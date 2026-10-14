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Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

“Agora tudo isso é real”: Zavier Gozo realiza seus sonhos na seleção dos Estados Unidos e no Crystal Palace, mas enfrenta desafios para se adaptar à nova realidade

Zavier Gozo fala à GOAL sobre sua transferência para o Crystal Palace, sua ascensão na seleção dos Estados Unidos e como Chris Richards o ajuda a se adaptar à vida longe de Utah.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Zavier Gozo se considera uma pessoa reflexiva e, durante o longo voo de Utah a Londres, teve tempo de sobra para pensar. Ele estava a caminho da Inglaterra para assinar com o Crystal Palace. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que, no momento em que entrou naquele avião, sua vida havia mudado.

    Aquele voo marcou, na prática, o fim de sua infância. Depois de 19 anos morando com os pais, ele se mudava sozinho para a Europa, deixando em Utah a família, o clube de infância, a namorada e tudo o que conhecia. Se estava preparado para o que o aguardava era outra questão. Mas aquela incerteza fazia parte do fascínio.

    “Naquele voo para lá, pensei: ‘Uau, isso é real’”, conta à GOAL. “No primeiro dia nas instalações, em todos aqueles momentos, eu pensava: ‘Uau, estou aqui, é aqui que quero estar. Este é o meu clube. É aqui que vou jogar, e agora tudo isso é real’. Quando você assina o contrato, ainda está em Utah. A ficha só cai quando você realmente vai embora e pensa: ‘Certo, desta vez não vou voltar para casa’.”

    Assim, durante quase 10 horas sentado em um avião ao lado das pessoas que mais ama, Gozo pensou em como tudo o que sempre quis havia chegado de repente e em como seria difícil agora que aquilo tinha acontecido.

    “Você fica triste e sabe que vai sentir falta de tudo, mas também está empolgado com o que vem pela frente”, explica. “É claro que tudo aquilo com que você sonhou está se tornando realidade. Eu pensava em tudo. Minha cabeça não parava. O que vou fazer? Onde vou morar? Para onde vou? Você simplesmente pensa em tudo.”

    Algumas semanas depois, mais sonhos se realizaram. Apenas alguns dias após assinar com o Palace, Gozo estreou na Premier League contra ninguém menos que o Manchester City. Pouco mais de um mês depois, estreou pela seleção masculina dos Estados Unidos. Levou anos para chegar a esses patamares e alcançou ambos em questão de semanas.


    Mas esses marcos não tornaram a adaptação fácil. Desde a estreia, em que jogou 22 minutos, ele atuou por apenas mais 23 minutos pelo Palace. Sua participação pela seleção dos Estados Unidos também foi breve: jogou 28 minutos ao longo dos quatro jogos da data Fifa. Tudo isso tem sido um período de adaptação, e se adaptar é difícil. Não acontece de uma vez só.

    A verdade é que Gozo e as pessoas próximas a ele não queriam que tudo corresse sem dificuldades; queriam que ele fosse desafiado, como jogador e como pessoa. Houve momentos, admite o ponta, em que se sentiu o pior jogador do Crystal Palace. E isso é bom, diz ele. Significa que é o jogador com mais espaço para melhorar.

    “Eu sabia, ao chegar aqui, que não seria o melhor jogador de imediato, e é isso que eu quero”, afirma. “Acho que é um processo, e estou no caminho para chegar aonde quero. Tenho 100% de certeza de que vou conseguir; a questão é quando e como.”

    Então, como ele vai chegar lá? Superando os momentos difíceis, diz ele. E não faltaram momentos assim desde aquele longo voo sobre o Oceano Atlântico.

  • Os momentos que ensinam humildade

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    Crystal Pix

    Zavier Gozo realizou seu sonho de disputar a Premier League pelo Crystal Palace. Agora, o adolescente está aprendendo o que é preciso para fazer a diferença.

