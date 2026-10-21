O sucesso não veio da noite para o dia para Gjivai Zechiel. Após cinco anos nas categorias de base, ele chegou ao elenco principal do Feyenoord aos 19 anos, em agosto de 2023, e estreou sob o comando do então técnico Arne Slot. Mas não passou a jogar com regularidade de imediato.

Em janeiro de 2025, Zechiel havia disputado apenas 11 partidas pela Eredivisie, e o Feyenoord decidiu que um empréstimo seria o melhor caminho para seu desenvolvimento. O meio-campista foi para o Sparta Rotterdam, clube em que havia passado seis anos nas categorias de base, entre 2012 e 2018. Lá, pôde jogar regularmente pela equipe principal durante um período produtivo de quatro meses.

Zechiel participou de três gols em 13 partidas pelo Sparta, desempenho que lhe rendeu um empréstimo de maior destaque ao Utrecht, que terminou a Eredivisie de 2025-26 em quarto lugar e se classificou para a Liga Europa. Sob o comando de Ron Jans, Zechiel floresceu no Stadion Galgenwaard, somando 20 gols e assistências em 50 partidas por todas as competições.

“Na minha opinião, ele pode se tornar um jogador de alto nível”, disse Jans ao De Telegraaf no fim da temporada. “Certamente acho que ele pode se firmar no Feyenoord. Ele merece uma chance.”

Giovanni van Bronchorst deu essa chance a Zechiel desde que substituiu Robin van Persie no comando do Feyenoord, em meados de junho, chegando a descrever o jogador de 22 anos como “o futuro do futebol holandês”. O futuro de Zechiel, porém, pode estar fora de seu país: há relatos de que Arsenal e Chelsea têm interesse em contratá-lo, e é fácil imaginá-lo fazendo sucesso na Premier League.