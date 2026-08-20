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GFX Luis Enrique PSG 2026 1-1GOAL

A reconstrução do PSG por Luis Enrique: dos galácticos às estrelas formadas na base e aos reis da Champions League

Como Luis Enrique construiu uma máquina coletiva para realizar o sonho do PSG na Champions League após as saídas de Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar

Peter McVitie
Traduzido por

  • Quando Lionel Messi chegou ao Paris Saint-Germain sem custos de transferência, vindo do Barcelona no verão de 2021, uma onda de otimismo tomou conta da capital francesa. Finalmente, acreditavam os torcedores do PSG, a última peça do quebra-cabeça havia chegado. Enquanto o presidente Nasser Al-Khelaifi apresentava a contratação galáctica definitiva diante de uma multidão eufórica, os torcedores imaginavam Messi, Neymar e Kylian Mbappe com as cores do clube francês, ao redor do famoso troféu da Champions League. O antigo sonho de dominar a Europa parecia prestes a se realizar.

    Foi só quatro anos depois, porém, quando o último dos três astros já havia deixado a França, que uma equipe empolgante e meticulosamente montada, liderada por Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue, finalmente transformou o sonho em realidade. A impressionante goleada por 5 a 0 sobre a Inter foi o ponto culminante de uma reformulação extremamente rápida sob o comando de Luis Enrique.

    Quando o ex-jogador e treinador do Barcelona assumiu o comando, em julho de 2023, Messi havia acabado de sair e Neymar estava a caminho da Arábia Saudita para se juntar ao Al-Hilal. Coube ao novo técnico iniciar a reconstrução com Mbappe como peça central. Nos bastidores, porém, a prolongada novela da transferência do capitão da França para o Real Madrid causou problemas ao longo de sua primeira temporada. O que o PSG precisava era se livrar completamente dos egos que dominavam o vestiário.

    Embora o atacante tenha passado a liderar as artilharias pelo Real Madrid, que não conquistou nenhum grande título, ele viu seu ex-clube conquistar o primeiro título europeu de sua história. O PSG conquistou um segundo título europeu no ano seguinte, pouco antes de Mbappe bater recordes na Copa do Mundo pela França, que terminou em quarto lugar. Isso reforçou ainda mais o acerto da decisão de Luis Enrique e do PSG de abrir mão de uma qualidade individual extraordinária para formar um conjunto agressivo e imparável.

    "Estou comprometido em montar uma equipe vencedora e não tenho dúvidas de que serei capaz de fazer isso e de oferecer aos torcedores algo de que eles vão gostar", disse Luis Enrique ao ser anunciado como técnico. E, de fato, ele não deixou nada atrapalhar seus planos.

    Quem imaginaria, naquela época, que Dembele, considerado por muitos preguiçoso, propenso a lesões e um fracasso, seria quem seguraria a Bola de Ouro em setembro de 2025, e não Mbappe? Ele se tornou o símbolo da transformação do PSG: de uma equipe que tropeçava constantemente aos incontestáveis reis da Europa.

  • Como o PSG passou de coadjuvante na Ligue 1 a competir com a elite europeia

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    AFP

    A trajetória do gigante francês na Ligue 1 e na Champions League mudou após o investimento da QSI, mas foram necessários anos para que o sonho se tornasse realidade.

    Antes de a Qatar Sports Investments comprar o PSG, em 2011, o clube raramente havia incomodado a elite europeia. A semifinal da Champions League de 1995 foi seu ponto alto e, nos 16 anos seguintes, a equipe disputou a fase de grupos apenas outras três vezes. O PSG tampouco dominava o cenário nacional: havia conquistado apenas dois títulos da Ligue 1 (1986 e 1994).

    A revolução da QSI foi imediata. Antoine Kombouare foi demitido poucos meses depois, o primeiro de sete técnicos dispensados ao longo dos 12 anos seguintes, e as contratações de peso começaram. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta e Blaise Matuidi estiveram entre as estrelas que chegaram para transformar o PSG no rei da Ligue 1.

