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Aaron Bouwman: novo e promissor zagueiro do Ajax está determinado a se tornar uma estrela da seleção da Holanda

O zagueiro mira se tornar um destaque da seleção da Holanda em meio à sua ascensão no Ajax.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Aaron Bouwman entrou para a prestigiada base do Ajax aos 11 anos, sonhando em se tornar um centroavante de destaque no maior clube dos Países Baixos.

    Seis anos depois, chegou ao time principal como um dos zagueiros mais promissores de seu país.

    Apto a defender três seleções, o zagueiro de grande estatura tem como maior objetivo conquistar uma vaga entre os titulares dos Países Baixos. Ele poderia até ter chamado a atenção do novo técnico Xavi no mês passado, não fosse uma forte colisão com Ruben van Bommel, do PSV, que o levou ao hospital

    Recuperado e prestes a voltar ao time titular de Michel Sanchez, o jovem zagueiro espera retomar o bom momento para seguir em ascensão e ajudar o Ajax a voltar à briga pelo título da Eredivisie.

    A GOAL apresenta a mais recente joia revelada por De Toekomst.

  • O início

    Aaron Bouwman

    Embora tenha começado como atacante, tornou-se um zagueiro promissor ao longo de sua passagem pelo De Toekomst.

    Bouwman é fruto de um encontro por acaso em Amsterdã. Sua mãe inglesa conheceu seu pai, torcedor fanático do Ajax, em um bar quando ela, que era dançarina, visitava a capital dos Países Baixos com amigos.

    O filho do casal nasceu em Haarlem e, aos 11 anos, trocou o clube parceiro Koninklijke HFC pela academia De Toekomst, do Ajax.

    Embora se visse como atacante, os treinadores consideraram que seus atributos físicos faziam dele um defensor ideal, decisão que preocupou Bouwman.

    “Não me lembro exatamente do que pensei na época, mas acho que foi algo como: ‘m*rda, isso não é muito bom’. Defender é muito diferente de marcar gols”, disse ele. Vendo agora, porém, a mudança acabou sendo positiva para ele.

    “Quando você vê aonde cheguei, eles tinham razão e foi um bom passo.”

    Apto a defender Inglaterra, Países Baixos e, por sua ascendência, Jamaica, ele está decidido a vestir a camisa da seleção dos Países Baixos, depois de atuar com frequência pelas seleções de base, do sub-15 ao sub-19.

    “Para mim, a escolha não é difícil”, disse à Elf Voetbal em abril. “É e continuará sendo a seleção dos Países Baixos. Jogar pela Jamaica ou pela Inglaterra não é uma opção. Quero aproveitar minha chance na seleção principal dos Países Baixos quando chegar a hora.”

    Sua ascensão constante em De Toekomst culminou na estreia profissional aos 16 anos, pela equipe reserva do Ajax na segunda divisão do futebol dos Países Baixos, perto do fim da temporada 2023-24.

    “Aquela sensação foi realmente indescritível”, disse. “Muito bonita. Gosto de driblar, passo bem a bola e tenho altura e força física. As únicas coisas que ainda posso melhorar são as disputas pelo alto e a liderança na defesa.”

    Depois de algumas partidas pela segunda equipe e boas atuações pelo sub-19, ele ficou no banco da equipe principal algumas vezes na temporada seguinte, mas lesões limitaram sua participação no futebol profissional naquela temporada.

    “Primeiro foi o quadril e, depois, no primeiro jogo de volta pelo Jong Ajax, torci o tornozelo. Não foi agradável”, disse no ano passado.

    Após seu retorno, John Heitinga deu ao jogador de 17 anos sua estreia na Eredivisie, escalando-o como titular contra o Telstar na primeira partida da temporada 2025-26.

    “Quando a pré-temporada começou, estabeleci como principal objetivo estrear pela equipe principal e esperava jogar muitos minutos pelo Jong Ajax”, disse à Elf. “Dois dias antes da estreia contra o Telstar, o treinador me disse que eu seria titular. Mandei uma mensagem imediatamente no grupo da família.

    “Havia muitos familiares e amigos nas arquibancadas me vendo jogar. Eu estava um pouco nervoso antes. Era a primeira vez que eu jogava na Johan Cruijff Arena, onde, durante anos, como jogador das categorias de base, assisti a partidas do Ajax do segundo anel das arquibancadas com meus companheiros e vi muitos grandes jogos da Champions League. E agora era eu quem estava em campo.

    “Antes da partida contra o Telstar, eu sabia onde estavam sentados meus pais, avós, minha tia e meus amigos de Haarlem. Pouco antes do jogo, acenei para eles. Tento fazer isso antes de todas as partidas. É uma sensação familiar.”

  • O avanço decisivo

    FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX
    AFP

    A temporada passada foi um tanto agitada, mas Bouwman alcançou marcos importantes ao longo dela.

