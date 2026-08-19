Agora ou nunca! Por que o Manchester United DEVE fazer uma investida tardia para contratar Harry Kane
"Nós sempre queremos melhorar, queremos, sabe, queremos mais, precisamos de mais, seguimos buscando como podemos fazer isso, então isso nunca para", disse Michael Carrick aos repórteres na semana passada, quando foi questionado sobre os planos de transferências do Manchester United. "Temos consciência disso e precisamos seguir pressionando."
Carrick é um técnico muito calmo e comedido, que nunca vai expressar publicamente qualquer insatisfação com a diretoria, ao contrário de dois de seus antecessores, Ruben Amorim e Jose Mourinho, mas isso foi o mais perto que ele consegue chegar de um apelo movido pela emoção. Ele sabe, assim como todo torcedor sensato do United sabe, que o investimento de £85 milhões (US$ 115 mi) na dupla de meio-campo Youri Tielemans e Andrey Santos não será suficiente para colocar o United na briga pelos principais títulos.
A falta de profundidade em todo o campo será punida à medida que o time se ajusta a voltar a jogar de três a quatro vezes por semana. Trazer outro meio-campista para compensar a perda da força física e dos gols de Casemiro é essencial, assim como a chegada de um novo lateral-esquerdo para disputar posição com Luke Shaw.
Mas, para que o fator medo do Unitedrealmente volte nesta temporada, o clube também precisa de um camisa 9 de classe mundial. Entra em cena Harry Kane. O atacante do Bayern de Munique está no último ano de seu contrato, e as conversas por uma renovação na Allianz Arena ainda não começaram. Se há algum clube com recursos e prestígio para aproveitar isso, é o United, e seria uma enorme oportunidade perdida se não ao menos tentar testar sua determinação.
Sem senso de urgência
Kane tem sido absolutamente fenomenal no Bayern desde a sua transferência do Tottenham em 2023, marcando 146 gols em apenas 147 jogos e ainda dando outras 33 assistências. Ele provou ser o sucessor natural de Robert Lewandowski, levando o clube ao título da Bundesliga em cada uma das duas últimas temporadas, além de também conquistar a DFB-Pokal e a Supercopa da Alemanha.
Seria, então, um desastre se o Bayern fosse forçado a deixá-lo sair de graça no próximo verão europeu. O clube precisa amarrar Kane a um novo contrato antes de janeiro, ou ele ficará livre para negociar um pré-contrato com quaisquer possíveis interessados.
No entanto, ainda não há nenhum senso de urgência nos bastidores. De fato, Kane disse após retornar ao campo de treino na última sexta-feira: "Obviamente, nós dissemos que queríamos conversar depois da Copa do Mundo e depois das minhas férias. Então, não sei exatamente quando, mas eles vão começar nesta semana, na próxima semana... vamos iniciar essas conversas. Como eu já disse antes, estamos calmos, acho que eles estão calmos com a situação. Obviamente, agora é a hora de começar a conversar, porque resta apenas um ano. Isso é importante. Mas os dois lados estão tranquilos, e tenho quase certeza de que haverá algumas conversas nesta semana ou na próxima."
Saída às pressas é possível
A postura relaxada do Bayern pode acabar se voltando contra o clube. A janela de transferências só fecha daqui a 13 dias, e a incerteza em torno do futuro de Kane não está passando despercebida.
Segundo a talkSPORT, os representantes do jogador de 33 anos mantiveram conversas com o Al-Hilal, e ele não "fechou a porta" para uma transferência para a Arábia Saudita antes de se aposentar. O Barcelona também foi fortemente ligado a Kane no início de junho, com o Daily Mail informando na época que os campeões espanhóis planejavam "revisitar a situação" após sua participação na Copa do Mundo.
Kane já disse repetidamente que está feliz no Bayern, mas merece uma demonstração adequada de confiança. Foi noticiado que o Bayern prefere uma renovação de dois anos, até 2029, quando Kane terá 35 anos, mas seu estafe pressiona por um ano extra. Se nenhuma das partes estiver disposta a ceder, uma saída apressada é totalmente possível.
O United pode surgir com a oferta mais atraente de todas por Kane, já que o presidente da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, é um admirador declarado do ex-astro do Tottenham. Em outubro do ano passado, The Telegraphinformou que o destino mais provável de Kane, caso deixasse o Bayern, seria o United, com o projeto em Old Trafford tendo mais apelo para ele do que um retorno ao Tottenham. Kane poderia colocar o Manchester United na briga pelos maiores troféus e rapidamente se aproximar do recorde histórico de gols da Premier League de Alan Shearer, do qual ainda está a apenas 47 gols de distância.
Tudo certo para o United
As opções atuais de Carrick para a camisa 9 são limitadas, para dizer o mínimo. Benjamin Sesko só acabou de voltar aos treinamentos após uma lesão na canela, então provavelmente será recolocado em ação aos poucos nas primeiras semanas da nova temporada, o que deixa apenas Joshua Zirkzee como opção natural para atuar centralizado.
