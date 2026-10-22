Ademola Ola-Adebomi: de Londres a Lokeren e a vida como jogador profissional de futebol na Bélgica

Não faz tanto tempo que era raríssimo encontrar jogadores britânicos atuando no exterior. A resistência individual a deixar a zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades do grupo.

Hoje, porém, o cenário é outro. Com o avanço das trocas culturais, nenhum canto do planeta deveria ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

É claro que há desafios, tanto profissionais quanto pessoais, a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los em vez de evitá-los? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar abre a mente, a GOAL ajudará a contar as histórias de alguns exploradores intrépidos que romperam barreiras e hoje podem compartilhar experiências tanto sobre o esporte quanto sobre viagens de férias.

O próximo é Ademola Ola-Adebomi, que trocou as luzes de Londres pela experiência flamenga como morador de Lokeren, na Bélgica…