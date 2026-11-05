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Adam Przybek Brits Abroad 1:1GOAL

Adam Przybek: de Nuneaton à província de Takeo e a vida como jogador profissional de futebol no Camboja

Na edição mais recente da série “Brits Abroad”, da GOAL, um jogador que atuou pela seleção escolar da Inglaterra ao lado de Phil Foden fala sobre a espera por uma proposta de contrato em Bali, cachorros em campo e o que fazer no Camboja.

Chris Burton
Traduzido por

  • Houve um tempo, não muito distante, em que era raríssimo ver jogadores britânicos atuando no exterior. A relutância de cada um em sair de sua zona de conforto geográfica acabava limitando o grupo como um todo.

    Mas o mundo mudou. Com os avanços culturais, nenhum lugar do planeta deveria ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer um modo de vida diferente passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

    É claro que existem desafios, tanto profissionais quanto pessoais, a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos dizer que viajar amplia os horizontes, a GOAL vai ajudar a contar as histórias de alguns desses exploradores destemidos que romperam barreiras e hoje têm experiências a compartilhar tanto sobre esporte quanto sobre viagens de férias.

    O próximo é Adam Przybek, que fez um longo percurso de Nuneaton, em West Midlands, até a província de Takeo, no Camboja, passando por Polônia, País de Gales e Indonésia…

  • Chamando a atenção em toda a região de West Midlands

    Adam Przybek West Brom
    Getty

    West Brom, Coventry e Birmingham ofereceram oportunidades nas categorias de base

    “Comecei no time da minha cidade, Atherstone, uma cidade pequena na região de Midlands. Basicamente, jogava no time do pai de um amigo da escola. Fiquei lá por três anos e acabei entrando nas categorias de base do West Brom aos sete anos. Passei 12 anos lá, até os 19. O West Brom me descobriu quando eu disputava torneios locais. Joguei pelo Atherstone e depois fui para Coventry, Birmingham, Villa e West Brom. O Villa foi o único que não me ofereceu um contrato quando eu tinha sete ou oito anos. Então, naquela época, o West Brom era a melhor opção para mim. O treinador de goleiros era muito bom. Hoje, ele está no Villa, então as coisas também deram certo para ele.”

  • Os genes de goleiro pularam uma geração

    Adam Przybek
    Instagram/@adsprzy

    A vida como goleiro se tornou possível ao atingir 1,93 m de altura

    “Eu tinha começado jogando na linha, mas só fazia algumas semanas. Quando eu tinha quatro anos, num fim de semana precisavam de um goleiro e perguntaram quem queria ir para o gol. Eu não sabia direito no que estava me metendo, mas disse: ‘Eu quero’. Por sorte, havia um goleiro semiprofissional treinando a equipe. Ele passou a me orientar e me ensinou o básico. Acho que me ajudou a chegar a um nível bom o bastante para entrar nas categorias de base de um clube.

    “Quando assinei com o West Brom, a altura era muito importante. O olheiro de lá, Steve Hopcroft, que faleceu há pouco tempo, sempre observava os pais. Ele dizia: ‘Você avalia a altura de um goleiro pela altura dos pais’. E, curiosamente, meus pais não são muito altos! Acho que pulei uma geração e herdei a altura dos meus avós. É um risco que se corre, mas, por sorte, eu era alto.”

  • Futuras estrelas nas categorias de base da Inglaterra

    Phil Foden England youth
    Getty

    O meia Foden, do Manchester City, foi companheiro de equipe na seleção de base da Inglaterra.

    “Quando eu treinava com aqueles caras, já dava para ver, naquela idade, os nomes com quem eu jogava: Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Ethan Ampadu, que joga no Leeds, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe, Marc Guehi... A lista não acaba. Às vezes olho a foto da minha estreia pela seleção sub-15 da Inglaterra, contra a Itália, e penso ao ver a foto do elenco: ‘Eu fazia parte daquele time’. É curioso como as carreiras seguem caminhos diferentes.

    “Lembro de jogar contra outras equipes de base. Lembro de enfrentar o Manchester City, e Phil Foden e Jadon Sancho dominaram o jogo. Era impressionante o que eles faziam naquela idade, então dava para saber que chegariam longe. Mas não acho que fosse possível prever as carreiras que eles teriam. Você não espera poder dizer que jogou com garotos que disputaram a Copa do Mundo.”

