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A revolução de Louis van Gaal: Como o treinador enigmático transformou o Ajax em campeão da Champions League

Após alguns anos de fracassos na Europa, um jovem e arrogante treinador surgiu para conduzir o Ajax de volta ao topo do futebol mundial

Peter McVitie
Traduzido por

  • "Parabéns por contratar o melhor treinador do mundo." Foi o que Louis van Gaal supostamente disse ao surpreso tesoureiro do Ajax, Arie van Os, depois de aceitar o convite para assumir o comando do clube holandês em 1991. Jogador sem grande destaque, que nunca conseguiu chegar ao time principal do Ajax, Van Gaal estava assumindo seu primeiro trabalho como treinador profissional, substituindo a figura histórica de Leo Beenhakker à frente de uma das instituições mais prestigiadas do futebol europeu.

    A declaração foi uma demonstração impressionante de arrogância e autoconfiança, mas a confiança inabalável de Van Gaal logo se mostraria justificada. O egocêntrico treinador holandês era a escolha perfeita para um clube que carregava o apelido autoproclamado de "Filhos dos Deuses".

    Sem conseguir resultados nas competições continentais e vivendo à sombra do PSV no Campeonato Holandês, o Ajax havia perdido sua divindade quando Van Gaal assumiu o cargo. O treinador, porém, tinha ideias para devolver o clube ao Olimpo do futebol. Em quatro anos, a combinação entre a energia de uma equipe jovem, a visão de Van Gaal e sua rígida disciplina tática criaria uma nova identidade de jogo, capaz de reconquistar a Holanda e a Europa.

    Esta é a história de como a revolução de Van Gaal levou o Ajax ao topo do futebol europeu, talvez pela última vez.

  • Uma reconstrução aos tropeços

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Ao assumir o comando do Ajax como treinador em ascensão, Van Gaal montou um empolgante time jovem de futuras estrelas

    As sementes da carreira de Van Gaal como treinador foram plantadas quando ele ainda estava na escola. Depois das aulas, o jovem costumava ir ao antigo estádio De Meer, do Ajax, para acompanhar os treinamentos da equipe. Foi ali que viu Rinus Michels em plena revolução com sua filosofia do Futebol Total.

    "Um dia quero ser como Michels", pensava consigo mesmo. Quando chegou ao clube, aos 20 anos, como meio-campista, Van Gaal já dava aulas em escolas de Amsterdã enquanto concluía seus estudos na Academia de Educação Física.

    Em 1971, o Ajax havia acabado de conquistar a Copa dos Campeões Europeus, e não havia espaço para Van Gaal em um elenco que contava com jogadores do calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens e Piet Keizer. Por isso, ele foi negociado com o Royal Antwerp, enquanto os holandeses conquistavam mais dois títulos continentais. Depois de quatro anos na Bélgica, retornou à Holanda e voltou a dar aulas, conciliando a profissão com passagens por Telstar, Sparta Rotterdam e AZ.

    Mesmo como jogador, Van Gaal já demonstrava uma enorme autoconfiança e não conseguia entender por que nunca havia sido convocado para a seleção holandesa. "Aquele garoto não tem absolutamente nenhuma autocrítica", teria dito Leen de Goeij, seu companheiro de equipe no Sparta.

    A convocação nunca veio, e Van Gaal pendurou as chuteiras para começar a carreira de treinador no AZ, antes de retornar ao Ajax como técnico das categorias de base.

    A era gloriosa do Ajax havia chegado ao fim. Desde a conquista de três Copas dos Campeões Europeus consecutivas, o título da Recopa Europeia de 1987 havia sido o único grande feito do clube. Enquanto isso, os holandeses viam Bayern de Munique, Liverpool, Nottingham Forest e Milan viverem períodos de domínio no continente. O Ajax também havia perdido sua hegemonia nacional, passando quatro temporadas sem conquistar o Campeonato Holandês, até que Beenhakker, com Van Gaal como auxiliar, conduziu a equipe ao título de 1990.

    Quando Beenhakker deixou o clube para assumir o Real Madrid, em setembro de 1991, a promoção de Van Gaal pareceu uma escolha pouco inspirada para muitos.

