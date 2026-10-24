A situação de Dele piorou gradualmente após a demissão de Pochettino, em novembro de 2019. Problemas com lesões e atuações medianas fizeram com que ele perdesse completamente o espaço enquanto uma sucessão de técnicos, entre eles Jose Mourinho e Antonio Conte, passava pelo Tottenham Hotspur Stadium. Em janeiro de 2022, o clube permitiu que ele se transferisse sem custos para o Everton.

Em maio de 2020, no auge do confinamento imposto pela Covid-19, Dele foi ameaçado com uma faca e agredido fisicamente durante um assalto à sua casa no norte de Londres. Sean Walsh, torcedor do Tottenham e jornalista, acredita que aquele foi um momento decisivo em sua carreira. “Não acho que ele tenha superado aquilo”, diz à GOAL. “No Project Restart, quase não o vimos. Ele praticamente não jogou. Depois, na temporada 2020-21 inteira, ele basicamente não teve relevância: não estava presente, não jogava. Foi uma trajetória de queda, e ele nunca conseguiu se recuperar.”

Ao longo da carreira, Dele enfrentou problemas pessoais, além das dificuldades de desempenho e condição física. Em uma entrevista franca a Gary Neville no The Overlap , no verão de 2023, ele falou sobre os traumas da infância e revelou ter sofrido abuso sexual aos seis anos e sido explorado para traficar drogas aos oito.

Ele também falou abertamente sobre seus problemas de saúde mental e a dependência de remédios para dormir, que o levaram a passar seis semanas em um centro de reabilitação no início daquele ano, após um período de empréstimo ao Besiktas marcado por lesões. Foi por volta daquela época que foram publicadas fotos nas quais Dele parecia inalar gás do riso. No início deste ano, o Daily Mail noticiou que ele havia perdido £ 150 mil “em questão de dias” em jogos de cartas realizados tarde da noite em um cassino de Londres.

“Não me entenda mal”, disse ele a Neville. “Eu amo o futebol, ele salvou minha vida, devo tudo ao futebol. Mas não é tão fácil quanto todo mundo pensa. Não é essa ‘vida de luxo’. Sim, você tem dinheiro, pode fazer muitas coisas que não conseguiria fazer sem ele. Mas, mentalmente, não acho que as pessoas vão entender o que isso pode fazer com você até passarem por essa situação.”

Após seu retorno à Inglaterra, Dele ficou afastado por uma série de lesões durante angustiantes 18 meses e perdeu toda a temporada 2023-24. Apesar de seu contrato ter terminado no verão de 2024, ele trabalhou para recuperar a condição física com a ajuda da equipe médica do Everton antes de se transferir sem custos para o Como em janeiro de 2025.

No entanto, o jogador da seleção inglesa está sem clube desde que deixou a equipe da Serie A por acordo mútuo em setembro de 2025, pouco depois do fim de seu relacionamento com Cindy Kimberly. Sua passagem pelo Como ficou marcada por uma única participação de nove minutos, encerrada com uma expulsão por uma falta imprudente em Ruben Loftus-Cheek, do AC Milan.

Essa continua sendo sua partida oficial mais recente até o momento da publicação deste texto, 19 longos meses atrás. Desde que deixou o Tottenham na metade da temporada 2021-22, Dele disputou apenas 29 partidas. Foram 13 pelo Everton, outras 15 durante o empréstimo ao Besiktas e uma única pelo Como.

Dele passou o último ano treinando por conta própria e compartilhando atualizações nas redes sociais com certa regularidade. Duas janelas de transferências já se passaram sem que ele encontrasse um novo clube. A esta altura, não está claro onde, quando ou mesmo se sua carreira como jogador será retomada. Com muito tempo livre, ele passou a fazer transmissões na Twitch. A decisão dividiu opiniões.