  • Frustração impulsionou primeira aventura na Polônia

    Adam Przybek Wycombe
    Getty

    Przybek passou por sete clubes, incluindo passagens por empréstimo, entre 2019 e 2023.

    “No sistema inglês, você acaba sendo só mais um goleiro. Se não consegue uma oportunidade logo no começo, fica rodando de um lado para outro, passando pelas divisões. Tive um pouco de azar. Eu deveria ter assinado um novo contrato com o Ipswich, mas Paul Lambert foi demitido, Paul Cook chegou e dispensou todo mundo. Fui para o Wycombe como reserva e, por algum motivo, não me ofereceram um novo contrato lá. Depois, eu ia para o Stevenage, fui para o Walsall e continuava como reserva, sem realmente conseguir minha chance. Após minha passagem pelo Stevenage, eu já tinha dito ao meu empresário na época que queria tentar algo diferente. Para mim, o futebol é mais do que apenas jogar. Existe a vida fora de campo, e o futebol permite viajar pelo mundo, que é o que tenho feito agora.

    “Surgiu a oportunidade de ir para a Polônia. O empresário que me levou para lá me fez perceber que nem sempre se pode confiar em empresários. Ele me prometeu: ‘Você será o titular, vai jogar meia temporada aqui e, depois de seis meses, estará na primeira divisão da Polônia’. Assinei meu contrato lá e, dois dias depois, o goleiro que tinha estado no clube no ano anterior renovou. Então liguei para ele e perguntei: ‘O que está acontecendo aqui?’. Mas, de qualquer forma, eu queria viver algo novo. É claro que tenho raízes polonesas. E, para ser sincero, toda a experiência fora de campo foi incrível. Lembro que voltei para casa, encontrei meus amigos e eles disseram: ‘Você não é a mesma pessoa que era quando foi embora’. E respondi: ‘Claro que não’. Você chega a uma cidade pequena no leste da Polônia e precisa se virar. Tem apenas uma mala e precisa encontrar um apartamento. Aprendi o idioma.

    “Isso me deu vontade de viver mais experiências assim. Outras coisas aconteceram. Eles pararam de pagar os salários. Em janeiro, eu ainda estava esperando receber o salário de outubro. No fim, simplesmente disse: ‘Olha, não posso ficar aqui’. Acabei voltando para jogar no Penybont. Mas, depois daquela experiência, pensei: ‘Preciso ir para o exterior de novo’. Acho que a vida tem mais a oferecer do que ficar rodando pelo sistema inglês.”

  • Dando o salto do sul do País de Gales para a Indonésia

    Adam Przybek Indonesia
    Instagram/@adsprzy

    Penybont é trocado pelo Persib Bandung em mudança para o outro lado do mundo

    “Eu estava procurando um agente que pudesse me levar para jogar fora do país. Por volta de fevereiro ou março da minha última temporada no País de Gales, entrei em contato com um cara da Holanda. Meu plano não era ir para a Ásia. Eu queria tentar voltar a jogar na Europa. No verão, fui passar férias em Bali com uma pessoa amiga. Disse ao agente: ‘Se surgir alguma oportunidade na Ásia, eu adoraria. Por favor, me avise’. Mas não apareceu nada. O Penybont me ofereceu um novo contrato, e eu recusei. Fiquei só esperando.

    “Até que um dia o agente me ligou e disse: ‘Tenho um contato, que também é agente. Ele é meu amigo e tem uma forte atuação na Indonésia’. Ele disse que havia a possibilidade de um time estar interessado. Depois disso, passei cerca de uma semana só esperando. No fim, me ofereceram um contrato, e fui para o campeão da Indonésia, o que foi uma loucura.”

  • Adaptando-se às exigências da vida na Ásia

    Persib Badung fans
    Getty

    Torcedores fanáticos na Indonésia fizeram Przybek se sentir uma superestrela

    “Foi um choque cultural. Por sorte, eu já tinha ido a Bali, porque, se não tivesse passado aquelas duas semanas lá, teria chegado sem entender o que estava acontecendo. Tenho a mente bastante aberta, mas, quando cheguei, a primeira diferença, obviamente, foi o clima. Não sinto falta do clima inglês. Esse é um dos motivos pelos quais tento ficar na Ásia. E também há o jeito das pessoas, com o qual você precisa aprender a lidar. Na Indonésia, a noção de espaço pessoal é muito diferente da que existe no Reino Unido e na Europa. Isso foi algo que notei especialmente lá.

