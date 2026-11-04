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Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

A lista de candidatos: Yassir Zabiri deveria estar no radar de contratações dos principais clubes da Premier League, já que o destaque do Racing Santander disputa a artilharia de La Liga com Raphinha, Kylian Mbappe e Lamine Yamal

O jogador emprestado pelo Rennes começou com tudo na Espanha e pode conseguir uma transferência milionária para a Inglaterra se mantiver o desempenho eletrizante.

James Westwood
Traduzido por

  • “A forma como o Racing Santander joga foi o que me convenceu a vir para cá”, disse Yassir Zabiri após chegar por empréstimo do Rennes ao clube da La Liga, em agosto. “Também gosto muito da Espanha e acredito que este seja o ambiente certo para mim.”

    O diretor esportivo do Racing, Chema Aragon, também demonstrou confiança na apresentação de Zabiri: “Ele tem as qualidades que procurávamos. Movimenta-se bem para ocupar os espaços, finaliza com eficiência, é inteligente e se adapta rapidamente.”

    Ambos logo viram suas avaliações se confirmar. Antes de estrear, Zabiri estabeleceu a meta de marcar pelo menos 10 gols pelo Racing. Tudo indica que ele superará essa marca com folga: já balançou as redes oito vezes em suas primeiras 11 partidas.

    O atacante marroquino está atualmente em quarto lugar na disputa pelo Pichichi, prêmio de artilheiro da La Liga, com sete gols a menos que Raphinha, líder neste início de temporada, quatro a menos que Kylian Mbappe e apenas dois a menos que Lamine Yamal. É um feito e tanto para Zabiri, especialmente considerando que o recém-promovido Racing ocupa a 16ª posição na tabela e está longe de ter a mesma profundidade de elenco que Barcelona ou Real Madrid.

    O brilho individual de Zabiri pode, de fato, fazer a diferença entre uma posição tranquila no meio da tabela e uma luta contra o rebaixamento para o Racing, que garantiu em maio seu retorno à La Liga após 14 anos de ausência. Aconteça o que acontecer, ele claramente está destinado a voos mais altos: Aston Villa e Newcastle estariam acompanhando o jogador de 21 anos antes da janela de transferências de janeiro.

    Zabiri pode até provocar uma disputa por sua contratação entre todos os clubes de elite da Premier League: ele é tão bom assim. O que à primeira vista pode parecer uma história de sucesso da noite para o dia, na verdade, não é nada disso. Zabiri sofreu reveses repetidas vezes e agora é recompensado por ter se reerguido em todas elas, movido pela convicção inabalável de que sua hora chegaria.

  • Primeiros passos

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri desenvolveu suas habilidades em seu país natal antes de ter sua primeira chance na Europa ainda adolescente, mas precisou esperar por oportunidades no time principal.

    Zabiri começou sua trajetória no futebol no KAC Marrakech antes de ingressar na prestigiada Academia de Futebol Mohammed VI, que também contribuiu para a formação de jogadores da seleção de Marrocos como Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri e Azzedine Ounahi.

    “Serei eternamente grato à academia, porque ela é melhor do que muitos lugares na Europa”, disse Zabiri ao Diario AS. “Tudo estava à nossa disposição. Do que precisássemos, estava lá.”

    Ele concluiu sua formação aos 18 anos e, em janeiro de 2024, estreou pela equipe principal do Union Touarga. Em 11 partidas pelo clube da Botola Pro League, Zabiri marcou três gols e chamou a atenção pela inteligência em suas ações e pelo senso de posicionamento no terço final do campo. Centroavante de origem, mas também capaz de atuar pelas duas pontas como atacante que corta para o meio, Zabiri logo passou a ser apontado como um dos maiores talentos do futebol marroquino, e clubes europeus começaram a procurá-lo em grande número.

    O Famalicão, de Portugal, acabou vencendo a disputa por sua contratação e acertou com o jovem, que estava no Touarga, um contrato de quatro anos no início da temporada 2024/25, por apenas € 600 mil. Ao explicar sua decisão de escolher o Famalicão, Zabiri acrescentou ao AS: “Achei que seria ideal jogar desde o começo, sem ter de passar por um processo difícil de adaptação. Também observei o histórico do clube: eles contratam jogadores jovens e, com o tempo, esses jogadores vão para equipes maiores. Veja o exemplo de Manuel Ugarte.”