    O primeiro treino de uma nova contratação é, em essência, um teste. Ainda mais para um adolescente relativamente desconhecido que dá o salto da MLS para a primeira divisão inglesa. Nesse primeiro treino, todos os novos companheiros querem descobrir do que ele é capaz. Será que consegue se enturmar fora de campo e acompanhar o ritmo dentro dele?

    Gozo não viu aquele primeiro treino como uma disputa implacável; sentiu-se acolhido. Até agora, todos no Crystal Palace têm feito mais do que o necessário para deixá-lo à vontade. Mas, quando se entra em campo, não há recepção: há apenas o ritmo da Premier League.

    “Você está jogando bem no RSL e chega com a confiança que isso traz, além da confiança de ter sido contratado por um time que acredita em você”, diz ele. “Mas o jogo aqui é muito mais rápido. Há coisas que eu não precisava fazer no RSL e que preciso fazer aqui. Quanto você tem que correr? Quanto você tem que pensar? Mais, muito mais. Pensei comigo mesmo: ‘Sim, eu consigo, mas vai levar tempo’.”

    O que quer que tenha feito naqueles primeiros treinos, deu resultado. Depois de disputar uma partida e marcar um gol pelo sub-21 do Crystal Palace pouco após chegar, Gozo jogou os 22 minutos finais do confronto do clube com o Manchester City em 28 de agosto. Isso aconteceu apenas 10 dias depois de sua contratação ser concluída.

    “Estreei e pensei: ‘Uau, acabei de jogar contra o Manchester City!’”, diz ele. “Erling Haaland, Rayan Cherki, todos esses caras. Acabei de jogar na Premier League, que é tudo o que sempre quis, mas logo você quer jogar a próxima partida, melhorar, fazer a diferença de verdade, marcar gols e dar assistências. Da próxima vez, você quer jogar bem.”

    Especialmente nas semanas seguintes, Gozo passou a observar mais de perto os jogadores que vêm se destacando. Junior Kroupi, do Bournemouth, é um exemplo. Desire Doue e Michael Olise, claro, estão no auge, então também vale a pena estudá-los. No próprio clube, o ponta de 19 anos diz que já aprendeu muito com Yeremy Pino, companheiro de Crystal Palace e campeão da Copa do Mundo.

    “Estar no Crystal Palace abriu meus olhos para o que é o futebol”, diz ele, “e para sua complexidade.”

    É uma boa palavra para descrever a experiência até agora: complexa. Gozo diz, porém, que precisava dessa complexidade.

    “Não acredito que eu seja o pior jogador do time, mas sinto que você precisa dizer a si mesmo que é o pior jogador daqui”, diz ele. “Todos os dias, preciso trabalhar para ser o melhor jogador que posso ser. Você vai treinar e tenta dar o seu melhor todos os dias, porque não estou jogando o meu melhor futebol. Sei que posso jogar melhor do que estou jogando. Foi por isso que quis ir para a Europa.

    “No RSL, você joga bem nos treinos e pensa: ‘Certo, sou um dos melhores jogadores daqui’, mas não é bom se sentir assim, especialmente na minha idade. Quero pensar: ‘É aquele cara que quero alcançar, porque quero estar naquele nível’. Não acho que esteja no nível necessário para fazer a diferença na Premier League neste momento; posso chegar lá, 1.000%. É isso que estou buscando.”

    Essas são as adaptações dentro de campo. Fora dele, as mudanças também têm aberto seus olhos.

  • O período de adaptação

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    Action Plus

    Houve muitos momentos engraçados desde que Gozo chegou à Inglaterra.

    Embora Gozo pense com frequência no jogador que pode se tornar, alguns episódios divertidos também o lembram de quem ele é: um jovem de 19 anos passando por uma série de mudanças na vida.

    “Eu pensava: ‘Certo, vou ficar aqui, e é aqui que vou morar pelos próximos cinco anos’, ou por quanto tempo for”, diz. “Precisei me convencer de que esta é a minha vida agora, de que é assim que ela vai ser. Nunca morei fora de Utah.”

