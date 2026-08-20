Messi havia assinado um contrato de dois anos, mas simplesmente não deu certo. Em 2023, La Pulga, herói da conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022, foi liberado para ir à Flórida sem custos de transferência. Neymar, contratado por 222 milhões de euros, também não deu certo e foi vendido para a Arábia Saudita. Para onde o PSG iria a partir dali?

Restava buscar mais um integrante do Barcelona que havia conquistado a tríplice coroa.

O arquiteto e mentor da famosa humilhação da 'Remontada': Luis Enrique.

Ele conseguiria ter sucesso onde tantos grandes nomes haviam fracassado? Afinal, duas das principais estrelas daquele Barcelona já tinham saído. Além disso, um mês antes da chegada do treinador, Mbappe avisou ao clube que não renovaria seu contrato. A perspectiva de perder o craque em quem tantos depositavam suas esperanças dominou o verão do PSG e assombrou a primeira temporada da equipe sob o comando do novo técnico.

“Os jogadores de futebol são egoístas, mas inteligentes. É preciso dar a eles um palco onde possam mostrar seu melhor e brigar por grandes títulos”, disse Luis Enrique em sua primeira entrevista coletiva. Nos meses seguintes, porém, Mbappe foi acusado de ter muito egoísmo e pouca inteligência.

Sua recusa em renovar o contrato fez com que ele ficasse fora da pré-temporada do PSG naquele verão, e o atacante chegou a perder o primeiro jogo da equipe na Ligue 1. Ainda assim, seu desempenho como artilheiro na competição foi fenomenal, enquanto seus gols contra Borussia Dortmund, AC Milan e Newcastle foram decisivos para a classificação na fase de grupos da Champions League. Depois, ele comandou a vitória da equipe por 4 a 1 no placar agregado contra a Real Sociedad, que garantiu um confronto nas quartas de final com um velho conhecido: o Barcelona.

Dembele, contratado do Barcelona no verão anterior, e Vitinha mantiveram o PSG vivo no confronto, apesar da derrota por 3 a 2 em casa. Foi então que Luis Enrique fez uma intervenção importante. Antes do jogo de volta, ele conversou a sós com Mbappe e falou sem rodeios com o francês.

“Li que você gostava do Michael Jordan”, disse a ele. “Michael Jordan pegaria seus companheiros pelas bolas e defenderia como um filho da puta. Você precisa dar esse exemplo primeiro, como pessoa e como jogador.”

Ele continuou: “Você é um fenômeno, um jogador de classe mundial. Não há dúvida. Mas isso não basta para mim. Um líder de verdade é alguém que, quando não consegue nos ajudar com gols, porque outro dia você tinha dois jogadores de alto nível contra você, nos ajuda em tudo o que importa. Você assume a responsabilidade e diz: ‘Pessoal! A linha de defesa fica ali, os quatro. Eu vou levar meus dois companheiros’.

“Porque, quando você pressiona sozinho, é incrível pra c*ralho. Mas, se também levar Ousmane e [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola ou [Goncalo] Ramos ou Marco Asensio e der o exemplo na pressão, sabe o que teremos? Uma p*rra de máquina de time.

“É isso que quero ver você fazer como líder aqui. Nos dois meses que lhe restam, quero ver você sair pela porta da frente, Kiki, sem dúvida. Mas você precisa merecer isso. E não deve merecer isso atacando. No ataque, já sei que você é um deus. No ataque, não há ninguém como você, já sei. Mas, no dia em que você atacar [e] tiver que ser o melhor jogador da história defendendo, isso é ser um líder. Isso é Michael Jordan.”

Quando Raphinha marcou para o Barcelona aos 12 minutos do jogo de volta, parecia que o PSG viveria a mesma história de sempre. Então Dembele marcou. Vitinha também. O placar agregado estava em 4 a 4. E depois? Mbappe converteu um pênalti para colocar sua equipe à frente. Aos 89 minutos, ele recuperou um contra-ataque que parecia perdido e finalizou sem chances para Ter Stegen, levando o PSG à semifinal contra o Borussia Dortmund. Quando parecia que o PSG havia superado seus fantasmas e estava pronto para conquistar o grande prêmio, Mbappe e companhia foram completamente anulados pela equipe alemã e acabaram eliminados após duas derrotas por 1 a 0.