    "A temporada tinha acabado de começar quando Leo Beenhakker saiu para o Real Madrid", explicou Van Os ao Parool. "Louis era seu auxiliar. Tinha uma boa reputação como treinador das categorias de base, mas nenhuma experiência como técnico principal. Nesse sentido, era uma aposta, mas pensamos: por que não?"

    O novo treinador, cheio de confiança, sabia que sua visão radical devolveria o orgulho ao clube. Aproveitando seus 11 anos de experiência como professor, Van Gaal transformou a prestigiada academia de formação do Ajax no centro de sua revolução.

    "Aprendi que cada pessoa tem sua própria maneira de agir e que cada grupo exige um método diferente", contou ao De Psycholoog. "Na educação, aprendi a tocar as pessoas, provocá-las, colocá-las em movimento. Especialmente quando estavam em grupo."

    Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar e Frank de Boer já estavam consolidados no time principal, mas Van Gaal abriu espaço para outros talentos da base, dando ao jovem meio-campista Edgar Davids suas primeiras oportunidades logo no início de seu trabalho. Também pode ter sido uma maneira de impor respeito, já que alguns dos jogadores mais experientes pareciam não levar o treinador muito a sério nos primeiros meses. A situação chegou a fazê-lo temer uma demissão após apenas dois meses no cargo.

    "Tive um primeiro ano muito difícil", disse Van Gaal em um documentário do Andere Tijden Sport. "Assumi o lugar de Beenhakker e, naturalmente, tinha uma visão diferente da de Leo. Também treinava de outra maneira. É claro que as coisas não estavam funcionando bem."

    Foi necessária uma intervenção da diretoria para conquistar o apoio dos jogadores.

    "Tinha a impressão de que alguns jogadores estavam fazendo corpo mole e testando Louis", disse Van Os. "Não podemos esquecer que ele ainda não era o grande treinador que se tornaria depois. Não achava aquele comportamento aceitável. Pensei: não vou deixar que me façam de bobo. Então pedi a [Michael] Van Praag, o presidente, e depois ao próprio Van Gaal, autorização para conversar com os jogadores.

    "Depois do almoço, eles sempre iam embora rapidamente, mas, daquela vez, tiveram que ficar. Foram reunidos na sala de imprensa do De Meer, onde precisaram se sentar. Eu fiquei atrás de um púlpito, com Louis ao meu lado. Parecia que estavam sentados nas carteiras de uma sala de aula.

    "Disse que tinha a impressão de que eles não apoiavam o treinador, que a diretoria não toleraria aquilo e que estava 100% ao lado de Van Gaal. Se houvesse algum jogador que não gostasse disso, deveria levantar a mão, e eu garantiria que fosse negociado muito rapidamente. Ninguém levantou a mão."

    Ele acrescentou: "Depois, Louis disse: 'Você tem coragem, Arie'. Foi necessário mostrar os dentes. Essa foi a única vez que precisei intervir daquela maneira."

    O ânimo de Van Gaal melhorou e, embora o PSV tenha terminado à frente do Ajax no Campeonato Holandês, com três pontos de vantagem, e o Feyenoord tenha eliminado a equipe na Copa da Holanda, os comandados do treinador conquistaram a Copa da Uefa, derrotando o Torino na decisão em dois jogos.

    O verão europeu de 1992 trouxe mudanças fundamentais. Ronald de Boer, de 22 anos, voltou ao clube que o revelou depois de duas temporadas no Twente. Marc Overmars, de 19 anos, foi contratado junto ao Willem II, enquanto Jari Litmanen, meia-atacante de 21 anos, chegou do MyPa, da Finlândia. Enquanto isso, Clarence Seedorf, de apenas 16 anos, subiu das categorias de base e se tornou o jogador mais jovem da história a estrear pelo time principal do Ajax.

    A segunda temporada de Van Gaal, porém, foi ainda pior. O Ajax terminou o Campeonato Holandês na terceira colocação, atrás do campeão Feyenoord e do PSV, apesar de Bergkamp ter sido o artilheiro da competição. Embora tenha conquistado a Copa da Holanda, o clube foi eliminado nas quartas de final da Copa da Uefa e não conseguiu defender seu título.

