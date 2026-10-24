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A nova carreira de Dele Alli na Twitch: a aposta do esquecido ex-jogador do Tottenham em transmissões ao vivo é uma alternativa viável ao futebol ou motivo de preocupação?

Sem clube há mais de um ano, o ex-meio-campista do Tottenham começou a fazer transmissões ao vivo na internet, provocando reações bastante divididas.

Krishan Davis
Traduzido por

  • O Tottenham visita o Chelsea no sábado e, em uma realidade alternativa, Dele Alli estaria se preparando para enfrentar mais uma vez seus antigos adversários em Stamford Bridge. Em vez disso, o ex-jogador do Tottenham, hoje pouco lembrado, vai acompanhar a partida de longe, possivelmente diante de uma nova audiência online de 150 mil seguidores.

    Cerca de 19 meses após sua última partida oficial e depois de passar os últimos 13 deles sem clube, o meio-campista, agora com 30 anos, tomou um rumo inesperado: passou a fazer transmissões ao vivo na plataforma Twitch, acumulando rapidamente um grande número de assinantes.

    A decisão provocou reações diversas, para dizer o mínimo, em meio a preocupações legítimas com o bem-estar de Dele. Mas será que essa pode mesmo ser uma nova carreira viável para alguém cuja trajetória como jogador está chegando rapidamente ao fim?

  • Quem faz história

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    AFP

    Dele foi um pesadelo para o Chelsea durante sua passagem pelo Tottenham e teve papel decisivo na primeira vitória do clube no Stamford Bridge, em 2018.

    Quando se pensa na intensa rivalidade recente entre Tottenham e Chelsea, Dele é um dos primeiros jogadores que vêm à mente. E não é por acaso: ele foi protagonista de vitórias marcantes sobre o Chelsea na era Mauricio Pochettino. Era um confronto que fazia o meio-campista mostrar o seu melhor futebol.

    Dele, um jogador de temperamento forte, tinha um retrospecto excepcional contra o rival do oeste de Londres. Durante sua passagem pelo Tottenham, participou de oito gols em oito partidas contra o Chelsea, incluindo dois gols que garantiram a vitória em White Hart Lane em 2016-17 e um gol e uma assistência em casa em 2018-19.

    Foi em abril de 2018, porém, que ele consolidou seu status de possível lenda do Tottenham, ao garantir a primeira vitória do clube em Stamford Bridge na era da Premier League. Dele comandou a reação da equipe para encerrar um jejum de 28 anos na casa do Chelsea. Primeiro, dominou com categoria um lançamento por cima da defesa e finalizou para colocar o Tottenham à frente. Depois, aproveitou uma confusão na frente do gol para selar a vitória histórica.

    Então com 22 anos, Dele parecia destinado a se tornar um astro. Terminou a temporada com impressionantes 30 participações em gols em 50 jogos por todas as competições. Isso veio após uma campanha ainda mais produtiva em 2017-18, e ele parecia justificar as comparações com jogadores como Steven Gerrard e Frank Lampard.

    Mais tarde, ele admitiu que, naquela época, a rivalidade com o Chelsea parecia ainda mais intensa do que a do Tottenham com o Arsenal, seu adversário do norte de Londres. “Não sei por quê, mas, durante minha passagem pelo Tottenham, eu sentia que Arsenal e Tottenham sempre tiveram uma rivalidade, só que a questão entre Chelsea e Tottenham ficou mais pessoal”, disse à Sky Sports em 2024. “Sempre queríamos vencê-los, e tivemos a ‘Battle of the Bridge’ e jogos como aquele. Acho que a dinâmica mudou e não estávamos tão concentrados no Arsenal. Era mais no Chelsea.”

  • Queda acentuada

    Dele Alli Como
    Getty

    Dele não disputa uma partida oficial desde que foi expulso ao fim de uma breve participação de nove minutos em março de 2025, sua única atuação pelo Como.

