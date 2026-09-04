Pode até parecer o mais fácil olhar para a janela de transferências de verão do Arsenal e apontá-lo como favorito ao título da Women's Super League. Georgia Stanway e Ona Batlle são as contratações de maior destaque do que, no papel, parece ser uma excelente sequência de negócios das Gunners, que buscam encerrar uma espera de sete anos por um 16º título da primeira divisão, ampliando ainda mais o recorde. Mas, só porque virou um pouco clichê empolgar-se com o time que 'venceu' a janela de transferências, isso não significa que seja sempre errado fazê-lo.

Afinal, embora o Arsenal esteja sem conquistar a WSL desde 2019, foi apenas em maio do ano passado que o time de Renee Slegers surpreendeu o Barcelona na final da Women's Champions League para conquistar um segundo título europeu, troféu que nenhuma outra equipe inglesa feminina sequer levantou uma vez. O caminho até a glória também incluiu uma reação notável para derrotar o Lyon, oito vezes campeão, na semifinal. Mesmo quando o OL deu o troco na competição da temporada passada, no mesmo estágio, o Arsenal mostrou mais uma vez que pode competir com os melhores do mundo.

Neste verão, portanto, o foco foi construir em cima disso. Este time é capaz de conquistar o continente, mas a falta de profundidade do elenco e a dependência de determinadas jogadoras impediram que terminasse no topo em casa, com o Chelsea dominando a WSL por seis temporadas consecutivas antes de o Manchester City encerrar seu jejum de títulos na última edição.

Agora, porém, o Arsenal parece muito bem posicionado para voltar ao topo graças a uma janela de transferências de verão que pode muito bem tê-lo transformado no time a ser batido.