    Na Europa, porém, ficaram evidentes os limites de um modelo centrado em estrelas. Quatro eliminações consecutivas nas quartas de final, de 2012 a 2016, foram seguidas pela derrota mais devastadora de todas. Depois de vencer por 4 a 0, em Paris, o Barcelona de Messi, Neymar e Luis Suarez, em 2017, o PSG perdeu o jogo de volta por 6 a 1. A “Remontada”, comandada pelo Barcelona de Luis Enrique, tornou-se a prova mais clara de que talento, por si só, não havia dado ao PSG a força necessária para conquistar a Champions League. O Barcelona conquistou três títulos naquela temporada.

    Foi uma derrota espantosa para a equipe de Emery, que reforçou a percepção de que o PSG simplesmente não tinha a fórmula mágica necessária para chegar ao título.

  • Se não consegue vencê-los, compre-os!

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    AFP

    Após uma série de decepções na Europa, o PSG contratou Neymar do Barcelona em uma negociação recorde

    A busca por Neymar começou muito antes do famoso momento em que ele entrou nos escritórios do Barcelona com o pai para informar ao clube que queria sair. No verão europeu de 2017, o desejo do PSG de fazer uma contratação de peso havia crescido, assim como a percepção de Neymar de que jamais realizaria o sonho de ganhar a Bola de Ouro se continuasse à sombra de Messi.

    A multa rescisória de Neymar, de 222 milhões de euros, foi finalmente paga em agosto e, apesar das tentativas de La Liga de impedir a transferência, ele partiu para a capital francesa com um salário de 45 milhões de euros. O PSG conseguiu enfraquecer um rival e contratar o melhor jogador do mundo depois de Messi e Cristiano Ronaldo.

    “A ambição do Paris St-Germain me atraiu para o clube, assim como a paixão e a energia que isso traz”, disse ele. “Sinto que estou pronto para encarar o desafio.”

    Em alguns momentos, o talento extraordinário do brasileiro parecia ser exatamente o que o PSG precisava. Ele teve um início impressionante, marcando gols e dando assistências em quase todos os jogos, mas uma lesão em fevereiro interrompeu sua temporada de estreia. O PSG conquistou o título da Ligue 1 com facilidade, 13 pontos à frente do Monaco, e Neymar terminou em terceiro na artilharia, apesar de ter disputado apenas 20 partidas.

    Com seis gols nos cinco primeiros jogos da Champions League, ele parecia capaz de repetir o que havia feito no Barcelona. A lesão, porém, veio antes da partida de volta das oitavas de final contra o Real Madrid, e o PSG foi eliminado por 5 a 2 no placar agregado. Na temporada seguinte, sem Neymar, o PSG desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 contra o Manchester United e caiu na mesma fase.

    Sob o comando de Tuchel, em uma atípica temporada 2019/20 fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, o PSG chegou perto de encontrar a fórmula. Apesar da ausência de Neymar nos quatro primeiros jogos europeus da equipe, Mbappe, Di Maria e companhia conseguiram um começo perfeito. Dessa vez, o craque brasileiro estava à disposição para fazer a diferença nos jogos decisivos.

    Seus dois gols contra o Borussia Dortmund foram fundamentais para garantir a vaga nas quartas de final. Nessa fase, ele teve papel decisivo no gol de empate marcado nos minutos finais, antes de o PSG fazer o gol da vitória, também no fim, no confronto em jogo único contra a Atalanta. Neymar deu assistência para mais um gol na vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig na semifinal, mas o Bayern voltou a se mostrar um adversário difícil demais, e o time francês perdeu a final por 1 a 0.

  • Mais uma falsa esperança: Lionel Messi chega a Paris

    Foi um fim doloroso para sua primeira participação em uma final da Champions League, mas também um sinal de que a glória europeia era possível.

    O PSG parecia pronto para lutar novamente na temporada seguinte. Superou o Barcelona de Messi por 5 a 2 no placar agregado das oitavas de final e se vingou do Bayern nas quartas. Mais uma vez, porém, parou antes da decisão ao ser derrotado por 4 a 1 no agregado pelo Manchester City, outro clube emergente impulsionado por grandes investimentos, nas semifinais. Para piorar, o PSG perdeu o título da Ligue 1 naquela temporada, com o Lille terminando na liderança.