    A situação de Dele piorou gradualmente após a demissão de Pochettino, em novembro de 2019. Problemas com lesões e atuações medianas fizeram com que ele perdesse completamente o espaço enquanto uma sucessão de técnicos, entre eles Jose Mourinho e Antonio Conte, passava pelo Tottenham Hotspur Stadium. Em janeiro de 2022, o clube permitiu que ele se transferisse sem custos para o Everton.

    Em maio de 2020, no auge do confinamento imposto pela Covid-19, Dele foi ameaçado com uma faca e agredido fisicamente durante um assalto à sua casa no norte de Londres. Sean Walsh, torcedor do Tottenham e jornalista, acredita que aquele foi um momento decisivo em sua carreira. “Não acho que ele tenha superado aquilo”, diz à GOAL. “No Project Restart, quase não o vimos. Ele praticamente não jogou. Depois, na temporada 2020-21 inteira, ele basicamente não teve relevância: não estava presente, não jogava. Foi uma trajetória de queda, e ele nunca conseguiu se recuperar.”

    Ao longo da carreira, Dele enfrentou problemas pessoais, além das dificuldades de desempenho e condição física. Em uma entrevista franca a Gary Neville no The Overlap , no verão de 2023, ele falou sobre os traumas da infância e revelou ter sofrido abuso sexual aos seis anos e sido explorado para traficar drogas aos oito.

    Ele também falou abertamente sobre seus problemas de saúde mental e a dependência de remédios para dormir, que o levaram a passar seis semanas em um centro de reabilitação no início daquele ano, após um período de empréstimo ao Besiktas marcado por lesões. Foi por volta daquela época que foram publicadas fotos nas quais Dele parecia inalar gás do riso. No início deste ano, o Daily Mail noticiou que ele havia perdido £ 150 mil “em questão de dias” em jogos de cartas realizados tarde da noite em um cassino de Londres.

    “Não me entenda mal”, disse ele a Neville. “Eu amo o futebol, ele salvou minha vida, devo tudo ao futebol. Mas não é tão fácil quanto todo mundo pensa. Não é essa ‘vida de luxo’. Sim, você tem dinheiro, pode fazer muitas coisas que não conseguiria fazer sem ele. Mas, mentalmente, não acho que as pessoas vão entender o que isso pode fazer com você até passarem por essa situação.”

    Após seu retorno à Inglaterra, Dele ficou afastado por uma série de lesões durante angustiantes 18 meses e perdeu toda a temporada 2023-24. Apesar de seu contrato ter terminado no verão de 2024, ele trabalhou para recuperar a condição física com a ajuda da equipe médica do Everton antes de se transferir sem custos para o Como em janeiro de 2025.

    No entanto, o jogador da seleção inglesa está sem clube desde que deixou a equipe da Serie A por acordo mútuo em setembro de 2025, pouco depois do fim de seu relacionamento com Cindy Kimberly. Sua passagem pelo Como ficou marcada por uma única participação de nove minutos, encerrada com uma expulsão por uma falta imprudente em Ruben Loftus-Cheek, do AC Milan.

    Essa continua sendo sua partida oficial mais recente até o momento da publicação deste texto, 19 longos meses atrás. Desde que deixou o Tottenham na metade da temporada 2021-22, Dele disputou apenas 29 partidas. Foram 13 pelo Everton, outras 15 durante o empréstimo ao Besiktas e uma única pelo Como.

    Dele passou o último ano treinando por conta própria e compartilhando atualizações nas redes sociais com certa regularidade. Duas janelas de transferências já se passaram sem que ele encontrasse um novo clube. A esta altura, não está claro onde, quando ou mesmo se sua carreira como jogador será retomada. Com muito tempo livre, ele passou a fazer transmissões na Twitch. A decisão dividiu opiniões.

  • Nova carreira?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    O ex-meio-campista do Tottenham passou a fazer transmissões ao vivo nas horas vagas, o que, como era de esperar, provocou reações divididas.

