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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi: de Londres a Lokeren e a vida como jogador profissional de futebol na Bélgica

Na edição mais recente da série “Brits Abroad”, da GOAL, um homem que começou sua trajetória nas icônicas quadras cercadas da capital inglesa antes de passar pela Áustria fala sobre uma confusão em uma viagem de ônibus, crescimento pessoal e o que fazer na Bélgica.

Chris Burton
Traduzido por

  • Não faz tanto tempo que era raríssimo encontrar jogadores britânicos atuando no exterior. A resistência individual a deixar a zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades do grupo.

    Hoje, porém, o cenário é outro. Com o avanço das trocas culturais, nenhum canto do planeta deveria ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

    É claro que há desafios, tanto profissionais quanto pessoais, a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los em vez de evitá-los? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar abre a mente, a GOAL ajudará a contar as histórias de alguns exploradores intrépidos que romperam barreiras e hoje podem compartilhar experiências tanto sobre o esporte quanto sobre viagens de férias.

    O próximo é Ademola Ola-Adebomi, que trocou as luzes de Londres pela experiência flamenga como morador de Lokeren, na Bélgica…

  • As gaiolas de Londres ajudaram a construir um sonho

    Cage street football
    Getty

    O futebol de rua ajuda a desenvolver habilidades e caráter

    “Comecei vendo meus irmãos jogarem, porque eles eram mais velhos do que eu. Eu os via jogar e assistia a futebol com eles. Via futebol na TV e, quando criança, fui obrigada a torcer para o Liverpool! A partir daí, passei a gostar de futebol. Gostava de assistir ao Steven Gerrard e fui me apaixonando pelo esporte. Havia uma quadra cercada perto da minha casa, e a gente tinha uma bola. Eu sempre via meus irmãos irem jogar, e eles me deixavam jogar com eles. Então, desde pequena, eu chutava bola e gostava disso.”

  • Drama no ônibus antes de ganhar espaço no Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi passou mais de 10 anos no Crystal Palace


    “Meu professor de educação física na escola primária também era treinador do Fulham, ou tinha contatos no clube. Isso foi antes da academia do Fulham, então ele tinha contatos lá e fui chamado para uma avaliação. Era uma etapa anterior à academia, antes de você poder ser contratado de fato. Depois, por questões de financiamento, aquilo acabou. Meses mais tarde, o mesmo professor me levou para a equipe de desenvolvimento do Crystal Palace. Eu já estava no sub-8, e era a equipe de desenvolvimento, não a academia propriamente dita.

    “Essa história é engraçada. Minha mãe me levou naquele dia e ainda me lembro disso, por incrível que pareça. A avaliação era às 15h, e minha mãe, que sempre via o Crystal Palace jogar, pensou: ‘Certo, sei como chegar lá’. Pegamos o ônibus até o estádio Selhurst Park, então cheguei muito, muito atrasado para a avaliação. Na verdade, ela era no Crystal Palace National Sports Centre, que fica em outro lugar. Cheguei quando faltavam só 30 minutos, e tentaram dizer que era tarde demais. Minha mãe implorou, e eles disseram: ‘Está bem, pode deixar ele jogar’. Eram partidas e, naqueles 30 minutos, eu arrebentei, basicamente.

    “Eles ficaram assim: ‘Certo, quem é esse garoto?’. A partir daí, disseram: ‘Quer saber? Acho que ele é bom o suficiente para a academia do Crystal Palace, não só para a equipe de desenvolvimento’. Depois daquela avaliação, o Crystal Palace quis me contratar. O Chelsea também quis. Chegaram até a me tirar da escola primária para conhecer os jogadores do time principal do Crystal Palace e coisas assim. Assinei e fiquei no Crystal Palace até o ano passado. É uma história longa, mas boa, daquelas para guardar para sempre.”

  • Outros jogadores do Crystal Palace que alçaram voo

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    O amigo próximo Adaramola também joga na Bélgica.

    “Deji Elerewe era da minha turma. Agora ele joga no Lincoln, na Championship. Quem mais é profissional? Tayo Adaramola joga na primeira divisão da Bélgica. David Ozoh passava muito tempo com a gente e está no Derby. Jesurun Rak-Sakyi era da turma um ano acima da minha e ainda joga no Crystal Palace. Da nossa faixa etária, acho que só restamos eu e Tayo. Também havia alguns goleiros: Owen Goodman e Joe Whitworth.”