    Naquele verão europeu, Van Gaal mudou o rumo da equipe com uma ousada troca de geração. Bergkamp e Wim Jonk foram para a Inter de Milão. Muitos acreditavam que as saídas enfraqueceriam ainda mais o Ajax, mas Van Gaal reconheceria posteriormente que elas foram fundamentais. "O equilíbrio com os dois não era ideal", afirmou. "Só mais tarde conseguimos encontrar um equilíbrio tão bom que fomos capazes até de conquistar a Champions League."

    Outra peça fundamental do quebra-cabeça foi convencer Frank Rijkaard, de 30 anos e campeão europeu, a retornar ao clube depois de cinco temporadas gloriosas no Milan. Sua chegada ajudaria a preencher a lacuna de liderança do elenco, além de oferecer solidez defensiva ao lado do capitão Danny Blind.

    "Com a chegada de Rijkaard e de um finlandês, Litmanen, vindo de uma liga em que não se joga no mais alto nível e que precisou de um ano para se adaptar ao Ajax, o equilíbrio da equipe acabou sendo muito melhor do que com Jonk e Bergkamp", acrescentou Van Gaal.

    Litmanen assumiu o lugar de Bergkamp como principal artilheiro da equipe e marcou 26 gols no Campeonato Holandês em sua primeira temporada completa como titular. "Nunca vi um camisa 10 melhor do que Litmanen", afirmou Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, de 16 anos, e Finidi George, de 22, chegaram da Nigéria. O primeiro oferecia altura e qualidade técnica, enquanto a velocidade impressionante e a disciplina tática do segundo eram importantes pelo lado direito. Com Seedorf, Davids e Ronald de Boer controlando o meio-campo, Van Gaal tinha a combinação de energia, capacidade técnica e inteligência tática necessária para executar seu estilo de jogo.

    Sua filosofia era diferente do Futebol Total idealizado por Michels e Cruyff. Em vez de ter como base a pressão intensa e as constantes trocas de posição, sua versão era mais rígida. Os jogadores tinham funções bem definidas em um esquema 3-4-3 em losango e recebiam instruções bastante específicas.

    Os exercícios nos treinamentos também eram repetitivos.

    "Era repetição, repetição e repetição", contou Ronald de Boer ao The Guardian. "Até mesmo com Frank. Ele já tinha conquistado tudo no futebol, mas, assim como Kanu, tinha um pé esquerdo bastante limitado e não conseguia acertar um passe reto com ele. Van Gaal tinha um exercício de passes que fazíamos todos os dias como extensão do aquecimento, e às vezes você pensava: 'Ah, de novo isso'. Depois de três meses de 'pingue, pingue', o pé esquerdo de Frank estava perfeito."

  • A aventura europeia

    Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Na temporada 1994/95, o gigante holandês teve uma sequência impressionante de invencibilidade na Eredivisie e na Champions League

    Por mais impressionante que tenha sido o desempenho nacional do Ajax naquela temporada, quando conquistou seu primeiro Campeonato Holandês em quatro anos, a equipe ainda não estava completamente pronta. Isso só aconteceria no verão europeu de 1994.

    Michael Reiziger retornou de um empréstimo ao Groningen e foi completamente reinventado por Van Gaal, deixando de ser um jogador pouco utilizado para se transformar em um lateral-direito veloz e agressivo. Enquanto isso, Patrick Kluivert, de 18 anos, foi promovido das categorias de base do De Toekomst e deixou sua marca imediatamente, marcando em sua estreia na Supercopa da Holanda contra o Feyenoord.

    Diante do atual campeão europeu Milan em sua primeira partida na Champions League, os comandados de Van Gaal mostraram sua força. Litmanen e Ronald de Boer marcaram na vitória por 2 a 0 em Amsterdã.

    "Algo aconteceu no início daquela temporada", contou Frank de Boer à FourFourTwo. "Havia uma química incrível entre os jogadores mais jovens e os mais experientes. Tudo simplesmente parecia funcionar dentro da equipe. Existia uma base sólida de aproximadamente 12 jogadores que poderiam estar no time titular, complementada por três ou quatro reservas que aceitavam não começar as partidas."