    Uma lesão o afastou pelo mês seguinte, e ele voltou à segunda divisão. Mas, quando Fred Grim assumiu o comando do time principal, não perdeu tempo em reintegrar o jovem defensor quando precisou dele.

    Logo de cara, Bouwman marcou seu primeiro gol: avançou em direção à primeira trave e completou de voleio um escanteio cobrado por Oscar Gloukh para garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Groningen. Pouco mais de uma semana depois, voltou a formar dupla com Youri Baas na defesa em sua primeira partida na Champions League, uma vitória por 4 a 2 sobre o Qarabag no Azerbaijão.

    “Depois da minha estreia na Eredivisie, comecei a pensar, com cautela, na possibilidade de jogar na Champions League”, admitiu Bouwman. “Não esperava já ter chegado tão longe nesta temporada.”

    Apesar de ter chegado a um palco tão importante ainda tão jovem, o adolescente mantém os pés no chão e já começou a guardar lembranças do início de sua carreira.

    “Guardei a camisa [da minha estreia]. Ela está em casa, pronta para ser emoldurada”, disse. “As manchas ainda estão nela… Também guardei minhas camisas dos jogos fora de casa contra Qarabag e Villarreal [em janeiro], na Champions League. Não tenho nada do Jong Ajax: precisamos devolver aquelas camisas depois da partida.”

    Como Oscar Garcia, o terceiro técnico do Ajax naquela temporada, preferia as opções mais experientes Ko Itakura e Josip Sutalo, Bouwman continuou a entrar e sair da equipe no restante da campanha. Ele terminou com oito partidas na Eredivisie, além de duas atuações cruciais nos playoffs europeus, enquanto o Ajax ficou com uma vaga na UEFA Conference League.

  • Como está indo

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    O Ajax apostou nele desde o início da temporada, mas um choque violento o deixou fora de ação por um mês.

    No verão, o diretor do Ajax Jordi Cruyff decidiu negociar Sutalo e Itakura, abrindo caminho para Bouwman se tornar o parceiro titular de Baas, de 23 anos.

    O jogador de 19 anos aproveitou a oportunidade: começou 10 partidas como titular e mostrou segurança, apesar de alguns sinais de inexperiência e falta de concentração.

    Mas, quando começava a consolidar seu lugar, sofreu uma forte colisão com Ruben van Bommel na derrota em casa para o rival PSV, atual campeão, em setembro.

    O defensor passou a noite internado com contusões no esterno e no pulmão, o que o afastou pelo restante do mês. Van Bommel reconheceu depois que foi responsável pela entrada imprudente, admitiu que ela havia sido "um pouco precipitada" e contou que enviou uma mensagem a Bouwman para pedir desculpas. As críticas incluíram a sugestão inusitada de um jornalista de que o jogador do PSV, de 22 anos, procurasse ajuda psicológica.

    Para Bouwman, as lesões internas tornaram a recuperação dolorosa.

    "O mais desagradável era respirar com o pulmão machucado. Eu nunca tinha passado por isso, então também foi uma experiência nova", disse à ESPN. "Nas últimas semanas, trabalhei duro para voltar bem. Estou feliz por poder estar aqui de novo."

    O novo técnico do Ajax, Michel, também ficou aliviado por voltar a contar com o jogador de 19 anos e o colocou em campo como substituto contra o NEC no fim de semana passado.

    "Bouwman é um jogador muito importante para nós. Ele teve um ótimo início de temporada. Está pronto para jogar e estamos muito felizes com sua volta", afirmou.

    Agora recuperado e de volta aos gramados, o jovem foi titular na derrota para o Hajduk Split pela Conference League.

    "No fim, me recuperei bem. Não há mais nada de errado", disse. "Já deixei isso completamente para trás e não sinto necessidade de falar mais sobre o assunto."

  • Pontos fortes

    Aaron Bouwman Ajax

    Alto, forte e com a qualidade técnica típica de um defensor do Ajax, ele é apontado como dono de um futuro promissor.

    Os treinadores das categorias de base do Ajax acertaram em cheio ao prever que Bouwman seria melhor em impedir gols do que em marcá-los, uma mudança que o próprio jogador aceita com um sorriso.

    “Para ser totalmente sincero, aquela intuição ofensiva já não está tão presente”, disse ele ao site do clube. “Talvez eu ainda tenha noção de posicionamento, mas minha capacidade de finalizar praticamente desapareceu.”

    Embora sua capacidade de finalizar possa ter diminuído, seus 1,98 m de altura lhe dão uma vantagem natural nas disputas aéreas. Bouwman, porém, também reúne muitas das características de um zagueiro típico do Ajax: combina porte físico com uma capacidade excepcional de jogar com a bola nos pés e visão de jogo para os passes.

    O ex-zagueiro da Eredivisie Timo Letschert elogiou recentemente a rápida evolução do adolescente, em entrevista ao VoetbalPrimeur: “Sou muito fã do Bouwman. Acompanhei sua evolução nos últimos dois anos e ele está se tornando cada vez mais um homem de verdade. Fisicamente, é um dos melhores da Eredivisie.