    “O time com o qual assinei tem milhões de torcedores. Eu me tornei, por mais estranho que pareça, uma superestrela aos olhos deles naquela cidade. Passei de simplesmente jogar no País de Gales a não conseguir sair para jantar sem que alguém me parasse naquela cidade. Foi incrível. Gostei muito.

    “O time facilitou muito as coisas, porque tinha uma estrutura muito profissional, com uma equipe toda europeia. O diretor técnico era malaio, mas havia um profissionalismo de verdade. Eu tinha um motorista. Hoje ele é mais do que um motorista, somos muito amigos. Como eu estava sozinho e era solteiro, passávamos juntos todos os momentos livres. Depois do treino, se você fosse a um restaurante e não estivesse com os companheiros de equipe, ele iria com você. Se saísse para jantar à noite, ele iria junto. E ele é mais do que apenas um motorista. Se eu precisasse de alguma coisa, se precisasse ir a um banco, ele me ajudava. Então, por sorte, isso também foi uma grande ajuda.”

  • Enfrentando calor sufocante e tempestades intensas

    Cambodia storm lightning
    Getty

    Pode levar algum tempo para se acostumar com o clima do Sudeste Asiático.

    “Felizmente, Bandung é uma cidade alguns graus mais fresca do que o restante da Indonésia. Acho que isso tem a ver com a formação montanhosa ao redor da cidade. Por isso, a temperatura raramente passava dos 30 graus. Na maioria dos dias, ficava em torno de 28, 29 graus, o que ainda tornava difícil treinar às vezes. Aí você ia jogar fora de casa em Bali ou em Bornéu, onde fazia 33, 34 [graus Celsius]. Foi um choque. Mas eu adorava, porque dava para ir a um café à noite, sentar do lado de fora e conversar com seus amigos que estavam na Inglaterra em dezembro. E você sabe como é lá nessa época! Então isso era bom. Depois vim para o Camboja, onde faz ainda mais calor.

    “Na Indonésia, era uma situação estranha, porque todo mundo vivia dizendo: ‘A estação chuvosa está chegando’. Mas não havia uma estação chuvosa de verdade, com chuvas constantes. Chovia de vez em quando, até quando deveria ser a estação quente. Já no Camboja, cheguei em plena estação chuvosa e, todos os dias, é um absurdo: os raios, as ruas ficam alagadas em questão de minutos. Mas, assim que a chuva para, tudo fica seco de novo.”

  • Em compasso de espera por um contrato no paraíso

    Bali sunset
    Getty

    As paisagens paradisíacas de Bali ajudaram a preencher o intervalo entre dois acordos

    “Quando meu contrato terminou no ano passado [com o clube indonésio Persib Bandung], disse à minha família: ‘Quero ficar na Ásia’. Primeiro, um amigo meu veio da Inglaterra, então passamos um mês juntos em Bali. Visitamos as ilhas. Depois, eu ainda não tinha recebido nenhuma proposta, mas queria muito ficar na Ásia. Simplesmente reservei mais um mês. Pensei: ‘Qual é a vantagem de voltar para a Inglaterra? Não há nada para mim no Reino Unido?’. Então decidi ficar na Indonésia. É um paraíso. Lá, você pode fazer o que quiser. A Indonésia é um lugar muito livre. Não há regras e também é barato.”

  • Como a vida no Camboja é diferente da vida na Indonésia

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Os treinos à tarde permitem aproveitar as manhãs com tranquilidade.

    “A maior diferença é que, na Indonésia, treinávamos bem cedo. Eu acordava por volta das 5h45 e chegava lá perto das 7h. Às 8h, já estávamos em campo. Então, às 11h, eu já estava em casa. Aqui no Camboja [no Kirivong Sok Sen Chey, da Premier League cambojana], treinamos às 15h. É apenas uma preferência do treinador. Outras equipes cambojanas também treinam de manhã. Mas aqui treinamos à tarde, então as manhãs são bem tranquilas.

    “Nesta equipe, eu moro em Phnom Penh, a capital, mas me desloco até o local de treino porque, quando cheguei, a pousada em que queriam que ficássemos era inadequada, para ser sincero, para um jogador estrangeiro. Tem sido difícil porque é impossível sair da estrutura que tínhamos no ano passado, quando atendiam muito bem às necessidades dos jogadores estrangeiros, e chegar aqui, onde basicamente esperam que você simplesmente se adapte e se comporte como alguém daqui.

