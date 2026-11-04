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Serie A GFX 1:1GOAL

A Serie A é a liga mais emocionante da Europa?! O futebol italiano pode estar em ascensão novamente após chegar ao fundo do poço

A primeira divisão italiana perdeu muito do prestígio que tinha em seu auge, na década de 1990, mas há sinais de que está voltando a crescer.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Há exatamente três semanas, parecia que o futebol italiano havia chegado ao fundo do poço. Pouco mais de seis meses depois de a seleção ter fracassado de forma constrangedora na tentativa de se classificar para sua terceira Copa do Mundo consecutiva, os quatro clubes da Serie A perderam na mesma rodada da Champions League pela primeira vez na história.

    Havia algumas circunstâncias atenuantes: a Roma, por exemplo, jogou muito bem até os dez minutos finais de sua derrota dramática para o Real Madrid, enquanto o Como disputava apenas sua segunda partida na competição. Ainda assim, a imagem deixada foi inegavelmente ruim para um país que não tem um campeão da Copa dos Campeões da Europa há 16 anos.

    Giovanni Malago, no entanto, alertou contra fazer “afirmações categóricas e generalizantes” sobre a situação da Serie A. O administrador especial da Federação Italiana de Futebol (FIGC) argumentou que “[essas quatro derrotas] não refletem de forma justa o nosso futebol”. E é possível dizer que ele já tinha razão.

    Embora as vitórias de Roma, Como, Inter e Napoli em seus jogos seguintes na Champions League, na semana seguinte, de modo algum indiquem que o futebol italiano vive um excelente momento, os relatos sobre sua morte foram muito exagerados. E há três razões principais para isso...

  • 'Estádios mais antigos da Europa'

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    A Uefa ameaçou retirar da Itália o direito de sediar a Eurocopa de 2032 em conjunto com outro país caso os estádios propostos não atendam aos padrões exigidos.

    O principal problema do futebol italiano é que os principais envolvidos no esporte quase nunca estão dispostos a trabalhar juntos pelo bem comum. Quase todos são movidos apenas por interesses próprios, o que torna impossível avançar. Como disse Alessandro Del Piero durante uma das muitas análises feitas pela imprensa sobre o mais recente fracasso da Itália na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo, “No fundo, pensamos apenas em salvar a própria pele.”

    Há, porém, um ponto em que todos concordam: a grande maioria dos estádios da Serie A não está à altura de eventos esportivos de elite. O Napoli, por exemplo, conquistou dois títulos nos últimos três anos, mas o presidente do clube, Aureli De Laurentiis, já chamou repetidas vezes o estádio da equipe de “um banheiro”. Por quê? Porque o Stadio Diego Armando Maradona, assim como tantas outras arenas, não passou por uma reforma ou modernização significativa desde a última vez que a Itália sediou a Copa do Mundo, em 1990.

    Isso, porém, está prestes a mudar... pelo menos em teoria.

    Quando a FIGC confirmou, no mês passado, os possíveis estádios para a Eurocopa de 2032, logo se observou que, dos 14 candidatos listados, apenas um, o Allianz Stadium, da Juventus, já estava pronto para receber jogos nas condições atuais. Os outros 13 ainda precisavam passar por uma reforma completa ou sequer haviam sido construídos, o que, naturalmente, causou muita surpresa.

    Quem já tentou construir qualquer coisa na Itália sabe que o nível de burocracia no país é difícil de acreditar. É complicado não ficar preso a trâmites burocráticos por anos a fio e, ainda no ano passado, o presidente da Uefa, Aleksandar Ceferin, sugeriu que “os políticos da Itália se perguntem por que a infraestrutura do futebol está entre as piores da Europa”. A crítica de Ceferin, acompanhada da ameaça de retirar da Itália a Eurocopa de 2032, parece ter surtido o efeito desejado.

    Embora seja, sem dúvida, preocupante que ainda haja tanto trabalho a fazer nos estádios italianos, no sentido mais literal da expressão, avanços claros estão sendo feitos. A reforma do Estádio Artemio Franchi, da Fiorentina, já está bem adiantada e deve ser concluída até 2029; a construção de um estádio inteiramente novo em Bolonha recebeu sinal verde no mês passado; e, talvez o mais importante, Milan e Inter finalmente apresentaram os planos para sua nova casa, o Generali Stadium, que deve ficar pronto até 2031.

