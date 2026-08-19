"Nós sempre queremos melhorar, queremos, sabe, queremos mais, precisamos de mais, seguimos buscando como podemos fazer isso, então isso nunca para", disse Michael Carrick aos repórteres na semana passada, quando foi questionado sobre os planos de transferências do Manchester United. "Temos consciência disso e precisamos seguir pressionando."

Carrick é um técnico muito calmo e comedido, que nunca vai expressar publicamente qualquer insatisfação com a diretoria, ao contrário de dois de seus antecessores, Ruben Amorim e Jose Mourinho, mas isso foi o mais perto que ele consegue chegar de um apelo movido pela emoção. Ele sabe, assim como todo torcedor sensato do United sabe, que o investimento de £85 milhões (US$ 115 mi) na dupla de meio-campo Youri Tielemans e Andrey Santos não será suficiente para colocar o United na briga pelos principais títulos.

A falta de profundidade em todo o campo será punida à medida que o time se ajusta a voltar a jogar de três a quatro vezes por semana. Trazer outro meio-campista para compensar a perda da força física e dos gols de Casemiro é essencial, assim como a chegada de um novo lateral-esquerdo para disputar posição com Luke Shaw.

Mas, para que o fator medo do Unitedrealmente volte nesta temporada, o clube também precisa de um camisa 9 de classe mundial. Entra em cena Harry Kane. O atacante do Bayern de Munique está no último ano de seu contrato, e as conversas por uma renovação na Allianz Arena ainda não começaram. Se há algum clube com recursos e prestígio para aproveitar isso, é o United, e seria uma enorme oportunidade perdida se não ao menos tentar testar sua determinação.