    Desde que lançou seu canal na Twitch no fim de setembro, Dele tem experimentado tanto as transmissões “IRL”, sigla em inglês para “na vida real”, nas quais mostra seu cotidiano, quanto as lives em que se senta à mesa em sua casa, em Londres, e interage com o chat. Rapidamente, acumulou mais de 150 mil seguidores. Os vídeos também não são curtos: sua transmissão de conversa mais longa até agora durou quase cinco horas.

    Transmitindo para o mundo diante de prateleiras repletas de tênis e bolsas de grife, o conteúdo do jogador de 30 anos tem sido bastante variado. Há histórias de sua carreira no futebol, vídeos em que assiste com o público a lances de seus gols no YouTube, convidados especiais que aparecem de improviso, muita música e até ligações inesperadas para pessoas de sua lista de contatos repleta de estrelas, entre elas Jack Grealish, James Maddison e Eric Dier.

    Foi uma dessas ligações que gerou uma conversa desconfortável e um tanto constrangedora, que viralizou desde então. Incentivado pelos espectadores, Dele liga para Harry Kane, seu ex-companheiro de Tottenham, mas a conversa acaba sobretudo ressaltando os rumos diferentes que suas carreiras tomaram desde que seguiram caminhos separados. “Como vão as coisas? Faz tempo que não falo com você, cara”, diz Kane ao atender.

    Dele avisa ao atacante do Bayern de Munique que está fazendo uma transmissão ao vivo antes de responder, sorridente: “Muita gente pediu para falar com você. E eles [no chat] estão falando de ‘Bola de Ouro’, e eu venho dizendo que ‘tem que ir para um homem, e apenas um’.”

    No entanto, Kane, claramente desconfortável com o fato de milhares de pessoas estarem ouvindo a conversa, rapidamente volta a falar do ex-companheiro, talvez preocupado com o bem-estar dele. Um detalhe chama a atenção: o capitão da Inglaterra parece não saber que Dele está morando em Londres. Ele pergunta “Onde você está?” e aparentemente tenta motivá-lo ao dizer “Está trabalhando duro, espero?”. Ao falar da própria vida, o tom de Dele muda perceptivelmente e fica mais sério.

    Não está claro exatamente quanto dinheiro Dele está ganhando, se é que está ganhando algum, com seu novo canal. Quem faz transmissões pode monetizar o conteúdo na Twitch por meio de assinaturas com benefícios adicionais, anúncios durante as lives, contratos de patrocínio e doações espontâneas dos espectadores.

  • “O futebol o deixou para trás”

    Dele Alli Como
    Getty Images

    Comentaristas e torcedores nas redes sociais demonstraram preocupação com a entrada de Dele no mundo das transmissões ao vivo e com parte do conteúdo de seus vídeos.

    A recepção à mudança de rumo na carreira de Dele tem sido predominantemente negativa. Muitas pessoas nas redes expressaram preocupação com a saúde mental do ex-jogador do Tottenham, por considerarem que ele se comporta de maneira um tanto incomum durante as transmissões ao vivo. Vale observar que esse tipo de acesso público a jogadores de futebol, em qualquer nível, é bastante inédito, e que raramente vemos suas verdadeiras personalidades em entrevistas para as quais foram preparados ou em vídeos nas redes sociais.

    O Daily Mail descreveu as transmissões de Dele como “a triste realidade” de seu afastamento do futebol, enquanto o Mirror classificou suas atividades como “perturbadoramente absurdas” e “completamente desoladoras”. Em participação no talkSPORT, o analista e comentarista Ally McCoist disse: “Isso é ótimo, divertido e bom de ver e ouvir. Mas, se estamos falando da situação em que ele se encontra neste momento, é trágico. Esse é o quadro mais amplo. Porque ele ainda deveria estar jogando em um nível que nos levasse a falar dele numa segunda-feira de manhã.”

