldentey diminui, algo que deve permitir ao Arsenal mantê-las mais descansadas ao longo da campanha e, de modo geral, ficar mais bem preparado para brigar pelo primeiro título da WSL desde 2019.
Mao Itamura (Liverpool)
A ida de Mao Itamura para o Liverpool pode ser uma das contratações mais empolgantes do verão. A jogadora de 20 anos foi eleita a Jogadora do Ano da Eredivisie na temporada passada, depois de marcar oito gols e dar seis assistências para levar o Feyenoord ao terceiro lugar, e agora ela busca levar todas essas qualidades decisivas para Merseyside.
Os primeiros sinais indicam que conseguirá. Itamura chamou a atenção na pré-temporada, especialmente com dois gols de qualidade extraordinária na vitória sobre o Sheffield United. Após a transferência recorde de Olivia Smith para o Arsenal, o Liverpool sentiu falta de uma referência decisiva na temporada passada, em uma campanha que começou tão mal que o time seguiu sem vencer na WSL até o fim de janeiro.
Itamura atua em uma posição diferente da de Smith, mas, assim que se recuperar de uma lesão que a tirou do Mundial Sub-20 de setembro, ela tem o toque mágico para ajudar a revitalizar uma equipe que, no geral, parece ter feito uma forte janela de transferências, uma que deve fazê-la subir significativamente na tabela.
Holly McNamara (Everton)
Depois de terminar em um decepcionante oitavo lugar na temporada passada, a janela de transferências de verão do Everton teve um tema: ataque, ataque, ataque. Parte disso foi necessária, com nomes como Katja Snoeijs, Toni Payne e Kelly Gago saindo, mas as três também somaram apenas nove participações em gols na última temporada, então uma reformulação forçada talvez não seja algo ruim.
A jovem meia Zara Kramzar transforma em definitivo seu empréstimo da Roma, a dinâmica Noemie Mouchon chega do Leicester e Jutta Rantala também leva seu jogo direto a Merseyside vinda do Leicester. É Holly McNamara, porém, quem se destaca entre as contratações.
Vencedora das duas últimas Chuteiras de Ouro da A-League da Austrália e autora de um recorde do clube de 45 gols em 66 jogos pelo Melbourne City, McNamara é uma das jovens atacantes mais empolgantes do futebol feminino.
Falando com algumas de suas compatriotas na liga, o entusiasmo em relação ao potencial dela é palpável. Mary Fowler, uma das principais jogadoras das Matildas e estrela do Manchester City, apostou que McNamara vai "se sair muito bem" em Merseyside, enquanto Charlie Rule, sua amiga próxima no Brighton, disse à GOAL que a jogadora de 23 anos "merece estar jogando aqui" na WSL. "Eu sempre soube que ela podia jogar por um time de ponta", afirmou.
Ornella Vignola, Honoka Hayashi e a agora saída Gago foram as artilheiras do Everton na WSL na última temporada, com quatro gols cada. Se McNamara conseguir se firmar como o ponto focal do ataque do Everton e ser uma goleadora confiável, ela pode fazer uma diferença enorme.
Alexia Putellas (London City Lionesses)
Já houve alguma contratação maior na WSL do que a ida de Putellas para o London City? Ela chega embalada por uma temporada que levou o Barcelona à conquista do quadrupleto, lhe rendeu o prêmio de Jogadora da Temporada da Champions League e deve lhe render uma terceira Bola de Ouro mais tarde neste ano. Sua chegada à WSL, por si só, já é fascinante, com uma das melhores jogadoras do mundo se adaptando a uma nova liga e a um novo estilo.
Mas o que torna tudo ainda mais interessante é o fato de ela ter assinado com o London City, um clube de ambição notável, apoiado pelos bilhões de Michele Kang, que terminou em sexto em sua primeira temporada na WSL no último ano. Um aporte financeiro está por trás do objetivo das Lionesses de subir rapidamente na tabela, trazendo nomes como Putellas, além da tetracampeã da Champions League Leon e da ex-estrela do Lyon Kadidiatou Diani.
Putellas é a joia da coroa, porém, por causa de seu talento de outro mundo, sim, mas também por suas qualidades de liderança. Capitã no Barcelona, ela lidera pelo exemplo e é particularmente excelente com as jogadoras mais jovens, algo que a companheira de equipe Alanna Kennedy contou à GOAL no início da pré-temporada que já havia chamado a atenção. "Ela quer ajudar", explicou Kennedy.
Sua chegada, combinada com tantas outras, pode fazer do London City uma força de verdade na WSL? Ou isso se parece demais com futebol de fantasia para dar certo? Se for para ser uma boa temporada para o clube da capital, Putellas será peça central nisso.
