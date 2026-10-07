A lista: por que o Manchester United e outros deveriam mirar Paris Brunner, enquanto o artilheiro do Monaco chama a atenção do técnico da Alemanha, Jurgen Klopp

Paris Brunner começou sua trajetória rumo ao estrelato com apenas 14 anos, quando se juntou às categorias de base do Borussia Dortmund em 2020. Nos quatro anos seguintes, marcou impressionantes 56 gols em 74 partidas nos vários níveis de base do clube e também deixou sua marca no cenário internacional.
A Alemanha conquistou o título do Campeonato Europeu Sub-17 no verão de 2023, e Brunner dividiu a artilharia com quatro gols, além de também ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Torneio. Naquele inverno, Brunner foi novamente o herói quando a Alemanha ergueu a Copa do Mundo Sub-17, na Indonésia, marcando cinco gols, incluindo um na vitória na final sobre a França, e foi recompensado com a Bola de Ouro.
O ex-técnico do Borussia Dortmund Edin Terzic descreveu Brunner como "um jogador extraordinariamente talentoso", e o clube se esforçou para prendê-lo a um contrato profissional. No entanto, um acordo completo nunca foi alcançado e, para evitar perdê-lo de graça, o gigante alemão vendeu Brunner ao Monaco por € 4 milhões em agosto de 2024.
Foi uma decisão ousada trocar sua zona de conforto por um novo país com apenas 18 anos, mas Brunner nunca teve dúvidas. "O Monaco me mostrou um caminho esportivo claro, como quer planejar comigo e me desenvolver", disse Brunner à Sport BILD. "Essa valorização e clareza me convenceram e impressionaram imediatamente. Tive a sensação de que eles realmente me queriam."
Avançando para os dias atuais, o atacante alemão começa a recompensar o Monaco pela confiança depositada nele. Brunner está rapidamente se tornando um dos atacantes mais temidos da Ligue 1, atraindo no processo a atenção do novo técnico da seleção principal Jurgen Klopp, e talvez não demore para que também entre no radar da elite de clubes da Europa.