    É claro que nada está garantido. Ainda assim, após anos de uma inércia exasperante, a ameaça envolvendo a Eurocopa de 2032, somada aos fracassos da Itália nas tentativas de se classificar para a Copa do Mundo, que agora se tornaram insuportáveis, ao menos renovou a esperança de uma reforma há muito necessária em vários estádios da Serie A. Isso beneficiaria não apenas os clubes em questão, com o aumento da receita em dias de jogo, mas também a liga como um todo.

    “Neste momento, estamos atravessando uma fase muito difícil”, disse o diretor-executivo da Serie A, Luigi De Siervo, à Undici. “Em nosso país, temos os estádios mais antigos da Europa, com idade média superior a 70 anos por estádio, e nossos clubes ainda dependem muito da receita de TV. No entanto, a receita comercial está crescendo, e contar com estádios modernos, equipados com tecnologia de ponta, daria um grande impulso nesse aspecto.”

  • Chuva de gols

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    A emoção do clássico de Milão contrastou fortemente com a atuação terrivelmente defensiva do Arsenal na vitória em Anfield, no domingo.

    De Siervo observou, com razão, que os benefícios da construção de novos estádios por mais da metade dos principais clubes da Serie A ainda vão demorar a aparecer. “O novo modelo econômico não estará plenamente em operação por pelo menos seis ou sete anos”, admitiu. “E, enquanto isso, a distância para as outras ligas continuará aumentando.”

    Essa distância também pode continuar a crescer dentro de campo, já que a Serie A simplesmente não tem condições de competir com a Premier League no mercado de transferências. Alguns clubes italianos, porém, mostram que a questão não é tanto quanto dinheiro se tem, mas como ele é gasto. A Inter chegou a duas finais da Champions League em três temporadas principalmente graças às contratações a preços baixos de Beppe Marotta, mas o Como talvez seja um exemplo ainda melhor de montagem criteriosa de elenco.

    Sua ascensão impressionante não teria sido possível sem o apoio financeiro do Djarum Group, mas o time de Cesc Fabregas não superou o Manchester United com contratações caras. Com uma política de contratações inteligente e uma identidade clara, expôs um dos clubes que mais gastaram no futebol mundial na última década.

    O Como, assim como a Atalanta antes dele, mostrou aos demais clubes da Serie A que é possível ganhar destaque no cenário europeu contratando jogadores jovens e/ou subvalorizados e praticando um futebol ofensivo. Ainda assim, o fato de o Frosinone ameaçar seguir o mesmo caminho é uma enorme surpresa.

    Recém-promovido, o time era amplamente apontado como candidato a cair de imediato, mas ocupa atualmente a sexta posição da Serie A. O mais notável em sua posição na tabela é que chegou lá com um estilo de jogo ofensivo e envolvente. O Frosinone marcou 24 gols em apenas 10 partidas, e essa média expressiva reflete uma mudança significativa de abordagem na primeira divisão italiana.

    Embora a Gazzetta dello Sport, entre outros veículos, tenha apontado antes do início da atual temporada que muitos dos 20 times da Serie A provavelmente adotariam formações ofensivas, ninguém esperava uma enxurrada de gols em uma liga associada ao futebol defensivo. Ainda assim, pouco menos de três meses após o início da temporada, quatro dos times que mais marcaram entre as cinco principais ligas europeias são italianos.

    O Frosinone e a surpreendente líder Lazio marcaram 24 gols cada, a atual campeã Inter soma 26, enquanto apenas o Barcelona marcou mais gols no campeonato nesta temporada do que a Roma (28). A Roma é comandada por Gian Piero Gasperini, ex-técnico da Atalanta, e cresce a percepção de que a Serie A está finalmente adotando um estilo de jogo mais direto e ofensivo, depois de anos de dificuldades para acompanhar a intensidade de outras grandes equipes europeias, especialmente as da Premier League.