Niamh Charles (Manchester City)
Depois de encerrar a espera de 10 anos por outro título da WSL, a janela de transferências do Manchester City não foi chamativa, exatamente como o clube prometeu. Uma reformulação nunca esteve nos planos, ainda mais com tantas boas peças já no elenco, sendo necessárias apenas algumas adições complementares para garantir que este time evolua um pouco e consiga lidar com o retorno à Liga dos Campeões, sem deixar de ser uma força no cenário doméstico.
Beth Mead pode ser a contratação de maior impacto nos holofotes, mas, na verdade, é a chegada de Niamh Charles que parece mais importante. Isso porque a lateral esquerda era uma posição que realmente precisava ser resolvida na janela e, ao contratar Charles cedo, o City fez exatamente isso.
Quando o time de Andree Jeglertz foi exposto em alguns momentos na última temporada, isso aconteceu muitas vezes pelas laterais e, com frequência, pela esquerda, onde Leila Ouahabi perdeu espaço e Alex Greenwood foi deslocada da zaga para cobrir o setor. Charles, jogadora de 34 partidas pela seleção da Inglaterra e campeã da WSL cinco vezes, agora pode preencher essa lacuna enquanto o City tenta dar sequência ao que fez na última temporada.
"Ela tem uma grande personalidade e tem qualidade como lateral esquerda, sendo boa tanto na parte defensiva quanto na ofensiva", disse Jeglertz à GOAL neste verão, observando também a experiência que Charles levará ao grupo por sua passagem pelo Chelsea, durante a sequência de seis títulos consecutivos da WSL. "Isso é algo que também vamos poder usar nos treinamentos e em como vencer de um ano para o outro."
Manaka Matsukubo (Chelsea)
Na Europa, neste momento, Manaka Matsukubo pode não ser um nome particularmente familiar. Nos EUA, porém, a jogadora de 22 anos passou os últimos três anos se consolidando como uma das melhores atletas da NWSL, a maior rival da WSL na disputa pelo título de melhor liga feminina do mundo.
Na temporada passada, a marca de 11 gols e quatro assistências em 26 jogos rendeu a Matsukubo o prêmio de melhor meio-campista da NWSL e um lugar na seleção da temporada, tudo isso enquanto se tornava impossível de ser ignorada pelo Chelsea. Em julho, ela se juntou ao Chelsea com um contrato de cinco anos.
Versátil o suficiente para atuar em várias posições do setor ofensivo, é como camisa 10 que a internacional japonesa realmente se destaca, uma função que ninguém ainda conseguiu assumir de vez neste time do Chelsea. Parece ser uma posição da qual Matsukubo pode realmente tomar conta, para aumentar a força de um ataque que falhou bastante na última temporada, na campanha de menor número de gols do Chelsea na WSL em sete anos.
"Antes, para ser sincera, eu não sabia muito sobre ela, mas desde o primeiro treino vi a qualidade técnica e as habilidades que ela tem. Ela é muito, muito boa", disse a defensora do Chelsea Nathalie Bjorn à GOAL neste verão, exaltando a nova companheira de equipe. "Ela é muito rápida com os pés, e você acha que está com a bola, mas não está. Estou muito interessada em ver como ela pode ser no nosso time nesta temporada, porque precisamos dessa jogadora criativa no terço final."
Se o Chelsea quiser voltar ao nível que o levou a conquistar seis títulos consecutivos da WSL, precisa melhorar no ataque. Matsukubo certamente pode ajudar nisso.
Mary Earps (London City Lionesses)
Embora Earps talvez não esteja, neste momento da carreira, no mesmo nível de algumas das outras contratações de verão do London City, com nomes como Putellas, Leon e Diani, todas jogadoras de nível mundial, sua chegada pode acabar sendo uma das maiores da história do clube.
Isso é verdade do ponto de vista de marketing, com Earps ainda sendo provavelmente o maior nome, para o público na Inglaterra, a se juntar ao clube neste verão, algo que pode ajudar a impulsionar o público e o acompanhamento de um clube independente com baixas médias de torcida, mas também do ponto de vista esportivo.
De acordo com as estatísticas de gols esperados sofridos, nenhuma goleira ficou abaixo de Elene Lete, do London City, quando o assunto foi gols evitados na temporada 2025-26. Ela sofreu 6,8 gols a mais do que deveria, segundo a Opta, e teve o segundo pior aproveitamento de defesas da divisão. Assim, o London City sofreu 35 gols em 22 jogos, cerca de 13 a mais do que qualquer um dos 'quatro grandes' da liga, que o clube tenta alcançar.