    No início, porém, Zabiri precisou lutar por espaço, dividindo seu tempo entre a equipe sub-23 e o time principal. Ele fez apenas seis partidas pela equipe principal em sua temporada de estreia, em parte por causa de uma lesão muscular. Embora tenha marcado três gols, Hugo Oliveira, então técnico do Famalicão, estava determinado a adotar uma abordagem cautelosa em seu desenvolvimento.

  • Glória mundial

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    O talentoso atacante levou seu país à glória mundial na categoria sub-20, e um papel de maior destaque o aguardava no Famalicão após seu retorno.

    Sabiri também jogou apenas 47 minutos nas seis primeiras partidas do Famalicão no campeonato na temporada 2025-26, mas ainda assim foi convocado para a seleção sub-20 de Marrocos que disputaria a Copa do Mundo. A convocação, porém, não agradou a Oliveira.

    “O técnico do Famalicão o ameaçou dizendo que ele perderia seu lugar na equipe”, afirmou Mohamed Ouahbi, então técnico da seleção sub-20 de Marrocos, em entrevista coletiva durante o torneio. “Ele respondeu que voltaria como campeão mundial e artilheiro da equipe e que, se isso acontecesse, mereceria seu lugar.”

    E foi exatamente o que aconteceu. Marrocos nunca havia conquistado a Copa do Mundo em nenhuma categoria de base, mas chegou ao título ao derrotar Coreia do Sul, Estados Unidos, França e Argentina na fase eliminatória. Sabiri marcou cinco gols em sete jogos, incluindo os dois da vitória de Marrocos por 2 a 0 sobre a Argentina na final.

    No primeiro, cobrou uma falta com categoria no ângulo. No segundo, completou de voleio na segunda trave. A atuação inesquecível lhe rendeu uma das Chuteiras de Ouro do torneio, dividida com outro jogador, e o prêmio de melhor em campo. Zabiri também recebeu a Bola de Prata, concedida ao segundo melhor jogador da Copa do Mundo, enquanto seu companheiro de seleção Othmane Maamma ficou com a Bola de Ouro.

    “É o que sempre quis: jogar e construir meu nome na seleção de Marrocos. Trabalhei duro por muito tempo e esperava uma oportunidade como esta. Graças a Deus, realizei meu sonho de ganhar uma Copa do Mundo”, disse Zabiri ao AS. Depois disso, vieram mais oportunidades no clube.

    Torcedores e dirigentes do Famalicão realizaram uma cerimônia especial para celebrar a conquista de Zabiri em seu retorno a Portugal, e Oliveira passou a escalá-lo regularmente como titular. Zabiri respondeu com cinco gols em sete partidas como titular entre novembro e janeiro, demonstrando maturidade e vigor físico acima do esperado para sua idade.

    “Yassir tem muito talento”, disse Oliveira. “Seu potencial de evolução é enorme. Ele é muito inteligente em seus movimentos e tem muita mobilidade.” Essas qualidades fizeram dele um jogador cobiçado na janela de transferências de inverno, e o Famalicão recebeu uma proposta formal do Rennes, da Ligue 1.

  • Pesadelo francês

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-METZ
    AFP

    Uma passagem de seis meses pela França só trouxe frustrações para Zabiri, que nunca conseguiu conquistar uma vaga entre os titulares do Rennes.

    O Rennes concluiu a contratação de Zabiri por 12 milhões de euros no último dia da janela de transferências e o apresentou com muitos elogios. “Yassir é um jogador talentoso e deu um passo à frente graças à Copa do Mundo Sub-20”, disse o diretor esportivo do Rennes, Loic Desire. “Sua movimentação, sua capacidade de ler o jogo, suas arrancadas e sua tranquilidade na frente do gol fazem dele uma promessa muito interessante.” O presidente executivo do Rennes, Arnaud Pouille, acrescentou: “Além de suas qualidades como jogador, vimos que ele é um jovem muito agradável e com a cabeça no lugar.”

