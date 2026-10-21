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Gjivai Zechiel Shortlist 1:1Getty/GOAL

A lista de candidatos: por que a sensação do Feyenoord Gjivai Zechiel seria uma ótima contratação para o Arsenal ou o Chelsea

O meio-campista holandês teve um início impressionante na temporada 2026-27 e se credenciou para uma futura transferência para a Premier League.

James Westwood
Traduzido por

  • O sucesso não veio da noite para o dia para Gjivai Zechiel. Após cinco anos nas categorias de base, ele chegou ao elenco principal do Feyenoord aos 19 anos, em agosto de 2023, e estreou sob o comando do então técnico Arne Slot. Mas não passou a jogar com regularidade de imediato.

    Em janeiro de 2025, Zechiel havia disputado apenas 11 partidas pela Eredivisie, e o Feyenoord decidiu que um empréstimo seria o melhor caminho para seu desenvolvimento. O meio-campista foi para o Sparta Rotterdam, clube em que havia passado seis anos nas categorias de base, entre 2012 e 2018. Lá, pôde jogar regularmente pela equipe principal durante um período produtivo de quatro meses.

    Zechiel participou de três gols em 13 partidas pelo Sparta, desempenho que lhe rendeu um empréstimo de maior destaque ao Utrecht, que terminou a Eredivisie de 2025-26 em quarto lugar e se classificou para a Liga Europa. Sob o comando de Ron Jans, Zechiel floresceu no Stadion Galgenwaard, somando 20 gols e assistências em 50 partidas por todas as competições.

    “Na minha opinião, ele pode se tornar um jogador de alto nível”, disse Jans ao De Telegraaf no fim da temporada. “Certamente acho que ele pode se firmar no Feyenoord. Ele merece uma chance.”

    Giovanni van Bronchorst deu essa chance a Zechiel desde que substituiu Robin van Persie no comando do Feyenoord, em meados de junho, chegando a descrever o jogador de 22 anos como “o futuro do futebol holandês”. O futuro de Zechiel, porém, pode estar fora de seu país: há relatos de que Arsenal e Chelsea têm interesse em contratá-lo, e é fácil imaginá-lo fazendo sucesso na Premier League.

  • Evolução

    PSV v FC Utrecht - Eredivisie
    Getty Images Sport

    Zechiel se destacou após ganhar mais liberdade para atacar no Utrecht e percebeu os erros que havia cometido em seu primeiro ano no time principal do Feyenoord.

    Jans conseguiu extrair o melhor de Zechiel no Utrecht ao colocá-lo como um camisa 8 mais adiantado, dando-lhe liberdade para chegar à área adversária. Ele deixou de ser um jogador que ditava o ritmo para se tornar uma arma ofensiva letal, com sua melhor sequência de atuações na primavera.

    Zechiel marcou em três jogos consecutivos da Eredivisie, contra Go Ahead Eagles, PSV e Telstar, e fez dois gols pela seleção sub-21 da Holanda em uma partida das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a Noruega. Ele passou a assumir o protagonismo nos jogos, e sua capacidade de encontrar espaços entre as linhas e finalizar com precisão de todos os ângulos tornou impossível para o Feyenoord continuar a deixá-lo em segundo plano.

    Mais importante, porém, foi o fato de Zechiel finalmente ter amadurecido. É provável que tivesse evoluído mais rápido no Feyenoord se não tivesse entrado em atrito com Van Persie na temporada 2023-24, quando o ídolo holandês comandava o sub-19.

    “Na época, eu estava no time principal e tinha de jogar com o sub-19 na Youth League, mas queria muito jogar no time principal”, admitiu Zechiel à NOS em dezembro do ano passado. “Eu não sabia muito bem como reagir àquilo e causei alguns problemas no grupo. Ele [Van Persie] conversou comigo sobre isso umas três vezes, mas eu não conseguia me controlar. Isso não é agradável para um treinador. Pedi desculpas por isso.”

  • Convencido a ficar

    Zechiel
    Getty

    Zechiel viu com bons olhos a possibilidade de um novo desafio na França quando o Lille o procurou, mas Van Bronckhorst garantiu que ele permanecesse onde estava.


    Quando Zechiel voltou ao Feyenoord no verão, Van Persie já havia saído. O ex-atacante de Manchester United e Arsenal havia sido nomeado técnico do time principal em janeiro de 2025, mas permaneceu no cargo por apenas 16 meses. Acabou demitido depois que o Feyenoord terminou sua primeira temporada completa sob seu comando 19 pontos atrás do PSV, campeão da Eredivisie.