    A humilhação era inaceitável. O time do Parc des Princes precisava de um grande impulso, e aquele verão ofereceu uma oportunidade única: Messi ficou disponível em meio à crise financeira do Barcelona. O PSG agiu rapidamente, e todos os ligados ao clube voltaram a sonhar.

    “O clube e sua visão estão em perfeita sintonia com minhas ambições”, disse Messi. “Estou determinado a construir, ao lado [dos jogadores e da comissão técnica], algo grandioso para o clube e para os torcedores.”

    Al-Khelaifi acrescentou: “Ele não escondeu o desejo de continuar atuando no mais alto nível e de conquistar títulos. A ambição do clube, é claro, é a mesma. A chegada de Leo ao nosso time de classe mundial confirma o acerto e o sucesso das nossas contratações. Junto com nosso grande treinador e sua comissão técnica, espero ver nosso time fazer história para todos os nossos torcedores ao redor do mundo.”

    O ex-presidente do PSG Michel Denisot chamou a chegada do argentino de “o ápice” da história do clube e de “uma alegria imensa para todas as gerações de torcedores, jogadores e dirigentes”. Presidentes de clubes rivais na Ligue 1 também se manifestaram a favor do impulso que sua contratação daria ao futebol francês. Jean-Michel Aulas, então presidente do Lyon, disse: “Estamos todos encantados... mesmo que isso torne a competição ainda mais difícil para nós.”

    O presidente do Reims, Jean-Pierre Caillot, disse: “Depois de tudo o que vivemos nos últimos anos, um certo desamor havia começado a surgir. Precisávamos de Messi, e ele está aqui!”

    O PSG tinha um ataque que Denisot comparou ao Harlem Globetrotters, e o mundo do futebol esperava algo impressionante com o reencontro de Messi com Neymar, seu antigo companheiro de destaque no Barcelona, e a parceria dos dois com o veloz e letal Mbappe.

    Para alguns dentro do clube, porém, o projeto estava fadado ao fracasso desde o início. Segundo Rafinha, que trocou o Barcelona pelo PSG um ano antes de Messi, a contratação de peso apenas complicou ainda mais a situação.

    “Na pré-temporada, no primeiro treino em que todos estavam presentes, eu disse: ‘Isso não tem como dar certo’. Vamos começar pelo goleiro: Keylor Navas ou [Gianluigi] Donnarumma. Quem não jogar vai ficar furioso. Haverá discussões, conversas com o treinador”, disse ele.

    “Na defesa: Marquinhos, o titular, ninguém vai tirá-lo; [Presnel] Kimpembe, ídolo do PSG; e Sergio Ramos. Os três melhores laterais para cada um. No ataque, Di María, Mbappe, Neymar e Messi. Quem você tira? Di María, pelo status que tem no time, e, mesmo assim, ele não é um jogador que você pode tirar. Não tem como dar certo.

    “Para um treinador, é impossível. Era o melhor time do mundo em termos de jogadores, de nomes, mas, ao mesmo tempo, difícil de administrar. Eu não estava jogando, então ficava observando.”

    Embora ele possa ter tido razão, um fator importante para que o PSG não aproveitasse todo o seu talento foram os problemas físicos de Messi. Ele ficou lesionado durante parte da primeira temporada no clube, embora ainda tenha sido uma peça importante na criação de gols na Ligue 1.

    Na segunda temporada, marcou gols e deu assistências em grande quantidade. Ainda assim, na Champions League, o PSG simplesmente não conseguiu extrair o melhor do tão aguardado trio de ataque. Real Madrid e Bayern eliminaram o time nas oitavas de final antes de Messi se transferir para o Inter Miami, deixando muitos com uma pergunta: para que serviu tudo aquilo?

  • Sai o velho, entra Nuis Enrique

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    AFP

    As ex-superestrelas do Barcelona não deram certo, então o clube recorreu ao técnico que havia levado a tríplice coroa ao Camp Nou anos antes

    Messi havia assinado um contrato de dois anos, mas simplesmente não deu certo. Em 2023, La Pulga, herói da conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022, foi liberado para ir à Flórida sem custos de transferência. Neymar, contratado por 222 milhões de euros, também não deu certo e foi vendido para a Arábia Saudita. Para onde o PSG iria a partir dali?

