Quando Lionel Messi chegou ao Paris Saint-Germain sem custos de transferência, vindo do Barcelona no verão de 2021, uma onda de otimismo tomou conta da capital francesa. Finalmente, acreditavam os torcedores do PSG, a última peça do quebra-cabeça havia chegado. Enquanto o presidente Nasser Al-Khelaifi apresentava a contratação galáctica definitiva diante de uma multidão eufórica, os torcedores imaginavam Messi, Neymar e Kylian Mbappe com as cores do clube francês, ao redor do famoso troféu da Champions League. O antigo sonho de dominar a Europa parecia prestes a se realizar.
Foi só quatro anos depois, porém, quando o último dos três astros já havia deixado a França, que uma equipe empolgante e meticulosamente montada, liderada por Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue, finalmente transformou o sonho em realidade. A impressionante goleada por 5 a 0 sobre a Inter foi o ponto culminante de uma reformulação extremamente rápida sob o comando de Luis Enrique.
Quando o ex-jogador e treinador do Barcelona assumiu o comando, em julho de 2023, Messi havia acabado de sair e Neymar estava a caminho da Arábia Saudita para se juntar ao Al-Hilal. Coube ao novo técnico iniciar a reconstrução com Mbappe como peça central. Nos bastidores, porém, a prolongada novela da transferência do capitão da França para o Real Madrid causou problemas ao longo de sua primeira temporada. O que o PSG precisava era se livrar completamente dos egos que dominavam o vestiário.
Embora o atacante tenha passado a liderar as artilharias pelo Real Madrid, que não conquistou nenhum grande título, ele viu seu ex-clube conquistar o primeiro título europeu de sua história. O PSG conquistou um segundo título europeu no ano seguinte, pouco antes de Mbappe bater recordes na Copa do Mundo pela França, que terminou em quarto lugar. Isso reforçou ainda mais o acerto da decisão de Luis Enrique e do PSG de abrir mão de uma qualidade individual extraordinária para formar um conjunto agressivo e imparável.
"Estou comprometido em montar uma equipe vencedora e não tenho dúvidas de que serei capaz de fazer isso e de oferecer aos torcedores algo de que eles vão gostar", disse Luis Enrique ao ser anunciado como técnico. E, de fato, ele não deixou nada atrapalhar seus planos.
Quem imaginaria, naquela época, que Dembele, considerado por muitos preguiçoso, propenso a lesões e um fracasso, seria quem seguraria a Bola de Ouro em setembro de 2025, e não Mbappe? Ele se tornou o símbolo da transformação do PSG: de uma equipe que tropeçava constantemente aos incontestáveis reis da Europa.