    Para tentar reduzir essa diferença, o clube recorreu a um velho conhecido: Van Bronckhorst, que conquistou um título da Eredivisie e duas Copas da Holanda consecutivas como técnico entre 2015 e 2019. A princípio, porém, Zechiel não estava convencido de que a mudança no comando melhoraria sua situação no De Kuip e passou a considerar uma transferência após receber interesse concreto do Lille.

    O gigante francês apresentou várias propostas, a última de 17 milhões de euros, e Zechiel estava bastante aberto à transferência. “A possibilidade era muito concreta”, revelou em entrevista à Voetbal International no mês passado. “Naquele momento, parecia melhor para mim do ponto de vista esportivo.”

    O Feyenoord, porém, recusou-se a autorizar a saída de Zechiel. Van Bronckhorst havia reconhecido seu potencial e reservado ao jovem um papel importante em seus planos. Zechiel jogou os 90 minutos da estreia do Feyenoord na temporada, fora de casa contra seu ex-clube, o Sparta Rotterdam, e deu a assistência para o único gol da partida. Ele avançou até a área antes de tocar a bola para trás, para Luciano Valente finalizar de perto.

    “Quando cheguei aqui, a cabeça dele ainda não estava 100% no clube. Ele também estava mais focado em conseguir uma transferência”, disse Van Bronckhorst à ESPN. “Então você o vê treinar nas primeiras sessões e percebe as qualidades que ele tem. Eu disse desde o início: esse garoto simplesmente tem que ficar no Feyenoord.”

  • Estrela europeia

    FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-GO AHEAD EAGLES
    AFP

    Zechiel tem sido a força por trás da arrancada do Feyenoord até a liderança da Eredivisie.

    Zechiel segue como peça constante na escalação de Van Bronckhorst. Foi titular nos nove primeiros jogos do Feyenoord na Eredivisie nesta temporada, além das partidas iniciais da equipe na Champions League, contra Barcelona e Como. Nesse período, marcou cinco gols e deu quatro assistências no campeonato, incluindo dois gols na goleada por 5 a 2 sobre o SC Cambuur, ajudando o Feyenoord a chegar invicto à liderança.

    O jovem talento do Feyenoord foi merecidamente eleito o Jogador do Mês de agosto da Eredivisie. Em toda a competição, nenhum jogador marcou tantos gols (três) nem teve mais finalizações no alvo (sete) naquele mês do que Zechiel. O ex-meio-campista do Ajax Lasse Schone foi um dos que elogiaram Zechiel. Ele disse à ESPN: "Ele entra na área adversária com mais frequência e se tornou mais decisivo em suas jogadas. Se continuar jogando assim até o fim da temporada, não será o Lille a procurá-lo, mas vários clubes maiores."

    Zechiel também joga com confiança, como mostrou em seu melhor gol até agora pelo Feyenoord, na vitória por 3 a 2 sobre o Como. Com sua equipe perdendo por 1 a 0, ele girou ao receber um passe de Valente na entrada da área e acertou um chute indefensável para balançar a rede.

    Mesmo na derrota do Feyenoord por 5 a 1 para o Barcelona, ele tentou constantemente receber a bola e criar jogadas. O Feyenoord não precisava do alerta de Schone: o clube sabe muito bem que Zechiel tem qualidade para brilhar nos maiores palcos e tomou medidas para proteger seu jogador.

    Em 17 de setembro, o clube prorrogou o contrato de Zechiel até 2029. "Estamos orgulhosos. Está muito claro que ele sente um grande compromisso com o Feyenoord e tem muita vontade de ter sucesso aqui", disse o diretor técnico Devy Rigaux em comunicado oficial do Feyenoord. "Para nós, este é, naturalmente, um momento maravilhoso."

    Por enquanto, ao menos, Zechiel deixou de pensar em sair do De Kuip: "Estou muito feliz e, acima de tudo, grato. Sou grato pela confiança que o Feyenoord deposita em mim. Meu lugar é aqui e sei que ainda posso evoluir muito aqui. Mal posso esperar pelo que está por vir. Para mim, pessoalmente, este é um belo reconhecimento, mas queremos conquistar muito mais juntos. É por isso que estamos trabalhando. Sinto essa responsabilidade e fico feliz em assumi-la."