Zirkzee talvez também não fique por muito mais tempo, com o ex-destaque da Atalanta cotado para um retorno à Serie A em meio ao interesse relatado de Juventus e Napoli. Bryan Mbeumo atuou como falso 9 durante toda a pré-temporada, e Matheus Cunha também pode ocupar essa posição, mas, em um mundo ideal, o United simplesmente contrataria outro centroavante de ofício.
Não há ninguém melhor para a função do que Kane. Ele é exatamente o tipo de superastro já testado na Premier League que Sir Alex Ferguson costumava contratar com frequência, com Robin van Persie, Dimitar Berbatov Andy Cole e Eric Cantona entre os atacantes que causaram impacto imediato e duradouro em Old Trafford.
Na verdade, o United não tem realmente um camisa 9 confiável desde a saída de Van Persie. Ter Kane liderando o ataque daria um enorme impulso a todo o elenco; ele aproveitaria as meias-chances que jogadores como Sesko e Zirkzee costumam desperdiçar, dividiria as funções de criação com Bruno Fernandes e compensaria a perda da ameaça aérea de Casemiro.
Mentor perfeito
A chegada de Kane também seria, na verdade, algo bom para Sesko. Sim, o esloveno teria de ficar no banco nos jogos mais importantes, mas esse sacrifício valeria a pena. Que experiência de aprendizado poderia ser melhor do que trabalhar todos os dias ao lado do maior artilheiro da história de Inglaterra e Tottenham?
Sesko tem todos os atributos físicos e técnicos para ser o principal centroavante do United no longo prazo. No momento, porém, seu jogo precisa ser lapidado, e Kane daria o exemplo perfeito a ser seguido.
Como finalizador implacável de todos os ângulos, que também se destaca jogando de costas para o gol, Kane é tudo aquilo que Sesko ainda busca se tornar. O jogador de 23 anos tem dificuldades contra linhas baixas e ainda não oferece ao United presença suficiente na área. Isso não vai mudar magicamente da noite para o dia; ele precisa de um mentor para impulsioná-lo.
Kane fez sua estreia profissional pelo Spurs aos 18 anos, mas levou mais três anos para ter sua grande afirmação, então conseguiria se identificar com as dificuldades iniciais de Sesko. Ele também é um líder nato e se ofereceria para ajudar o revelado na base do RB Leipzig de qualquer maneira que pudesse.
Modelo profissional
O United iria atrás de Kane no auge absoluto de sua carreira. Ele marcou 61 gols em 51 jogos pelo Bayern na última temporada, e mais 12 pela Inglaterra, incluindo seis durante a campanha da seleção até as semifinais da Copa do Mundo.
Esse nível sobre-humano de consistência fez de Kane o favorito para a Bola de Ouro de 2026, e ele seria um vencedor popular por outro motivo importante. "Harry Kane personifica a ideia de que a grandeza esportiva é incompleta sem grandeza de caráter. Ele seria um digno Jogador do Mundo do Ano", disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer, segundo a Sky Germany.
Kane é um profissional e atleta exemplar, com a mentalidade vencedora e a paixão pelo jogo que o tornam querido por torcedores do mundo inteiro. Transformá-lo no rosto da revolução em Old Trafford seria uma jogada de mestre do grupo proprietário INEOS.
Apenas um grupo muito pequeno de jogadores entendeu e abraçou a enorme responsabilidade de representar o United na era moderna. A personalidade de Kane se alinha perfeitamente aos ideais históricos do clube, e ele daria tudo para recolocá-lo no topo.
Movimento que reforça o legado
Há, claro, o argumento de que Kane estaria dando um passo para trás se se juntasse ao United. O Bayern quase certamente continuará a dominar no cenário doméstico nesta temporada e vai acreditar em suas chances de ir até o fim na Champions League, depois de ter sido derrotado por pouco pelo bicampeão consecutivo Paris Saint-Germain nas semifinais de 2025-26.
No entanto, o sucesso europeu é a única coisa que aumentará seu legado caso ele prolongue sua permanência na Allianz Arena. Espera-se que ele ganhe a Bundesliga mais duas ou três vezes, porque o Bayern não tem concorrência suficiente na elite alemã; é um cenário de crise nas raras ocasiões em que fica aquém.
Qualquer título conquistado em Manchester teria muito mais peso. O United não vence a Premier League desde 2013, e seu último sucesso na Champions League aconteceu cinco anos antes. O status de lenda espera qualquer jogador que tenha papel-chave em restaurar o clube às glórias do passado.
Parece que Kane e United são uma combinação perfeita, mas é agora ou nunca. Se Carrick quiser levar o time ao próximo nível, e proteger o próprio futuro, citar o nome de Kane em qualquer conversa sobre transferências entre agora e 1º de setembro seria extremamente sensato.