    “Falando um pouco mais sobre por que fiz essa mudança, foi um passo atrás em relação ao ano passado. Tive uma temporada frustrante. Sofri uma lesão e acabei não disputando muitos jogos, então precisava jogar e queria continuar na Ásia. Quando surgiu esta oportunidade, pensei em aceitá-la e tentar. Se você fizer uma boa temporada, quem sabe pode voltar a um clube como o Persib. Mas eu não esperava os desafios que enfrento agora.”

  • Fauna local, culinária e mentalidade humilde

    Cows Cambodia
    Getty

    Vacas nos arredores do estádio e cachorros no gramado passaram a fazer parte da rotina.

    “Você vai até a província chamada Takeo e é uma loucura. Tem vacas ao redor do estádio e cachorros no campo. Os rapazes daqui comem umas coisas que, quando oferecem e perguntam ‘quer?’, eu respondo: ‘não, estou bem, obrigado’. Já tive um problema de estômago quando me mudei para a Indonésia, então agora tomo muito cuidado. Felizmente, em Phnom Penh há todos os restaurantes ocidentais que você possa imaginar, o que é bom para mim. Mas a diferença é grande, especialmente nessas áreas rurais.

    “O modo de vida e as ambições deles também são diferentes. Não sei quanto os rapazes daqui ganham, mas diria que alguns deles não recebem mais de $ 500 por mês. Só que isso é suficiente para eles. Ficam felizes em simplesmente estar com suas famílias. É um modo de vida muito tranquilo, de comer em barracas de rua. Então é diferente. Já no ano passado, até alguns dos rapazes daqui ganhavam bem, mas não mudavam seus hábitos. Continuavam indo à mesma barraca de rua para comer, e você pensava: ‘agora você tem dinheiro, vá comer em algum lugar legal’. Mas faz parte da cultura, e eles não querem mudar.”

  • Experiências surreais com cobras, aranhas e motos

    Adam Przybek snake
    Instagram/@adsprzy

    Przybek se deparou com uma cobra perigosa em Bali e com uma aranha-caçadora em um hotel no Camboja

    “Quando eu estava em Bali, na praia durante o verão, vi pela primeira vez uma cobra de tamanho razoável. Era uma cobra-marinha, e elas são muito perigosas, aquelas com faixas pretas e brancas. Ela foi levada pela água até a praia. É claro que todo mundo ficou em pânico! Foi bem interessante. Você vê os lagartos, a quantidade de insetos esquisitos que apareceram na minha varanda no ano passado. Mas, aos poucos, você se adapta.

    “Lembro da primeira noite no Camboja. Reservei um quarto de hotel depois de um pequeno desastre. Então saí daquela pousada, fui para o quarto e encontrei uma aranha-caçadora enorme. Eram umas três da manhã. Eu tinha viajado o dia inteiro e liguei para o meu pai. Falei: ‘o que estou fazendo aqui?’ Eu estava tentando matá-la. Levei cerca de uma hora para matar aquela aranha. Fiquei suando! Então, aos poucos, você se adapta. Mas acho que nós, ocidentais, nunca nos acostumamos de verdade com algumas das coisas que podemos encontrar.

    “Depois que minha família veio me visitar, se você perguntar ao meu pai do que ele mais se lembra daquele período em Bandung, não são os hotéis nem as boas refeições que tivemos. É de aprender a atravessar a rua à moda asiática! Não há faixas de trânsito, cada um vai por onde quer. Provavelmente há dez motos para cada carro. É uma loucura. Basicamente, você simplesmente vai. Está no meio da rua e eles desviam de você. Você olha para quem está na moto, faz contato visual e calcula que a pessoa vai passar por trás de você, então segue em frente. Funciona. Essa é a beleza da Ásia: não há regras e há tanta liberdade. Motos vindo na contramão! É só aceitar.”

  • Aprendendo na marra quando o assunto é comida asiática

    Cambodia street food
    Getty

    As barracas de rua fazem parte da cultura e podem ser encontradas em toda a região.

