A sensacional separação de Kylian Mbappe da Nike sinalizará uma mudança sísmica no futuro dos contratos de chuteiras no futebol

Os primeiros rumores sugerem que a marca por trás desta contratação incrível é, na verdade, a On, empresa suíça de artigos esportivos que viveu uma ascensão meteórica desde que foi fundada há apenas 16 anos, construindo seu nome ao surgir como uma especialista em tênis de corrida que abalou o mercado graças à sua tecnologia patenteada "CloudTec". Em agosto de 2026, ela está avaliada em cerca de US$ 10,77 bilhões (£7,95 bilhões).

Esta, porém, será sua primeira investida no mundo ultracompetitivo da fabricação de chuteiras. Mbappe sem dúvida se tornaria o rosto mundialmente famoso da linha de futebol da On, inevitavelmente impulsionando o lançamento de sua primeira chuteira sob a perspectiva de marketing.

Mas este não será um acordo comum de chuteiras; segundo Vezirian, o acordo será mutuamente benéfico, já que Mbappe terá participação na On na forma de ações, e espera-se que o jogador de 27 anos tenha sua própria "submarca" de chuteiras exclusivas ao lado dos lançamentos gerais da empresa.

A sugestão é que o astro do Real Madrid terá uma influência genuína na estratégia de produto e na construção da marca daqui para frente. Dada a celebridade do atacante no mundo do futebol, há toda a chance de que a On esteja buscando o mesmo nível de peso que, ironicamente, a Jordan Brand da Nike, inspirada em Michael Jordan, tem no basquete.

Muitos vão perguntar por que Mbappe deixaria a Nike para trás depois de uma parceria tão frutífera, mas, além do óbvio atrativo financeiro, a oportunidade de participar ativamente, ter influência significativa e fazer parte do sucesso sem precedentes da On até aqui evidentemente exerce enorme apelo. Muitos atletas modernos também se consideram empreendedores, e Mbappe claramente não é diferente, dado seu portfólio de parcerias comerciais, que inclui Dior, Oakley e EA Sports.