    Segundo o ex-jogador da seleção italiana Daniele Adani, essa mudança de filosofia explica por que Massimiliano Allegri enfrenta dificuldades no Napoli após ter sido demitido pelo AC Milan no fim da temporada passada. “O jeito dele de jogar futebol acabou”, disse o ex-defensor ao La Domenica Sportiva. A afirmação é discutível, já que é improvável que uma boa defesa deixe de ser valorizada na Itália, mas uma coisa está clara: a Serie A está se tornando um grande espetáculo.

    A média é de três gols por jogo, e nove partidas já tiveram pelo menos seis gols. Nesse contexto, não foi nem um pouco surpreendente que, na noite anterior àquela em que o Arsenal de Mikel Arteta, com seu estilo extremamente desgastante, sufocou o Liverpool no confronto de maior destaque da Premier League no fim de semana, o AC Milan tenha superado a Inter em um dramático Derby della Madonnina. Isso ocorreu apenas três dias depois de o Milan ter sido desmontado pelo Bologna em San Siro, uma demonstração perfeita de como a Serie A se tornou extremamente competitiva e imprevisível.

    No momento, apenas cinco pontos separam os quatro primeiros colocados. Embora seja difícil afirmar com certeza se os jogos continuarão tão empolgantes durante toda a temporada, sem dúvida existe o potencial para mudar a percepção geralmente negativa do futebol italiano como lento, entediante e carente de entusiasmo juvenil.

  • Rejuvenescimento bem-vindo

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo é um dos vários jovens jogadores que se destacaram nos primeiros meses da nova temporada da Serie A.

    O verão de 2025 reforçou a reputação da Itália como um destino para jogadores veteranos em fim de carreira, com Kevin De Bruyne e Luka Modric se instalando em Nápoles e Milão, respectivamente. Com tão poucos jovens recebendo a chance de brilhar na Serie A, especialmente nos maiores clubes, a liga ainda parecia o lugar perfeito para prolongar uma carreira, não para começar uma.

    No entanto, Nico Paz, Pio Esposito e Kenan Yildiz já não são as únicas possíveis futuras estrelas da liga. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula e Alieu Njie têm todos 22 anos ou menos e vêm brilhando nesta temporada.

    Mais animador ainda é que jovens italianos também estão começando a se destacar. Nomes como Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli e Antonio Raimondo entraram de repente no radar de Roberto Mancini, que busca renovar a seleção italiana, em dificuldades. O ex-treinador do Manchester City já afirmou que a Itália não produz mais atacantes de classe mundial como Del Piero, mas o próprio ex-jogador discorda: para ele, a questão não é a qualidade, e sim a formação.

    “Dizemos demais aos jovens o que fazer, e isso mata a criatividade deles”, afirmou o ex-camisa 10 da Juventus no Sky Calcio Unplugged. “Eles se tornam bons em cumprir instruções, mas, no momento em que saem daquele sistema, cometem erros e são descartados como jogadores ruins. Só que essa não é a verdade; o problema é que só lhes ensinaram uma maneira de jogar.”

    Agora, porém, há cada vez mais sinais de que vários treinadores da Serie A estão dispostos a assumir mais riscos, tanto no estilo de jogo quanto na escolha de jovens jogadores. Isso só pode ser bom para todos os envolvidos.

    A liga perdeu muitos seguidores desde a virada do século, mas já vemos mais jogadores britânicos do que nunca se transferindo para a Itália, com nomes como Scott McTominay mostrando os benefícios de viver no país. O que realmente chama a atenção, porém, é que a Itália já não parece apenas um ótimo lugar para morar. Também está voltando a parecer um ótimo lugar para jogar futebol. Neste momento, aliás, a Serie A é mais empolgante que a Premier League e, por mais incrível que pareça, tem também mais integridade.

    Enquanto o futebol inglês está, nas palavras de Gary Neville, “sendo arrastado pela lama” pelo Manchester City neste momento, o futebol italiano finalmente parece ter aceitado que chegou a hora de pôr a casa em ordem.

    É claro que ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido. Disputas internas e incompetência continuam sendo problemas graves, o que significa que melhorar a imagem da Itália pode levar tanto tempo quanto a construção dos possíveis estádios do país para a Euro 2032. Agora, porém, há ao menos a possibilidade de que, quando esses novos estádios forem inaugurados, a Serie A tenha equipes, jogadores e treinadores capazes de lotá-los.