A redenção de Robben: da fama de pipoqueiro ao gol na final da Champions League de 2013 que o colocou na história do Bayern
Avançando livre em direção ao gol, Arjen Robben quase podia sentir o troféu da Copa do Mundo em suas mãos. Ele já conseguia imaginar as manchetes. A imagem icônica dele, autor do gol que daria o título na final, beijando a famosa taça dourada. Tudo o que o atacante holandês precisava fazer era superar Iker Casillas, o goleiro da Espanha, no duelo cara a cara.
Ele não conseguiu.
Dois anos depois, jogando em casa, em Munique, o palco estava montado para que ele decidisse a final da Liga dos Campeões na prorrogação. Bastava cobrar o pênalti e vencer o goleiro do Chelsea, Petr Cech.
Ele não conseguiu.
Em maio de 2013, o veredito parecia unânime: Robben era o maior pipoqueiro em decisões da história.
Três finais em três anos, e ele não havia vencido nenhuma.
Por isso, quando se antecipou para roubar a bola na área do Borussia Dortmund aos 89 minutos da final de 2013, aquele era o verdadeiro teste de sua carreira. Será que ele falharia de novo?
Ele não falhou.
O holandês se colocou entre a dupla de zaga Subotic e Hummels, avançou em direção ao goleiro Weidenfeller e tocou a bola para o fundo das redes com um toque delicado.
Ali, o Bayern se tornou campeão europeu, e Robben completou a maior história de redenção do futebol.
Robben sofre sua primeira grande decepção
Antes de ganhar a fama de um jogador que falhava nos grandes momentos, Robben era um dos atacantes mais letais do mundo.
Fácil de prever, mas impossível de parar, o ponta holandês aterrorizava os laterais quando disparava pela ponta direita, cortava para dentro com a perna esquerda e mandava uma bomba no ângulo. A jogada era sempre igual, assim como o resultado dela.
Manchester United, Barcelona e Borussia Dortmund estavam entre suas principais vítimas em noites de Liga dos Campeões, enquanto ele também conquistou títulos nacionais por PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique.
Por isso, em 2010, parecia ter chegado a hora de Robben conquistar a Europa com um Bayern de Munique que contava com nomes como Thomas Müller, Franck Ribéry, Mario Gomez e Bastian Schweinsteiger.
O time vinha forte sob o comando do experiente técnico Louis van Gaal. O Bayern conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha na temporada 2009/10, mas teve um início complicado na Liga dos Campeões. Foi graças a Robben que a equipe conseguiu sequer passar pela Fiorentina nas oitavas de final.
O Bayern venceu o jogo de ida por 2 a 1, com Robben marcando de pênalti, mas acabou perdendo por 3 a 1 na volta, na Itália. Aos 20 minutos do segundo tempo, Robben recebeu a bola no campo da Fiorentina e marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira. Com o placar agregado em 4 a 4, o Bayern avançou pelo critério do gol fora de casa.
A história se repetiu na fase seguinte. Desta vez, o Manchester United teve a sorte de ver Robben ficar fora por lesão no primeiro jogo, vencido pelo Bayern por 2 a 1, mas, na visita a Old Trafford, os alemães novamente ficaram em desvantagem por 3 a 1. A partida indicava uma classificação dos ingleses, até que Robben aproveitou um escanteio cobrado por Ribéry e acertou um chute tão preciso que parecia até admirar o próprio gol enquanto comemorava. Mais uma vez com o placar agregado em 4 a 4, o Bayern avançou pelo gol fora de casa.
Na semifinal, Robben também deixou os torcedores boquiabertos com um chute de longa distância, de primeira, que não deu qualquer chance ao goleiro do Lyon, Hugo Lloris, na vitória por 1 a 0.
Robben estava decidindo os jogos praticamente sozinho.
Na final no Santiago Bernabéu, contra a Inter de Milão de José Mourinho, porém, ele teve dificuldades. O Bayern optou por uma dupla de ataque formada por Ivica Olic e Thomas Müller, enquanto Franck Ribéry estava suspenso. Os alemães produziram pouco, e Robben ficou impotente na derrota por 2 a 0 que rendeu o troféu da Liga dos Campeões aos italianos.
Naquele verão europeu, ele viveria outro momento marcante.
Fracasso no maior palco
A essa altura conhecido como "Homem de Vidro" por causa das persistentes lesões musculares, Robben teve sua estreia na Copa do Mundo de 2010 adiada por problemas físicos, mas voltou a ser fundamental na campanha da Holanda até a final.
Depois de abrir o placar na apertada vitória sobre a Eslováquia nas oitavas de final, ele deu a assistência para um gol importante na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas quartas. Depois, marcou de cabeça contra o Uruguai na semifinal, que acabou sendo o gol da classificação para a final contra a Espanha.
A final em Johannesburgo, entre a Holanda de Bert van Marwijk e a Espanha de Vicente del Bosque, foi marcada por muita tensão. Nove jogadores holandeses receberam cartão amarelo ao longo dos 120 minutos. A imagem da sola da chuteira de Nigel de Jong atingindo o peito de Xabi Alonso permanece na memória de muitos como o retrato máximo do estilo da Holanda, mas o momento decisivo aconteceu entre Robben e Casillas pouco depois da marca dos 60 minutos de jogo.
