A sensacional separação de Kylian Mbappe da Nike sinalizará uma mudança sísmica no futuro dos contratos de chuteiras no futebol
Podemos estar prestes a testemunhar, possivelmente, o momento mais significativo da história do marketing de chuteiras. Crescem os rumores de que Kylian Mbappe, que se tornou o rosto da Nike Football na era moderna, está prestes a deixar a gigante americana de artigos esportivos após quase duas décadas.
Isso, por si só, já seria sensacional, mas o suposto próximo passo do francês torna sua saída iminente ainda mais sísmica; em vez de se juntar a um dos concorrentes diretos da Nike, Mbappe deve se comprometer com uma disruptora "desconhecida" do mercado em uma parceria que irá além de um simples acordo de patrocínio.
Trata-se, de fato, de um acordo de chuteiras que promete mudar para sempre a cara da indústria.
O rosto da Nike Football
Mbappé tem sido sinônimo da Nike ao longo de sua carreira brilhante. A gigante americana de artigos esportivos demonstrou incrível visão e faro de marketing ao fechar com ele um contrato de chuteiras aos oito anos, quando ele mal estava começando no clube de infância Bondy, nos arredores de Paris.
Ele calçava o icônico "Swoosh" quando despontou de forma brilhante no Monaco, quando se apresentou ao mundo ao conduzir a França ao título, ainda adolescente, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e quando marcou um hat-trick sublime na derrota da França para a Argentina na final de 2022.
Ao longo dos anos e em sua ascensão à inevitável condição de superastro, defendendo dois dos maiores clubes do mundo, Paris Saint-Germain e agora Real Madrid, Mbappé passou a ser cada vez mais o rosto da linha de futebol da marca, à medida que seu antigo principal garoto-propaganda, Cristiano Ronaldo, entra na reta final da carreira.
A importância do jogador de 27 anos para a fornecedora se reflete no fato de que ela já o equipou com 12 chuteiras signature diferentes até hoje, incluindo a nova Mercurial Superfly 11 dourada, lançada apenas no início de agosto. Agora, elas parecem destinadas a ser as últimas dele.
Saída bombástica
Sensacionalmente, surgiu a informação de que Mbappe já rompeu seus laços com a Nike, encerrando abruptamente a parceria de 19 anos entre as partes. Comentários na internet sugerem que o contrato do francês com a marca chegou ao fim em 31 de julho e não foi renovado.
Essa notícia já é sísmica por si só. Como mencionamos, Mbappe é o novo rosto da divisão de futebol da Nike, e perdê-lo para uma concorrente é um golpe duríssimo, especialmente diante da percepção de que a empresa já vinha enfrentando dificuldades contra a gigante alemã adidas na interminável guerra do marketing esportivo.
No entanto, Mbappe não vai assinar com uma das principais rivais da Nike, nem com as já estabelecidas adidas ou PUMA, nem mesmo com as relativamente recém-chegadas New Balance ou Skechers. Segundo o insider francês Thibaut Vezirian, Mbappe vai unir forças com uma marca que antes era uma "desconhecida" no universo das chuteiras, em um acordo que promete ser único e incrivelmente lucrativo, causando ondas de choque no setor.
Potências desconhecidas do mercado disruptoras
Os primeiros rumores sugerem que a marca por trás desta contratação incrível é, na verdade, a On, empresa suíça de artigos esportivos que viveu uma ascensão meteórica desde que foi fundada há apenas 16 anos, construindo seu nome ao surgir como uma especialista em tênis de corrida que abalou o mercado graças à sua tecnologia patenteada "CloudTec". Em agosto de 2026, ela está avaliada em cerca de US$ 10,77 bilhões (£7,95 bilhões).
Esta, porém, será sua primeira investida no mundo ultracompetitivo da fabricação de chuteiras. Mbappe sem dúvida se tornaria o rosto mundialmente famoso da linha de futebol da On, inevitavelmente impulsionando o lançamento de sua primeira chuteira sob a perspectiva de marketing.
Mas este não será um acordo comum de chuteiras; segundo Vezirian, o acordo será mutuamente benéfico, já que Mbappe terá participação na On na forma de ações, e espera-se que o jogador de 27 anos tenha sua própria "submarca" de chuteiras exclusivas ao lado dos lançamentos gerais da empresa.
