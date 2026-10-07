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Brunner - 1:1Getty/GOAL

A lista: por que o Manchester United e outros deveriam mirar Paris Brunner, enquanto o artilheiro do Monaco chama a atenção do técnico da Alemanha, Jurgen Klopp

O atacante de 20 anos fez um excelente início de temporada na França e ainda tem muito potencial a ser explorado

James Westwood
Traduzido por

  • Paris Brunner começou sua trajetória rumo ao estrelato com apenas 14 anos, quando se juntou às categorias de base do Borussia Dortmund em 2020. Nos quatro anos seguintes, marcou impressionantes 56 gols em 74 partidas nos vários níveis de base do clube e também deixou sua marca no cenário internacional.

    A Alemanha conquistou o título do Campeonato Europeu Sub-17 no verão de 2023, e Brunner dividiu a artilharia com quatro gols, além de também ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Torneio. Naquele inverno, Brunner foi novamente o herói quando a Alemanha ergueu a Copa do Mundo Sub-17, na Indonésia, marcando cinco gols, incluindo um na vitória na final sobre a França, e foi recompensado com a Bola de Ouro.

    O ex-técnico do Borussia Dortmund Edin Terzic descreveu Brunner como "um jogador extraordinariamente talentoso", e o clube se esforçou para prendê-lo a um contrato profissional. No entanto, um acordo completo nunca foi alcançado e, para evitar perdê-lo de graça, o gigante alemão vendeu Brunner ao Monaco por € 4 milhões em agosto de 2024.

    Foi uma decisão ousada trocar sua zona de conforto por um novo país com apenas 18 anos, mas Brunner nunca teve dúvidas. "O Monaco me mostrou um caminho esportivo claro, como quer planejar comigo e me desenvolver", disse Brunner à Sport BILD. "Essa valorização e clareza me convenceram e impressionaram imediatamente. Tive a sensação de que eles realmente me queriam."

    Avançando para os dias atuais, o atacante alemão começa a recompensar o Monaco pela confiança depositada nele. Brunner está rapidamente se tornando um dos atacantes mais temidos da Ligue 1, atraindo no processo a atenção do novo técnico da seleção principal Jurgen Klopp, e talvez não demore para que também entre no radar da elite de clubes da Europa.

  • Sinais promissores

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner mostrou lampejos de seu talento único por empréstimo na Bélgica, apesar de ter sido prejudicado por lesão

    O plano do Monaco para Brunner envolvia emprestá-lo imediatamente ao Cercle Brugge, da Pro League belga, onde ele teria seu primeiro contato com o futebol profissional e com competições europeias. A transição, porém, não seria fácil, sobretudo por causa das expectativas depositadas nele pelo técnico Miron Muslic.

    Muslic preferia um sistema de pressão alta que exigia intensidade física máxima de todos os integrantes da equipe, e Brunner teve dificuldades para conquistar espaço no time titular. "Paris tem as qualidades, mas a adaptação a essa intensidade leva tempo", disse Muslic aos repórteres depois de limitar Brunner a apenas duas entradas como substituto em seus primeiros três meses no clube.

    Brunner teve de aproveitar ao máximo as oportunidades limitadas ao longo da temporada, e sua situação não foi ajudada quando ele sofreu uma lesão grave que o tirou de ação de meados de dezembro ao fim de fevereiro. Ainda assim, houve momentos de qualidade suficientes para animar os dirigentes do Monaco.

    De fato, ele marcou seis gols em apenas oito jogos como titular, com suas atuações de destaque vindo na fase de grupos da Conference League. Brunner infernizou a defesa do Hearts na vitória por 2 a 0 do Cercle Brugge em casa e marcou um empate tardio vital no 1 a 1 com o Istanbul Basaksehir, com uma ótima cabeçada por cobertura após se desmarcar para encontrar uma cobrança de falta fechada no segundo poste.

    Com suas características físicas explosivas, dribles desconcertantes e faro apurado de gol, Brunner era um problema para os adversários toda vez que entrava em campo. Sua tomada de decisão no terço final claramente ainda precisava evoluir, mas o Monaco o integrou ao elenco principal no Stade Louis II para a temporada 2025/26, em vez de autorizar outro empréstimo.

  • 'De classe mundial para a idade dele'

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    A primeira temporada completa de Brunner no Monaco foi frustrante, mas ele continuou a se destacar com a camisa da Alemanha


    Entrar no time titular do Monaco era uma tarefa assustadora, porém. Brunner estava atrás de Mika Biereth e do camisa 9 titular Folarin Balogun na hierarquia e, segundo o Nice-Matin, o então técnico Adi Hutter tinha ressalvas sobre sua atitude.

    Brunner fez apenas duas aparições saindo do banco na Ligue 1 sob o comando de Hutter antes de ele ser demitido, e a situação do jovem alemão não melhorou com seu sucessor, Sebastien Pocognoli. O técnico belga deu a Brunner apenas 127 minutos em campo em todas as competições e frequentemente o mandava para jogar e treinar com o time sub-21 do clube.

