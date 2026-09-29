A Premier League é a "melhor liga do mundo", então por que abriga apenas um atacante de classe mundial e nenhum meio-campista?
O World-Class Club 2026 da GOAL foi publicado na segunda-feira e houve várias escolhas polêmicas entre as oito mudanças de nomes. Essa é a natureza do jogo, é claro. É impossível agradar a todos, e dificultamos ainda mais a situação ao nos limitarmos a apenas 25 escolhas. No fim das contas, porém, o próprio termo "world-class" é subjetivo, e a nossa interpretação pode diferir muito da sua.
No entanto, o que até o torcedor mais fervoroso da Premier League provavelmente aceitaria neste momento é que a competição, apesar de toda a sua popularidade e do domínio cada vez maior no mercado de transferências, tem um problema muito específico em termos de poder de atração e estilo de jogo.
Dos 25 membros do nosso "world-class club", apenas cinco atuam atualmente na primeira divisão da Inglaterra, e quatro deles são defensores. Embora nomes como Bruno Fernandes e Declan Rice tenham chegado perto, não há um único meio-campista da Premier League na lista, enquanto Erling Haaland é o único atacante a entrar no corte.
O mais surpreendente em tudo isso é que não é nada surpreendente, já que há algum tempo está claro que os melhores jogadores de ataque do planeta raramente são encontrados na Inglaterra...
Dinheiro não é mais desculpa
Houve um tempo em que a Premier League simplesmente não tinha condições de contratar os melhores jogadores do mundo. Nos anos 1990, quando a competição dissidente ainda estava em seus primeiros passos, os grandes nomes só iam para a Inglaterra no fim da carreira (Ruud Gullit, Gianluca Vialli e Gianfranco Zola) ou depois de enfrentarem dificuldades em outros lugares por um motivo ou outro (Eric Cantona, Thierry Henry e Dennis Bergkamp). Por mais difícil que seja imaginar isso no atual cenário econômico, a Itália era o centro do universo do futebol e quase todos os maiores talentos do jogo atuavam na Serie A.
Dinheiro, porém, já não pode mais ser usado como desculpa. Pelo contrário, isso torna ainda mais chocante a escassez de talentos de elite na Premier League. Nos últimos 25 anos, a Premier League se transformou em um colosso financeiro, como evidencia seu nível sem precedentes de domínio no mercado de transferências.
Os clubes da EPL gastaram um recorde de £3,5 bilhões (US$ 4,6 bi) na janela de verão, mais do que todos os seus equivalentes da Serie A, La Liga, Ligue 1 e Bundesliga somados. E, ainda assim, a Premier League segue com dificuldades para atrair os melhores jogadores do mundo exatamente no auge de suas carreiras.
A Bola de Ouro, por exemplo, pode ser pouco mais do que um concurso de popularidade, mas por isso mesmo ela reflete bastante o poder das estrelas, e é revelador que apenas três jogadores da Premier League tenham vencido o prêmio desde a virada do século: Michael Owen (2001), Cristiano Ronaldo (2008) e Rodri (2024).
É verdade que a Premier League obviamente contou com alguns outros jogadores realmente de nível mundial nos períodos em questão, mas é significativo que nomes como Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Suarez e Eden Hazard tenham acabado se mudando para a Espanha, assim como Owen, Ronaldo e, mais recentemente, Rodri. Além disso, entre os nomes citados acima, apenas Henry, Rodri e Hazard podem ser considerados como tendo passado seus anos de auge na Inglaterra, sendo que o último deixou o Chelsea aos 28 anos.
Consequentemente, não há como escapar do fato de que, embora a Premier League possa ser a liga mais popular do mundo, Barcelona e Real Madrid continuam sendo o ápice da profissão para a maioria dos jogadores ao redor do planeta.
O fascínio da dupla de elite de La Liga
Há obviamente inúmeras razões culturais, climáticas e linguísticas por trás do fascínio exercido pelos dois maiores times de La Liga. Certamente, para a maioria dos jogadores sul-americanos de talento prodigioso, Madrid e Barcelona são, e sempre foram, os destinos dos sonhos. No entanto, até os melhores jogadores ingleses têm Real e Barça na mais alta conta.
O ponta Steve McManaman, nascido em Liverpool e campeão de duas Champions League com o Madrid, diz que não pôde recusar a oportunidade de "vestir aquela icônica camisa branca", enquanto outro ex-ídolo da Kop, Owen, disse à GOAL: "Você acha que vai ser jogador do Liverpool para a vida toda, mas aí pensa: 'Meu Deus, é o Real Madrid, vou me arrepender disso para sempre se disser não.'"
Trent Alexander-Arnold viveu recentemente as mesmas emoções conflitantes antes de decidir, de forma bastante reveladora, que suas perspectivas de Bola de Ouro seriam mais favorecidas trocando Anfield pelo Bernabéu, mas Jude Bellingham "não pensou duas vezes" para assinar com o Madrid quando recebeu a ligação de Florentino Perez, embora o cobiçadíssimo meio-campista pudesse escolher entre clubes da Premier League.
Quanto ao Barcelona, tanto Marcus Rashford quanto Anthony Gordon se referiram às suas respectivas transferências para o Camp Nou como a realização de um sonho, com o último admitindo que queria jogar pelo clube catalão desde os três anos de idade.
Acredite ou não, não há como negar que os jogadores ingleses estão agora mais dispostos do que nunca a se mudar para o exterior. Basta olhar para o caso de Harry Kane.
