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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

Adeus ao GOAT! Os momentos mais memoráveis de Lionel Messi pela Argentina, do pior ao melhor

O icônico camisa 10 fez seu último jogo por sua seleção contra o Benim na terça-feira, e a GOAL relembra sua brilhante carreira internacional

Mark Doyle
Traduzido por

  • Lionel Messi deixou a cena internacional. Em uma noite emocionante no icônico Estadio Mas Monumental, a Argentina se despediu do GOAT, que fez sua última partida por seu país em um amistoso contra o Benin e, inevitavelmente, marcou a ocasião com um gol, além de contribuir, de forma bastante apropriada, com duas assistências.

    É claro que todo mundo achava que Messi se aposentaria depois de levar seu país à glória na Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas ainda bem que isso não aconteceu, já que ele mais uma vez desafiou o tempo no torneio deste ano, na América do Norte, ao carregar uma seleção argentina drasticamente enfraquecida até a final com oito gols e quatro assistências, na avançada idade de 39 anos.

    Agora que ele finalmente encerrou sua carreira internacional ainda atuando, de alguma forma, perto do auge absoluto de sua capacidade, GOAL relembra os momentos mais memoráveis de Messi com a camisa da Argentina, desde quando se apresentou ao cenário mundial em 2006 até virar de cabeça para baixo uma semifinal de Copa do Mundo contra a Inglaterra há apenas alguns meses...

  • 12. Impacto imediato

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    Messi foi, na verdade, expulso em sua estreia pela Argentina, mas sua primeira aparição no maior palco do futebol foi muito melhor

    Apesar de ter desfalcado os últimos meses de sua temporada de afirmação no Barcelona por causa de uma lesão, Messi foi incluído na seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2006, e os fãs de futebol de todo o planeta mal podiam esperar para ver o adolescente estrear no torneio, na Alemanha.

    Messi passou toda a estreia de seu país contra a Costa do Marfim no banco de reservas, mas entrou nos minutos finais do jogo da segunda rodada contra Sérvia e Montenegro e imediatamente deixou sua marca no maior palco do futebol.

    Em uma participação sensacional de 16 minutos, Messi marcou um gol e deu uma assistência, enquanto um encantado Diego Maradona assistia das arquibancadas da Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen. "Ele não é apenas bom", disse o icônico camisa 10 sobre o adolescente que ele próprio havia ungido como seu herdeiro, "ele é especial."

  • 11. Ótima fase de grupos

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    O baixinho do ataque carregou seu país durante os estágios iniciais da Copa do Mundo de 2014

    Depois de marcar em sua estreia em Copas do Mundo, Messi teria de esperar incríveis oito anos pelo seu segundo gol no torneio, já que a África do Sul 2010 se mostrou um desastre tanto para o astro do Barcelona quanto para o técnico Maradona, que deixou a Argentina pouco depois da humilhante derrota por 4 a 0 para a Alemanha nas quartas de final. Consequentemente, Messi estava sob intensa pressão para corresponder no Brasil 2014 e, embora a campanha da Argentina tenha terminado em agonia, o camisa 10 começou bem.

    'La Pulga' marcou o decisivo segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina, após uma bela jogada precisa na entrada da área, e algo ainda melhor viria na segunda rodada, quando Messi partiu os corações iranianos com um impressionante gol da vitória nos acréscimos, chutado de uma posição aberta pelo lado direito da área.

    O atacante então selou uma fantástica fase de grupos do ponto de vista pessoal ao marcar mais dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Nigéria, sendo o segundo deles uma cobrança de falta espetacular.

  • 10. Aparição marcante

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    A magia de Messi tirou o fôlego dos adversários na vitória da Argentina sobre a Austrália na Copa do Mundo

    O confronto da Argentina contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 foi o jogo de número 1000 de Lionel Messi como profissional. Sem surpresa, ele marcou a ocasião com uma atuação tipicamente hipnotizante.

    "Um jogador especial de se ver", disse o meio-campista da Austrália Keanu Baccus sobre Messi, que abriu o placar na vitória da Argentina por 2 a 1 com uma finalização de precisão maravilhosa de dentro da área. "Ele parece falso em campo, parece um pouco uma estátua de cera, para ser sincero. É surreal o quão bom ele realmente é e como ele lê o jogo, enxerga o jogo e assume isso para si.

    "É muito especial porque não são muitas pessoas que conseguem fazer isso, então eu tentava olhar por cima do ombro só para ver onde ele estava e o que estava fazendo o tempo todo."

