A novela da transferência de Folarin Balogun: como a reviravolta de última hora do astro da USMNT para o Everton deixou o Chelsea furioso e o Monaco em compasso de espera
Justo quando parecia que o verão de Folarin Balogun não poderia ficar ainda mais agitado, ficou.
Uma Copa do Mundo de afirmação, cheia de gols, não bastou. Nem um cartão vermelho que provocou uma polêmica esportiva, um incidente internacional e um referendo sobre a Fifa. Não.
O verão de Balogun ainda tinha mais uma reviravolta, coroando uma saga definida por seu talento absurdo, pelo valor que os clubes atribuíram a ele e por uma enxurrada de controvérsias que colocou a estrela da USMNT sob os holofotes nacionais.
Quando agosto virou setembro, Balogun seguia como jogador do Monaco, apesar de ter passado boa parte do verão aparentemente destinado a sair. Isso parecia especialmente improvável enquanto ele empilhava gols na Copa do Mundo, aumentando tanto sua projeção quanto o preço pedido pelo Monaco. Ainda mais improvável, porém, foi a forma como sua volta se concretizou.
Grandes clubes como Barcelona e Tottenham teriam demonstrado interesse, mas o Everton acabou surgindo como favorito. Depois vieram uma reprovação nos exames médicos, várias rodadas de renegociação e a decisão de Balogun de ir embora, um efeito dominó que chegou ao topo do futebol europeu.
Talvez seja um elogio a Balogun o fato de que suas decisões agora tenham esse peso. De qualquer forma, seu impacto neste verão não será esquecido tão cedo.
Indícios de uma transferência
O potencial de Balogun sempre foi impossível de ignorar.
Quem o acompanhou no Arsenal sabia disso. Seu período por empréstimo no Reims confirmou isso. Logo, USMNT e Monaco vieram atrás, e Balogun rapidamente se tornou vital para clube e seleção.
Essa confiança deu resultado nos primeiros sete meses de 2026. Depois de superar suas dificuldades iniciais no Monaco, Balogun recuperou a forma física e começou a marcar, encerrando a temporada com 19 gols, incluindo três em três jogos contra o poderoso PSG.
Então veio a Copa do Mundo. Balogun marcou duas vezes contra o Paraguai, deu outra assistência contra a Austrália e fez o gol da vitória contra a Bósnia e Herzegovina. Muito disso acabou ofuscado pela polêmica do cartão vermelho que veio depois, com a decisão de suspender sua punição se tornando um dos principais assuntos do verão. Até seus críticos mais duros, porém, não puderam negar duas coisas: Balogun não teve culpa de verdade, e era um jogador extraordinário.
Entre gols e manchetes, Balogun se tornou um dos rostos do futebol dos Estados Unidos. Os rumores de transferência vieram imediatamente. Barcelona? PSG? Premier League? A Copa do Mundo havia acabado, mas a história do verão de Balogun, e de seu futuro, foi até o último dia da janela.
A transferência fracassa
Parecia que tudo estava saindo conforme o plano.
Balogun estava a caminho de Merseyside para fazer exames médicos com o Everton. O Monaco estava satisfeito com a taxa. O atacante voltaria para a Premier League, a liga que cresceu assistindo, para jogar por um time que precisava dele.
Então tudo desmoronou, não rapidamente, mas em fases.
Segundo o executivo do Monaco, Thiago Scuro, o colapso aconteceu por volta das 19h no horário local.
Foi nesse momento que o Monaco foi contatado pelo Everton, que tinha preocupações com os exames médicos de Balogun. Por sua vez, o Monaco insistiu que não havia nenhuma preocupação, e Scuro mantém essa posição. Após discussões entre os departamentos médicos e uma nova rodada de negociações, os dois clubes ficaram suficientemente satisfeitos para seguir com o acordo.
Balogun, ao que tudo indica, não ficou. Nos momentos finais para fazê-lo, o atacante desistiu do acordo por sentir desrespeito por parte do Everton e de sua equipe médica.
“A Premier League tem um mecanismo pelo qual você pode solicitar uma hora extra para concluir a documentação. Isso foi feito”, disse Scuro. “Eu assinei o contrato, o Everton assinou o contrato. No último momento, o jogador decidiu não assinar. E, basicamente, a alegação do Balogun é: ‘Não estou me sentindo bem pela forma como o clube me tratou, não estou me sentindo bem pela forma como o departamento médico do Everton levantou dúvidas sobre meu futuro ou minha saúde, e não me sinto confortável para assinar um contrato longo aqui’.”
