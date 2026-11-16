O circo do Manchester United continua! Apenas sete meses depois de assinar um contrato de dois anos como técnico efetivo, Michael Carrick foi demitido. Seu substituto, Mauricio Pochettino, agora tem a difícil missão de recuperar uma equipe em péssima fase que corre sério risco de rebaixamento.

Foi alarmante a rapidez com que o United entrou em declínio sob o comando de Carrick depois de terminar a última temporada em terceiro lugar na Premier League, mas não foi nenhuma surpresa. Na era pós-Sir Alex Ferguson, a cada passo à frente seguiram-se dois para trás. A esta altura, está claro que os técnicos têm apenas parte da culpa.

Sob o controle da família Glazer, o futebol ficou em segundo plano em relação aos interesses comerciais. Isso continuou mesmo depois que a INEOS comprou uma participação minoritária e assumiu o controle das operações do futebol no início de 2024. O United ainda tem dívidas de bilhões de libras devido aos enormes pagamentos de juros dos empréstimos que os Glazers contraíram para comprar o clube, além dos milhões que retiram anualmente em dividendos.

Ainda pode haver luz no fim do túnel, já que há quem afirme que os Glazers pretendem vender o clube. Eles também iniciaram esse processo em novembro de 2022, mas acabaram desistindo de uma venda integral. A torcida do United torcerá para que sua pressão constante finalmente dê resultado nos próximos meses.

Não se engane: enquanto os Glazers estiverem no clube, o United não voltará ao topo. Pochettino não faz milagres; nenhum técnico consegue levar adiante um projeto de longo prazo no ambiente tóxico criado pelos proprietários americanos. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham pode, porém, ter sucesso onde Carrick fracassou e começar a construir um futuro melhor, desde que resolva os maiores problemas que afligem o elenco atualmente...