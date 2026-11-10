A dificuldade de escalar o mesmo time titular semana após semana certamente atrapalhou Alonso em seus primeiros meses em Stamford Bridge. A ausência de alguns jogadores importantes também expôs as limitações do elenco do Chelsea, não necessariamente em número, mas na falta de reservas de qualidade e de jogadores em quem o técnico confie para cumprir suas funções.

Isso se deve, em boa parte, a uma janela de transferências de verão que parece cada vez menos bem-sucedida. Além dos titulares habituais Rogers, Lacroix e Martinez, o clube contratou um grupo de jovens e alguns veteranos que, até agora, tiveram pouco impacto ou, em certos casos, não demonstraram estar no nível exigido. Contratado para atuar como gestor da equipe, e não apenas como treinador, e tendo participado das contratações, Alonso também precisa assumir parte da responsabilidade por isso.

Os laterais Marco Palestra e Pep Chavarria ainda estão se adaptando à Premier League, mas não se destacaram. Henderson cumpriu seu papel, embora, aos 36 anos, o time não devesse precisar depender dele em campo. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck e Emegha, por sua vez, parecem não ter a plena confiança do técnico, dada a pouca minutagem que receberam. Enquanto isso, a paciência da torcida com jogadores como Fofana e Malo Gusto está se esgotando. Muitos consideram que eles não têm mais espaço no elenco e deveriam ter saído no verão.

A decisão de permitir que Enzo Fernandez concluísse sua transferência por uma quantia elevada para o Manchester City no último dia da janela sem antes contratar um substituto parece especialmente equivocada. Com James lesionado mais uma vez e, de qualquer forma, sendo nominalmente um defensor, a condição física de Lavia ainda incerta, Barco sem corresponder às expectativas e Henderson já sem o vigor físico de antes, o elenco de Alonso precisa claramente de um meio-campista de área a área para a função de camisa 8.

Por isso, não surpreendem as notícias de que o Chelsea pode tentar contratar Alex Scott, do Bournemouth, já em janeiro, pois sua capacidade de contribuir em todas as fases do jogo o torna ideal para a função. O clube poderia até contratar dois novos meio-campistas caso retome o interesse em Lamine Camara, do Monaco, depois que a transferência do jogador no último dia da janela fracassou de forma dramática.

Mas, mesmo com possíveis contratações e saídas em janeiro, a impressão é de que será necessária pelo menos mais uma janela de transferências para formar um elenco realmente competitivo a longo prazo e em várias frentes. No momento, Alonso e os responsáveis pelas decisões do clube provavelmente ainda têm em sua lista de prioridades laterais de alto nível, pelo menos um zagueiro e um atacante.