    Depois daquele jogo, os jogadores do Ajax esperaram do lado de fora do vestiário do Milan para trocar camisas, um momento que Ronald de Boer descreveria posteriormente como "constrangedor". Quando dominaram a equipe de Fabio Capello pelo mesmo placar em San Siro, já não tinham interesse nesse tipo de gentileza. Haviam provado que estavam entre os melhores da Europa e não precisavam se rebaixar diante de ninguém.

    "Lembro que, depois de vencermos o Milan, todos percebemos que não precisávamos mais ter medo de ninguém", afirmou Frank.

    Depois de terminar a fase de grupos com cinco pontos de vantagem na liderança, o Ajax passou pelo Hajduk Split na fase seguinte. Nas semifinais, porém, o Bayern de Munique segurou um empate sem gols em Amsterdã no primeiro jogo, preparando o terreno para um confronto tenso na Alemanha.

    O Ajax, no entanto, deu um verdadeiro baile nos alemães. Litmanen marcou o primeiro de seus dois gols logo aos 12 minutos, enquanto George soltou uma bomba depois que o Bayern conseguiu empatar. Ronald de Boer e Overmars completaram a goleada por 5 a 2 sobre a equipe de Giovanni Trapattoni.

    "O Ajax era como um Porsche, enquanto nós éramos como um Caracol de Lata [referência ao Citroën 2CV]", reclamou Franz Beckenbauer, presidente do Bayern. Van Gaal, por sua vez, afirmou: "O empate foi um golpe, que mostrou a força do Bayern. Mas é uma demonstração da qualidade deste Ajax o fato de a equipe não ter perdido a confiança e simplesmente ter continuado jogando. No intervalo, a partida já estava decidida."

    Estava montado o cenário para o terceiro e último encontro entre a equipe elegante e ousada de Van Gaal e o Milan de Capello, então atual campeão europeu. Os italianos haviam avançado com dificuldade na fase de grupos, graças ao saldo de gols, embora isso tenha acontecido porque perderam dois pontos por causa de problemas envolvendo seus torcedores. Depois de eliminarem Benfica e Paris Saint-Germain, jogadores como Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly e Zvonimir Boban estavam determinados a conquistar a Champions League pela segunda vez consecutiva, depois de terem goleado com autoridade o Barcelona de Johan Cruyff por 4 a 0 no ano anterior.

  • Um confronto de gerações e filosofias

    Van Gaal Ajax 1995

    Pela terceira vez naquela temporada, o time de Van Gaal enfrentou os atuais campeões da Europa

    Depois de marcar quatro gols e não sofrer nenhum contra o Milan nos dois jogos da fase de grupos, o campeão holandês estava confiante de que conseguiria vencer o adversário pela terceira vez consecutiva na final, em Viena.

    "Não me lembro de ter tido qualquer dúvida de que poderíamos vencê-los", contou Frank de Boer ao The Guardian anos depois.

    Lidwina Kluivert, mãe do jovem atacante, chegou a dizer a Van Gaal que seu filho marcaria o gol decisivo contra os rossoneri. Patrick vinha fazendo uma temporada brilhante, apesar de ainda não ser titular absoluto. Ele havia marcado 18 gols em 25 partidas pelo Campeonato Holandês, ajudando o Ajax a terminar com sete pontos de vantagem na liderança, uma diferença considerável em uma época na qual a vitória valia apenas dois pontos. Na Europa, Kluivert havia sido titular em cinco dos dez jogos disputados pelo Ajax antes da final e marcado o gol da vitória no segundo tempo contra o AEK Atenas, na fase de grupos.

    Enquanto alguns enxergavam um duelo de xadrez tático entre Van Gaal e Capello, Kluivert representava o confronto entre gerações. O Ajax tinha apenas dois jogadores com mais de 25 anos, Blind e Rijkaard, enquanto o Milan contava com somente dois atletas abaixo dessa idade: Christian Panucci e Demetrio Albertini.

    No Ernst-Happel-Stadion, em Viena, a equipe de Capello ofereceu muito mais resistência do que nos confrontos anteriores. A experiente defesa do Milan fechou os espaços pelo meio, com Desailly encarregado de marcar Litmanen de perto durante toda a partida. Por 70 minutos, o jogo permaneceu equilibrado e tenso, com poucas oportunidades claras de gol.

