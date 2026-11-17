CINCINNATI: Em seu penúltimo dia como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino refletiu sobre os mais de dois anos que o trouxeram até este momento. Ele comandará os EUA na terça-feira, em uma partida da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti. Quando soar o apito final, sua passagem estará encerrada. Do estádio em Cincinnati, seguirá direto para um jato particular enviado para levá-lo a Manchester. Lá, sua nova vida começará.

A vida seguirá, tanto para o treinador quanto para a seleção que ele deixa. A despedida tem um sabor agridoce, como ele disse várias vezes nesta semana. Acompanhar tudo de longe será difícil, dado o quanto se dedicou ao futebol americano. Ainda assim, ao se aproximar do fim de sua passagem pelo futebol americano , Pochettino ressaltou, no hotel da seleção em Cincinnati, que tudo valeu a pena. Se alguém lhe perguntasse, provavelmente seria isso que diria: valeu a pena.

Mais especificamente, porém, o que diria se Pep Guardiola, BJ Callaghan, Roberto Martinez ou qualquer um dos inúmeros nomes apontados como possíveis sucessores lhe pedisse um conselho? O trabalho é complexo, mas a resposta é simples.

“Aceitem”, disse, sem rodeios. “Se alguém perguntar, aceitem. O Pep, por exemplo? Aceite. Tudo está caminhando na direção certa.”

Durante toda a semana, Pochettino evitou perguntas sobre seu legado. É arrogante, brincou, mas não a ponto de pensar nessas coisas enquanto ainda está no cargo. Na segunda-feira, porém, refletiu um pouco. Se quer que sua passagem pelo futebol americano seja lembrada por algo, é como um começo. Sua decisão de ir para o Manchester United significou que não estaria por perto para ver o desfecho, mas a verdade é que talvez não estivesse de qualquer forma. Ele espera ter estabelecido uma base em seus dois anos no cargo e, como todos que acompanham a equipe, está ansioso para ver, de longe, o que será construído a partir dela.

“A questão é que se trata de um processo gradual”, disse. “Não dá para mudar tudo hoje ou amanhã. Acho que tudo o que fizemos nestes últimos dois anos é o começo. Se houver continuidade, será o início de um novo futebol nos EUA. Pode ser, claro. Posso dizer que estou muito otimista.”

Então, depois de dois anos no cargo, por que ele está tão otimista? E, igualmente importante, que conselho daria a quem vier depois?