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Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

Alexander Isak finalmente mostra por que Liverpool e Arsenal acreditavam que ele era a solução para seus problemas na posição de centroavante

O sueco teve uma temporada de estreia de pesadelo em Anfield, mas voltou a parecer um dos centroavantes mais perigosos da Premier League.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Alan Smith afirmou no início desta semana que Alexander Isak é o único jogador do Liverpool que teria lugar no melhor time titular do Arsenal. A validade dessa afirmação é bastante discutível. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, talvez tenha pelo menos três opções melhores para a ponta esquerda do que seu colega do Arsenal, Mikel Arteta.

    Ainda assim, é de imaginar que, se Arteta tivesse a oportunidade de contratar apenas um jogador do Liverpool, escolheria Isak imediatamente, sem sequer considerar outro nome. Afinal, o Arsenal é ligado ao atacante sueco há muito tempo, desde sua segunda temporada no St. James' Park pelo Newcastle United, seu ex-clube, em 2023-24, quando marcou 21 gols em 30 partidas da Premier League.

    No ano seguinte, Isak marcou um gol e deu a assistência para outro em uma surpreendente vitória fora de casa pela Copa da Liga Inglesa, no Emirates, que levou Arteta a lamentar a eficiência impressionante do camisa 9 visitante. "Não acho que ele tenha criado ou tido grandes chances", disse o espanhol aos jornalistas após a derrota de seu time por 2 a 0. "Mas, infelizmente, ele participou dos dois gols nas duas vezes em que teve a bola dentro da área. É isso que eles têm: muita qualidade no ataque, capaz de fazer a diferença."

    No fim das contas, o Arsenal abriu mão de disputar a contratação de Isak com o Liverpool quando ele deixou clara sua intenção de sair do Newcastle no último verão europeu. Segundo relatos, o clube avaliou que seria melhor para o elenco reforçar várias posições em vez de apenas uma. A decisão talvez tenha sido justificada pela posterior conquista do título pela equipe do norte de Londres, além da desastrosa temporada de estreia em Merseyside da contratação mais cara da história do futebol britânico.

    Agora, porém, o Liverpool finalmente começa a ver a "muita qualidade no ataque" que ainda falta ao Arsenal antes do confronto entre as duas equipes no domingo, em Anfield.

  • Uma primeira temporada frustrante

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    O sueco sofreu uma lesão no tornozelo no Tottenham em dezembro passado, que incluiu uma fratura na fíbula.

    É claro que ainda há muito pouca compreensão pelas dificuldades iniciais de Isak no Liverpool, já que ele demorou a engrenar porque treinou muito pouco durante a greve vergonhosa que forçou o Newcastle a vendê-lo.

    Sem ter feito uma pré-temporada adequada, Isak inevitavelmente parecia uma sombra do atacante veloz que havia surgido como uma ameaça real à condição de Erling Haaland como o centroavante mais temido da Inglaterra.

    E, uma fração de segundo depois de mostrar exatamente por que o Liverpool havia pago quantias de nove dígitos por ele e por Florian Wirtz, ao finalizar com frieza um passe em profundidade do alemão em uma partida contra o Tottenham Hotspur, em 20 de dezembro do ano passado, Isak teve a fíbula esquerda fraturada em uma entrada extremamente imprudente de Micky van de Ven.

    Mesmo quando voltou a jogar, pouco mais de três meses depois, Isak continuou prejudicado por problemas musculares, repetidamente atribuídos à falta de uma pré-temporada.

    Estava claro que ele precisava ganhar ritmo e disputar uma sequência regular de jogos para recuperar a forma e a plena condição física. Por isso, a Copa do Mundo deste ano chegou no momento “perfeito” para Isak.

  • “Um enorme problema”

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    A falta de movimentação e empenho de Isak ainda era motivo de preocupação nas primeiras semanas da atual temporada.

    Ele participou diretamente de quatro gols na América do Norte, marcando um deles. Mais importante, porém, disputou todos os minutos da campanha da Suécia até a fase de 32 equipes, com exceção de um.

