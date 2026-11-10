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Chelsea GFX HIC 1-1GOAL

A lua de mel de Xabi Alonso acabou: novo técnico do Chelsea precisa encontrar respostas ou corre o risco de enfrentar uma reação negativa no clube

A péssima derrota para o Sunderland no domingo fez soar um forte sinal de alerta, já que o Chelsea tem avançado aos trancos e barrancos sob o comando de seu novo treinador até agora.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Com a temporada 2026-27 a todo vapor, a pausa de novembro para as seleções parece o momento natural para avaliar o início de Xabi Alonso como técnico do Chelsea. Em resumo, depois que o ex-meio-campista, uma lenda do futebol, chegou sob grande expectativa no verão, ainda é cedo para chegar a uma conclusão.

    Após um bom início de campanha, embora sofresse muitos gols e vencesse simplesmente por marcar mais do que os adversários, o Chelsea alternou resultados positivos e negativos. Foi goleado pelo Brentford, atropelou o Bournemouth, sofreu uma rara e frustrante derrota em casa para o Tottenham e venceu um Manchester United em dificuldades.

    Essa irregularidade fez da visita de domingo ao Sunderland, lanterna da tabela, pouco antes da segunda pausa para as seleções da temporada, um teste crucial para medir a evolução do Chelsea sob o comando de Alonso e indicar até onde o time pode chegar, depois de ter sido apontado como candidato ao título antes mesmo do início da temporada. A péssima derrota por 1 a 0, e a forma como aconteceu, é, portanto, um verdadeiro motivo de preocupação. Está claro que a lua de mel de Alonso chegou definitivamente ao fim.

  • Fraco em Wearside

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    O Chelsea foi dominado na derrota para o Sunderland e não encontrou soluções no ataque.

    Para quem não conhecesse a situação dos times, teria sido difícil dizer qual deles estava na zona de rebaixamento no Stadium of Light, no domingo, tamanha a superioridade do Sunderland sobre os visitantes, que arrancou uma vitória merecida e muito necessária. O Chelsea tem motivos para se sentir prejudicado por algumas decisões controversas da arbitragem, incluindo a “falta” que resultou no pênalti da vitória, convertido por Enzo Le Fee, e o fato de nem sequer ter sido marcada uma falta quando Cole Palmer foi derrubado na entrada da área pouco antes. Ainda assim, o time não fez nem de longe o suficiente para vencer.

    Mesmo diante de uma equipe em péssima fase, que não conseguia marcar gols em casa, e após ter uma semana para se preparar para o confronto, o time de Alonso registrou apenas 0,53 de xG, contra 2,55 dos donos da casa. Apesar de dominar a posse de bola, o Chelsea não mostrou criatividade, e as ameaças que Palmer e Morgan Rogers costumam oferecer foram neutralizadas em um último terço congestionado. Na defesa, a equipe também foi um desastre: Levi Colwill e Wesley Fofana sofreram para conter o imparável Brian Brobbey, inclusive no lance do pênalti decisivo.

    Diante das decisões controversas da arbitragem, Alonso preferiu responsabilizar seus jogadores. “A culpa é nossa”, disse à Sky Sports. “Eu estava tentando encontrar soluções. Faltou um pouco de velocidade na circulação da bola, um pouco de paciência para jogar contra uma defesa fechada. Não criamos chances suficientes; não tivemos paciência nem criatividade suficientes para criar chances.”

    É difícil discordar, mas, se a derrota para o Tottenham já havia causado preocupação, este revés acendeu um alerta ainda mais sério.

  • Escalações estranhas

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso tem sido criticado por algumas de suas escolhas na escalação, incluindo a decisão de deixar repetidamente no banco de reservas o jovem ponta Estevao, considerado uma grande promessa.

    A recusa de Alonso em criticar a arbitragem causou estranheza entre parte da torcida do Chelsea, assim como sua escalação. Diante do lanterna da Premier League, ele optou, de forma surpreendente, por três meio-campistas de perfil defensivo atrás de um ataque sem centroavante de ofício e deixou Estevao, que brilhou contra o Manchester United na partida anterior, no banco.