  • 9. Brilho contra o Brasil

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    Messi marcou um hat-trick impressionante em meio às críticas de que não estava repetindo pela seleção o desempenho que tinha pelo clube

    O encontro da Argentina com o Brasil em East Rutherford, em junho de 2012, pode ter sido apenas um amistoso, mas foi um jogo enormemente significativo para Messi, que produziu o tipo de atuação devastadora que seus compatriotas aguardavam havia algum tempo.

    O fato de ter acontecido contra o maior rival da Argentina tornou tudo ainda mais significativo. Como Messi disse depois de marcar um hat-trick na emocionante vitória por 4 a 3, "É sempre bonito vencer o Brasil, e estou muito feliz com meus três gols."

    Os dois primeiros foram belas finalizações, mas o terceiro, que decidiu o jogo a favor da Argentina, foi o melhor de todos, com Messi recebendo a bola no meio-campo antes de avançar e acertar um chute indefensável no ângulo do gol do Brasil.

    "Ninguém no mundo encontrou uma solução para Messi", destacou depois o técnico da Seleção Brasileira, Mano Menezes. "Ele teve quatro chances e marcou três gols... Contra alguns jogadores, você não pode dar nenhum espaço a eles."

    Quanto ao então técnico da Argentina, Alejandro Sabella, ele simplesmente disse: "Temos sorte de o Leo ser argentino!"

  • 8. Deixando Gvardiol para trás

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi podia estar com 35 anos na época, mas ainda conseguia arrancar e deixar para trás jogadores 15 anos mais jovens em 2022

    Josko Gvardiol se firmou como um dos melhores jovens zagueiros do futebol na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O Manchester City ficou tão impressionado com o papel que ele desempenhou na campanha da Croácia até a semifinal que pagou £ 77 milhões (US$ 103 milhões) por sua contratação no verão seguinte.

    No entanto, nem mesmo um Gvardiol de 20 anos conseguiu lidar com Messi no Catar. Depois de já ter aberto o placar com um forte pênalti no primeiro tempo, Messi deixou seu marcador desnorteado repetidas vezes pelo lado direito do campo antes de servir Julian Alvarez para o segundo gol do atacante na partida.

    Como admitiu o capitão da Croácia, Luka Modric, Messi havia ressaltado sua "grandeza" em Lusail, tanto que Gvardiol não ficou nem um pouco envergonhado por ter sido superado pelo GOAT.

    "Estou feliz por ter jogado contra ele, mesmo tendo perdido", disse o zagueiro após a derrota de seu país por 3 a 0 em Lusail. "Vou poder dizer às crianças que marquei Messi por 90 minutos."

  • 7. A batalha de Lusail

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi exibiu um lado mais agressivo, ao estilo Maradona, em uma vitória épica sobre a Holanda

    Para os puristas do futebol, a lembrança mais marcante da dramática vitória da Argentina sobre a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo é a assistência de Messi para Nahuel Molina. Foi um passe que, possivelmente, nenhum outro jogador teria visto, muito menos executado, e com razão é considerado um dos melhores de todos os tempos.

    No entanto, para muitos argentinos, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala em 'A Batalha de Lusail' é Messi disparando contra Wout Weghorst durante uma entrevista após o jogo: "O que você está olhando, bobo? O que você está olhando, bobo? Vai embora, bobo, vai embora!"

    Messi depois manifestou arrependimento pela forma como se dirigiu a Weghorst, e a vários outros membros da equipe e da comissão técnica da Holanda, em meio às consequências conturbadas de uma partida que teve o recorde de 17 cartões amarelos.

    No entanto, seus compatriotas adoraram aquilo na época. Muitos argentinos, incluindo Hernan Crespo, há muito defendiam que faltava a Messi a 'maldade' de Maradona e que, por isso, ele não era adequado para o papel de capitão. Eles argumentavam que ele era quieto demais e certinho demais. Contra a Holanda, porém, Messi mostrou o lado explosivo de sua personalidade, e isso só fez os argentinos gostarem ainda mais dele.

    "Tudo o que saiu foi natural, eu simplesmente reagi daquela forma", disse Messi à Urbana Play, em janeiro de 2023. "Muita coisa tinha acontecido com aquele jogador [Weghorst] e houve mais alguns momentos de tensão e atrito. O jogo tinha acabado de terminar, estava tudo muito fresco. Não gosto de deixar essa imagem, mas essas coisas acontecem."

