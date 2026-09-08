Aggie Beever-Jones não pode se dar ao luxo de perder seu momento enquanto a estrela do Chelsea busca provar seu valor para a Copa do Mundo a Sarina Wiegman
Os torcedores do Chelsea poderiam ser perdoados por pensar que a temporada 2025-26 ainda estava em andamento, tamanha foi a forma como uma frustração já conhecida voltou a dar as caras quando o Chelsea abriu sua nova campanha na Women's Super League com um decepcionante empate por 1 a 1 com o Aston Villa no sábado. Com 35 finalizações, a equipe de Sonia Bompastor criou uma estatística de gols esperados (xG) de 3,6, mas de alguma forma marcou apenas uma vez, deixando a porta aberta para as visitantes arrancarem um ponto em Stamford Bridge.
Apenas o London City Lionesses teve um desempenho abaixo do seu xG de forma mais drástica do que o Chelsea na última temporada da WSL, algo que foi um problema especialmente em jogos nos quais deixou pontos pelo caminho. Nos sete jogos de liga que a equipe de Bompastor não venceu, registrou um xG maior do que o das adversárias em cinco. Os jogos contra o Arsenal, em novembro, e o London City, em março, foram particularmente frustrantes, já que a incapacidade de aproveitar as chances permitiu que as adversárias marcassem gols de empate no fim.
Essa foi novamente a história no sábado. Sim, o Chelsea teve azar em alguns momentos, com Keira Walsh vendo uma finalização espetacular acertar a trave, enquanto Akane Okuma, fazendo sua estreia na WSL, teve uma tarde para guardar na memória no gol do Villa. Mas a falta de poder de decisão, algo que Bompastor tem lamentado com frequência, voltou a ser o problema. Tudo isso faz de Aggie Beever-Jones uma figura de particular fascínio, em uma temporada que ela espera terminar com sua ida para a primeira Copa do Mundo Feminina.
Frustrações familiares
Não é apenas a falta de poder de fogo que vai lembrar dolorosamente os torcedores do Chelsea da temporada passada, mas também as lesões com as quais a equipe chegou ao primeiro jogo da temporada da WSL.
O Chelsea ficou sem a centroavante Mayra Ramirez durante toda a campanha anterior, com Sam Kerr perdendo parte do início por causa da recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior, e figuras importantes como Lauren James também afastadas por períodos significativos. Beever-Jones então teve seus problemas no Ano-Novo, já que uma pancada no tornozelo a limitou a apenas duas partidas como titular na segunda metade da campanha. "Foi extremamente difícil", ela disse à BBC Sport neste verão. "Foi a primeira lesão grave que tive."
No fim de semana, Ramirez ainda não estava disponível, enquanto o clube tenta não apressar seu retorno à ação regular, enquanto a contratação de verão Melvine Malard, que pode jogar como centroavante ou aberta, esteve ausente pelo segundo jogo seguido, depois de marcar sua estreia na fase de qualificação da Champions League com dois gols. "Ela deve voltar em breve, mas é difícil ter um prazo mais preciso para o retorno", disse Bompastor.
Sinais positivos
Isso faz de Beever-Jones o ponto focal deste ataque do Chelsea neste início de temporada, dando a ela uma grande oportunidade à medida que a Copa do Mundo Feminina de 2027 se aproxima cada vez mais. Nessa mesma época no ano passado, ela brilhou nessa situação, marcando em cada um de seus quatro primeiros jogos da liga. Como o Chelsea gostaria que a jogadora de 23 anos, que assinou um novo contrato de quatro anos neste verão, reencontrasse aquela forma.
No sábado, sua movimentação no comando do ataque foi excelente, permitindo que ela aparecesse com frequência em boas posições. Logo no início, ela obrigou Okuma a fazer uma grande defesa no canto curto e também apareceu para completar vários cruzamentos, mantendo os ataques vivos.
Quanto às chances claras, talvez tenham sido apenas duas em que ela realmente poderia ter feito melhor: em uma, finalizou com efeito confortavelmente nos braços de Okuma, quando provavelmente mais força teria vencido a goleira; na outra, não conseguiu atacar a bola que Ellie Carpenter cruzou na frente do gol com agressividade suficiente para se antecipar a Lucy Parker, a zagueira do Villa, que também fez uma excelente partida.
Analisar esses momentos é o que Beever-Jones fará nesta semana com a comissão do Chelsea, mas, como diz o velho ditado, é um bom sinal que ela esteja conseguindo aparecer nas posições certas.
A oportunidade bate à porta
Agora, trata-se de aproveitar essas chances. É algo que Beever-Jones vai querer fazer enquanto tenta se recuperar das frustrações do ano passado. Voltar a marcar lhe faria muito bem, enquanto busca retomar a forma física e o bom momento após um início de 2026 difícil.
Seria uma visão bem-vinda para Bompastor e o Chelsea, que precisam melhorar esse poder de definição, mas no momento simplesmente não conseguem se livrar dos problemas com lesões. É improvável que Ramirez seja uma figura central tão cedo, dado o cuidado que será tomado com ela, enquanto o retorno de Malard é incerto. Manaka Matsukubo, a empolgante internacional japonesa contratada neste verão junto ao North Carolina Courage, também ainda não entrou em campo para oferecer a criatividade e a ameaça de gol na função de camisa 10 que demonstrou de forma tão brilhante nos Estados Unidos.
Depois, há toda a questão da Inglaterra. A seleção inglesa feminina tem um crucial jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Grécia no próximo mês e, no momento, com Michelle Agyemang ainda em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior, Beever-Jones é a única reserva de ofício para Alessia Russo, para quem oportunidades de descanso serão importantes em um ano que promete ser grande.
Uma boa fase da estrela do Chelsea seria, então, uma boa notícia para Wiegman, enquanto ela tenta conduzir o elenco por essa indesejada rota dos play-offs, ao mesmo tempo em que certamente aumentaria as próprias chances de Beever-Jones de estar no avião para o Brasil no próximo verão, caso as finalistas da Copa do Mundo de 2023 se classifiquem para o torneio de 2027.
Quando a bola sobrar para ela no domingo, contra um Manchester United que parece se encaminhar para uma temporada difícil, Beever-Jones estará desesperada para mostrar as qualidades que lhe renderam aquele novo e robusto contrato neste verão.