    “Não acrescentei muita coisa à minha alimentação. Quando cheguei pela primeira vez, eu aceitava quase tudo. ‘Vou experimentar de tudo’, pensava. Aprendi uma lição com isso! Mas adoro pratos como nasi goreng e arroz frito, além do frango satay que se encontra na Indonésia. Aí você chega ao Camboja e a comida tem mais o estilo da culinária tailandesa. Gosto muito da comida cambojana. Mas só como em lugares de confiança, em bons restaurantes.”

  • Como o custo de vida se compara à vida no Reino Unido

    Phnom Penh
    Getty

    Phnom Penh é a capital e a cidade mais populosa do Camboja.

    “Phnom Penh é mais cara que Bandung. Fui jantar lá e pedi uma refeição de três pratos, que custou US$ 17. Na Inglaterra, isso daria provavelmente umas £ 12. Uma refeição de três pratos na Inglaterra não custa nem perto disso. Provavelmente sairia por mais de £ 30. Então essa também é uma vantagem, porque dá para viver quase como um rei. Adoro comer. Por isso, especialmente depois do treino, é realmente ideal.

    “O custo é muito parecido em toda a região. Phnom Penh é mais cara porque há muito mais ocidentais. A Indonésia é um caso curioso porque, mesmo em Jacarta, você vai até lá e não vê muitos ocidentais. Aqui, porém, há ocidentais por toda parte. Então acho que os preços são um pouco mais altos.”

  • Como viver a verdadeira experiência do Camboja e do Sudeste Asiático

    Adam Przybek holiday snaps
    Instagram/@adsprzy

    Visitantes de uma região deslumbrante do mundo são incentivados a sair dos roteiros turísticos tradicionais

    “Tive sorte no ano passado: tive a oportunidade de ir a Singapura e fui a Bangkok três ou quatro vezes. Com um ou dois dias de folga, dava para ir a Bali. Tenho mesmo um carinho por Bali. É um lugar mágico, onde as pessoas são muito simpáticas. E não é só em Bali: os indonésios são assim. Mas Bali tem uma energia própria, que você sente assim que chega. E são os indonésios que tornam o lugar especial. Eu incluiria Lombok também. Tem algumas das melhores praias que já vi. Com certeza, eu diria para experimentar a comida local. Não vá até lá só para comer em restaurantes ocidentais. Mas também use um pouco o bom senso e escolha um lugar movimentado. Se você vir carne exposta, sem proteção, ou algo assim, é melhor deixar para lá.

    “Cada cidade que visitei tem algo próprio. Kuala Lumpur tem seus atrativos. Singapura é a Dubai da Ásia. É um mundo muito artificial. Tudo funciona com muita eficiência. As ruas são impecáveis. Então, em cada lugar que você visita, tem uma experiência diferente e uma cultura completamente diferente, especialmente na Indonésia. A maior parte da Indonésia é muçulmana. Bali, porém, é hindu. Por isso, especialmente quando você vai de uma região muçulmana para Bali, sente uma diferença cultural muito grande.

    “Mas não venha para essas partes do mundo e se feche para a população local. Procure conviver e conversar com as pessoas daqui. E, se vir alguém fazendo algo que parece interessante, faça também. Porque acho que as pessoas dizem: ‘Ah, eu viajei’, mas não conheceram de verdade o lugar. É por isso que me sinto sortudo por ter morado nessas partes do mundo: fiz e vi coisas que uma pessoa comum que passou por aqui como turista não fez nem viu. Essas pessoas vão a restaurantes ocidentais, ficam em hotéis de alto padrão, e isso não é uma experiência realmente autêntica desta parte do mundo.”

  • Por que mais jogadores deveriam buscar novos horizontes na carreira

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Nada a perder quando se trata de adquirir uma experiência de vida inestimável

    “Sem dúvida, eu incentivaria jogadores a irem para o exterior. Acho que cheguei a um ponto em que percebi que você pode ficar preso ao sistema inglês e que a vida vai além de permanecer na Inglaterra. Também acho que a situação do Reino Unido não está boa agora. Nunca vou me arrepender disso. Se eu tivesse vindo para cá e as coisas no futebol não tivessem dado certo, ainda assim minha vida seria mais rica pelas experiências que tive. Então, se alguém tiver a oportunidade, não apenas na Ásia, eu também consideraria jogar no Oriente Médio. Mesmo que surja a chance de ir para a América do Sul ou algum outro lugar, você nunca vai sair perdendo com a experiência. Sempre há algo a ganhar.