    "Foi um jogo de m*rda, jogamos muito mal", observou Frank de Boer ao assistir novamente à final anos depois. "Meu Deus, como jogamos mal?"

    Com sua equipe encontrando dificuldades para superar a defesa adversária, Van Gaal começou a perder a paciência, especialmente depois que uma entrada dura de Desailly em Litmanen dentro da área não foi punida. Vestindo terno e gravata, o treinador reclamou com o quarto árbitro e, de repente, deu um salto no ar para reproduzir de maneira bizarra a entrada sofrida pelo jogador.

    "Estava com raiva, então dei um golpe de karatê na lateral do campo, a cerca de 30 centímetros do rosto do quarto árbitro. Queria mostrar a ele o que havia acontecido com Litmanen", contou Van Gaal ao relembrar o episódio durante sua passagem pelo Manchester United. "Deveria ter sido pênalti, mas o árbitro não marcou. Naquele momento, percebi que um treinador nunca consegue influenciar a arbitragem com o que faz à beira do campo."

    Pouco depois, o técnico tomou a decisão que mudaria a partida. Aos 70 minutos, tirou Litmanen, de 24 anos, que havia marcado seis gols na Champions League e outros 17 no Campeonato Holandês, para colocar Kluivert em campo.

    "[Van Gaal] me disse: 'Fique como referência no ataque, procure estar sempre disponível, mas não venha muito buscar a bola. Tente encontrar os espaços nas costas da defesa'", lembrou Kluivert.

    Quinze minutos depois, a previsão de Lidwina se concretizou. Rijkaard avançou em direção à entrada da área e deu um passe preciso para Kluivert. Entre dois defensores, o jovem atacante conseguiu esticar a perna e tocar na bola antes de Sebastiano Rossi, mandando-a para o canto inferior do gol.

    "Como atacante, você vê uma jogada sendo construída por meio de vários passes e tenta encontrar um bom posicionamento", explicou ao De Telegraaf. "Marc Overmars fez uma movimentação e tocou para Edgar Davids, que acionou Frank Rijkaard. Frank passou a bola para mim no meu ritmo, mas Zvonimir Boban e Franco Baresi vieram para cima. Na verdade, acabei deixando a bola um pouco à frente do que deveria, então a única coisa que pude fazer foi tocá-la com a ponta do pé esquerdo.

    "Fiquei sem fôlego. Vi a bola passar pelo lado direito da trave, fora do alcance de Sebastiano Rossi. Decidi sair correndo e virar minha camisa do avesso. Foi realmente um momento de êxtase."

    Aos 18 anos e 327 dias, Kluivert se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma final de Champions League, recorde que permanece até hoje. Aquele único gol garantiu a vitória por 1 a 0, completou uma temporada inteira sem derrotas tanto no Campeonato Holandês quanto na Champions League e devolveu o Ajax ao topo do futebol europeu pela primeira vez em 22 anos.

  • A queda

    Ajax Juventus 1996

    A equipe de Amsterdã voltou à final no ano seguinte, mas logo foi desmantelada

    Depois de conquistar os dois títulos, o Ajax se tornou a grande referência do futebol europeu, enquanto Van Gaal passou a ser visto como um treinador revolucionário. Seedorf deixou o clube para defender a Sampdoria e Rijkaard encerrou a carreira como jogador naquele verão europeu, mas o treinador conseguiu manter a maior parte do elenco. Mais uma vez, o Ajax dominou o Campeonato Holandês, conquistando o título com seis pontos de vantagem.

    Na Europa, a equipe voltou a impressionar. Começou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid de Jorge Valdano, em Amsterdã, e voltou a superar os espanhóis na capital, com gols de Litmanen e Kluivert.

    "O Ajax não é apenas o time dos anos 1990, está se aproximando da utopia do futebol", afirmou Valdano. "Seu conceito de jogo é extraordinário, mas a equipe também tem uma superioridade física. É a combinação de 'A Bela e a Fera'."