  • 6. Gol de empate do Egito

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    A Argentina parecia a caminho de sofrer uma surpreendente eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 até que seu capitão interveio novamente

    Quando faltavam apenas 11 minutos para o fim do duelo da Argentina contra o Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, muita gente questionava a sabedoria da decisão de Messi de voltar para defender o título da Argentina. A equipe de Scaloni perdia por 2 a 0 para o Egito e, pior ainda para seu capitão, ele havia desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.

    No entanto, Messi simplesmente se recusou a admitir a derrota e ajudou a Argentina a diminuir a desvantagem com um cruzamento delicioso pela direita que Cristian Romero cabeceou para o gol. Apenas quatro minutos depois, o ex-atacante do Barcelona acertou em cheio uma bola quicando de forma traiçoeira para empatar a partida e, com isso, tornou-se o primeiro homem na história das Copas do Mundo a marcar em seis jogos consecutivos de mata-mata.

    Enzo Fernandez então marcou o gol da vitória nos acréscimos após uma assistência sublime de Lautaro Martinez para completar uma virada que deixou Messi, Scaloni e quase todo o elenco em lágrimas.

    "Estou convencido de que Leo joga futebol para momentos como este", disse o técnico argentino. "Para ele sentir essas emoções neste estágio da carreira é algo difícil de explicar. É um momento inesquecível, um dos melhores."

  • 5. “O presente de Deus”

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    Messi voltou a ajudar seu país mais uma vez no fim de uma difícil campanha de classificação para a Copa do Mundo de 2018

    Messi havia ficado tão devastado com três derrotas consecutivas em finais com a Argentina que anunciou sua aposentadoria do futebol internacional após a derrota nos pênaltis para o Chile na Copa América de 2016. No entanto, em meio aos apelos públicos para que voltasse atrás em sua decisão, incluindo um do então presidente da Argentina, Mauricio Macri, que chamou Messi de "um presente de Deus", o atacante retornou para a campanha de sua seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o que acabou sendo providencial.

    A Argentina corria sério risco de ficar fora da Rússia 2018 depois de sofrer um gol no início em seu jogo de vida ou morte contra o Equador, em 10 de outubro de 2017. No entanto, Messi tirou de letra a tensão, assim como os efeitos debilitantes de jogar em grande altitude em Quito, e praticamente classificou a Argentina sozinho para a Copa do Mundo com um hat-trick sensacional.

    "Graças a Deus cumprimos nosso objetivo", disse o capitão. Todos os seus compatriotas agradeciam a Messi.

  • 4. Dando a volta por cima na campanha de 2022

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    A Argentina estava à beira de uma eliminação vergonhosamente precoce na Copa do Mundo de 2022 até Messi assumir a situação por conta própria

    A Argentina havia chegado ao Qatar transbordando confiança. Além de ser a atual campeã sul-americana, também vinha de uma sequência de 36 jogos de invencibilidade. No entanto, o time de Scaloni acabou do lado errado de uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo em Lusail, onde a Argentina foi derrotada por 2 a 1 pela Arábia Saudita, apesar de ter saído na frente com um pênalti convertido por Messi.

    Consequentemente, uma das favoritas antes do torneio estava sob enorme pressão para o duelo da segunda rodada contra o México, já que outra derrota significaria uma eliminação dolorosamente precoce no que se esperava ser a última Copa do Mundo de Messi. A tensão, então, dificilmente poderia ser maior, com a Argentina ainda tendo dificuldades para furar o bloqueio de El Tri com menos de meia hora para o fim.

    No entanto, a hora pediu o capitão e, aos 64 minutos de jogo, Messi dominou instantaneamente um inteligente passe cruzado de Angel Di Maria antes de bater rasteiro de imediato no canto inferior do gol do México, de 25 jardas de distância.

    Depois que sua equipe venceu por 2 a 0, Messi disse aos repórteres: "Hoje outra Copa do Mundo começa para a Argentina." E ele estava certo, já que a Argentina saiu do vexame absoluto para a glória absoluta.

  • 3. A vitória que mudou tudo

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    Depois de anos de derrotas devastadoras, Messi levou a Argentina a uma vitória histórica no Rio

    Na verdade, Messi não jogou particularmente bem na final da Copa América de 2021, no Brasil. Mas isso não importou.

    Para começar, a Argentina não teria chegado tão longe sem ele, como ressalta o fato de que, apesar de ter passado em branco na vitória por 1 a 0 sobre os anfitriões no Rio, Messi ainda assim ganhou a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro do torneio depois de ter participação direta em nove dos 12 gols da Argentina, marcando cinco deles.

    No entanto, não se tratava de honrarias individuais, embora isso nunca tenha sido o mais importante para Messi; tratava-se de finalmente conquistar um troféu com sua amada Argentina, motivo pelo qual Messi foi tomado pela emoção e desabou no gramado, em lágrimas, quando o apito final soou no Maracanã.