    A temporada ainda começou com dúvidas sobre sua condição física e sua adequação ao estilo de jogo de Iraola. Mesmo depois de ele marcar seu primeiro gol na Premier League 2026-27, no empate por 2 a 2 com o Nottingham Forest em 29 de agosto, o ex-defensor do Liverpool Stephen Warnock continuava sem se convencer.

    “Eu estava no jogo”, disse à GOAL o ex-lateral que hoje é comentarista. “Tirando o gol, Isak não fez absolutamente nada. Jogou muito mal. Não parecia nem um pouco interessado.

    “E eu pensei: esse é o cara que deveria ter feito uma pré-temporada adequada, voltado com fome de jogar, em forma, mostrando do que é capaz. Mas ele não parecia capaz disso.

    “Ele não parecia capaz de suportar o peso da camisa. E isso é um grande problema. É o peso da expectativa criada pelo valor pago por ele, a cobrança por resultados.

    “Ele não parece estar no páreo no momento. Talvez seja só uma questão de entrosamento com os jogadores ao redor dele. Mas você treina todos os dias. A essa altura, já deveria entender o jogo.”

    Agora, porém, parece entender.

  • Seis gols em sete jogos do campeonato

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    O jogador da seleção sueca finalmente começa a repetir no Liverpool as atuações que teve no Newcastle

    Na sexta-feira após o empate com o Forest, Isak garantiu ao Liverpool sua primeira vitória da temporada ao marcar duas vezes no triunfo por 2 a 0 sobre o Ipswich. Ele também balançou as redes nas três vitórias seguintes, sobre Bournemouth, Brentford e Brighton, que elevaram o moral da equipe. Assim, chegou a seis gols em sete jogos da Premier League, depois de ter marcado apenas três vezes em 14 partidas na competição na temporada passada.

    “Ele é um atacante que vai marcar gols se conseguirmos colocá-lo nas posições certas, se pudermos lhe oferecer cruzamentos e boas oportunidades”, disse Iraola no último fim de semana.

    No entanto, o sucessor de Arne Slot deixou claro desde cedo que não espera apenas gols de seu camisa 9. “Também se trata de outras coisas”, afirmou após os dois gols decisivos de Isak contra o Ipswich. “Vou exigir outras coisas para que possamos jogar bem. Se jogarmos bem, estaremos em boas posições, e os gols virão para ele.

    “Então, acho que ele precisa contribuir para o coletivo.”

    Isak ainda precisa evoluir nesse aspecto. Embora saiba da importância de pressionar desde o ataque sob o comando de Iraola, sua dedicação em campo às vezes fica aquém da de Lewis Koumas. Cody Gakpo também brincou, depois de dar passes para alguns gols de Isak no início da temporada, que o sueco lhe deve algumas assistências. E não há como negar que o jogador de 27 anos poderia participar mais da construção das jogadas do Liverpool.

    Ainda assim, vimos sinais de uma parceria produtiva com Bradley Barcola, contratado no verão, que deu os passes para os gols decisivos de Isak contra Brentford e Brighton. Além disso, embora ainda não estejamos vendo o desempenho completo que Isak apresentou no Newcastle, ele sem dúvida começa a recuperar sua antiga precisão nas finalizações.

    Certamente, Arteta aceitaria neste momento a tendência de Isak de praticamente desaparecer das partidas, já que Viktor Gyokeres só marcou seu primeiro gol nesta temporada na humilhante derrota de terça-feira para o Fleetwood Town, pela Copa da Liga Inglesa. A partida também evidenciou a irregularidade de Kai Havertz nas finalizações.

    O Arsenal obviamente esperava que Gyokeres se mostrasse uma alternativa mais barata, mas igualmente eficaz, a Isak. Isso simplesmente não se confirmou. O ex-atacante do Sporting CP tem muitos atributos, sobretudo físicos, mas desperdiça muito mais chances do que aproveita. Isak está longe de ser tão perdulário e continua sendo capaz de decidir partidas.

    Apesar dos altos e baixos no último ano, ele claramente não perdeu a capacidade, semelhante à de Haaland, de decidir um jogo com apenas alguns toques na bola. E Arteta preferiria não ser lembrado disso em Anfield, no domingo.