A revolução de Louis van Gaal: Como o treinador enigmático transformou o Ajax em campeão da Champions League

As sementes da carreira de Van Gaal como treinador foram plantadas quando ele ainda estava na escola. Depois das aulas, o jovem costumava ir ao antigo estádio De Meer, do Ajax, para acompanhar os treinamentos da equipe. Foi ali que viu Rinus Michels em plena revolução com sua filosofia do Futebol Total.

"Um dia quero ser como Michels", pensava consigo mesmo. Quando chegou ao clube, aos 20 anos, como meio-campista, Van Gaal já dava aulas em escolas de Amsterdã enquanto concluía seus estudos na Academia de Educação Física.

Em 1971, o Ajax havia acabado de conquistar a Copa dos Campeões Europeus, e não havia espaço para Van Gaal em um elenco que contava com jogadores do calibre de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens e Piet Keizer. Por isso, ele foi negociado com o Royal Antwerp, enquanto os holandeses conquistavam mais dois títulos continentais. Depois de quatro anos na Bélgica, retornou à Holanda e voltou a dar aulas, conciliando a profissão com passagens por Telstar, Sparta Rotterdam e AZ.

Mesmo como jogador, Van Gaal já demonstrava uma enorme autoconfiança e não conseguia entender por que nunca havia sido convocado para a seleção holandesa. "Aquele garoto não tem absolutamente nenhuma autocrítica", teria dito Leen de Goeij, seu companheiro de equipe no Sparta.

A convocação nunca veio, e Van Gaal pendurou as chuteiras para começar a carreira de treinador no AZ, antes de retornar ao Ajax como técnico das categorias de base.

A era gloriosa do Ajax havia chegado ao fim. Desde a conquista de três Copas dos Campeões Europeus consecutivas, o título da Recopa Europeia de 1987 havia sido o único grande feito do clube. Enquanto isso, os holandeses viam Bayern de Munique, Liverpool, Nottingham Forest e Milan viverem períodos de domínio no continente. O Ajax também havia perdido sua hegemonia nacional, passando quatro temporadas sem conquistar o Campeonato Holandês, até que Beenhakker, com Van Gaal como auxiliar, conduziu a equipe ao título de 1990.

Quando Beenhakker deixou o clube para assumir o Real Madrid, em setembro de 1991, a promoção de Van Gaal pareceu uma escolha pouco inspirada para muitos.

"A temporada tinha acabado de começar quando Leo Beenhakker saiu para o Real Madrid", explicou Van Os ao Parool. "Louis era seu auxiliar. Tinha uma boa reputação como treinador das categorias de base, mas nenhuma experiência como técnico principal. Nesse sentido, era uma aposta, mas pensamos: por que não?"

O novo treinador, cheio de confiança, sabia que sua visão radical devolveria o orgulho ao clube. Aproveitando seus 11 anos de experiência como professor, Van Gaal transformou a prestigiada academia de formação do Ajax no centro de sua revolução.

"Aprendi que cada pessoa tem sua própria maneira de agir e que cada grupo exige um método diferente", contou ao De Psycholoog. "Na educação, aprendi a tocar as pessoas, provocá-las, colocá-las em movimento. Especialmente quando estavam em grupo."

Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar e Frank de Boer já estavam consolidados no time principal, mas Van Gaal abriu espaço para outros talentos da base, dando ao jovem meio-campista Edgar Davids suas primeiras oportunidades logo no início de seu trabalho. Também pode ter sido uma maneira de impor respeito, já que alguns dos jogadores mais experientes pareciam não levar o treinador muito a sério nos primeiros meses. A situação chegou a fazê-lo temer uma demissão após apenas dois meses no cargo.

"Tive um primeiro ano muito difícil", disse Van Gaal em um documentário do Andere Tijden Sport. "Assumi o lugar de Beenhakker e, naturalmente, tinha uma visão diferente da de Leo. Também treinava de outra maneira. É claro que as coisas não estavam funcionando bem."

Foi necessária uma intervenção da diretoria para conquistar o apoio dos jogadores.

"Tinha a impressão de que alguns jogadores estavam fazendo corpo mole e testando Louis", disse Van Os. "Não podemos esquecer que ele ainda não era o grande treinador que se tornaria depois. Não achava aquele comportamento aceitável. Pensei: não vou deixar que me façam de bobo. Então pedi a [Michael] Van Praag, o presidente, e depois ao próprio Van Gaal, autorização para conversar com os jogadores.

"Depois do almoço, eles sempre iam embora rapidamente, mas, daquela vez, tiveram que ficar. Foram reunidos na sala de imprensa do De Meer, onde precisaram se sentar. Eu fiquei atrás de um púlpito, com Louis ao meu lado. Parecia que estavam sentados nas carteiras de uma sala de aula.