    Zabiri, por sua vez, estava confiante de que causaria impacto imediato: “Estou muito feliz por chegar ao Stade Rennais, que é um grande clube. O projeto me atraiu.” No entanto, havia sido o técnico Habib Beye quem insistira na contratação de Zabiri para reforçar as opções de ataque do clube após a venda de Mohamed Kader Meite ao Al-Hilal. Beye, porém, foi demitido poucos dias depois da chegada do jogador.

    Franck Haise assumiu em seguida, mas não tinha o mesmo conhecimento prévio sobre Zabiri, tampouco a mesma afinidade com ele. O treinador francês queria que o Rennes praticasse um futebol físico e direto e preferia Esteban Lepaul e Breel Embolo como principais atacantes, deixando Zabiri com poucas oportunidades desde o início.

    Ele não foi titular em nenhum dos últimos 14 jogos do Rennes na temporada da Ligue 1 e atuou por mais de nove minutos em apenas uma das seis partidas em que entrou como substituto. Ouahbi, promovido do cargo na seleção sub-20 ao comando da seleção principal de Marrocos, convocou Zabiri pela primeira vez em março, mas o jogador acabou não saindo do banco nos jogos contra Equador e Paraguai.

    A falta de minutos em campo no Rennes interrompeu bruscamente sua evolução na carreira. Para piorar, em julho, o Rennes reforçou ainda mais o ataque com a contratação de Eliezer Mayenda, do Sunderland. Assim, o futuro de Zabiri ficou em dúvida após apenas seis meses na França.

    Com contrato até 2029, o Rennes não desistiu completamente dele, mas começou a procurar clubes interessados em recebê-lo por empréstimo logo após contratar Mayenda. Quando o Racing demonstrou interesse, Zabiri aproveitou a chance de pôr fim ao seu pesadelo no Roazhon Park.

  • Peça decisiva

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri afirmou acreditar que La Liga era o ambiente ideal para ele deslanchar após chegar ao Racing e provou isso em sua primeira partida como titular.

    Zabiri não culpou Haise nem qualquer outra pessoa por seu insucesso no Rennes, mas admitiu que seu estilo não se adaptava ao futebol da Ligue 1. "O jogo coletivo em Portugal é parecido com o da Espanha", disse Zabiri após chegar ao Racing. "Na França, é diferente, com mais situações de um contra um e mais disputas. Prefiro o futebol daqui, onde tenho mais conexão com meus companheiros de equipe."

    Ele também estava animado para trabalhar sob o comando do técnico Jose Alberto Lopez, que incentiva a criatividade no terço final do campo. Sua abordagem de alto risco e alta recompensa tornou o Racing uma equipe envolvente e eficaz nas transições. "O estilo de jogo do Racing foi o que me convenceu a vir, além do fato de que gosto muito da Espanha", acrescentou Zabiri.

    O Racing abriu a temporada 2026-27 com um empate por 2 a 2 contra o Villarreal, antes de perder por 1 a 0 fora de casa para o Getafe. Zabiri saiu do banco para disputar cerca dos 20 minutos finais em ambas as partidas. Lopez então o escalou como titular pela primeira vez na partida em que o Racing recebeu o Elche, e o jogador chamou a atenção de forma espetacular.

    Zabiri colocou o Racing à frente aos 15 minutos ao aproveitar um erro terrível de Matias Dituro, camisa 1 do Elche. Ele se antecipou para tocar a bola para o gol justamente quando o goleiro tentava levantá-la de volta para as próprias mãos na entrada da área. Seis minutos depois, fez o segundo com uma finalização rasteira e precisa, após dominar um passe desviado.

    O Elche ficou atordoado, e Zabiri completou seu hat-trick pouco depois dos 30 minutos com um voleio acrobático forte demais para Dituro defender, praticamente encerrando a disputa. Com o trabalho feito, Zabiri saiu aos 69 minutos e recebeu merecidos aplausos de pé da torcida no Estadio El Sardinero. O Elche ainda marcou duas vezes nos minutos finais, mas o Racing segurou a vitória por 3 a 2 para dar impulso à sua temporada, e Lopez fez questão de elogiar Zabiri.

    "Zabiri tem um talento excepcional que lhe permite fazer a diferença em qualquer situação", disse o técnico do Racing aos jornalistas. "Para mim, ter jogadores assim é uma enorme bênção; é um prazer treiná-lo."

