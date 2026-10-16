Bouwman é fruto de um encontro por acaso em Amsterdã. Sua mãe inglesa conheceu seu pai, torcedor fanático do Ajax, em um bar quando ela, que era dançarina, visitava a capital dos Países Baixos com amigos.

O filho do casal nasceu em Haarlem e, aos 11 anos, trocou o clube parceiro Koninklijke HFC pela academia De Toekomst, do Ajax.

Embora se visse como atacante, os treinadores consideraram que seus atributos físicos faziam dele um defensor ideal, decisão que preocupou Bouwman.

“Não me lembro exatamente do que pensei na época, mas acho que foi algo como: ‘m*rda, isso não é muito bom’. Defender é muito diferente de marcar gols”, disse ele. Vendo agora, porém, a mudança acabou sendo positiva para ele.

“Quando você vê aonde cheguei, eles tinham razão e foi um bom passo.”

Apto a defender Inglaterra, Países Baixos e, por sua ascendência, Jamaica, ele está decidido a vestir a camisa da seleção dos Países Baixos, depois de atuar com frequência pelas seleções de base, do sub-15 ao sub-19.

“Para mim, a escolha não é difícil”, disse à Elf Voetbal em abril. “É e continuará sendo a seleção dos Países Baixos. Jogar pela Jamaica ou pela Inglaterra não é uma opção. Quero aproveitar minha chance na seleção principal dos Países Baixos quando chegar a hora.”

Sua ascensão constante em De Toekomst culminou na estreia profissional aos 16 anos, pela equipe reserva do Ajax na segunda divisão do futebol dos Países Baixos, perto do fim da temporada 2023-24.

“Aquela sensação foi realmente indescritível”, disse. “Muito bonita. Gosto de driblar, passo bem a bola e tenho altura e força física. As únicas coisas que ainda posso melhorar são as disputas pelo alto e a liderança na defesa.”

Depois de algumas partidas pela segunda equipe e boas atuações pelo sub-19, ele ficou no banco da equipe principal algumas vezes na temporada seguinte, mas lesões limitaram sua participação no futebol profissional naquela temporada.

“Primeiro foi o quadril e, depois, no primeiro jogo de volta pelo Jong Ajax, torci o tornozelo. Não foi agradável”, disse no ano passado.

Após seu retorno, John Heitinga deu ao jogador de 17 anos sua estreia na Eredivisie, escalando-o como titular contra o Telstar na primeira partida da temporada 2025-26.

“Quando a pré-temporada começou, estabeleci como principal objetivo estrear pela equipe principal e esperava jogar muitos minutos pelo Jong Ajax”, disse à Elf. “Dois dias antes da estreia contra o Telstar, o treinador me disse que eu seria titular. Mandei uma mensagem imediatamente no grupo da família.

“Havia muitos familiares e amigos nas arquibancadas me vendo jogar. Eu estava um pouco nervoso antes. Era a primeira vez que eu jogava na Johan Cruijff Arena, onde, durante anos, como jogador das categorias de base, assisti a partidas do Ajax do segundo anel das arquibancadas com meus companheiros e vi muitos grandes jogos da Champions League. E agora era eu quem estava em campo.

“Antes da partida contra o Telstar, eu sabia onde estavam sentados meus pais, avós, minha tia e meus amigos de Haarlem. Pouco antes do jogo, acenei para eles. Tento fazer isso antes de todas as partidas. É uma sensação familiar.”