Aggie Beever-Jones não pode se dar ao luxo de perder seu momento enquanto a estrela do Chelsea busca provar seu valor para a Copa do Mundo a Sarina Wiegman

Os torcedores do Chelsea poderiam ser perdoados por pensar que a temporada 2025-26 ainda estava em andamento, tamanha foi a forma como uma frustração já conhecida voltou a dar as caras quando o Chelsea abriu sua nova campanha na Women's Super League com um decepcionante empate por 1 a 1 com o Aston Villa no sábado. Com 35 finalizações, a equipe de Sonia Bompastor criou uma estatística de gols esperados (xG) de 3,6, mas de alguma forma marcou apenas uma vez, deixando a porta aberta para as visitantes arrancarem um ponto em Stamford Bridge.

Apenas o London City Lionesses teve um desempenho abaixo do seu xG de forma mais drástica do que o Chelsea na última temporada da WSL, algo que foi um problema especialmente em jogos nos quais deixou pontos pelo caminho. Nos sete jogos de liga que a equipe de Bompastor não venceu, registrou um xG maior do que o das adversárias em cinco. Os jogos contra o Arsenal, em novembro, e o London City, em março, foram particularmente frustrantes, já que a incapacidade de aproveitar as chances permitiu que as adversárias marcassem gols de empate no fim.

Essa foi novamente a história no sábado. Sim, o Chelsea teve azar em alguns momentos, com Keira Walsh vendo uma finalização espetacular acertar a trave, enquanto Akane Okuma, fazendo sua estreia na WSL, teve uma tarde para guardar na memória no gol do Villa. Mas a falta de poder de decisão, algo que Bompastor tem lamentado com frequência, voltou a ser o problema. Tudo isso faz de Aggie Beever-Jones uma figura de particular fascínio, em uma temporada que ela espera terminar com sua ida para a primeira Copa do Mundo Feminina.