    "Tenho a tranquilidade de ter realizado o sonho que me foi negado tantas vezes", admitiu um ainda emocionado Messi à ESPN três meses depois, ao relembrar a agonia de quatro derrotas anteriores em grandes finais. "Foi como um sonho, um momento espetacular. Eu não conseguia acreditar que tinha acontecido. Hoje eu gosto mais de ver as imagens do que naquele momento, porque eu estava atordoado. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo."

    Desde então, também só ficou clara toda a dimensão do fim do jejum de 28 anos da Argentina na Copa América, já que o gol da vitória de Angel Di Maria se mostrou o catalisador da era mais vitoriosa da história da Argentina.

  • 2. Humilhando a Inglaterra aos 39 anos

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi ressalta sua qualidade eterna com uma atuação decisiva em Atlanta

    Messi chegou à Copa do Mundo de 2026 tendo emulado Maradona de quase todas as formas possíveis, e até o superado em outras. Havia uma coisa, porém, que ele ainda não tinha feito: liderar a Argentina em uma vitória sobre a velha rival Inglaterra. Na noite de 15 de julho, ele alcançou aquele objetivo que faltava, e de forma escandalosamente dramática.

    Com apenas cinco minutos do tempo normal restantes, a Argentina perdia por um gol para uma Inglaterra cada vez mais negativa. A atual campeã tinha dificuldade para encontrar um caminho diante da defesa fechada do adversário e, mesmo quando conseguia, a trave a impedia. No entanto, a Argentina então pegou o time de Thomas Tuchel desprevenido com uma cobrança curta de escanteio que permitiu a Messi atrair marcadores para si e, assim, criar tempo e espaço suficientes para Enzo Fernandez empatar o jogo com um chute espetacular de fora da área.

    O gol de empate só fez com que a Inglaterra recuasse ainda mais para o próprio campo, mas Messi ainda assim conseguiu achar Lautaro Martinez dentro de uma pequena área cheia de defensores de 1,83 m com um cruzamento dos mais precisos, e o atacante levou uma Argentina bastante mediana à final de cabeça.

    Incrivelmente, Messi havia, aos 39 anos, feito a diferença entre duas equipes em uma final de Copa do Mundo. "Achávamos que poderia ser Jude Bellingham ou [Harry] Kane", destacou Micah Richards na cobertura da BBC, "mas é por isso que ele é o rei, o maior de todos os tempos. É notável o que ele consegue fazer."

    Os feitos heroicos de Messi na Copa do Mundo se tornaram ainda mais notáveis pelo fato de que seu pai estava gravemente doente em casa e faleceu pouco depois da derrota na final para a Espanha.

    "Toda vez que uma partida terminava, eu esperava e sentia falta da sua mensagem", escreveu Messi em uma carta aberta para Jorge. "Foi aí que percebi que a situação estava muito ruim. Mesmo assim, continuei pensando em ir o mais longe possível, para ganhar tempo e para que você pudesse assistir a uma partida. Eu queria vencer para levar [o troféu] até você e mostrar um novo. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Desta vez eu tentei ir contra o meu corpo, mas não consegui."

    Mesmo assim, ter chegado tão perto representou a medida máxima do homem.

  • 1. Destino cumprido

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    Messi finalmente colocou as mãos no troféu da Copa do Mundo no Catar

    O momento de coroação da carreira de Messi. Quando Gonzalo Montiel converteu o pênalti decisivo ao fim da final de Copa do Mundo mais dramática já disputada, o status de Messi como o maior de todos os tempos passou a ser impossível de contestar.

    Desde Maradona em 1986, nenhum jogador dominava o torneio de forma tão notável, com Messi sendo eleito o melhor em campo em todos os jogos de mata-mata que disputou.

    Seu doblete no emocionante empate por 3 a 3 com a França na final, no Qatar, também elevou seu total de participações em gols em Copas do Mundo para 21, uma a mais do que a lenda brasileira Pelé, e o ajudou a se tornar o único homem da história a conquistar a Bola de Ouro da competição duas vezes. E ele fez tudo isso aos 35 anos, o que foi uma prova de um nível de excelência sustentada que nem mesmo Maradona conseguiu alcançar.

    Como Gary Lineker escreveu nas redes sociais: "Foi um privilégio absoluto ver Lionel Messi por quase duas décadas. Momento após momento de um futebol hipnotizante e de tirar o fôlego. Ele é um presente dos deuses do futebol."