  • Como surgiu o acordo para o empréstimo inicial ao Beveren?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    O empréstimo levou Ola-Adebomi à Bélgica pela primeira vez

    “Isso aconteceu depois do meu primeiro empréstimo ao Burton, onde aprendi muito. Antes de ir para o Burton, tive uma boa oportunidade de jogar no exterior, mas recusei porque acho que, quando você é criança, cresce na Inglaterra e joga na Inglaterra, só pensa: ‘Inglaterra, Inglaterra’. Então, quando a oportunidade apareceu pela primeira vez, eu disse não.

    “Depois, uma nova temporada estava começando, e o Crystal Palace conversou comigo. O clube disse que achava que uma transferência para o exterior fazia mais sentido e seria melhor para o meu desenvolvimento. Comecei a conversar com outros jogadores que haviam jogado no exterior, e todos tinham coisas positivas a dizer sobre a experiência. Pensei: ‘É um empréstimo, então é uma boa oportunidade para ver como é. Não é uma mudança definitiva’. Foi assim que encarei a situação, mais como uma forma de assumir o risco.”

  • Quais são os maiores desafios de morar no exterior?

    London skyline
    Getty

    Chega de sentir falta do conforto de casa em Londres

    “Acho que morar sozinho, longe de todo mundo, com outra língua e outra cultura... Para ser sincero, gostei muito. O empréstimo não saiu como planejado: desloquei o ombro na metade do período e fui chamado de volta. Mas acho que aprendi muito mais uma vez, o que me ajudou, e passei a gostar muito mais de jogar futebol. Conhecer uma nova cultura, estar em um ambiente diferente, ver como as pessoas enxergam a vida, mesmo fora do futebol, até as pequenas coisas de morar no exterior, como não poder ter lixeiras pretas aqui ou coisas assim. É um cenário diferente que você precisa conhecer.

    “Acho que isso me permitiu me tornar um homem. Estava conversando com a minha mãe sobre isso: jogar no exterior ajuda muito, e eu realmente recomendo essa experiência. Antes de me mudar, mesmo quando estava no Burton, eu não sabia cozinhar, praticamente não cozinhava, minha mãe sempre trazia comida. Mas, morando no exterior, aprendi e agora consigo cozinhar quase qualquer coisa. Sinto que sou mais independente, não fico sempre correndo para casa e pensando: ‘Ah, quero ir para Londres, sinto falta de Londres’. Agora estou trabalhando no exterior, me sinto estabelecido, mais independente e menos dependente da família.”

  • De volta à Bélgica após passagem pelo WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Atacante busca deixar sua marca na Challenger Pro League

    “Quando cheguei à Áustria, tive uma temporada razoável. Não diria que foi boa nem ruim, foi razoável. Nos bastidores, havia problemas entre mim e o clube, então chegamos à conclusão de que seria melhor eu procurar outro time, caso surgisse a oportunidade. Já tinha jogado na Bélgica, gostei da experiência e senti que precisava de uma redenção. Pode-se dizer que eu tinha algo a provar depois da primeira vez que joguei lá. Então, quando esse time apareceu, gostei da ideia.”

  • Como é o dia a dia em Lokeren?

    Lokeren carnival
    Getty

    O estilo de vida flamengo foi plenamente adotado

    “É bem difícil porque acabei de me mudar para um apartamento novo. Fiquei um mês no hotel, mas, até agora, tem sido bom. A Bélgica é dividida em duas partes: uma flamenga e outra francófona. Parece loucura, mas é como se houvesse duas culturas diferentes em um só país. Mas todo mundo é simpático, todo mundo fala inglês, e acho que todos me recebem bem. Em Lokeren, se você vai ao supermercado, todo mundo te recebe bem. É uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, e todo mundo conhece Lokeren. As pessoas sabem que não sou daqui e me recebem bem. Se eu precisar de alguma coisa, acho que vão me ajudar.”

  • Cultura do café e culinária belga

    Coffee general
    Getty

    Colocar o papo em dia enquanto se toma uma bebida é comum na Europa continental

    “Para falar a verdade, a comida é a mesma, não experimentei muita coisa nova. Tomei café pela primeira vez na Áustria. Hoje não tomo todos os dias, mas às vezes saio para tomar um café com alguém do time. Já na Inglaterra, acho que nunca me chamaram para tomar um café! Aqui, e acho que na Europa em geral, não só na Bélgica e na Áustria, é muito mais comum dizer: ‘Vamos tomar um café e colocar o papo em dia’. O café tem uma importância muito maior. Agora eu até gosto de café, enquanto antes nem pensava em experimentar.”

