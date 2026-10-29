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NWSL GFX 1-1GOAL

A “Regra Rodman”, as chuteiras de Michelle Cooper e mais formas de ganhar dinheiro: O que significa o acordo da NWSL com suas jogadoras

A liga e o sindicato das jogadoras resolveram seis disputas, ampliando o acesso aos contratos mais altos, protegendo a maioria dos contratos de patrocínio de calçados já existentes e criando mais oportunidades para negociar bônus.

Traduzido por

  • A novela contratual de Trinity Rodman ajudou a mudar a forma como a NWSL remunera suas maiores estrelas. Agora, a regra que ajudou a manter a atacante da seleção dos Estados Unidos na liga vai mudar novamente.

    A NWSL e sua Associação de Jogadoras (NWSLPA) chegaram a um acordo sobre seis reclamações formais, incluindo disputas em torno da chamada “regra Rodman”, uma proposta de contrato rejeitada para a atacante do Washington Spirit e uma política sobre calçados que levou à aplicação de uma multa a Michelle Cooper, estrela do Kansas City Current.

    A liga criou a regra de Jogadora de Alto Impacto (HIP) em dezembro de 2025. Inicialmente, ela permitia que os clubes gastassem até US$ 1 milhão acima do teto salarial com jogadoras que atendessem a determinados critérios de desempenho ou marketing. Esse valor adicional deve subir para US$ 1.257.000 em 2027.

    O Washington usou a regra para renovar o contrato de Rodman em janeiro, em um acordo com remuneração total superior a US$ 2 milhões por ano, mantendo-a na NWSL em meio ao interesse de clubes europeus.

    Antes disso, porém, a liga havia rejeitado uma proposta anterior do Spirit de mais de US$ 1 milhão por ano. A NWSL afirmou que o acordo, com pagamentos concentrados nos anos finais, contornaria o teto salarial. Já a NWSLPA argumentou que a decisão violava o acordo coletivo de trabalho e apresentou uma reclamação formal. A associação também contestou a própria regra HIP.

    Agora, como parte do acordo, os critérios de desempenho e marketing da regra serão eliminados em 2027, embora as jogadoras ainda precisem atingir um patamar salarial mínimo para se qualificar.

    Então, o que mais foi resolvido e o que as mudanças significam para jogadoras e clubes? A GOAL explica.

  • Vitória para atletas com a ampliação da elegibilidade à ‘Regra Rodman’

    NWSL Challenge Cup

    A NWSLPA e a NWSL resolveram seis reclamações em 23 de outubro de 2026.

    O acordo representa uma vitória para a NWSLPA, que contestou a liga por decisões que descreveu como unilaterais e pela aplicação de cláusulas do acordo coletivo de trabalho.

    “As jogadoras conquistaram um lugar à mesa de negociações, e nosso sindicato fará valer esse direito”, afirmou Meghann Burke, diretora executiva da NWSLPA, em comunicado.

    Uma das principais mudanças diz respeito à regra HIP. A partir de 2027, as jogadoras não precisarão mais cumprir os critérios anteriores de desempenho ou marketing para se qualificar.

    O valor do salário de uma jogadora designada contabilizado no teto salarial deve corresponder a pelo menos 12% do teto salarial base da liga. Com o teto base de 2027 fixado em US$ 4,4 milhões, isso equivale a um valor mínimo de US$ 528 mil contabilizado no teto.

    O acordo também resolve a contestação sobre a rejeição, pela liga, da proposta original de Rodman. Daqui para frente, a NWSL deverá comunicar ao sindicato por escrito e apresentar uma explicação em até 72 horas sempre que rejeitar o contrato de uma jogadora.

    A liga mantém o direito de rejeitar acordos que considere uma forma de contornar o teto salarial, enquanto o sindicato pode contestar essas decisões.

  • Batalha de Michelle Cooper por calçados termina em vitória para atletas

    Michelle Cooper

    A atacante Michelle Cooper, do Kansas City Current, foi multada por exibir o logotipo da New Balance em suas chuteiras. As multas foram posteriormente retiradas como parte do acordo.