  • Holanda se curva

    Netherlands v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    O novo técnico da Holanda, Xavi, proporcionou a Zechiel sua primeira experiência pela seleção principal durante a pausa para a Liga das Nações.

    Zechiel está rapidamente se tornando o rosto de uma nova era no Feyenoord e talvez em breve tenha o mesmo status na seleção holandesa. Recém-nomeado técnico da Holanda, Xavi convocou Zechiel pela primeira vez para a seleção principal na primeira Data Fifa da temporada, depois de vê-lo em campo na vitória do Feyenoord por 5 a 0 sobre o Utrecht.

    “Ele é um bom jogador”, disse Xavi ao explicar a convocação do atleta de 22 anos. “Tem potencial, muita qualidade. Movimenta-se bem sem a bola. Tecnicamente, é um bom jogador. Gosto dele. Por isso está no grupo.”

    Zechiel ficou fora das duas primeiras convocações da Holanda para a Liga das Nações, mas estreou ao sair do banco no empate por 2 a 2 com a Grécia, em Tessalônica. A seleção holandesa perdia por 2 a 1 quando Zechiel entrou, faltando 13 minutos para o fim, e ele teve participação decisiva: tentou uma bicicleta ambiciosa, a bola desviou e sobrou para Tijjani Reijnders marcar de voleio o gol de empate da Holanda. Ainda assim, não teve tempo suficiente para realmente deixar sua marca.

    Xavi mudou isso três dias depois, em uma partida em casa contra a Sérvia. Zechiel jogou 33 minutos e se destacou como homem livre no meio-campo, acertando 22 de seus 24 passes, além de registrar 15 conduções de bola, três recuperações e duas disputas vencidas. A Holanda acabou vencendo por 2 a 1, e Xavi fez questão de elogiar Zechiel após o apito final: “Zechiel fez uma grande partida. Ele pode se tornar muito importante para a equipe. Tem personalidade.”

  • Perspectivas da Premier League

    FBL-Feyenoord-NED-EREDIVISIE-CAMBUUR
    AFP

    Se continuar evoluindo nesse ritmo, Zechiel poderá estar pronto para jogar na Premier League muito em breve.

    Provavelmente não demorará para que Zechiel dê um passo além do Feyenoord. Ele tem talento suficiente para causar grande impacto em uma das cinco principais ligas da Europa, e a Premier League talvez seja a que mais combine com seu estilo.

    O suposto interesse de Mikel Arteta nele não surpreende. O técnico do Arsenal gosta de meio-campistas com qualidade técnica, capazes de escapar da pressão e ajudar a equipe a controlar mais o jogo. Zechiel se encaixaria bem no atual grupo formado por Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Declan Rice e Martin Zubimendi.

    Com seu perfil híbrido singular, Zechiel daria a Arteta uma alternativa tática capaz de exercer funções que se sobrepõem, oferecendo eficiência, criatividade e uma ameaça real de gol. Ele consegue escapar da pressão em um instante e busca naturalmente jogar a bola para a frente, muitas vezes demonstrando uma calma incomum para sua idade.

    No Chelsea, por sua vez, é fácil imaginá-lo formando uma parceria perfeita com Moises Caicedo na base do meio-campo. Ele faria a bola chegar rapidamente a Cole Palmer, Morgan Rogers e Joao Pedro, além de ampliar a ameaça ofensiva dos três com suas movimentações inteligentes à frente.

    A única dúvida é se Zechiel está pronto fisicamente. Ele lê muito bem o jogo para neutralizar o perigo, mas não é dos melhores na hora de tomar a bola e pode levar desvantagem em disputas físicas. Para ter sucesso no ambiente implacável da Premier League, Zechiel precisará ganhar um pouco mais de massa muscular e se acostumar a fazer o trabalho de marcação durante os jogos.

    Zechiel tem vários exemplos em quem se espelhar nesse aspecto, especialmente na seleção da Holanda. "Ainda sou jovem. Você vê liderança em jogadores como Denzel Dumfries e Virgil Van Dijk. Tento aprender com isso, porque é assim que quero ser no futuro."

    Ambição e humildade, portanto, também podem ser acrescentadas à longa lista de qualidades de Zechiel. Ele será um reforço valioso para qualquer clube de elite, e uma disputa por sua contratação pode surgir em 2027 se ele continuar na trajetória atual.