A preferência do atacante pode ter sido permanecer em sua Inglaterra natal quando o Tottenham Hotspur finalmente concordou em vendê-lo em 2023, mas não havia muita gente que acreditasse que ele realmente se juntaria a um clube no exterior. Ainda assim, Kane revelou que sua decisão de assinar com o Bayern de Munique foi parcialmente inspirada pela transferência de David Beckham para o Madrid 20 anos antes.
"Ele era meu ídolo", disse Kane à TNT Sports. "Nós fomos para a mesma escola, crescemos na mesma área, ele era o capitão da Inglaterra quando eu estava crescendo. Então eu queria seguir seus passos [jogando no exterior]. Eu sei que não é algo que muitos jogadores ingleses fazem, mas foi a melhor coisa que eu já fiz."
Claramente, as atitudes estão mudando, inclusive entre a geração mais velha, enquanto a trajetória da carreira de Bellingham ilustra os benefícios de se mudar para o continente ainda jovem. O fato de que os únicos dois ingleses no nosso Clube de Classe Mundial jogam por clubes estrangeiros deveria preocupar a Premier League, mas a falta geral de talento de elite no ataque é muito mais preocupante.
A Premier League está perdendo seu brilho?
A Premier League pode ser o campeonato mais assistido do planeta, mas já não é particularmente agradável aos olhos. A atmosfera nos estádios é ótima, mas a qualidade em campo não é. O foco no atletismo só se intensificou nos últimos anos, com a ênfase agora muito mais no físico do que na técnica, o que fez do Arsenal um campeão tão apropriado na temporada passada.
Mikel Arteta e seus jogadores personificam os principais valores da Premier League: força, velocidade, potência, conservadorismo e cinismo. Eles basicamente transformaram o 'jogo bonito' em algo voltado a vencer feio, e colheram os frutos ao conquistar um primeiro título desde 2004, motivo pelo qual o plano de jogo do Arsenal, que depende muito de bolas paradas, virou um modelo que os rivais abraçaram. O resultado final foi uma queda significativa nos gols em jogadas com a bola rolando em 2025-26 e, em um ambiente tão restritivo, é obviamente difícil para jogadores ofensivos se destacarem.
Houve alguns sinais iniciais encorajadores de que esta temporada pode ser diferente, com certos times jogando com mais liberdade, incluindo o Arsenal até certo ponto, mas não há como negar que Haaland é a única superestrela incontestável da liga, o que torna a situação atual do Manchester City ainda mais intrigante.
Na esteira da notícia bombástica da semana passada de que o oito vezes campeão da EPL foi considerado culpado por violar 114 das regras financeiras da competição, de repente existe uma chance muito real de que o camisa 9 norueguês, que é tão bom e tão cativante que até conquistou a América durante o verão, possa deixar o Etihad no fim da atual campanha. Haaland já está sendo ligado a Barça e Real Madrid (obviamente!) e sua saída seria um desastre para uma competição que já pede desesperadamente por um Kylian Mbappe e carece de um Lamine Yamal. De fato, a proposta de contratação de Vinicius Junior pelo Arsenal gerou tanta empolgação na Inglaterra porque ninguém conseguia realmente se lembrar da última vez que um clube da Premier League contratou um dos melhores jogadores do mundo ainda no auge.
Mais uma vez, não faltam à competição talentos empolgantes ou jogadores promissores. Quando está 100% fisicamente, Alexander Isak é um atacante soberbo, o maverick Rayan Cherki faz qualquer jogo do Manchester City valer a pena assistir, enquanto nomes como Rio Ngumoha e Max Dowman evidenciam a força do futebol de base na Inglaterra.
No entanto, permanece um temor muito real de que a Premier League seja punitiva demais, de que tenha se tornado de certa forma vítima do próprio sucesso, no sentido de que a própria intensidade que a torna tão atraente para audiências de TV em todo o mundo agora está prejudicando os protagonistas da ação incessante: os jogadores.
As táticas de Arteta podem ser pragmáticas demais, de fato, como vimos na final da Champions League da temporada passada, mas ele tinha razão ao dizer que seus jogadores nunca estarão tão "frescos" quanto os equivalentes de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique na reta final da temporada por causa da natureza ridiculamente competitiva da Premier League.
"Estamos comparando dois mundos diferentes", disse o espanhol, e é justo dizer que o Real Madrid e o Barcelona, tamanho é o domínio deles sobre La Liga, também contam com muito mais oportunidades para dar um descanso valioso a seus jogadores mais importantes. Por exemplo, o brilhante Bukayo Saka definitivamente teria chegado à Copa do Mundo deste verão em condições muito melhores se Arteta tivesse podido poupar o 'starboy' do Arsenal com a mesma regularidade com que Luis Enrique faz rodízio entre Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele na Ligue 1.
No entanto, não é como se a intensidade extenuante da Premier League fosse diminuir tão cedo. Como a janela de transferências de verão deixou bem claro, os maiores clubes da Inglaterra estão negociando entre si mais do que nunca, tão obcecados que se tornaram por contratar talentos já provados na Premier League. Consequentemente, agora estamos vendo jogadores comuns se transferirem por cifras extraordinárias (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), o que obviamente não fará absolutamente nada para melhorar a qualidade geral do futebol da Premier League.
Muita gente já percebe essa perspectiva bastante deprimente. Mas a EPL agora é um grande negócio e o espetáculo precisa continuar, mesmo que isso signifique que a audiência possa acabar começando a diminuir sem mais jogadores de classe mundial para entreter as massas.