    Foi um ano frustrante para Brenner, mas ele manteve uma mentalidade positiva e teve paciência, impulsionado por suas atuações pela seleção sub-20 da Alemanha. Ele marcou oito gols em apenas quatro partidas da Elite League pela Alemanha, incluindo dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Itália e um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Romênia.

    "Paris é um jogador que rende quando sente a confiança absoluta da comissão. O que ele faz nas categorias de base da Alemanha é um testemunho do seu caráter", disse o técnico da seleção sub-20, Hannes Wolf. "Ele não parece um jogador que está sofrendo por falta de minutos no clube; chega aqui, assume a liderança e entrega. Sua eficiência diante do gol segue sendo de nível mundial para a sua faixa etária."

  • Finalmente provando seu valor

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Sob o comando do novo técnico do Monaco, Filipe Luis, Brunner surgiu como o principal nome da equipe

    O Monaco demitiu Pocognoli em junho após seu fracasso em garantir a classificação para a Champions League e, na sequência, recorreu a Filipe Luis para levar o clube adiante. O ex-técnico do Flamengo, que teve passagens de sucesso por Atletico Madrid e Chelsea como jogador, reconheceu imediatamente o potencial de Brunner e lhe deu a plataforma para provar seu valor.

    Com Balogun e o reforço de verão Matthias Abline forçados a perder o início da campanha 2026-27 por lesão, Brunner foi lançado na função de centroavante no primeiro jogo do Monaco, a partida de ida do confronto da fase qualificatória da Champions League contra o Gornik Zabrze, e marcou sua primeira partida como titular do clube em competições europeias em grande estilo, fazendo o terceiro gol decisivo na vitória por 3 a 2 na Polônia.

    Desde então, o jogador de 20 anos marcou mais cinco gols em seis partidas pelo Monaco, incluindo dois gols memoráveis para derrotar o Marseille em 30 de agosto. O primeiro foi uma cabeçada bem colocada da pequena área, e o segundo resumiu tudo o que faz dele uma perspectiva tão empolgante, quando arrancou em um tiro de meta desde a linha do meio-campo até a área, cortou para a perna esquerda e tocou com calma no canto inferior, deixando dois defensores para trás no caminho.

    Luis descreveu essa jogada individual como uma "obra-prima" ao sacramentar a vitória por 2 a 0 do Monaco no dérbi. "Foi algo excepcional de Paris", acrescentou o técnico. "Ele foi fantástico hoje. Desde o começo, tem falado em campo, nos treinamentos, com gols, com sua pressão, voltando para defender, querendo aprender. Eu gosto desse tipo de jogador. Enquanto falar em campo, ele vai estar lá."

  • Flertando com a polêmica

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner se meteu em apuros depois de fazer uma comemoração controversa na frente dos torcedores do Strasbourg

    Brunner também marcou um gol candidato ao prêmio de gol da temporada para garantir ao Monaco um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Strasbourg. O time de Luis perdia quando entrou nos 20 minutos finais e precisava desesperadamente de inspiração, até que Brunner girou para receber um passe pouco à frente do círculo central.

    O jovem astro alemão então avançou e se preparou para finalizar de 25 jardas, disparando um chute venenoso que fez a curva e entrou tocando na parte interna da trave. O goleiro do Strasbourg, Filip Jorgensen, emprestado pelo Chelsea, não conseguiu nem chegar perto, mesmo se esticando ao máximo, tamanha foi a velocidade e a força que Brunner conseguiu gerar em movimento.

    No entanto, o que veio em seguida azedou um pouco o momento. Brunner correu em direção à torcida do Strasbourg e fez um gesto de cortar a garganta na comemoração, o que foi completamente desnecessário

    "Os torcedores estavam falando da minha família, da minha mãe, do meu pai. Eu podia vê-los", disse ele na zona mista após o empate. "Havia muita emoção. Eu não queria ser desrespeitoso. Não diria que me arrependo, mas essa não era a mensagem que eu queria passar. Foi mal interpretado. Eu queria dizer: 'Que gol; acabou!'"

    Luis, por sua vez, saiu em defesa de seu jogador em entrevista coletiva e disse: "A verdade é que ele é um garoto muito apaixonado, muito intenso; naquele momento de comemoração, ele cometeu um erro. Imediatamente, ele pediu desculpas. Ele se desculpou pelas redes sociais. Todo mundo sabe que ele cometeu um erro. Esperamos que isso não aconteça de novo, essas coisas podem acontecer no futebol. Ele é um bom garoto; todo mundo gosta dele."

    Infelizmente, os abusos vindos das arquibancadas fazem parte do futebol moderno e, em nove de cada dez vezes, ignorá-los é a melhor abordagem. Brunner também pareceu fazer um gesto de desculpas ao marcar novamente seis dias depois, na vitória por 2 a 1 sobre o Lens, mas o estrago já estava feito.

    A LFP aplicou a ele uma suspensão de quatro partidas, o que significa que ele vai desfalcar o Monaco nos dois primeiros jogos da Ligue 1 após a pausa internacional, contra Toulouse e Lorient. Com o Monaco na liderança da tabela com 13 pontos, cinco à frente do atual campeão Paris Saint-Germain, o time realmente poderia ter evitado perder seu jogador em melhor fase por indisciplina.