  • “Jogador de equipe” implacável

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri não parou de marcar gols nos últimos dois meses e também estreou pela seleção principal do Marrocos.

    Zabiri foi titular em oito dos últimos nove jogos do Racing pela La Liga e marcou em cinco deles. Fez dois gols na vitória por 2 a 1 da equipe de Lopez sobre o Alaves, marcou o gol de honra na derrota por 7 a 2 para o Barcelona, balançou a rede como um típico centroavante no empate por 1 a 1 com o Valencia e garantiu a vitória sobre o Espanyol com um gol aos 84 minutos.

    Apesar de receber poucas oportunidades claras de gol, Zabiri superou com folga seu total de 4,86 gols esperados (xG). Ele está no percentil 99 em gols por 90 minutos entre os atacantes da La Liga, converteu 34,8% de suas chances e acertou o alvo em 13 dos 23 chutes que deu até agora. Essa precisão nas finalizações fez dele um dos jogadores mais letais das cinco principais ligas da Europa, mas não é o único motivo pelo qual impressionou Lopez, que procura manter o atacante com os pés no chão.

    “Precisamos ter paciência com este jogador. Ele deve continuar trabalhando e marcando gols”, disse o técnico do Racing. “Ele é um jogador fantástico para a equipe; trabalha pelos companheiros e faz a diferença quando chega a sua vez.”

    Não foi surpresa quando Zabiri foi convocado pelo Marrocos para a primeira pausa para jogos de seleções da temporada. Desta vez, a antiga promessa do Famalicao entrou diretamente na escalação de Ouahbi e jogou 62 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Gabon pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações. “Zabiri vive um bom momento e teve uma excelente atuação, apesar de a partida não ter sido fácil”, disse o treinador após o apito final.

    Há muita concorrência por vagas, mas Zabiri espera ser o principal atacante do Marrocos quando a próxima Copa Africana de Nações começar no Kenya, na Tanzania e em Uganda, no próximo verão. Ele também pode acabar em um novo clube, porque o Racing, e mesmo o Rennes, não conseguirão segurá-lo se ele continuar marcando gols em um ritmo tão alto.

  • De olho

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    A Premier League conta atualmente com muitos atacantes de alto nível, e Zabiri poderia se encaixar em vários clubes.

    O Racing não tem opção de compra por Zabiri, e o jogador já caminha para ficar completamente fora do alcance financeiro do clube. Mas, se depender do craque marroquino, ele continuará em La Liga, e o Camp Nou é o destino dos seus sonhos.

    “Sinceramente, adoro La Liga. Quando era criança, torcia pelo Barcelona e assistia a quase todos os jogos. É um futebol muito bonito e empolgante”, disse Zabiri ao AS. “Todos os times são bons. Não se trata apenas de Real Madrid ou Barcelona: há o Atlético [Madrid] e muitos outros, sempre competindo em seu melhor nível. É, sem dúvida, uma liga fantástica, com grandes clubes de muita história.”

    Zabiri também afirmou acreditar que poderia “se adaptar sem problemas” a jogar pelo Barcelona ou pelo Atlético. Diante de sua fase atual, é difícil discordar. Mas ele também tem as características necessárias para se destacar na Premier League.

    Com seu faro de gol apurado, força no jogo aéreo e fôlego inesgotável, Zabiri se encaixaria na intensidade do futebol inglês. O Newcastle provavelmente o vê como o substituto ideal para Yoane Wissa, que atravessa dificuldades, enquanto no Aston Villa ele poderia ser o complemento perfeito para Nicolas Jackson no terço final do campo.

    No entanto, o Arsenal é provavelmente o clube da Premier League que mais precisa dos serviços de um atacante como Zabiri. Viktor Gyokeres ainda não conquistou a confiança plena de Mikel Arteta, e Kai Havertz não é um camisa 9 de origem. Assim, Zabiri poderia oferecer ao clube o que lhe falta.

    Ele também seria um reforço importante para o Manchester United, que não tem um reserva com características semelhantes às do lesionado Benjamin Sesko. Leeds e Ipswich também foram associados a Zabiri, mas ele tem qualidades para almejar algo maior. Embora a tentação de permanecer em sua nova zona de conforto seja grande, Zabiri poderia atingir todo o seu potencial se decidisse se desafiar na liga mais competitiva de todas.