    Essas decisões contribuíram significativamente para a falta de criatividade e poder de finalização do Chelsea. Jordan Henderson, Moises Caicedo e Romeo Lavia tiveram dificuldades para fazer a bola chegar a Palmer e Rogers nos corredores internos, enquanto Pedro Neto ficou isolado como falso nove e não tinha presença física suficiente para causar problemas à defesa do Sunderland. Assim, o Chelsea ficou sem uma referência no ataque.

    A ausência de Estevao da equipe tem sido recorrente até agora sob o comando de Alonso, sob a justificativa de que ele ainda não está pronto fisicamente, para irritação cada vez maior dos torcedores. Mas esta parecia outra partida em que sua presença poderia causar estragos contra uma defesa insegura, com Rogers ou Palmer atuando mais recuado como camisa 10. Na ausência de Joao Pedro, também foi estranho não começar com um camisa 9 tradicional, já que Danny Welbeck e Emmanuel Emegha iniciaram no banco.

    As lesões não ajudaram Alonso (Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix e Pedro estão todos fora), e uma contusão sofrida por Josh Acheampong em um momento inoportuno obrigou o treinador a abandonar seu esquema preferido, o 3-4-2-1, no Stadium of Light. Ainda assim, considerando os jogadores à sua disposição, Alonso não montou a equipe para jogar de forma ofensiva, como seria de esperar de um claro favorito. Em vez disso, optou por uma escalação baseada na força física, com a qual o Sunderland conseguiu competir de igual para igual, quando mais habilidade e velocidade talvez fossem a resposta.

  • Elenco incompleto

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    O Chelsea não conseguiu resolver vários problemas do elenco no verão europeu, apesar de mais uma vez ter contratado muitos jogadores

    A dificuldade de escalar o mesmo time titular semana após semana certamente atrapalhou Alonso em seus primeiros meses em Stamford Bridge. A ausência de alguns jogadores importantes também expôs as limitações do elenco do Chelsea, não necessariamente em número, mas na falta de reservas de qualidade e de jogadores em quem o técnico confie para cumprir suas funções.

    Isso se deve, em boa parte, a uma janela de transferências de verão que parece cada vez menos bem-sucedida. Além dos titulares habituais Rogers, Lacroix e Martinez, o clube contratou um grupo de jovens e alguns veteranos que, até agora, tiveram pouco impacto ou, em certos casos, não demonstraram estar no nível exigido. Contratado para atuar como gestor da equipe, e não apenas como treinador, e tendo participado das contratações, Alonso também precisa assumir parte da responsabilidade por isso.

    Os laterais Marco Palestra e Pep Chavarria ainda estão se adaptando à Premier League, mas não se destacaram. Henderson cumpriu seu papel, embora, aos 36 anos, o time não devesse precisar depender dele em campo. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck e Emegha, por sua vez, parecem não ter a plena confiança do técnico, dada a pouca minutagem que receberam. Enquanto isso, a paciência da torcida com jogadores como Fofana e Malo Gusto está se esgotando. Muitos consideram que eles não têm mais espaço no elenco e deveriam ter saído no verão.

    A decisão de permitir que Enzo Fernandez concluísse sua transferência por uma quantia elevada para o Manchester City no último dia da janela sem antes contratar um substituto parece especialmente equivocada. Com James lesionado mais uma vez e, de qualquer forma, sendo nominalmente um defensor, a condição física de Lavia ainda incerta, Barco sem corresponder às expectativas e Henderson já sem o vigor físico de antes, o elenco de Alonso precisa claramente de um meio-campista de área a área para a função de camisa 8.

    Por isso, não surpreendem as notícias de que o Chelsea pode tentar contratar Alex Scott, do Bournemouth, já em janeiro, pois sua capacidade de contribuir em todas as fases do jogo o torna ideal para a função. O clube poderia até contratar dois novos meio-campistas caso retome o interesse em Lamine Camara, do Monaco, depois que a transferência do jogador no último dia da janela fracassou de forma dramática.

