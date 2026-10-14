Zavier Gozo se considera uma pessoa reflexiva e, durante o longo voo de Utah a Londres, teve tempo de sobra para pensar. Ele estava a caminho da Inglaterra para assinar com o Crystal Palace. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que, no momento em que entrou naquele avião, sua vida havia mudado.

Aquele voo marcou, na prática, o fim de sua infância. Depois de 19 anos morando com os pais, ele se mudava sozinho para a Europa, deixando em Utah a família, o clube de infância, a namorada e tudo o que conhecia. Se estava preparado para o que o aguardava era outra questão. Mas aquela incerteza fazia parte do fascínio.

“Naquele voo para lá, pensei: ‘Uau, isso é real’”, conta à GOAL. “No primeiro dia nas instalações, em todos aqueles momentos, eu pensava: ‘Uau, estou aqui, é aqui que quero estar. Este é o meu clube. É aqui que vou jogar, e agora tudo isso é real’. Quando você assina o contrato, ainda está em Utah. A ficha só cai quando você realmente vai embora e pensa: ‘Certo, desta vez não vou voltar para casa’.”

Assim, durante quase 10 horas sentado em um avião ao lado das pessoas que mais ama, Gozo pensou em como tudo o que sempre quis havia chegado de repente e em como seria difícil agora que aquilo tinha acontecido.

“Você fica triste e sabe que vai sentir falta de tudo, mas também está empolgado com o que vem pela frente”, explica. “É claro que tudo aquilo com que você sonhou está se tornando realidade. Eu pensava em tudo. Minha cabeça não parava. O que vou fazer? Onde vou morar? Para onde vou? Você simplesmente pensa em tudo.”

Algumas semanas depois, mais sonhos se realizaram. Apenas alguns dias após assinar com o Palace, Gozo estreou na Premier League contra ninguém menos que o Manchester City. Pouco mais de um mês depois, estreou pela seleção masculina dos Estados Unidos. Levou anos para chegar a esses patamares e alcançou ambos em questão de semanas.





Mas esses marcos não tornaram a adaptação fácil. Desde a estreia, em que jogou 22 minutos, ele atuou por apenas mais 23 minutos pelo Palace. Sua participação pela seleção dos Estados Unidos também foi breve: jogou 28 minutos ao longo dos quatro jogos da data Fifa. Tudo isso tem sido um período de adaptação, e se adaptar é difícil. Não acontece de uma vez só.

A verdade é que Gozo e as pessoas próximas a ele não queriam que tudo corresse sem dificuldades; queriam que ele fosse desafiado, como jogador e como pessoa. Houve momentos, admite o ponta, em que se sentiu o pior jogador do Crystal Palace. E isso é bom, diz ele. Significa que é o jogador com mais espaço para melhorar.

“Eu sabia, ao chegar aqui, que não seria o melhor jogador de imediato, e é isso que eu quero”, afirma. “Acho que é um processo, e estou no caminho para chegar aonde quero. Tenho 100% de certeza de que vou conseguir; a questão é quando e como.”

Então, como ele vai chegar lá? Superando os momentos difíceis, diz ele. E não faltaram momentos assim desde aquele longo voo sobre o Oceano Atlântico.