  • Como se compara o custo de vida na Bélgica?

    Euros money general
    Getty

    O estilo de vida sempre será determinado pelo orçamento

    “Acho que é mais barato. A Inglaterra é cara, mas acho que, onde quer que você esteja, depende de você. Dá para tornar a vida tão cara quanto quiser, só depende de como você vive.”

  • EA FC e GTA ajudam a passar o tempo depois do treino

    EA FC 27
    Getty

    O mais recente lançamento da EA Sports garante diversão nos jogos online

    “Ainda jogo PlayStation com meus amigos de casa. Continuo muito próximo dos meus amigos da escola, então conversamos praticamente todos os dias. Ou falo com eles por telefone ou jogamos juntos. Gosto de assistir a partidas de futebol. Meu amigo Tayo, com quem cresci no Crystal Palace, joga no Brugge, então estamos a apenas 40 minutos de distância um do outro. Nos dias de folga, a gente se encontra. É bom ter por perto alguém que você conhece há tanto tempo. Jogo vários jogos, mas jogo muito FIFA. Acho que GTA 6 é o que todo mundo está esperando. É o jogo que vai fazer todo mundo voltar a jogar online.”

  • Três maneiras de viver a verdadeira experiência belga

    Brussels general fireworks
    Getty

    Há muito o que ver e fazer na capital, Bruxelas.

    “A Bélgica é conhecida pelos waffles e pelos biscoitos. Quando meu irmão veio aqui outro dia, ele foi mesmo comer essas coisas, então eu recomendaria isso. Para ser sincera, não gosto muito de waffles, embora nunca tenha experimentado. Mas sei que eles são muito populares na Bélgica. Acho Bruxelas uma cidade muito bonita. E provavelmente também recomendaria o chocolate belga!”

  • Conselhos para outras pessoas que estão pensando em se mudar por motivos profissionais

    Lokeren fans
    Getty

    O futebol europeu oferece muitas experiências diferentes


    “Eu queria muito que tivessem me aconselhado antes a jogar no exterior, porque perdi grandes oportunidades. Na Inglaterra, as pessoas preferem jogar na terceira ou na quarta divisão a disputar a primeira divisão da Áustria. Mas acho que, pensando no desenvolvimento a longo prazo, é sempre melhor estar na primeira ou na segunda divisão, ou em algum lugar mais profissional, por se tratar de uma divisão mais alta.

    “Embora a terceira e a quarta divisão da Inglaterra ainda tenham um nível muito bom, você conhece outras culturas, aprende coisas diferentes, idiomas e vive em ambientes diferentes. Acho que é sempre melhor estar na primeira ou na segunda divisão. Isso realmente me ajudou a me tornar um homem. Ajudou no futebol, mas também me preparou para o futuro fora dele. Eu incentivo muito os jogadores a terem ousadia e coragem para atuar no exterior quando são jovens, porque você vê os pontos positivos e os negativos.

    “Além disso, se você joga só na Inglaterra, fica restrito ao mercado inglês. Já jogar no exterior também abre um mercado completamente novo. Sejamos sinceros: é mais difícil para um time de fora acompanhar a terceira ou a quarta divisão da Inglaterra. Se você joga na primeira ou na segunda divisão de outro país, tem mais chances de ser visto por mais times. Então, há mais gente de olho em você quando joga no exterior. Um amigo meu joga na Polônia e disputa competições europeias. Isso, por si só, é uma experiência diferente.”

  • O que o futuro reserva?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi está vivendo um dia de cada vez


    “Nunca se sabe. Eu diria que é preciso viver um dia de cada vez. Acho que o mais importante é se concentrar no que você está fazendo agora. Mas, é claro, você sempre quer chegar mais longe. Então, vamos ver aonde isso vai levar.”

  • Índice de qualidade de vida

    Belgium flag
    Getty

    Como é a vida na Bélgica em cinco aspectos importantes

    Clima: 7/10. “É como na Inglaterra!”

    Comida: 8/10

    Pessoas: 9/10

    O que fazer: 9/10. “Há muita coisa para fazer.”

    Custo de vida: 6/10

    Total: 39/50

    O acesso a Ademola, cujas aventuras podem ser acompanhadas no Instagram aqui, foi concedido por cortesia da Stars Like Us Sports Management.

  • Fique em dia com a série Brits Abroad

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Leia mais sobre as experiências de jogadores britânicos que atuam no exterior nos links abaixo



    Jogador

    País

    Pontuação de habitabilidade

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croácia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlândia

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Suíça

    29/50