    Restava buscar mais um integrante do Barcelona que havia conquistado a tríplice coroa.

    O arquiteto e mentor da famosa humilhação da 'Remontada': Luis Enrique.

    Ele conseguiria ter sucesso onde tantos grandes nomes haviam fracassado? Afinal, duas das principais estrelas daquele Barcelona já tinham saído. Além disso, um mês antes da chegada do treinador, Mbappe avisou ao clube que não renovaria seu contrato. A perspectiva de perder o craque em quem tantos depositavam suas esperanças dominou o verão do PSG e assombrou a primeira temporada da equipe sob o comando do novo técnico.

    “Os jogadores de futebol são egoístas, mas inteligentes. É preciso dar a eles um palco onde possam mostrar seu melhor e brigar por grandes títulos”, disse Luis Enrique em sua primeira entrevista coletiva. Nos meses seguintes, porém, Mbappe foi acusado de ter muito egoísmo e pouca inteligência.

    Sua recusa em renovar o contrato fez com que ele ficasse fora da pré-temporada do PSG naquele verão, e o atacante chegou a perder o primeiro jogo da equipe na Ligue 1. Ainda assim, seu desempenho como artilheiro na competição foi fenomenal, enquanto seus gols contra Borussia Dortmund, AC Milan e Newcastle foram decisivos para a classificação na fase de grupos da Champions League. Depois, ele comandou a vitória da equipe por 4 a 1 no placar agregado contra a Real Sociedad, que garantiu um confronto nas quartas de final com um velho conhecido: o Barcelona.

    Dembele, contratado do Barcelona no verão anterior, e Vitinha mantiveram o PSG vivo no confronto, apesar da derrota por 3 a 2 em casa. Foi então que Luis Enrique fez uma intervenção importante. Antes do jogo de volta, ele conversou a sós com Mbappe e falou sem rodeios com o francês.

    “Li que você gostava do Michael Jordan”, disse a ele. “Michael Jordan pegaria seus companheiros pelas bolas e defenderia como um filho da puta. Você precisa dar esse exemplo primeiro, como pessoa e como jogador.”

    Ele continuou: “Você é um fenômeno, um jogador de classe mundial. Não há dúvida. Mas isso não basta para mim. Um líder de verdade é alguém que, quando não consegue nos ajudar com gols, porque outro dia você tinha dois jogadores de alto nível contra você, nos ajuda em tudo o que importa. Você assume a responsabilidade e diz: ‘Pessoal! A linha de defesa fica ali, os quatro. Eu vou levar meus dois companheiros’.

    “Porque, quando você pressiona sozinho, é incrível pra c*ralho. Mas, se também levar Ousmane e [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola ou [Goncalo] Ramos ou Marco Asensio e der o exemplo na pressão, sabe o que teremos? Uma p*rra de máquina de time.

    “É isso que quero ver você fazer como líder aqui. Nos dois meses que lhe restam, quero ver você sair pela porta da frente, Kiki, sem dúvida. Mas você precisa merecer isso. E não deve merecer isso atacando. No ataque, já sei que você é um deus. No ataque, não há ninguém como você, já sei. Mas, no dia em que você atacar [e] tiver que ser o melhor jogador da história defendendo, isso é ser um líder. Isso é Michael Jordan.”

    Quando Raphinha marcou para o Barcelona aos 12 minutos do jogo de volta, parecia que o PSG viveria a mesma história de sempre. Então Dembele marcou. Vitinha também. O placar agregado estava em 4 a 4. E depois? Mbappe converteu um pênalti para colocar sua equipe à frente. Aos 89 minutos, ele recuperou um contra-ataque que parecia perdido e finalizou sem chances para Ter Stegen, levando o PSG à semifinal contra o Borussia Dortmund. Quando parecia que o PSG havia superado seus fantasmas e estava pronto para conquistar o grande prêmio, Mbappe e companhia foram completamente anulados pela equipe alemã e acabaram eliminados após duas derrotas por 1 a 0.

  • Luis Enrique completa sua revolução

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    O técnico espanhol reverteu a situação da equipe e montou um time campeão da Champions League.