    Michelle Cooper deixou claro que não esconderia suas chuteiras New Balance. Agora, não precisará mais fazer isso.

    Em junho, a NWSL adotou uma política para chuteiras que exigia que as jogadoras cobrissem os logotipos de marcas que não tivessem firmado um acordo com a liga, sob pena de multa. Nike, Adidas e Puma estavam entre as marcas aprovadas quando a política entrou em vigor.

    Pelo programa, as marcas que não fossem a Nike também precisavam ter contratos individuais de patrocínio com jogadoras no valor mínimo de US$ 5.000. Segundo relatos, a taxa paga separadamente à liga girava em torno de US$ 100.000, embora a NWSL tenha afirmado que o valor varia conforme o número de jogadoras patrocinadas por cada marca.

    Entre as envolvidas na disputa estava Cooper, que já tinha um contrato de patrocínio com a New Balance. A atacante do Kansas City Current continuou usando suas chuteiras com o logotipo visível apesar de receber várias multas. Ela até transformou uma das notificações em propaganda nas redes sociais.

    “Entãããão, comprem New Balance (podemos usar chuteiras iguais)”, escreveu.

    A NWSLPA apresentou uma contestação à aplicação da política, argumentando que ela contrariava o acordo coletivo de trabalho e os contratos de patrocínio que as jogadoras já tinham.

    Pelo acordo, as multas já aplicadas serão anuladas, e a maioria dos contratos de patrocínio preexistentes elegíveis será respeitada. Desde então, a New Balance também passou a integrar o programa de marcas de chuteiras aprovadas pela liga.

    Isso significa que Cooper pode continuar usando suas chuteiras New Balance sem se preocupar com multas.

  • Mais transparência e mais formas de os jogadores ganharem dinheiro

    Tori Huster

    Tori Huster, vice-diretora executiva da NWSLPA, afirmou que o acordo protege direitos importantes para as carreiras e os meios de subsistência das jogadoras.

    Além das mudanças na regra HIP e na política de calçados, o acordo dá à NWSLPA uma visão mais clara das finanças da liga e amplia os tipos de bônus que as jogadoras podem negociar.

    O teto salarial da liga já está vinculado, em parte, às receitas de contratos de mídia e patrocínio. O acordo dá ao sindicato mais informações para verificar se o valor adicional incorporado ao teto de cada equipe está sendo calculado corretamente.

    Até 15 de junho de cada ano, a NWSL deve fornecer ao sindicato documentos que fundamentem seus cálculos de receita. Até 1º de outubro, a liga deve apresentar uma projeção do valor da partilha de receitas da temporada seguinte, após discutir esses números com o sindicato.

    Se o valor efetivo da partilha de receitas superar a projeção, o teto salarial das equipes deverá ser ajustado no mesmo ano para refletir a diferença. O sindicato e seus auditores também poderão solicitar documentação adicional caso os registros fornecidos sejam insuficientes.

    O acordo também oferece a jogadoras e clubes mais opções na negociação de bônus por desempenho. Eles podem incluir bônus por atingir marcas de partidas disputadas e minutos jogados pelo clube, por ser titular em jogos consecutivos e, no caso das goleiras, por alcançar metas de média de gols sofridos. As jogadoras também podem negociar aumentos salariais vinculados a honrarias e prêmios individuais.

    As jogadoras podem negociar bônus relacionados a partidas da seleção principal feminina dos Estados Unidos (USWNT) sem aprovação prévia da liga. Também podem ser negociados bônus distintos por desempenho e participação em torneios oficiais da Concacaf e da FIFA.

    O acordo também preserva os benefícios de moradia e automóvel já concedidos às jogadoras que atendem aos requisitos durante a vigência de seus contratos atuais.

    “Por trás de cada uma dessas queixas estão direitos importantes para a carreira e o sustento das jogadoras”, afirmou em comunicado Tori Huster, da vice-direção executiva da NWSLPA.