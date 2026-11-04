“A forma como o Racing Santander joga foi o que me convenceu a vir para cá”, disse Yassir Zabiri após chegar por empréstimo do Rennes ao clube da La Liga, em agosto. “Também gosto muito da Espanha e acredito que este seja o ambiente certo para mim.”

O diretor esportivo do Racing, Chema Aragon, também demonstrou confiança na apresentação de Zabiri: “Ele tem as qualidades que procurávamos. Movimenta-se bem para ocupar os espaços, finaliza com eficiência, é inteligente e se adapta rapidamente.”

Ambos logo viram suas avaliações se confirmar. Antes de estrear, Zabiri estabeleceu a meta de marcar pelo menos 10 gols pelo Racing. Tudo indica que ele superará essa marca com folga: já balançou as redes oito vezes em suas primeiras 11 partidas.

O atacante marroquino está atualmente em quarto lugar na disputa pelo Pichichi, prêmio de artilheiro da La Liga, com sete gols a menos que Raphinha, líder neste início de temporada, quatro a menos que Kylian Mbappe e apenas dois a menos que Lamine Yamal. É um feito e tanto para Zabiri, especialmente considerando que o recém-promovido Racing ocupa a 16ª posição na tabela e está longe de ter a mesma profundidade de elenco que Barcelona ou Real Madrid.

O brilho individual de Zabiri pode, de fato, fazer a diferença entre uma posição tranquila no meio da tabela e uma luta contra o rebaixamento para o Racing, que garantiu em maio seu retorno à La Liga após 14 anos de ausência. Aconteça o que acontecer, ele claramente está destinado a voos mais altos: Aston Villa e Newcastle estariam acompanhando o jogador de 21 anos antes da janela de transferências de janeiro.

Zabiri pode até provocar uma disputa por sua contratação entre todos os clubes de elite da Premier League: ele é tão bom assim. O que à primeira vista pode parecer uma história de sucesso da noite para o dia, na verdade, não é nada disso. Zabiri sofreu reveses repetidas vezes e agora é recompensado por ter se reerguido em todas elas, movido pela convicção inabalável de que sua hora chegaria.