Um passe rápido de Sneijder pelo meio deixou Robben disparando nas costas da defesa espanhola. Ele esperou pelo momento certo para chutar no gol. Talvez até demais. Quando tentou finalizar no canto esquerdo, Casillas se lançou com as pernas e desviou a bola para escanteio.
"Quando vi Robben vindo em minha direção, só conseguia pensar: 'Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé'", disse Casillas posteriormente. "No fim, me joguei na bola porque imaginei que ele passaria por mim. De todas as opções que ele tinha, Robben escolheu justamente a errada. Se tivesse marcado ali, aquela final provavelmente teria terminado de uma maneira muito diferente", refletiu Casillas.
A Holanda não conseguiu se recuperar, e Andrés Iniesta marcou o gol do título de La Roja na prorrogação.
A imprensa holandesa chamou o lance de "O dedo do pé de Casillas", que foi suficiente para acabar com o sonho da Laranja Mecânica e plantar a semente da reputação que logo acompanharia Arjen Robben.
"Dói perder uma chance dessas", disse Robben quatro anos depois. "Faz parte do esporte, é apenas um momento, um instante. Mas fará parte de mim e da minha carreira por toda a minha vida."
Ainda haveria mais dois momentos marcantes pela frente.
Cech acaba com Robben
Robben mal conseguiu ter sequência na temporada 2010/11, mas continuava sendo letal. Em apenas 14 partidas pela Bundesliga, marcou 12 gols e deu outras oito assistências. Na temporada seguinte, ele superou os problemas físicos para fazer outra campanha espetacular e ajudar o Bayern a chegar, novamente, à final da Liga dos Campeões.
Na volta da semifinal, no Santiago Bernabéu, contra seu ex-clube, o Real Madrid, as probabilidades estavam contra o Bayern. Os alemães perdiam por 2 a 0 com apenas 14 minutos de jogo e, quando ficaram em desvantagem de 3 a 2 no placar agregado, o sonho parecia escapar. Então, aos 27 minutos, o Bayern ganhou um pênalti.
Diante de seu ex-clube e carregando nas costas o peso de Munique, Robben foi para a cobrança, cara a cara com Casillas, dois anos depois do fracasso na Copa de 2010. Desta vez, Casillas até tentou chegar com a ponta dos dedos, mas não conseguiu. O confronto ficou empatado no agregado, e o Bayern avançou nos pênaltis.
Aquilo acabou sendo um ensaio geral para o momento decisivo da final europeia contra o Chelsea. Mas, desta vez, Robben falhou na hora H.
Com a final empatada por 1 a 1 na prorrogação, Didier Drogba derrubou Franck Ribéry dentro da área do Chelsea. Mais uma vez, Robben foi escolhido para cobrar o pênalti. Ele bateu rasteiro, no canto, mas Petr Cech acertou o lado e defendeu.
A Allianz Arena ficou em silêncio. Mais uma vez, a decisão foi para os pênaltis, mas o Bayern não conseguiu levar a mesma vantagem como foi na semi e ficou sem o tão cobiçado troféu.
Este episódio aconteceu poucas semanas depois de Robben desperdiçar um pênalti que poderia ter decidido o título alemão contra o Borussia Dortmund. Portanto, com três falhas seguidas em momentos decisivos, criou-se a narrativa de que o holandês pipocava nas horas mais importantes.
"Não consigo descrever em palavras como me sinto, mas foi uma noite terrível. Duas ou três vezes, você sente que está com a taça nas mãos, mas no fim fica sem nada", disse Robben.
"Não foi um bom pênalti. Eu queria bater forte e alto no gol, mas a bola não subiu o suficiente. Foi uma cobrança terrível. Depois disso, ainda joguei bem, mas naquele momento você precisa mudar sua mentalidade."
A redenção de Robben
Enquanto os problemas físicos continuavam a persegui-lo, havia o temor de que a temporada 2012/13 passasse em branco para Robben. Ele disputou apenas 16 partidas na Bundesliga e frequentemente ficava fora por longos períodos.
O Bayern dominou o campeonato mesmo sem ele, mas teve a sorte de contar com Robben em condições para os mata-matas da Liga dos Campeões.
Na semifinal contra o Barcelona, o Bayern aplicou uma goleada de 7 a 0 no placar agregado, com Robben como maestro. No primeiro jogo, em Munique, ele infernizou Jordi Alba do início ao fim e marcou um golaço para fazer o terceiro na vitória por 4 a 0. Mas foi na volta, no Camp Nou, que o mundo voltou a ver o Robben de sempre.
Logo no início do segundo tempo, Robben recebeu um lançamento longo pela ponta direita. Com um único toque, preciso como uma lâmina, cortou para dentro diante de Adriano, abriu o espaço de que precisava e soltou uma finalização espetacular no ângulo.