Melhorar defensivamente é tão vital quanto se reforçar no ataque, portanto, e trazer alguém com a qualidade e a experiência de Earps deve ajudar a elevar o nível debaixo das traves, além de talvez também contribuir para o desenvolvimento de longo prazo de Lete, que ainda tem apenas 24 anos e assinou um novo contrato justamente neste verão. Se a ex-camisa 1 da Inglaterra conseguir chegar perto do nível que tinha da última vez em que esteve na WSL, isso vai melhorar o London City.
Lia Walti (Brighton)
O ex-técnico do Brighton, Dario Vidosic, nunca escondeu o quanto acreditava que Fran Kirby, ícone de Inglaterra e Chelsea, era importante para seu projeto na costa sul, destacando regularmente sua experiência de vencer no mais alto nível como algo capaz de elevar o padrão e impulsionar o Brighton rumo a algo especial. Isso teve um grande impacto especialmente na temporada passada, quando o Brighton chegou à final da FA Cup pela primeira vez.
Neste verão, antes de sua surpreendente saída em agosto, Vidosic foi buscar uma jogadora de perfil semelhante, em Lia Walti. Ela não tem um currículo tão brilhante quanto o de Kirby, que inclui 16 títulos nos tempos de Chelsea e um título da Eurocopa, mas Walti atuou por grandes equipes em quatro países diferentes, fez parte do time do Arsenal que venceu a WSL em 2019 e a Champions League em 2025 e usou a braçadeira de capitã da Suíça, inclusive em uma Euro disputada em casa no verão passado. Ela também é uma meio-campista de altíssimo nível, capaz de controlar jogos com excelência.
"De imediato, você consegue ver o tipo de pessoa que ela é", disse Vidosic à GOAL neste verão. "Quando você assiste aos jogos, vê a jogadora que ela é e a qualidade que possui, e basta uma olhada rápida no currículo dela para entender isso, mas ela também é uma pessoa fantástica e as jogadoras já estão totalmente ao lado dela. Dá para ver que ela terá essa liderança. Ela será uma jogadora para quem as meninas vão olhar e é um acréscimo muito bem-vindo ao nosso elenco, alguém que terá um papel muito, muito importante."
O Brighton teve uma grande temporada 2025-26, chegando àquela final da FA Cup e terminando em um sólido sétimo lugar na WSL, tirando pontos de Manchester United e Arsenal e derrotando o Manchester City nas semanas finais da campanha. Walti é o tipo de pessoa e jogadora que pode realmente ajudar o Brighton enquanto o time busca construir sobre um ano tão brilhante e seguir avançando sob o comando do novo técnico Arturo Ruiz.
Alice Sombath (Tottenham)
O Tottenham é outra equipe cuja janela de transferências chamou a atenção, com muitos bons negócios fechados logo no início para garantir que o grupo de 2026-27 tenha tempo para ganhar entrosamento e se adaptar às exigências do muito bem avaliado técnico Martin Ho. É Alice Sombath, porém, uma das contratações feitas mais tarde, quem desperta interesse especial, até porque o Spurs pagou uma taxa recorde do clube para levar a defensora ao norte de Londres.
A jogadora de 22 anos passou pelas categorias de base de Paris FC e Paris Saint-Germain antes de se juntar ao Lyon, onde chegaria ao time principal quando ainda tinha apenas 17 anos. No fim, Sombath somou mais de 100 partidas pelas octacampeãs europeias, exibindo sua excelência técnica e um atletismo enganoso sempre que recebia uma oportunidade, mesmo que às vezes elas fossem difíceis de aparecer em um elenco tão recheado quanto o do Lyon, especialmente porque disputava minutos com jogadoras como Wendie Renard, ícone da França.
Sombath aprendeu muito nesse ambiente e agora pode compartilhar isso com quem está no Tottenham. "Eu estava conversando com ela no jantar outro dia, e Renard era o maior ídolo dela", disse Drew Spence, meio-campista do Spurs, à GOAL na pré-temporada. "Pela forma como ela liderava o time, ela aprendeu com ela e com as experiências de jogar ao lado dela. Isso por si só, para uma jogadora tão jovem ter essas experiências com pessoas que atuaram no mais alto nível, é muito importante para acrescentar a este ambiente e nos impulsionar até onde queremos chegar."
Também não são apenas experiência e qualidade técnica que Sombath traz para este time. Ela acrescenta profundidade necessária a uma linha defensiva que sofreu quando peças-chave estiveram indisponíveis na temporada passada, sofrendo decepcionantes 38 gols em 22 jogos, a quarta pior marca da WSL. Isso vai precisar melhorar se o Spurs quiser dar o próximo passo.