A onda de contratações do Arsenal no verão faz do Arsenal o time a ser batido nesta temporada da Superliga Feminina Inglesa
Pode até parecer o mais fácil olhar para a janela de transferências de verão do Arsenal e apontá-lo como favorito ao título da Women's Super League. Georgia Stanway e Ona Batlle são as contratações de maior destaque do que, no papel, parece ser uma excelente sequência de negócios das Gunners, que buscam encerrar uma espera de sete anos por um 16º título da primeira divisão, ampliando ainda mais o recorde. Mas, só porque virou um pouco clichê empolgar-se com o time que 'venceu' a janela de transferências, isso não significa que seja sempre errado fazê-lo.
Afinal, embora o Arsenal esteja sem conquistar a WSL desde 2019, foi apenas em maio do ano passado que o time de Renee Slegers surpreendeu o Barcelona na final da Women's Champions League para conquistar um segundo título europeu, troféu que nenhuma outra equipe inglesa feminina sequer levantou uma vez. O caminho até a glória também incluiu uma reação notável para derrotar o Lyon, oito vezes campeão, na semifinal. Mesmo quando o OL deu o troco na competição da temporada passada, no mesmo estágio, o Arsenal mostrou mais uma vez que pode competir com os melhores do mundo.
Neste verão, portanto, o foco foi construir em cima disso. Este time é capaz de conquistar o continente, mas a falta de profundidade do elenco e a dependência de determinadas jogadoras impediram que terminasse no topo em casa, com o Chelsea dominando a WSL por seis temporadas consecutivas antes de o Manchester City encerrar seu jejum de títulos na última edição.
Agora, porém, o Arsenal parece muito bem posicionado para voltar ao topo graças a uma janela de transferências de verão que pode muito bem tê-lo transformado no time a ser batido.
Força do elenco
Grande parte disso se deve à profundidade que o Arsenal tem agora. Todas as posições estão mais do que adequadamente cobertas, predominantemente por jogadoras com bastante experiência, mas também com um toque de juventude.
Mesmo aquelas que se enquadram nesta última categoria não carecem de vivência no nível profissional ou em grandes palcos. Olivia Smith tem três excelentes temporadas de futebol profissional no currículo, incluindo a campanha de 2025-26, na qual lidou brilhantemente com a expectativa gerada por um alto valor de transferência; Smilla Holmberg tem um nível de experiência semelhante e também representou seu país em uma Eurocopa no verão passado, jogando uma hora na derrota da Suécia para a Inglaterra nas quartas de final; enquanto Lisa Baum chega neste verão com menos experiência internacional do que as outras duas, mas joga no nível profissional desde os 15 anos.
Ainda havia uma preocupação na zaga. Leah Williamson tem enfrentado dificuldades para manter uma condição física consistente ultimamente, e a recuperação em andamento de Katie Reid de uma lesão no ligamento cruzado anterior deixaria Lotte Wubben-Moy e Steph Catley como as únicas opções para o setor caso a capitã da Inglaterra fosse desfalque novamente. No entanto, o Arsenal agiu no último dia da janela para contratar a internacional francesa Elisa De Almeida e reforçar essa área. Uma canhota teria sido o cenário ideal, com Catley sendo a única nessa condição, mas o Arsenal agora está ao menos bem servido no setor após resolver a única preocupação em seu quadro de profundidade.
Dividindo a carga
Essa profundidade é particularmente importante diante da dependência que o Arsenal teve de certas jogadoras nos últimos tempos, especialmente de Kim Little e Mariona Caldentey no meio-campo. Houve uma queda significativa de rendimento quando essas jogadoras estiveram ausentes na última temporada, algo que nunca é ideal, sobretudo com Little agora aos 36 anos. As chegadas de Stanway e Geraldine Reuteler, portanto, resolveram isso.
O mesmo também aconteceu com Alessia Russo. Diante do quanto ela tem sido exigida por Arsenal e Inglaterra nos últimos anos, a atacante se saiu de forma notável ao permanecer sem lesões, algo que certamente é um testemunho do trabalho que faz fora de campo e de seu profissionalismo como um todo. Ainda assim, dar a Russo mais oportunidades de descanso seria benéfico, e isso agora será mais possível, já que Selina Cerci se juntou a ela, Stina Blackstenius e Michelle Agyemang, que também está se recuperando de uma lesão no LCA, entre as opções para o ataque.
Versatilidade e flexibilidade
Os negócios desta janela também abrem caminho para mais flexibilidade na função de camisa 10. Frida Maanum tem sido a titular mais frequente ali, com Victoria Pelova, que agora deixou o clube, sem conseguir fazer da posição a sua, enquanto as experiências com Kyra Cooney-Cross no setor também não trouxeram grandes resultados. Rosa Kafaji, contratada em 2024, também foi vendida ao London City Lionesses neste verão, saindo dessa disputa.
Reuteler, Little, Caldentey e Stanway, porém, podem atuar um pouco mais adiantadas, com Maanum também sendo capaz de jogar mais recuada. Por causa da profundidade que o Arsenal agora tem no meio-campo, o time pode rodar mais nessa área para utilizar diferentes combinações, seja para dar descanso a jogadoras específicas ou para escalar uma equipe mais adequada para causar problemas ao adversário.
Qualidade mais do que suficiente
Isso tudo se soma à qualidade que o Arsenal já mostrou sob o comando de Slegers, ao vencer a Champions League e chegar às semifinais em uma forte defesa de título, antes mesmo de considerar a qualidade geral que essas contratações de verão acrescentam ao elenco.
Batlle é uma lateral de classe mundial, Stanway é uma das melhores meio-campistas do planeta, Cerci marcou mais gols na Bundesliga nas últimas duas temporadas do que qualquer outra jogadora, a qualidade de Reuteler ficou evidente para todos na Euro 2025 e Baum é uma jogadora realmente empolgante tanto para o presente quanto para o futuro.
O Manchester City merece muito respeito como atual campeão da WSL, mas a ausência de jogos da Champions League ajudou no ano passado e há um novo desafio nesta temporada, com a adição das partidas europeias ao calendário. O Chelsea também é um grande campeão, tendo vencido os seis títulos anteriores antes do triunfo do City, mas a última temporada foi sua pior campanha na WSL em sete anos, e há algumas dúvidas sobre certas áreas do elenco desta temporada e também sobre o histórico recente de lesões, que realmente reduziu a profundidade do grupo no último ano.
O Manchester United não parece ser uma grande ameaça após uma janela discreta, que incluiu a surpreendente saída do técnico Marc Skinner, e provavelmente ainda é cedo demais para o London City Lionesses, que gastou pesado, realmente brigar pelo título, mesmo com contratações como a bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas.
O Arsenal, porém, tem um elenco forte em todos os setores, tem muita flexibilidade e versatilidade no grupo e sabe o que é preciso para cruzar a linha de chegada e conquistar os maiores títulos. Agora, o objetivo será fazer isso na WSL pela primeira vez desde 2019.