    Mas, mesmo com possíveis contratações e saídas em janeiro, a impressão é de que será necessária pelo menos mais uma janela de transferências para formar um elenco realmente competitivo a longo prazo e em várias frentes. No momento, Alonso e os responsáveis pelas decisões do clube provavelmente ainda têm em sua lista de prioridades laterais de alto nível, pelo menos um zagueiro e um atacante.

  • Sem Pedro, não tem festa

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Há uma enorme diferença no desempenho e na confiança do Chelsea com e sem o atacante Pedro, que está lesionado

    Em um dos muitos momentos de baixa de sua gestão, os donos do Chelsea certamente contrataram Alonso para revolucionar o estilo de jogo da equipe, talvez moldando-o à imagem do Bayer Leverkusen que ele comandou na temporada 2023-24 da Bundesliga, quando conquistou o título de forma invicta. Até agora, porém, só vimos lampejos das características daquele grande time.

    O Chelsea começou a temporada de forma empolgante, embora sofresse muitos gols. Nas semanas e meses seguintes, porém, certamente não vimos com a regularidade esperada o futebol ousado e propositivo que se esperava do técnico espanhol, ainda que ele tenha sido prejudicado pelas limitações do elenco, como mencionado.

    O que está claro é que a equipe de Alonso oferece muito menos perigo sem Pedro, seu artilheiro lesionado, no comando do ataque: não marcou em três dos cinco jogos dos quais ele ficou de fora até agora e venceu apenas uma vez. Essa única vitória, sobre o Manchester United, veio graças a duas falhas defensivas de Lisandro Martinez que prejudicaram sua própria equipe no segundo tempo. Antes disso, o Chelsea estava longe de convencer.

    Sem Pedro, a equipe do oeste de Londres muitas vezes ficou sem ideias e sem eficácia nas finalizações. Ele é peça-chave da identidade do time sob o comando do novo técnico, e o clube espera desesperadamente que esteja recuperado após a pausa para os jogos de seleções. Com isso, o Chelsea corre o risco de se tornar uma equipe dependente de uma única forma de jogar, mas isso não será um problema enquanto continuar vencendo.

  • O tempo dirá

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Alonso terá a missão de recolocar o Chelsea nos trilhos após a pausa para as seleções. Caso contrário, corre o risco de ver a pressão aumentar durante a difícil sequência de jogos do fim de ano.

    É fundamental para o Chelsea e Alonso que a derrota fora de casa para o lanterna Sunderland seja apenas um tropeço isolado, e não o início de algo mais preocupante para um clube que costuma enfrentar dificuldades no calendário apertado das festas de fim de ano. Além de outros possíveis retornos que ampliarão as opções da equipe, a volta de Pedro será, sem dúvida, crucial.

    Ao fazer seu próprio balanço com a chegada da segunda pausa da temporada para jogos de seleções, o treinador foi certeiro em sua avaliação. O mesmo pode ser dito de seu trabalho até aqui, agora que o período de lua de mel já ficou definitivamente para trás.

    “Poderia ter sido melhor”, disse ele aos canais de comunicação do clube. “Houve progresso, mas queremos ser mais consistentes.” Alonso pode se tranquilizar com o fato de que o Chelsea ainda ocupa a quinta posição na Premier League, a defesa se tornou mais sólida e seu trabalho, no geral, representa uma grande melhora em relação ao péssimo fim da temporada 2025-26 do clube.

    Depois da pausa, o Chelsea terá jogos que pode vencer contra Leeds (em casa), Nottingham Forest (fora) e Crystal Palace (em casa). Será uma oportunidade para ganhar consistência antes de o nível de exigência subir no Natal, quando se aproximam os confrontos com Liverpool, Manchester City e Aston Villa. Se a equipe não encontrar algum ritmo, Alonso poderá estar em sérios apuros antes do fim do ano, uma situação impensável no verão.