    Depois de derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 0 no placar agregado, o Ajax perdeu sua invencibilidade no jogo de ida das semifinais contra o Panathinaikos. Uma vitória por 3 a 0 na Grécia, inspirada por Litmanen, porém, levou os Godenzonen à segunda final consecutiva, desta vez contra a Juventus.

    O time holandês, entretanto, não estava em sua melhor condição física. Overmars havia perdido boa parte da temporada por causa de uma lesão, enquanto os irmãos De Boer também enfrentavam problemas físicos na preparação para a decisão. A Juventus, por outro lado, atravessava uma fase espetacular. Suspeitamente espetacular.

    A Juve venceu por 4 a 2 na disputa de pênaltis, depois de uma batalha de 120 minutos que terminou empatada em 1 a 1. Alguns integrantes do elenco do Ajax imediatamente desconfiaram da resistência aparentemente inesgotável dos adversários, suspeita que seria confirmada anos depois. Uma investigação sobre as práticas da Juventus em meados dos anos 1990 concluiu que o médico do clube, Riccardo Agricola, havia participado de um esquema sistemático de doping. No entanto, como o prazo de prescrição havia expirado quando os recursos chegaram ao fim, nenhum título foi retirado e nenhuma punição foi aplicada.

    Embora a derrota em maio de 1996 tenha sido um golpe duríssimo para o gigante de Amsterdã, foi uma decisão judicial, em dezembro de 1995, que deu início à sua queda. Quando o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu a favor do meio-campista belga Jean-Marc Bosman, o mercado de transferências mudou da noite para o dia. As restrições ao número de jogadores estrangeiros foram eliminadas, assim como o direito dos clubes de manterem o registro de um atleta depois do fim de seu contrato. Para um clube como o Ajax, cujo sucesso dependia da formação de jovens talentos e da assinatura de contratos de longo prazo, a decisão foi praticamente uma sentença de morte.

    Imediatamente, os clubes mais ricos da Europa começaram a levar seus principais talentos como verdadeiros predadores. Davids e Reiziger se transferiram para o Milan sem custos no verão europeu de 1996, enquanto Kanu foi vendido à Inter e George deixou o clube rumo ao Betis. Um ano depois, Kluivert foi para o Milan sem que o Ajax recebesse qualquer compensação financeira, enquanto Overmars foi negociado com o Arsenal.

    Qualquer esperança de reconstrução desapareceu quando Van Gaal deixou o clube para assumir o Barcelona. Em 1999, Litmanen e os irmãos De Boer também o seguiram para o Camp Nou. Em apenas quatro anos depois de levantar a Champions League em Viena, todos os pilares da maior equipe do Ajax na era moderna haviam desaparecido.

    Van Gaal havia provado que a disciplina tática e a integração de jovens talentos poderiam levar um clube ao topo da Europa. Mas a Lei Bosman garantiu que as condições delicadas necessárias para construir uma equipe como aquela do Ajax de 1995 dificilmente voltariam a existir.

    Mais uma vez, o clube caiu na irrelevância europeia e perdeu seu domínio sobre o futebol holandês. Limitado a participações na Copa da Uefa ou, na melhor das hipóteses, eliminações na fase de grupos da Champions League, o Ajax passou a terminar o Campeonato Holandês na quinta ou sexta colocação. Depois de conquistar o título nacional em 2004, o clube ficou sete anos sem levantar o troféu, até a chegada de Frank de Boer, que recuperou um estilo de jogo semelhante ao de Van Gaal.

    De Boer conquistou quatro títulos consecutivos, superando em um o número de conquistas de Van Gaal, mas nunca conseguiu levar o Ajax além da fase de grupos da Champions League e acabou deixando o cargo sem grande destaque. Além da derrota na final da Liga Europa de 2017 e da campanha até as semifinais da Champions em 2019, o clube não conseguiu manter uma presença duradoura entre a elite do futebol europeu. Em vez disso, o Ajax se transformou em uma espécie de escola de formação para abastecer algumas das ligas mais ricas do continente.

    O Ajax de 1995 representou tanto o auge do clube quanto o fim de uma era do futebol europeu. Foi a última equipe construída inteiramente com base na paciência, na rigidez tática e na identidade local a alcançar o topo do futebol. Dentro de campo, o Ajax era imbatível. Até que o dinheiro tomou conta.