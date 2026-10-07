A lista: por que o Manchester United e outros deveriam mirar Paris Brunner, enquanto o artilheiro do Monaco chama a atenção do técnico da Alemanha, Jurgen Klopp

Um deles poderia facilmente ser convocado para a seleção principal, talvez já em novembro. Brunner não foi incluído na primeira convocação de Klopp para a Alemanha, mas o ex-técnico do Liverpool indicou que ele está no caminho certo.

"Não falei com ele, mas conheço Paris. Ele fez um trabalho fantástico até agora... em termos de futebol", disse Klopp aos repórteres, com um sorriso irônico. "Ele é um enorme talento há anos e, não quero me antecipar a nada, mas pode estar envolvido com a seleção sub-21. Não havia espaço conosco, mas nós falamos sobre ele."

Klopp talvez não esteja se arrependendo de não ter apostado em Brunner, depois de ver sua Alemanha com dificuldade para marcar vencer apenas uma de suas quatro partidas da Liga das Nações e balançar as redes só três vezes no processo. Enquanto isso, Brunner de fato garantiu um lugar na seleção sub-21 e dificilmente poderia ter desejado uma estreia melhor, ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Letônia nas Eliminatórias da Eurocopa.

Brunner admitiu que estava "nas nuvens" com sua atuação, enquanto o técnico da Alemanha sub-21, Antonio Di Salvo, disse que "não queremos desacelerá-lo", indicando que ele ou será um dos primeiros nomes na escalação daqui para frente, ou será promovido rapidamente ao grupo de Klopp na próxima pausa internacional.

As especulações sobre seu futuro também devem aumentar à medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima, com relatos de que olheiros do Liverpool vêm monitorando seu progresso. Se o Manchester United tiver algum bom senso, também estará considerando uma investida por Brunner.

Entre todos os principais clubes da Premier League, ninguém precisa mais de um novo centroavante do que o Manchester United, com o camisa 9 titular Benjamin Sesko afastado devido a uma persistente lesão na canela, e Joshua Zirkzee oferecendo pouco em termos de poder de definição. Brunner está atualmente avaliado em € 15 milhões no Transfermarkt, o que é um preço de ocasião para um jogador com um teto tão alto e, por isso, ele é um alvo ideal para o United enquanto o clube segue operando com orçamento apertado.

Sua combinação de atletismo bruto e instinto afiado dentro e ao redor da área faz dele um jogador perfeitamente adequado à Premier League, enquanto ele também tem a versatilidade para atuar pela ponta esquerda, se necessário. Se o United está no mercado em busca de um jogador que prospera em situações de um contra um e tem talento para transformar meias chances em gols, realmente não deveria procurar além de Brunner.

Claro, a experiência é uma questão e Brunner obviamente ainda tem algum amadurecimento pela frente, mas as recompensas potenciais superam em muito os riscos. O novo talismã do Monaco é o fator de desequilíbrio de que o United precisa. Agora é a hora de agir, antes que todos os pesos-pesados da Europa estejam em sua cola.