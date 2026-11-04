O principal problema do futebol italiano é que os principais envolvidos no esporte quase nunca estão dispostos a trabalhar juntos pelo bem comum. Quase todos são movidos apenas por interesses próprios, o que torna impossível avançar. Como disse Alessandro Del Piero durante uma das muitas análises feitas pela imprensa sobre o mais recente fracasso da Itália na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo, “No fundo, pensamos apenas em salvar a própria pele.”
Há, porém, um ponto em que todos concordam: a grande maioria dos estádios da Serie A não está à altura de eventos esportivos de elite. O Napoli, por exemplo, conquistou dois títulos nos últimos três anos, mas o presidente do clube, Aureli De Laurentiis, já chamou repetidas vezes o estádio da equipe de “um banheiro”. Por quê? Porque o Stadio Diego Armando Maradona, assim como tantas outras arenas, não passou por uma reforma ou modernização significativa desde a última vez que a Itália sediou a Copa do Mundo, em 1990.
Isso, porém, está prestes a mudar... pelo menos em teoria.
Quando a FIGC confirmou, no mês passado, os possíveis estádios para a Eurocopa de 2032, logo se observou que, dos 14 candidatos listados, apenas um, o Allianz Stadium, da Juventus, já estava pronto para receber jogos nas condições atuais. Os outros 13 ainda precisavam passar por uma reforma completa ou sequer haviam sido construídos, o que, naturalmente, causou muita surpresa.
Quem já tentou construir qualquer coisa na Itália sabe que o nível de burocracia no país é difícil de acreditar. É complicado não ficar preso a trâmites burocráticos por anos a fio e, ainda no ano passado, o presidente da Uefa, Aleksandar Ceferin, sugeriu que “os políticos da Itália se perguntem por que a infraestrutura do futebol está entre as piores da Europa”. A crítica de Ceferin, acompanhada da ameaça de retirar da Itália a Eurocopa de 2032, parece ter surtido o efeito desejado.
Embora seja, sem dúvida, preocupante que ainda haja tanto trabalho a fazer nos estádios italianos, no sentido mais literal da expressão, avanços claros estão sendo feitos. A reforma do Estádio Artemio Franchi, da Fiorentina, já está bem adiantada e deve ser concluída até 2029; a construção de um estádio inteiramente novo em Bolonha recebeu sinal verde no mês passado; e, talvez o mais importante, Milan e Inter finalmente apresentaram os planos para sua nova casa, o Generali Stadium, que deve ficar pronto até 2031.
É claro que nada está garantido. Ainda assim, após anos de uma inércia exasperante, a ameaça envolvendo a Eurocopa de 2032, somada aos fracassos da Itália nas tentativas de se classificar para a Copa do Mundo, que agora se tornaram insuportáveis, ao menos renovou a esperança de uma reforma há muito necessária em vários estádios da Serie A. Isso beneficiaria não apenas os clubes em questão, com o aumento da receita em dias de jogo, mas também a liga como um todo.
“Neste momento, estamos atravessando uma fase muito difícil”, disse o diretor-executivo da Serie A, Luigi De Siervo, à Undici. “Em nosso país, temos os estádios mais antigos da Europa, com idade média superior a 70 anos por estádio, e nossos clubes ainda dependem muito da receita de TV. No entanto, a receita comercial está crescendo, e contar com estádios modernos, equipados com tecnologia de ponta, daria um grande impulso nesse aspecto.”