    McCoist, porém, fez uma ressalva ao mencionar as dificuldades do meio-campista com a saúde mental e a dependência. “No fim das contas, se ele não consegue fazer isso porque afeta sua saúde mental, então está muito melhor na situação em que se encontra agora. E ele veio a público falar sobre seus problemas de saúde mental. Por isso, acho que sua segurança e seu bem-estar são muito mais importantes do que jogar futebol no mais alto nível.”

    Enquanto isso, um ex-integrante não identificado da seleção da Inglaterra disse ao Daily Mail: “Não consegui assistir aos vídeos. Fiquei com pena dele. Fiquei muito triste por as coisas terem chegado a esse ponto. Pensando na capacidade que ele tem, me veio à cabeça: ‘Uau, foi a isso que chegou?’ Lamento que o futebol o tenha deixado para trás.”

    Diante disso, Dele sentiu necessidade de defender sua nova atividade durante uma transmissão ao vivo. “Eu poderia terminar tudo isso [o treino] até as cinco da tarde, voltar, fazer a recuperação e estar ao vivo às seis. Não dá para se divertir também? E, se eu for [sair] para uma boate, isso também vira um problema”, disse ele aos espectadores, com uma risada de incredulidade. “Eu vi aquilo e pensei: gente, dá para fazer mais de uma coisa. O quê, eles só fazem o talkSPORT e depois vão para casa fazer o quê?

    “Não tenho nada contra o talkSPORT, aliás. Foram só os comentários deles que vi sobre minhas transmissões, como se eu nunca mais fosse voltar a jogar futebol.”

  • Quem são as pessoas que estão ao lado dele?

    Dele Alli Twitch streaming
    Dele Alli Twitch

    Alguns têm questionado quem vem influenciando algumas das decisões de Dele nos bastidores.

    Para os torcedores do Tottenham, alguns trechos das transmissões de Dele têm sido particularmente difíceis de assistir. “É difícil ver alguns desses trechos. Não parece certo. Ele pode até estar feliz, mas não parece estar bem psicologicamente”, diz Walsh, torcedor do Tottenham, à GOAL.

    “Na ligação com Kane, pareceu mesmo que eles não se falavam havia algum tempo. Tenho a impressão de que, quando Kane viu uma ligação de Dele, achou que era quase um pedido de ajuda. Acho que, se ele [Kane] soubesse que Dele estava fazendo uma transmissão ao vivo, não teria atendido.”

    Ele acrescenta: “É muito difícil. Eu não imaginava que a carreira dele tomaria esse rumo. Tinha tanta certeza de que ele jogaria no Real Madrid ou em algum clube assim.”

    Walsh, porém, também lembra que Dele tem um longo histórico de transmissões pela internet e de interação com sua legião de fãs, mesmo nos anos em que estava no auge no Tottenham. “Dele já fazia transmissões até quando estava no auge no Tottenham”, diz. “Lembro que ele transmitia partidas de Fortnite durante a semana. Ele é dessa geração. Acho que, mesmo se ainda estivesse jogando bem hoje, provavelmente continuaria fazendo isso. Ele é o tipo de pessoa que interage com os fãs.

    “Quando estava no auge, as crianças eram fascinadas por ele. Todo mundo queria ser como ele. Lembro que meu irmão mais novo o adorava, o idolatrava. Um sujeito irreverente, que fazia gols importantes e adorava provocar os adversários. Aquilo era muito marcante. Às vezes, dava a impressão de que tudo girava em torno dele.”

    Walsh acredita que o problema não são as transmissões ao vivo em si, mas o conteúdo de alguns dos vídeos e as pessoas próximas a Dele que podem estar influenciando suas decisões. “Acho que ele sempre teria esse interesse fora de campo, mas esse não é o problema para mim. Quem são as pessoas próximas a ele?”, diz.

    “As transmissões ao vivo não são o problema para mim. É mais o que ele diz e faz nelas. E coisas como ligar para Kane do nada. É um comportamento meio estranho.”

  • Tottenham segue de olho

    Dele Alli Tottenham
    Getty

    O Tottenham manteve uma boa relação com Dele, que foi convidado a voltar ao clube como convidado especial na temporada passada.