A sugestão é que o astro do Real Madrid terá uma influência genuína na estratégia de produto e na construção da marca daqui para frente. Dada a celebridade do atacante no mundo do futebol, há toda a chance de que a On esteja buscando o mesmo nível de peso que, ironicamente, a Jordan Brand da Nike, inspirada em Michael Jordan, tem no basquete.
Muitos vão perguntar por que Mbappe deixaria a Nike para trás depois de uma parceria tão frutífera, mas, além do óbvio atrativo financeiro, a oportunidade de participar ativamente, ter influência significativa e fazer parte do sucesso sem precedentes da On até aqui evidentemente exerce enorme apelo. Muitos atletas modernos também se consideram empreendedores, e Mbappe claramente não é diferente, dado seu portfólio de parcerias comerciais, que inclui Dior, Oakley e EA Sports.
Seguindo os passos de Federer?
Se você está se perguntando se uma start-up que antes era pequena e está longe de ser um nome conhecido tem o poder financeiro e a força de atração para contratar um nome como Mbappe, ela já tem histórico para provar isso.
Em 2019, apenas nove anos depois de a empresa ser fundada, a On conseguiu convencer a megastar do tênis Roger Federer, que, claro, também é da Suíça, a deixar a Nike e assinar um contrato de calçados com a marca.
Mas ele não apenas usou os tênis da empresa em quadra nos dois últimos anos de sua incrível carreira, como também se tornou acionista após investir US$ 50 milhões por uma participação de 3%, que agora vale várias vezes mais do que isso.
No ano seguinte, a empresa lançou a primeira versão de um tênis lifestyle de edição limitada chamado 'The Roger', com Federer envolvido no processo de design e no desenvolvimento do que desde então se tornou uma linha muito popular.
"Credibilidade global instantânea"
Mas, embora atrair Federer no crepúsculo de sua carreira seja uma coisa, contratar Mbappe quando ele está no auge absoluto de sua capacidade no futebol e do estrelato é algo bem diferente.
"Se Mbappe entrasse em uma estrutura semelhante, as implicações seriam significativas", escreveu recentemente o especialista em marketing esportivo Steve Martin na publicação financeira City AM. "Para uma marca desafiante, sua presença proporcionaria credibilidade global instantânea. Cada jogo pelo Real Madrid, cada noite de Champions League, cada aparição pela seleção da França se torna uma plataforma global de marketing."
Outra especialista em calçados, a Skechers, pode atestar essa "credibilidade global instantânea". Houve surpresa no mundo todo quando o atacante Harry Kane, da Inglaterra e do Bayern de Munique, recordista de gols, assinou um acordo vitalício inovador com a marca americana em 2023, quando ela fez inesperadamente sua primeira incursão no futebol.
No entanto, a aposta valeu muito a pena; várias outras seguiram o mesmo caminho desde então, e a Skechers aparentemente veio para ficar como agente de disrupção no mercado de chuteiras.
Novo estádio
O que está claro é que On e Mbappe estão à beira do que será um momento decisivo para a indústria do marketing esportivo, e de uma parceria que pode muito bem mudar para sempre a natureza dos acordos de chuteiras no mais alto nível. Embora mais grandes nomes possam seguir Mbappe ao se juntar à On, outros vão querer replicar esse acordo único em outro lugar se ele se mostrar bem-sucedido.
"Ao contrário da publicidade tradicional, esse não é um alcance que pode ser comprado, ele é conquistado por meio do desempenho no mais alto nível do jogo", continuou Martin. "Mas a verdadeira ruptura não seria apenas a visibilidade. Seria o alinhamento. Um acordo baseado em participação acionária transforma a relação.
"Em vez de Mbappe ser pago para promover um produto, ele passa a ter interesse financeiro na construção do negócio. Uma estrutura que combine uma taxa fixa, bônus por desempenho e uma participação acionária significativa alinharia atleta e marca de uma forma que o patrocínio tradicional jamais conseguiria.
"Para Mbappe, a vantagem é óbvia: participação na criação de valor de longo prazo. Para a marca, o benefício é igualmente poderoso: uma superestrela global que não é apenas o rosto do produto, mas também parte interessada em seu sucesso."
Há, claro, muita coisa que On e Mbappe precisarão acertar para que isso seja um sucesso, sobretudo ao cocriar e desenvolver um produto de lançamento comercializável. Mas o status do francês como uma legítima superestrela global é a base ideal para uma parceria de longo prazo incrivelmente lucrativa, que promete levar a marca suíça a outra estratosfera.