"Aquele 4 a 0 foi meu melhor jogo na Allianz Arena", disse Robben à Sport Bild anos depois. "Contra um time tão grande. Com um gol do Robben que não era tão característico. Eu passei pela direita com uma finta e tive tempo para colocar a bola no canto oposto, mesmo de um ângulo difícil."
Ele ainda não havia terminado.
A final contra o Borussia Dortmund foi intensa. O time de Jürgen Klopp dominou o primeiro tempo, mas foram os bávaros que abriram o placar na segunda etapa, quando Robben deixou Mario Mandžukić livre, na cara do gol. Oito minutos depois, o Dortmund empatou de pênalti. Pouco depois, Robben teve uma grande chance para marcar com facilidade, mas foi travado pelo zagueiro Subotic, aumentando o temor de que a sina do holandês em finais continuasse.
Aos 89 minutos, com o jogo se encaminhando para a prorrogação, um passe longo e preciso flutuou em direção à entrada da área do Dortmund. Franck Ribéry brigou pela bola e, por instinto, deu um leve toque de calcanhar em meio à multidão de camisas amarelas. Robben apareceu para aproveitar.
Weidenfeller estava à sua frente, Hummels e Subotic aos seus lados, e o peso de Johannesburgo e Munique sobre seus ombros.
Ele passou pelos defensores com facilidade e deixou o goleiro vendido com um toque sutil, quase sem força, que desafiou toda a tensão daquele momento e fez a bola rolar pelo gramado antes de beijar as redes.
"Quando recebi a bola, estava livre", disse Robben aos repórteres depois do jogo. "Antecipei o movimento do Franck. O único pensamento era: 'Espero que ele deixe a bola ali', porque vi o espaço. Dominei bem. Minha primeira opção era passar pelo [Weidenfeller] pelo lado esquerdo, mas então ele se movimentou e eu pude colocar a bola do outro lado. Ele estava apoiado na perna errada."
O Bayern era campeão novamente.
"Finalmente conquistar esta Liga dos Campeões é um sonho realizado", disse. "Você não consegue descrever. Tantas emoções passam pela sua cabeça, especialmente porque você sabe como é perder. Acho que você consegue aproveitar ainda mais quando vence o título."
Ele acrescentou: "Depois da decepção do ano passado e, em menor escala, de 2010, além da Copa do Mundo para mim, foram três finais e você não quer carregar o rótulo de perdedor. Finalmente conseguimos hoje, e podemos esquecer um pouco todas essas coisas. Foi uma sensação de 'finalmente'."
Em 2025, os torcedores do Bayern elegeram aquele gol como o mais bonito da história de 125 anos do clube. O segundo colocado foi o gol de Robben contra o Manchester United.
Hora da revanche
Com os fantasmas das finais finalmente exorcizados, o holandês cresceu ainda mais nos anos seguintes.
Aos 30 anos, Robben chegou à Copa do Mundo de 2014, no Brasil, jogando com uma liberdade assustadora.
A estreia da Holanda seria uma revanche da final de 2010 contra a Espanha, e Robben teve uma atuação para entrar na história, comandando a goleada da Oranje por 5 a 1 sobre La Roja.
Infernal para a defesa espanhola, ele marcou depois de dominar um lançamento longo no ar, deixar Sergio Ramos para trás e finalizar com categoria.
Seu segundo gol, porém, foi de tirar o fôlego. Disparando em direção ao gol em uma velocidade impressionante para deixar Ramos para trás, Robben dominou uma bola longa, levou Casillas ao chão e esperou o momento certo para mandar a bola para as redes enquanto o goleiro ainda tentava se levantar de joelhos.
Robben foi brilhante em uma seleção holandesa que, sob o comando de Louis van Gaal, talvez tenha ido além do que se esperava dela. No torneio, chegaram até a disputa pelo terceiro lugar e ganharam por 3 a 0 de um Brasil ainda abalado pelo 7 a 1.
A história em torno de Robben havia sido completamente reescrita. Embora os problemas físicos ainda atrapalhassem sua trajetória, ele já não era visto como o jogador que pipocava nos grandes jogos. Era um fenômeno, e os títulos continuaram chegando.
Ele ajudou o Bayern a conquistar impressionantes oito títulos da Bundesliga e cinco Copas da Alemanha durante sua década na Baviera, contribuindo com 144 gols e 101 assistências em 307 partidas.
Depois da conquista da Liga dos Campeões em 2013, o Bayern chegou a mais quatro semifinais, mas acabou eliminado em todas elas, enquanto Pep Guardiola não conseguiu levar o clube novamente ao título europeu.
Quando deixou o Bayern em 2019, aos prantos, levantando seu último título alemão, os mesmos torcedores que um dia o vaiaram ao sair de campo o aplaudiram e cantaram seu nome como uma lenda do futebol.
Robben já não era mais a figura trágica que sucumbia à pressão apesar de seu talento extraordinário. Agora, era o atacante feroz que havia sentido o peso esmagador do fracasso individual e coletivo nos maiores palcos do futebol, e mesmo assim conseguiu se reerguer para gravar seu nome na história.