    Àquela altura, a tensão vinha aumentando. Incomodado com a dedicação de Mbappe, o treinador frequentemente o substituía e, de vez em quando, o deixava no banco de reservas. Quando Luis Enrique o tirou no intervalo de um confronto com o ferrenho rival Monaco, o jogador optou por não se juntar aos companheiros no banco. Em vez disso, fez questão de acenar para os torcedores e se sentar ao lado da mãe nas arquibancadas, enquanto os companheiros disputavam o segundo tempo do empate em 0 a 0.

    Foi a ilustração perfeita da diferença de prioridades entre o treinador e o atacante. Ao fim da temporada, muitos torcedores do PSG ficaram aliviados ao ver que Mbappe, por muito tempo considerado a peça-chave para a realização das ambições do clube, trocaria a capital francesa por Madrid.

    “Não estou aqui para ganhar a Champions League. Estou aqui para construir um time”, disse Luis Enrique antes de sua segunda temporada, depois da saída de Mbappe. Ele fez as duas coisas.

    Sem Mbappe, o PSG pôde se concentrar plenamente no espírito coletivo que o treinador tinha em mente. Chegaram Kvaratskhelia, Doue e Joao Neves para se juntar a nomes como Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi e Nuno Mendes. O PSG passou a contar com um elenco de estrelas cheias de energia que, juntas, formariam uma equipe entrosada e incansável.

    Embora tenha voltado a dominar a Ligue 1, permanecendo invicto até a 31ª rodada, o PSG teve um início difícil na Champions League. Não conseguiu se classificar diretamente para as oitavas de final no novo formato da competição e precisou passar por um playoff contra o Brest, vencido por 10 a 0. Depois, buscou a recuperação contra o Liverpool e venceu nos pênaltis, após Dembele salvar a equipe em Anfield.

    Depois de superar o Aston Villa por uma margem apertada, a eficácia de sua aposta no coletivo ficou evidente na semifinal contra o Arsenal. O PSG voltou a Paris com uma vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, e gols de Fabian Ruiz e Hakimi garantiram a vaga na decisão contra a Inter.

    A final de 2025, em Munique, foi histórica. O PSG foi amplamente superior aos campeões da Serie A. A equipe simplesmente não deu descanso ao meio-campo e à defesa da Inter. Doue, duas vezes, Kvaratskhelia e Hakimi foram decisivos com seus gols, enquanto Dembele liderou a pressão alta. A jovem estrela Senny Mayulu fechou o placar com um gol no fim, fazendo 5 a 0 e estabelecendo a maior diferença de gols da história das finais da Champions League.

    Não havia o que contestar. O PSG foi o merecido campeão. Seu estilo empolgante era resultado da coragem de Luis Enrique e da fidelidade à sua visão.

    Ex-estrela do PSG, Beckham relatou uma história reveladora contada pelo presidente Al-Khelaifi: “Durante o primeiro ano de Luis Enrique por lá, ele praticamente dormiu todas as noites no novo centro de treinamento, trabalhando em como queria que o time fosse, como queria que jogasse, quem queria no elenco, para onde iríamos e como seria o futuro. Nasser simplesmente disse que nunca tinha visto nada parecido.”

    Em setembro, Dembele foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto outros quatro jogadores do PSG ficaram entre os dez primeiros do ranking. Esse domínio, assim como o sétimo lugar de Mbappe, simbolizou o espírito de equipe que Luis Enrique implantou em Paris.

    Incrivelmente, a ascensão do gigante francês não parou por aí, e ainda não parou. O PSG voltou a impressionar na Champions League na temporada passada, vencendo mais uma vez o Barcelona na fase de liga antes de eliminar Monaco, Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique. A final contra o Arsenal foi um desafio árduo, mas, mais uma vez, o elenco de Luis Enrique mostrou a firmeza e a confiança mútua necessárias para conquistar o título.

    O treinador manteve seus princípios e montou uma equipe feroz e implacável. Grandes estrelas como Messi, Mbappe e Neymar podem levar um time até certo ponto, mas o coletivo é fundamental.

    “Como treinador, ele é alguém que teve a liderança necessária para seguir um caminho e, apesar de todas as críticas, continuar nele e acabar vencendo da maneira como venceu”, disse Mikel Arteta antes da final europeia deste ano.

    “Ele é um exemplo para todos.”