  • 'Portas não estão fechadas'

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    O Dortmund teve seus próprios problemas com Brunner, mas continua sendo um grande admirador do craque alemão

    "Ele tem sido perfeito, tirando isso. Nunca reclamou da situação quando não jogava", acrescentou Luis ao ser pressionado sobre o comportamento de Brunner. "Ele basicamente arrombou a minha porta, dizendo que tem de jogar, não com palavras, mas com fatos: marcando gols, correndo pelo time, pressionando, defendendo e fazendo o seu trabalho. Não posso reclamar do caráter dele. Só quero que ele continue fazendo o que faz."

    Esta não é a primeira vez, porém, que Brunner está no centro de uma controvérsia. A participação dele na Copa do Mundo Sub-17 de 2023 inicialmente ficou em dúvida quando foi suspenso por tempo indeterminado pelo Dortmund após estar presente em uma festa na qual supostamente houve dano criminal.

    O Dortmund também o puniu por se atrasar para reuniões da equipe, e depois ele desperdiçou a maior oportunidade de entrar nos planos de Terzic quando se juntou ao time principal em um período de treinos em clima quente em Marbella. Brunner quebrou o toque de recolher e, como punição, ficou fora de um amistoso contra o Standard Liege.

    No fim, ele nunca vingou, e o BVB não se deu ao trabalho de inserir uma cláusula de recompra quando ele se transferiu para o Monaco. No entanto, nada disso significa que ele não fosse muito bem avaliado no Signal Iduna Park.

    "Não sei se ele poderia ter evoluído tanto conosco, mesmo com os excelentes atacantes que tínhamos na posição dele. E então escolheu outro caminho. Ele é um grande cara", disse recentemente o diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, ao BILD. "Até no Dortmund às vezes você ouve histórias sobre ele, mas ele sempre teve bom desempenho em campo. As portas não estão fechadas para Paris."

    Esses comentários dizem muito sobre o quão impressionante Brunner tem sido com a camisa do Monaco nos últimos dois meses. Seu prestígio cresce a cada jogo, e mais portas vão se abrir se ele continuar atuando em um nível tão alto.

  • Alvo ideal

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    Seria um erro do Manchester United não avançar por Brunner, um dos melhores atacantes a preço de ocasião no mercado

    Um deles poderia facilmente ser convocado para a seleção principal, talvez já em novembro. Brunner não foi incluído na primeira convocação de Klopp para a Alemanha, mas o ex-técnico do Liverpool indicou que ele está no caminho certo.

    "Não falei com ele, mas conheço Paris. Ele fez um trabalho fantástico até agora... em termos de futebol", disse Klopp aos repórteres, com um sorriso irônico. "Ele é um enorme talento há anos e, não quero me antecipar a nada, mas pode estar envolvido com a seleção sub-21. Não havia espaço conosco, mas nós falamos sobre ele."

    Klopp talvez não esteja se arrependendo de não ter apostado em Brunner, depois de ver sua Alemanha com dificuldade para marcar vencer apenas uma de suas quatro partidas da Liga das Nações e balançar as redes só três vezes no processo. Enquanto isso, Brunner de fato garantiu um lugar na seleção sub-21 e dificilmente poderia ter desejado uma estreia melhor, ao marcar duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Letônia nas Eliminatórias da Eurocopa.

    Brunner admitiu que estava "nas nuvens" com sua atuação, enquanto o técnico da Alemanha sub-21, Antonio Di Salvo, disse que "não queremos desacelerá-lo", indicando que ele ou será um dos primeiros nomes na escalação daqui para frente, ou será promovido rapidamente ao grupo de Klopp na próxima pausa internacional.

    As especulações sobre seu futuro também devem aumentar à medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima, com relatos de que olheiros do Liverpool vêm monitorando seu progresso. Se o Manchester United tiver algum bom senso, também estará considerando uma investida por Brunner.

    Entre todos os principais clubes da Premier League, ninguém precisa mais de um novo centroavante do que o Manchester United, com o camisa 9 titular Benjamin Sesko afastado devido a uma persistente lesão na canela, e Joshua Zirkzee oferecendo pouco em termos de poder de definição. Brunner está atualmente avaliado em € 15 milhões no Transfermarkt, o que é um preço de ocasião para um jogador com um teto tão alto e, por isso, ele é um alvo ideal para o United enquanto o clube segue operando com orçamento apertado.

    Sua combinação de atletismo bruto e instinto afiado dentro e ao redor da área faz dele um jogador perfeitamente adequado à Premier League, enquanto ele também tem a versatilidade para atuar pela ponta esquerda, se necessário. Se o United está no mercado em busca de um jogador que prospera em situações de um contra um e tem talento para transformar meias chances em gols, realmente não deveria procurar além de Brunner.

    Claro, a experiência é uma questão e Brunner obviamente ainda tem algum amadurecimento pela frente, mas as recompensas potenciais superam em muito os riscos. O novo talismã do Monaco é o fator de desequilíbrio de que o United precisa. Agora é a hora de agir, antes que todos os pesos-pesados da Europa estejam em sua cola.