Como resultado, o acordo desmoronou. Balogun voltou ao Monaco, e o Everton perdeu seu grande alvo na janela de transferências. A maioria dos envolvidos se sentiu prejudicada, mas até alguns que não estavam envolvidos viram seus planos irem por água abaixo como resultado disso.
O efeito dominó
A venda de Balogun não era a única cartada que o Monaco tinha na manga.
Quando o acordo com o Everton começou a desandar, o Monaco, tentando levantar caixa, abriu conversas com o Chelsea. O Chelsea queria comprar o meio-campista Lamine Camara para substituir Enzo Fernandez, a caminho do Manchester City, com os dois clubes negociando um valor de US$ 60,5 milhões (€ 55 milhões / £ 47,1 milhões).
Então, no breve momento em que Balogun voltou a entrar em cena, o Monaco voltou atrás. O Chelsea ficou com um meio-campista de saída e sem Camara chegando. O clube londrino estava furioso. Scuro disse que isso faz parte dos negócios.
“Minha intenção aqui é, como sempre, trabalhar pelo Monaco e proteger o Monaco”, disse ele. “Não quero criar guerra com o Chelsea. Não quero criar guerra com o Everton.”
Enquanto isso, os torcedores do Everton também ficaram furiosos. Eles viram o atacante titular da equipe, Beto, ser vendido à Fiorentina para abrir espaço para Balogun. Agora, o único centroavante de ofício no elenco é Thierno Barry, um jogador que tem apenas uma temporada de experiência na Premier League.
“Para deixar claro, isso não é nada contra as contratações que fizemos; damos as boas-vindas a elas ao clube e desejamos a elas a melhor sorte aqui”, dizia um comunicado do grupo de torcedores do Everton, o 1878 Group. “No entanto, assim como o restante da nossa torcida, estamos completamente decepcionados e revoltados com a forma como esta janela de transferências transcorreu, especialmente o fim dela.”
O Everton Fans Forum acrescentou: “Os torcedores merecem uma explicação clara sobre o que deu errado durante esta janela de transferências, por que alvos importantes não foram assegurados e quais medidas serão adotadas para garantir que essas falhas não se repitam.”
Infelizmente para Everton e Chelsea, suas janelas de transferências acabaram. Para Balogun e Monaco, há um próximo passo: descobrir o que fazer.
O que vem a seguir
Ainda há algumas janelas de transferências abertas, o que significa que Balogun ainda pode acabar deixando o Monaco e o clube ainda pode acabar recebendo sua taxa. As ligas da Turquia e da Arábia Saudita ainda podem contratar jogadores até 4 de setembro e 12 de outubro, respectivamente.
Se Balogun acabar indo para a Turquia, a situação seria semelhante à de Victor Osimhen quando ele deixou o Napoli. Aparentemente destinado a um grande clube no verão de 2024, a grande transferência de Osimhen nunca se concretizou, levando a uma mudança temporária para o Galatasaray que desde então se tornou permanente. Osimhen prosperou na Super Lig, mas, aos 27 anos, sua janela para uma grande transferência pode já ter passado. Balogun, claro, tem apenas 25 anos, então pode haver tempo para passar um ou dois anos na Turquia e na Arábia Saudita antes de voltar, mas não há garantia de que a Premier League voltaria a chamá-lo, particularmente se ele realmente deixar o Monaco neste verão.
Se Balogun ficar, a concorrência seria forte. Esperando perdê-lo, o clube está bem servido no ataque com Paris Brunner e Mika Biereth. O clube certamente poderia simplesmente reintegrar Balogun pensando em uma venda em janeiro, mas seu retorno complica as coisas, particularmente no aspecto financeiro.
A situação, de modo geral, é confusa, e deixou vários clubes correndo contra o tempo. Balogun tem talento suficiente para valer essa corrida para muitos clubes, claro, mas seu caótico último dia da janela é algo que pode ter um impacto de longo prazo tanto nele quanto nos clubes que quiseram adicioná-lo ao elenco, ou esperam fazê-lo no futuro