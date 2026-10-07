Messi chegou à Copa do Mundo de 2026 tendo emulado Maradona de quase todas as formas possíveis, e até o superado em outras. Havia uma coisa, porém, que ele ainda não tinha feito: liderar a Argentina em uma vitória sobre a velha rival Inglaterra. Na noite de 15 de julho, ele alcançou aquele objetivo que faltava, e de forma escandalosamente dramática.

Com apenas cinco minutos do tempo normal restantes, a Argentina perdia por um gol para uma Inglaterra cada vez mais negativa. A atual campeã tinha dificuldade para encontrar um caminho diante da defesa fechada do adversário e, mesmo quando conseguia, a trave a impedia. No entanto, a Argentina então pegou o time de Thomas Tuchel desprevenido com uma cobrança curta de escanteio que permitiu a Messi atrair marcadores para si e, assim, criar tempo e espaço suficientes para Enzo Fernandez empatar o jogo com um chute espetacular de fora da área.

O gol de empate só fez com que a Inglaterra recuasse ainda mais para o próprio campo, mas Messi ainda assim conseguiu achar Lautaro Martinez dentro de uma pequena área cheia de defensores de 1,83 m com um cruzamento dos mais precisos, e o atacante levou uma Argentina bastante mediana à final de cabeça.

Incrivelmente, Messi havia, aos 39 anos, feito a diferença entre duas equipes em uma final de Copa do Mundo. "Achávamos que poderia ser Jude Bellingham ou [Harry] Kane", destacou Micah Richards na cobertura da BBC, "mas é por isso que ele é o rei, o maior de todos os tempos. É notável o que ele consegue fazer."

Os feitos heroicos de Messi na Copa do Mundo se tornaram ainda mais notáveis pelo fato de que seu pai estava gravemente doente em casa e faleceu pouco depois da derrota na final para a Espanha.

"Toda vez que uma partida terminava, eu esperava e sentia falta da sua mensagem", escreveu Messi em uma carta aberta para Jorge. "Foi aí que percebi que a situação estava muito ruim. Mesmo assim, continuei pensando em ir o mais longe possível, para ganhar tempo e para que você pudesse assistir a uma partida. Eu queria vencer para levar [o troféu] até você e mostrar um novo. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez eu tentei ir contra o meu corpo, mas não consegui."

Mesmo assim, ter chegado tão perto representou a medida máxima do homem.