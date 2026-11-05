Houve um tempo, não muito distante, em que era raríssimo ver jogadores britânicos atuando no exterior. A relutância de cada um em sair de sua zona de conforto geográfica acabava limitando o grupo como um todo.
Mas o mundo mudou. Com os avanços culturais, nenhum lugar do planeta deveria ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.
É claro que existem desafios, tanto profissionais quanto pessoais, a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.
Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar amplia os horizontes, a GOAL vai ajudar a contar as histórias de alguns desses exploradores destemidos que romperam barreiras e hoje têm experiências a compartilhar tanto sobre esporte quanto sobre viagens de férias.
O próximo é Adam Przybek, que fez um longo percurso de Nuneaton, em West Midlands, até a província de Takeo, no Camboja, passando por Polônia, País de Gales e Indonésia…