    “Além disso, a forma como ele consegue avançar driblando com a bola nos pés e, basicamente, deixar todo mundo para trás na corrida é algo que não vejo muito na Eredivisie.”

    O meio-campista Sean Steur, que trocou o Ajax pelo Newcastle no verão, apontou Bouwman como o jogador do Ajax em quem deposita “grandes expectativas” nesta temporada.

    A tranquilidade de Bouwman com a bola nos pés e sua presença imponente vêm diretamente da observação do melhor defensor que seu país produziu em gerações.

    “Virgil van Dijk é minha grande referência”, afirmou. “Sua tranquilidade com a bola nos pés, sua técnica, seus passes, mas também sua forma de defender. É toda a presença dele.”

    Embora esperar que ele siga os passos de Van Dijk, que também começou como atacante, possa ser irrealista, sua convocação para a seleção certamente é questão de tempo.

    “Aaron é uma pessoa equilibrada, ávida por aprender”, disse Heitinga, ex-zagueiro e treinador do Ajax, à VI. “Ele também é alguém que ouve muito bem os conselhos, não apenas da comissão técnica, mas também dos jogadores. E aprende muito rápido.”

  • Espaço para melhorar

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    O jovem defensor sabe que ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar todo o seu potencial

    Aos 19 anos, Bouwman ainda está se adaptando às exigências físicas e mentais do futebol de primeira divisão, mas manter a concentração durante toda a partida continua sendo um de seus principais desafios.

    Ocasionalmente, falhas de concentração têm aparecido em seu jogo, levando-o a avaliar mal bolas aéreas ou a demorar um segundo a mais com a bola nos pés sob pressão. Como observou Letschert, Bouwman ainda mostra vulnerabilidade ao defender mais recuado ou ao arriscar nos passes.

    Bouwman, porém, tem a autocrítica necessária para corrigir essas falhas e avalia suas próprias atuações de forma objetiva. Ao recordar o jogo contra o Groningen na temporada passada, reconheceu suas deficiências.

    "Sou sempre crítico comigo mesmo; muitas vezes, olho primeiro para as coisas que não deram tão certo", admitiu Bouwman. "Naquele jogo [contra o Groningen], às vezes demorei um pouco demais com a bola, e houve aquele lance na área no segundo tempo. Naquele drible, percebi: ‘isso é um pouco demais, arriscado demais’.

    "Com esse tipo de coisa, talvez seja preciso um tempo para me readaptar depois de tanto tempo. O treinador também disse que foi arriscado demais. E alguns companheiros também apontaram que preciso ser um pouco mais rápido, mas não levei exatamente uma bronca."

  • A caminho da Premier League?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Alguns clubes vêm acompanhando a evolução do adolescente que é metade inglês.

    A ascensão do zagueiro em Amsterdã inevitavelmente chamou a atenção de olheiros de toda a Europa, com clubes ingleses acompanhando-o de perto.

    Segundo informações do ChronicleLive, ele já está no radar do Newcastle, enquanto Chelsea, Everton e Brighton também enviaram olheiros para acompanhar suas atuações.

    Com familiares morando em Londres, perto do Emirates Stadium, do Arsenal, ele visita regularmente a capital inglesa todos os anos e pode sentir que seu futuro está na primeira divisão do país.

    Tirá-lo de Amsterdã, porém, não será tarefa fácil: o Ajax garantiu sua permanência a longo prazo com um contrato até junho de 2030, e o gigante holandês não tem pressa para lucrar com uma joia como ele.

    Ele está no ambiente certo para um jovem jogador que ainda se adapta ao futebol da primeira divisão. Também tem uma rara oportunidade de aprender sobre as dificuldades da Premier League com os conselhos valiosos dos companheiros Davy Klaassen, ex-jogador do Everton, e Steven Berghuis, cuja passagem pelo Watford terminou mal em pouco tempo.

    “Com certeza no aspecto profissional”, diz Bouwman sobre como os companheiros mais experientes o ajudaram. “A maneira como cuidam do corpo e o que fazem por isso todos os dias é extraordinária. Eles também ajudam com orientações em campo. Como zagueiro, é importante para mim continuar me comunicando.”

  • E agora?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    O zagueiro precisa retomar o ritmo após se recuperar da forte colisão

    Agora que Bouwman se recuperou completamente da grave lesão no peito, ele parece ter consolidado mais uma vez seu lugar na defesa do Ajax.

    Em quinto lugar na Eredivisie e com dificuldades na Conference League após duas partidas, o gigante holandês precisa que ele tenha atuações consistentes e confiáveis para disputar títulos nesta temporada.

    Se continuar a melhorar sua força e técnica e eliminar os frequentes lapsos de concentração, ele se tornará um líder da defesa do gigante holandês.