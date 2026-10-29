A novela contratual de Trinity Rodman ajudou a mudar a forma como a NWSL remunera suas maiores estrelas. Agora, a regra que ajudou a manter a atacante da seleção dos Estados Unidos na liga vai mudar novamente.

A NWSL e sua Associação de Jogadoras (NWSLPA) chegaram a um acordo sobre seis reclamações formais, incluindo disputas em torno da chamada “regra Rodman”, uma proposta de contrato rejeitada para a atacante do Washington Spirit e uma política sobre calçados que levou à aplicação de uma multa a Michelle Cooper, estrela do Kansas City Current.

A liga criou a regra de Jogadora de Alto Impacto (HIP) em dezembro de 2025. Inicialmente, ela permitia que os clubes gastassem até US$ 1 milhão acima do teto salarial com jogadoras que atendessem a determinados critérios de desempenho ou marketing. Esse valor adicional deve subir para US$ 1.257.000 em 2027.

O Washington usou a regra para renovar o contrato de Rodman em janeiro, em um acordo com remuneração total superior a US$ 2 milhões por ano, mantendo-a na NWSL em meio ao interesse de clubes europeus.

Antes disso, porém, a liga havia rejeitado uma proposta anterior do Spirit de mais de US$ 1 milhão por ano. A NWSL afirmou que o acordo, com pagamentos concentrados nos anos finais, contornaria o teto salarial. Já a NWSLPA argumentou que a decisão violava o acordo coletivo de trabalho e apresentou uma reclamação formal. A associação também contestou a própria regra HIP.

Agora, como parte do acordo, os critérios de desempenho e marketing da regra serão eliminados em 2027, embora as jogadoras ainda precisem atingir um patamar salarial mínimo para se qualificar.

Então, o que mais foi resolvido e o que as mudanças significam para jogadoras e clubes? A GOAL explica.