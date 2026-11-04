De Siervo observou, com razão, que os benefícios da construção de novos estádios por mais da metade dos principais clubes da Serie A ainda vão demorar a aparecer. “O novo modelo econômico não estará plenamente em operação por pelo menos seis ou sete anos”, admitiu. “E, enquanto isso, a distância para as outras ligas continuará aumentando.”

Essa distância também pode continuar a crescer dentro de campo, já que a Serie A simplesmente não tem condições de competir com a Premier League no mercado de transferências. Alguns clubes italianos, porém, mostram que a questão não é tanto quanto dinheiro se tem, mas como ele é gasto. A Inter chegou a duas finais da Champions League em três temporadas principalmente graças às contratações a preços baixos de Beppe Marotta, mas o Como talvez seja um exemplo ainda melhor de montagem criteriosa de elenco.

Sua ascensão impressionante não teria sido possível sem o apoio financeiro do Djarum Group, mas o time de Cesc Fabregas não superou o Manchester United com contratações caras. Com uma política de contratações inteligente e uma identidade clara, expôs um dos clubes que mais gastaram no futebol mundial na última década.

O Como, assim como a Atalanta antes dele, mostrou aos demais clubes da Serie A que é possível ganhar destaque no cenário europeu contratando jogadores jovens e/ou subvalorizados e praticando um futebol ofensivo. Ainda assim, o fato de o Frosinone ameaçar seguir o mesmo caminho é uma enorme surpresa.

Recém-promovido, o time era amplamente apontado como candidato a cair de imediato, mas ocupa atualmente a sexta posição da Serie A. O mais notável em sua posição na tabela é que chegou lá com um estilo de jogo ofensivo e envolvente. O Frosinone marcou 24 gols em apenas 10 partidas, e essa média expressiva reflete uma mudança significativa de abordagem na primeira divisão italiana.

Embora a Gazzetta dello Sport, entre outros veículos, tenha apontado antes do início da atual temporada que muitos dos 20 times da Serie A provavelmente adotariam formações ofensivas, ninguém esperava uma enxurrada de gols em uma liga associada ao futebol defensivo. Ainda assim, pouco menos de três meses após o início da temporada, quatro dos times que mais marcaram entre as cinco principais ligas europeias são italianos.

O Frosinone e a surpreendente líder Lazio marcaram 24 gols cada, a atual campeã Inter soma 26, enquanto apenas o Barcelona marcou mais gols no campeonato nesta temporada do que a Roma (28). A Roma é comandada por Gian Piero Gasperini, ex-técnico da Atalanta, e cresce a percepção de que a Serie A está finalmente adotando um estilo de jogo mais direto e ofensivo, depois de anos de dificuldades para acompanhar a intensidade de outras grandes equipes europeias, especialmente as da Premier League.

Segundo o ex-jogador da seleção italiana Daniele Adani, essa mudança de filosofia explica por que Massimiliano Allegri enfrenta dificuldades no Napoli após ter sido demitido pelo AC Milan no fim da temporada passada. “O jeito dele de jogar futebol acabou”, disse o ex-defensor ao La Domenica Sportiva. A afirmação é discutível, já que é improvável que uma boa defesa deixe de ser valorizada na Itália, mas uma coisa está clara: a Serie A está se tornando um grande espetáculo.

A média é de três gols por jogo, e nove partidas já tiveram pelo menos seis gols. Nesse contexto, não foi nem um pouco surpreendente que, na noite anterior àquela em que o Arsenal de Mikel Arteta, com seu estilo extremamente desgastante, sufocou o Liverpool no confronto de maior destaque da Premier League no fim de semana, o AC Milan tenha superado a Inter em um dramático Derby della Madonnina. Isso ocorreu apenas três dias depois de o Milan ter sido desmontado pelo Bologna em San Siro, uma demonstração perfeita de como a Serie A se tornou extremamente competitiva e imprevisível.

No momento, apenas cinco pontos separam os quatro primeiros colocados. Embora seja difícil afirmar com certeza se os jogos continuarão tão empolgantes durante toda a temporada, sem dúvida existe o potencial para mudar a percepção geralmente negativa do futebol italiano como lento, entediante e carente de entusiasmo juvenil.