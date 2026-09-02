Justo quando parecia que o verão de Folarin Balogun não poderia ficar ainda mais agitado, ficou.

Uma Copa do Mundo de afirmação, cheia de gols, não bastou. Nem um cartão vermelho que provocou uma polêmica esportiva, um incidente internacional e um referendo sobre a Fifa. Não.

O verão de Balogun ainda tinha mais uma reviravolta, coroando uma saga definida por seu talento absurdo, pelo valor que os clubes atribuíram a ele e por uma enxurrada de controvérsias que colocou a estrela da USMNT sob os holofotes nacionais.

Quando agosto virou setembro, Balogun seguia como jogador do Monaco, apesar de ter passado boa parte do verão aparentemente destinado a sair. Isso parecia especialmente improvável enquanto ele empilhava gols na Copa do Mundo, aumentando tanto sua projeção quanto o preço pedido pelo Monaco. Ainda mais improvável, porém, foi a forma como sua volta se concretizou.

Grandes clubes como Barcelona e Tottenham teriam demonstrado interesse, mas o Everton acabou surgindo como favorito. Depois vieram uma reprovação nos exames médicos, várias rodadas de renegociação e a decisão de Balogun de ir embora, um efeito dominó que chegou ao topo do futebol europeu.

Talvez seja um elogio a Balogun o fato de que suas decisões agora tenham esse peso. De qualquer forma, seu impacto neste verão não será esquecido tão cedo.