"Disse que tinha a impressão de que eles não apoiavam o treinador, que a diretoria não toleraria aquilo e que estava 100% ao lado de Van Gaal. Se houvesse algum jogador que não gostasse disso, deveria levantar a mão, e eu garantiria que fosse negociado muito rapidamente. Ninguém levantou a mão."

Ele acrescentou: "Depois, Louis disse: 'Você tem coragem, Arie'. Foi necessário mostrar os dentes. Essa foi a única vez que precisei intervir daquela maneira."

O ânimo de Van Gaal melhorou e, embora o PSV tenha terminado à frente do Ajax no Campeonato Holandês, com três pontos de vantagem, e o Feyenoord tenha eliminado a equipe na Copa da Holanda, os comandados do treinador conquistaram a Copa da Uefa, derrotando o Torino na decisão em dois jogos.

O verão europeu de 1992 trouxe mudanças fundamentais. Ronald de Boer, de 22 anos, voltou ao clube que o revelou depois de duas temporadas no Twente. Marc Overmars, de 19 anos, foi contratado junto ao Willem II, enquanto Jari Litmanen, meia-atacante de 21 anos, chegou do MyPa, da Finlândia. Enquanto isso, Clarence Seedorf, de apenas 16 anos, subiu das categorias de base e se tornou o jogador mais jovem da história a estrear pelo time principal do Ajax.

A segunda temporada de Van Gaal, porém, foi ainda pior. O Ajax terminou o Campeonato Holandês na terceira colocação, atrás do campeão Feyenoord e do PSV, apesar de Bergkamp ter sido o artilheiro da competição. Embora tenha conquistado a Copa da Holanda, o clube foi eliminado nas quartas de final da Copa da Uefa e não conseguiu defender seu título.

Naquele verão europeu, Van Gaal mudou o rumo da equipe com uma ousada troca de geração. Bergkamp e Wim Jonk foram para a Inter de Milão. Muitos acreditavam que as saídas enfraqueceriam ainda mais o Ajax, mas Van Gaal reconheceria posteriormente que elas foram fundamentais. "O equilíbrio com os dois não era ideal", afirmou. "Só mais tarde conseguimos encontrar um equilíbrio tão bom que fomos capazes até de conquistar a Champions League."

Outra peça fundamental do quebra-cabeça foi convencer Frank Rijkaard, de 30 anos e campeão europeu, a retornar ao clube depois de cinco temporadas gloriosas no Milan. Sua chegada ajudaria a preencher a lacuna de liderança do elenco, além de oferecer solidez defensiva ao lado do capitão Danny Blind.

"Com a chegada de Rijkaard e de um finlandês, Litmanen, vindo de uma liga em que não se joga no mais alto nível e que precisou de um ano para se adaptar ao Ajax, o equilíbrio da equipe acabou sendo muito melhor do que com Jonk e Bergkamp", acrescentou Van Gaal.

Litmanen assumiu o lugar de Bergkamp como principal artilheiro da equipe e marcou 26 gols no Campeonato Holandês em sua primeira temporada completa como titular. "Nunca vi um camisa 10 melhor do que Litmanen", afirmou Van Gaal.

Nwankwo Kanu, de 16 anos, e Finidi George, de 22, chegaram da Nigéria. O primeiro oferecia altura e qualidade técnica, enquanto a velocidade impressionante e a disciplina tática do segundo eram importantes pelo lado direito. Com Seedorf, Davids e Ronald de Boer controlando o meio-campo, Van Gaal tinha a combinação de energia, capacidade técnica e inteligência tática necessária para executar seu estilo de jogo.

Sua filosofia era diferente do Futebol Total idealizado por Michels e Cruyff. Em vez de ter como base a pressão intensa e as constantes trocas de posição, sua versão era mais rígida. Os jogadores tinham funções bem definidas em um esquema 3-4-3 em losango e recebiam instruções bastante específicas.

Os exercícios nos treinamentos também eram repetitivos.

"Era repetição, repetição e repetição", contou Ronald de Boer ao The Guardian. "Até mesmo com Frank. Ele já tinha conquistado tudo no futebol, mas, assim como Kanu, tinha um pé esquerdo bastante limitado e não conseguia acertar um passe reto com ele. Van Gaal tinha um exercício de passes que fazíamos todos os dias como extensão do aquecimento, e às vezes você pensava: 'Ah, de novo isso'. Depois de três meses de 'pingue, pingue', o pé esquerdo de Frank estava perfeito."