“No sistema inglês, você acaba sendo só mais um goleiro. Se não consegue uma oportunidade logo no começo, fica rodando de um lado para outro, passando pelas divisões. Tive um pouco de azar. Eu deveria ter assinado um novo contrato com o Ipswich, mas Paul Lambert foi demitido, Paul Cook chegou e dispensou todo mundo. Fui para o Wycombe como reserva e, por algum motivo, não me ofereceram um novo contrato lá. Depois, eu ia para o Stevenage, fui para o Walsall e continuava como reserva, sem realmente conseguir minha chance. Após minha passagem pelo Stevenage, eu já tinha dito ao meu empresário na época que queria tentar algo diferente. Para mim, o futebol é mais do que apenas jogar. Existe a vida fora de campo, e o futebol permite viajar pelo mundo, que é o que tenho feito agora.

“Surgiu a oportunidade de ir para a Polônia. O empresário que me levou para lá me fez perceber que nem sempre se pode confiar em empresários. Ele me prometeu: ‘Você será o titular, vai jogar meia temporada aqui e, depois de seis meses, estará na primeira divisão da Polônia’. Assinei meu contrato lá e, dois dias depois, o goleiro que tinha estado no clube no ano anterior renovou. Então liguei para ele e perguntei: ‘O que está acontecendo aqui?’. Mas, de qualquer forma, eu queria viver algo novo. É claro que tenho raízes polonesas. E, para ser sincero, toda a experiência fora de campo foi incrível. Lembro que voltei para casa, encontrei meus amigos e eles disseram: ‘Você não é a mesma pessoa que era quando foi embora’. E respondi: ‘Claro que não’. Você chega a uma cidade pequena no leste da Polônia e precisa se virar. Tem apenas uma mala e precisa encontrar um apartamento. Aprendi o idioma.

“Isso me deu vontade de viver mais experiências assim. Outras coisas aconteceram. Eles pararam de pagar os salários. Em janeiro, eu ainda estava esperando receber o salário de outubro. No fim, simplesmente disse: ‘Olha, não posso ficar aqui’. Acabei voltando para jogar no Penybont. Mas, depois daquela experiência, pensei: ‘Preciso ir para o exterior de novo’. Acho que a vida tem mais a oferecer do que ficar rodando pelo sistema inglês.”