    Algumas dessas mudanças são difíceis. Muitas são engraçadas.

    As dificuldades para dirigir foram uma delas. Em um dos primeiros dias, Gozo precisou parar o carro por um momento para se situar. Ele diz que isso o faz se sentir “maluco”, já que agora toda vez que vai dirigir precisa começar lembrando qual porta deve abrir para entrar no carro.

    E há também a comida.

    “Uma vez pedi um hambúrguer, mas não era a mesma coisa”, diz. “Acho que você pode ir a qualquer lugar dos Estados Unidos e comer um ótimo hambúrguer, mas, para comer bem na Inglaterra, precisa saber exatamente aonde ir. Tudo é muito diferente. Você pode tentar comer no Chipotle, mas não é a mesma coisa. Come no Chick-Fil-A, e também não é a mesma coisa.”

    Felizmente, o Crystal Palace tem ajudado muito. Gozo passou as primeiras semanas em um hotel, mas se mudou para seu próprio apartamento pouco antes da pausa para as seleções. Por sorte, o apartamento era mobiliado, conta Gozo, o que evitou muita dor de cabeça. Desde então, ele acrescentou alguns itens essenciais, como um PlayStation.

    Ainda assim, a adaptação trouxe dificuldades, e Gozo aprendeu lições valiosas sobre pequenas coisas nas quais nunca precisara pensar.

    “O maior choque para mim foi ir ao banheiro, tentar lavar as mãos e perceber que não tinha sabonete”, diz. “São coisas em que você nunca pensa: papel-toalha, esponja para lavar a louça, coisas assim. Eu pensava: ‘Não tenho isso, preciso ir comprar’. Sou responsável por limpar a casa! Há tantas pequenas coisas em que você não pensa quando mora com a família.”

    Uma das partes mais difíceis de tudo isso, segundo Gozo, foi se despedir da família. Seus familiares o acompanharam na viagem inicial, mas, em algum momento, tiveram de voltar para Utah. Todos tinham receio de ser a pessoa que tornaria a despedida triste e, felizmente, ninguém fez isso. Gozo não sabe como sua família teria lidado com uma despedida de verdade.

    Embora esteja longe dos pais e do irmão mais velho, Elijah, Gozo encontrou uma família que fez de tudo para acolhê-lo.

  • A influência de Richards

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Gozo encontrou um novo amigo e mentor tanto no Crystal Palace quanto na seleção masculina dos Estados Unidos.

    Em um dos primeiros domingos que passou em Londres, Gozo foi convidado para almoçar por seu novo vizinho. Esse vizinho é, claro, o outro americano do Crystal Palace, Chris Richards. O zagueiro mora do outro lado da rua, e Gozo não encontra palavras para expressar o quanto isso o ajudou.

    “Ele é uma ótima pessoa”, diz Gozo. “É muito acolhedor e agradável estar perto dele. Conheci a namorada, a filha e a sogra dele. Já tenho uma família longe da minha família.”

    Richards diz que o sentimento é recíproco. Segundo ele, sua filha está “encantada” com o novo companheiro de equipe. A chegada de Gozo também o animou, especialmente no início deste novo ciclo da Copa do Mundo.

    “Acho que, sempre que um jovem chega a um time como este, você fica um pouco hesitante, especialmente quando ele vem do seu país”, disse Richards à GOAL em agosto. “Sempre rola aquela ideia de que ‘você precisa cuidar dele’,  mas uma coisa que tem sido incrível de ver nele é que ele não tem medo de ninguém.  Acho que, muitas vezes, os jovens jogam como jovens. Ele, na verdade, joga com muita maturidade, e acho que isso o ajudou.”

    Ele acrescentou: “Para mim, ter a perspectiva de alguém que busca fazer sua primeira partida pela seleção é o que tornou essa experiência revigorante.”