    “No dia anterior aos nossos jogos, tínhamos estádios lotados, com sinalizadores e torcedores cantando durante duas horas inteiras. Aqui, as pessoas são loucas por futebol. A menos que você procure conhecer o futebol asiático, acha que ele não é muito bom. Mas outra coisa que eu diria é que dá para ganhar um bom dinheiro se você estiver em um bom time, com uma estrutura profissional. Os salários são tão bons quanto, ou melhores do que, os que você poderia receber em divisões um pouco inferiores na Inglaterra.

    “Acho que dar o primeiro passo é o mais importante. No entanto, pode ser difícil se alguém der esse passo e não for exatamente para o lugar certo, com um ambiente capaz de ajudar um jogador estrangeiro. Tive muita sorte no ano passado. Tudo era pensado para os jogadores estrangeiros. Todos nós tínhamos um ótimo lugar para morar. Havia bons restaurantes. Mas, se você acaba indo parar em uma região remota da Indonésia ou em algum pequeno país rural como esta cidade, por exemplo, se eu não conhecesse a Ásia e não soubesse como as coisas funcionam por aqui, provavelmente teria pegado o primeiro voo de volta para casa. Então, sim, você precisa de um pouco de sorte.”

  • Planos para o futuro: criar raízes ou viver uma nova aventura

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Przybek ficaria feliz em permanecer onde está, mas manterá suas opções em aberto.

    “No futebol, você não sabe o que pode acontecer amanhã, quanto mais daqui a alguns anos. Hoje tenho certeza de que poderia fazer de um lugar como este minha casa. É claro que há cidades maiores na Tailândia, e o Vietnã foi incrível. Da Nang foi um lugar incrível que conheci. É como Miami, só que na Ásia. Quando você chega, nem acredita que um lugar assim existe! Então, com certeza há lugares onde dá para ter uma vida muito boa, mesmo sem jogar futebol.

    “Uma coisa eu sei com certeza, e digo isso à minha família o tempo todo: não me vejo voltando a morar no Reino Unido. O clima não é bom. A situação do país, o estado das coisas, está uma verdadeira bagunça.”

  • ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA

    Cambodia flag
    Getty

    Como a vida no Camboja se compara em cinco áreas importantes

    Clima: 6/10. “Pode fazer muito calor, e treinar pode ser desconfortável.”

    Comida: 8/10

    Pessoas: 10/10. “Eu disse à minha família, e isso é algo que gostaria de deixar claro, que Phnom Penh tem uma reputação muito ruim no Sudeste Asiático por ser uma das cidades menos seguras. Pessoalmente, não tive nenhum problema. Um dos meus companheiros de equipe quase teve o celular arrancado por alguém que passava de moto. Felizmente, não conseguiram. Mas isso pode acontecer na Europa, em qualquer lugar. Eu diria até que os cambojanos são possivelmente mais simpáticos do que os indonésios, algo que eu não achava que fosse encontrar.”

    O que fazer: 8/10. “Há ilhas que você pode visitar. Agora não é a época, mas as ilhas são um paraíso. Phnom Penh tem de tudo: restaurantes ocidentais, história. A Tailândia e o Vietnã ficam a uma curta viagem de avião. Agora está um pouco difícil ir à Tailândia por causa da situação: há uma disputa por terras. Mas dá para ir ao Vietnã de ônibus. Bali fica a três horas de avião. Singapura fica a duas horas, e a Malásia também. Há a Air Asia, que é como a easyJet da Ásia. Se você tiver alguns dias, é muito prático.”

    Custo de vida: 9/10. “Quando penso no que estamos acostumados a pagar no Reino Unido e depois venho para cá! Tive que ir a um funeral em fevereiro, então voltei para casa. Passei um fim de semana em Manchester. Eu disse à minha família: ‘O dinheiro que acabei de gastar eu não gastaria em um mês na Indonésia’.”

    Total: 41/50

    O acesso a Adam foi concedido por cortesia da AFFG.

  • Fique em dia com a série Brits Abroad

    Oakley Cannonier Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Leia mais sobre as experiências de jogadores britânicos que atuam no exterior nos links abaixo

    Jogador

    País

    Nota de qualidade de vida

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Camboja

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croácia

    40,5/50

    4

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    5

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    6

    Ayo Obileye

    Finlândia

    29/50

    7

    Tyler Fredricson

    Suíça

    29/50