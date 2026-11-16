Dependendo do ponto de vista, a vitória dos EUA por 6 a 0 sobre o Haiti no jogo de ida facilita as decisões de Mauricio Pochettino sobre a escalação ou as torna um pouco mais difíceis.

Se este confronto das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf estivesse equilibrado, o time titular para sua despedida da seleção americana seria fácil de definir: confiar nos titulares para concluir o trabalho. Com uma vantagem de seis gols, porém, ele tem espaço para ousar.

Por causa do placar, a escalação para o jogo de volta de terça-feira está praticamente em aberto, e cada jogador convocado tem uma chance realista de começar. Dos veteranos mais experientes aos jovens talentos, qualquer um pode ganhar bastante tempo em campo em uma partida que tem importância, mas que, no fim das contas, significa muito pouco no quadro geral.

Então, o que Pochettino fará? A quais jogadores recorrerá em seu último jogo à frente dos EUA? A GOAL analisa as opções.