Alexander Isak finalmente mostra por que Liverpool e Arsenal acreditavam que ele era a solução para seus problemas na posição de centroavante

Alan Smith afirmou no início desta semana que Alexander Isak é o único jogador do Liverpool que teria lugar no melhor time titular do Arsenal. A validade dessa afirmação é bastante discutível. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, talvez tenha pelo menos três opções melhores para a ponta esquerda do que seu colega do Arsenal, Mikel Arteta.

Ainda assim, é de imaginar que, se Arteta tivesse a oportunidade de contratar apenas um jogador do Liverpool, escolheria Isak imediatamente, sem sequer considerar outro nome. Afinal, o Arsenal é ligado ao atacante sueco há muito tempo, desde sua segunda temporada no St. James' Park pelo Newcastle United, seu ex-clube, em 2023-24, quando marcou 21 gols em 30 partidas da Premier League.

No ano seguinte, Isak marcou um gol e deu a assistência para outro em uma surpreendente vitória fora de casa pela Copa da Liga Inglesa, no Emirates, que levou Arteta a lamentar a eficiência impressionante do camisa 9 visitante. "Não acho que ele tenha criado ou tido grandes chances", disse o espanhol aos jornalistas após a derrota de seu time por 2 a 0. "Mas, infelizmente, ele participou dos dois gols nas duas vezes em que teve a bola dentro da área. É isso que eles têm: muita qualidade no ataque, capaz de fazer a diferença."

No fim das contas, o Arsenal abriu mão de disputar a contratação de Isak com o Liverpool quando ele deixou clara sua intenção de sair do Newcastle no último verão europeu. Segundo relatos, o clube avaliou que seria melhor para o elenco reforçar várias posições em vez de apenas uma. A decisão talvez tenha sido justificada pela posterior conquista do título pela equipe do norte de Londres, além da desastrosa temporada de estreia em Merseyside da contratação mais cara da história do futebol britânico.

Agora, porém, o Liverpool finalmente começa a ver a "muita qualidade no ataque" que ainda falta ao Arsenal antes do confronto entre as duas equipes no domingo, em Anfield.