A Premier League é a "melhor liga do mundo", então por que abriga apenas um atacante de classe mundial e nenhum meio-campista?

A Premier League pode ser o campeonato mais assistido do planeta, mas já não é particularmente agradável aos olhos. A atmosfera nos estádios é ótima, mas a qualidade em campo não é. O foco no atletismo só se intensificou nos últimos anos, com a ênfase agora muito mais no físico do que na técnica, o que fez do Arsenal um campeão tão apropriado na temporada passada.

Mikel Arteta e seus jogadores personificam os principais valores da Premier League: força, velocidade, potência, conservadorismo e cinismo. Eles basicamente transformaram o 'jogo bonito' em algo voltado a vencer feio, e colheram os frutos ao conquistar um primeiro título desde 2004, motivo pelo qual o plano de jogo do Arsenal, que depende muito de bolas paradas, virou um modelo que os rivais abraçaram. O resultado final foi uma queda significativa nos gols em jogadas com a bola rolando em 2025-26 e, em um ambiente tão restritivo, é obviamente difícil para jogadores ofensivos se destacarem.

Houve alguns sinais iniciais encorajadores de que esta temporada pode ser diferente, com certos times jogando com mais liberdade, incluindo o Arsenal até certo ponto, mas não há como negar que Haaland é a única superestrela incontestável da liga, o que torna a situação atual do Manchester City ainda mais intrigante.

Na esteira da notícia bombástica da semana passada de que o oito vezes campeão da EPL foi considerado culpado por violar 114 das regras financeiras da competição, de repente existe uma chance muito real de que o camisa 9 norueguês, que é tão bom e tão cativante que até conquistou a América durante o verão, possa deixar o Etihad no fim da atual campanha. Haaland já está sendo ligado a Barça e Real Madrid (obviamente!) e sua saída seria um desastre para uma competição que já pede desesperadamente por um Kylian Mbappe e carece de um Lamine Yamal. De fato, a proposta de contratação de Vinicius Junior pelo Arsenal gerou tanta empolgação na Inglaterra porque ninguém conseguia realmente se lembrar da última vez que um clube da Premier League contratou um dos melhores jogadores do mundo ainda no auge.

Mais uma vez, não faltam à competição talentos empolgantes ou jogadores promissores. Quando está 100% fisicamente, Alexander Isak é um atacante soberbo, o maverick Rayan Cherki faz qualquer jogo do Manchester City valer a pena assistir, enquanto nomes como Rio Ngumoha e Max Dowman evidenciam a força do futebol de base na Inglaterra.

No entanto, permanece um temor muito real de que a Premier League seja punitiva demais, de que tenha se tornado de certa forma vítima do próprio sucesso, no sentido de que a própria intensidade que a torna tão atraente para audiências de TV em todo o mundo agora está prejudicando os protagonistas da ação incessante: os jogadores.

As táticas de Arteta podem ser pragmáticas demais, de fato, como vimos na final da Champions League da temporada passada, mas ele tinha razão ao dizer que seus jogadores nunca estarão tão "frescos" quanto os equivalentes de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na reta final da temporada por causa da natureza ridiculamente competitiva da Premier League.

"Estamos comparando dois mundos diferentes", disse o espanhol, e é justo dizer que o Real Madrid e o Barcelona, tamanho é o domínio deles sobre La Liga, também contam com muito mais oportunidades para dar um descanso valioso a seus jogadores mais importantes. Por exemplo, o brilhante Bukayo Saka definitivamente teria chegado à Copa do Mundo deste verão em condições muito melhores se Arteta tivesse podido poupar o 'starboy' do Arsenal com a mesma regularidade com que Luis Enrique faz rodízio entre Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele na Ligue 1.

No entanto, não é como se a intensidade extenuante da Premier League fosse diminuir tão cedo. Como a janela de transferências de verão deixou bem claro, os maiores clubes da Inglaterra estão negociando entre si mais do que nunca, tão obcecados que se tornaram por contratar talentos já provados na Premier League. Consequentemente, agora estamos vendo jogadores comuns se transferirem por cifras extraordinárias (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), o que obviamente não fará absolutamente nada para melhorar a qualidade geral do futebol da Premier League.

Muita gente já percebe essa perspectiva bastante deprimente. Mas a EPL agora é um grande negócio e o espetáculo precisa continuar, mesmo que isso signifique que a audiência possa acabar começando a diminuir sem mais jogadores de classe mundial para entreter as massas.