    Seja como for, o Tottenham parece continuar ao lado de Dele. Ele foi convidado especial no Tottenham Hotspur Stadium para o clássico do norte de Londres contra o Arsenal, em fevereiro, e recebeu permissão para usar o centro de treinamento do clube para trabalhar em sua forma física no mês seguinte.

    Ele chegou a voltar ao estádio do clube durante uma transmissão ao vivo em outubro, na qual colaborou com o youtuber Danny Aarons, encontrou torcedores e fez um tour pelo estádio antes de subir ao telhado.

    “O Tottenham tem feito muita questão de estender a mão às pessoas daquela geração do clube”, diz Walsh à GOAL. “Eles [os proprietários] queriam reconstruir a ligação com os torcedores. Reconhecem que os torcedores adoram aquele time, basicamente. Então farão o que puderem para dar destaque às pessoas daquele time, inclusive Dele.

    “Ele treinou no centro de treinamento na temporada passada. Acho que a porta está praticamente sempre aberta para que ele e aquela geração de jogadores voltem. Eles querem construir uma cultura, basicamente, e querem que ela se baseie naquela versão do Tottenham.”

  • Futuro incerto

    Dele Alli Como Roma
    Getty

    Após 13 meses sem clube, o próximo passo de Dele segue cercado de mistério enquanto ele aposta nas transmissões ao vivo

    Por enquanto, ainda não está claro o que o futuro reserva para Dele, nem se fazer transmissões ao vivo na Twitch poderá se tornar uma nova carreira viável. Ele não faz uma transmissão há quase duas semanas e, em sua conversa com Kane, deu a entender que está preparando algo: "Tenho algumas coisas em andamento". Ele também mencionou um "projeto" em outros vídeos.

    Apesar das horas que passou fazendo transmissões ao vivo no último mês, mais de 20 no total, não dá para dizer que Dele não esteja se esforçando. Ele publica regularmente nas redes sociais fotos suas na academia e no campo de treinamento e ainda parece estar em boa forma enquanto aguardamos seu retorno aos gramados. Em uma das transmissões, afirmou que treina cinco ou seis vezes por semana.

    Ninguém sabe qual será seu próximo destino. Depois de, segundo relatos, treinar com o West Ham no verão, o meio-campista recebeu a oferta de se juntar ao Barnet, clube de sua região que disputa a League Two e cujas instalações ele já havia alugado. Recentemente, o técnico do clube, Dean Brennan, disse que "as portas estão abertas" para que Dele trabalhe com o time principal e melhore seu condicionamento físico. No entanto, o Daily Mail informou que Dele não aceitará a oferta enquanto espera pela "oportunidade certa". Ele também usou o campo do Windsor & Eton FC, da oitava divisão, para treinar.

    Em participação no podcast da Boyle Sports, 'No Tippy Tappy Football', Karl Robinson, técnico que acompanhou a ascensão de Dele no MK Dons, revelou que ofereceu ao jogador de 30 anos a chance de se juntar ao Salford City no início deste ano. "Se surgir uma oportunidade de trabalho, Dele Alli será sempre mais do que bem-vindo em qualquer lugar para onde eu for, se ele quiser", disse. "Tudo o que posso dizer é que espero que ele esteja bem, que esteja saudável e em um bom momento. Eu o vi na academia em junho e disse para ele vir para o Salford. Mas ele provavelmente olhou para mim e pensou: 'Professor, fala sério, não vou fazer isso'."

    Walsh acredita que descer para a quarta divisão da Football League seria, na verdade, a melhor decisão para a carreira de Dele no futebol neste momento. "Ele provavelmente conseguiria jogar na Championship", disse à GOAL. "Mas acho que, se ele realmente quisesse mostrar que ainda se importa com o futebol, ir para a League Two seria uma boa decisão para sua imagem."

    Quem sabe o que o futuro reserva? Talvez seja preciso acompanhar a próxima transmissão ao vivo de Dele para descobrir.