    A diversão continuou na concentração da seleção dos Estados Unidos, onde Gozo era um dos 13 jogadores que ainda não haviam atuado pela equipe e um dos oito adolescentes. Como manda a tradição, houve uma iniciação, que incluiu cada novato cantar uma música de sua escolha. Gozo escolheu “Let Me Love You”, de Mario.

    “Tem gente que canta muito bem”, disse Richards. “Zavier se saiu muito bem, então merece elogios. E não digo isso só porque ele está sentado bem aqui: ele realmente nos surpreendeu. Mas algumas pessoas provavelmente não deveriam mais cantar. Acho que tivemos uma boa mistura de caras que se entregaram completamente e outros que, mais uma vez, provavelmente não deveriam mais cantar.”

    Durante a concentração, Richards ajudou Gozo a passar por sua primeira experiência com a seleção dos Estados Unidos. Quando o período terminou, prometeu ajudá-lo nas próximas também.

    “Acho que vou ter que ajudá-lo um pouco com o fuso horário e coisas do tipo”, disse Richards após a vitória da seleção dos Estados Unidos sobre o Canadá. “Mas acho que ele certamente estará cheio de energia. Poder jogar pela seleção principal do seu país é, para mim, um dos momentos de que mais me orgulho na carreira. Sei que, quando chegou a minha vez, fiquei muito empolgado, então tenho certeza de que ele vai sentir essa mesma empolgação por um bom tempo.”

  • A fome por mais

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    Marty Jean Louis

    Como parte desse novo começo, Gozo tem seus objetivos finais em vista.

    No último verão, Gozo viu a seleção dos Estados Unidos de perto. Ao lado de Mathis Albert, ele assistiu à estreia da equipe na fase de grupos contra o Paraguai, em Los Angeles. Aquilo acendeu uma chama nele.

    “O time jogou muito bem”, diz ele. “Toda a Copa do Mundo alimentou em cada jovem jogador aquela vontade de dizer: ‘Quero estar naquele time e jogar naquele palco’. Comigo foi igual.

    “Pensar em 2030 e na possibilidade de chegar a um nível que me permita estar naquele time, com muitos dos caras que estão aqui e outros que estão surgindo, é uma sensação incrível. É claro que é algo pelo qual espero... Fiquei animado para vir [à concentração da seleção dos Estados Unidos] porque estar nos Estados Unidos é como estar em casa e, obviamente, jogar pela seleção é uma honra incrível para mim.”

    Mas 2030 ainda está longe. Há muito a fazer até lá. As Olimpíadas estão no horizonte, é claro, assim como a Liga das Nações, a Copa Ouro e as eliminatórias da Copa do Mundo. Talvez haja também uma Copa América. A presença de Gozo em qualquer uma dessas competições está longe de ser garantida. Isso dependerá de quanto ele evoluir, e boa parte dessa evolução acontecerá em Londres, longe de casa, em treinos que o lembram constantemente de quanto ainda precisa melhorar.

    Ele vai melhorar, porém. Ele garante. Aquele voo para a Inglaterra marcou um novo começo, e chegar à Premier League foi a realização de um sonho. Agora vem o trabalho para se tornar um jogador capaz de fazer a diferença por lá. Isso não acontecerá de imediato, e Gozo sabia disso quando deixou Utah. O desafio foi parte do motivo pelo qual ele quis ir.

    “Estou animado, mas quero mais”, diz ele. “Acho que é a mesma coisa [com a seleção dos Estados Unidos]. É claro que jogar pelo seu país significa um pouco mais para mim, simplesmente porque esse foi o maior sonho que tive quando criança: jogar pelo seu país, especialmente no mais alto nível.

    “Mas também já penso no próximo jogo. Quero jogar e conseguir, de fato, influenciar a partida. Quero ajudar o time. Para mim, tudo isso é uma mistura de valorizar o que aconteceu e continuar com vontade de conquistar mais.”