A Real Sociedad fez de tudo para assegurar a permanência de seu jogador mais valioso no último ano. Em outubro de 2025, o clube basco renovou o contrato de Jon Martin até 2031. Nove meses depois, diante do interesse de vários gigantes europeus em contratá-lo, sentiu a necessidade de melhorar novamente as condições do vínculo.

O jogador de 20 anos renovou até 2032, com uma multa rescisória de € 60 milhões (£ 50 milhões/$ 66 milhões), segundo relatos. Em um comunicado oficial repleto de elogios, o clube afirmou: "Jon Martin é o presente e o futuro do clube... um pilar da defesa da Real Sociedad." A última parte certamente é verdade, mas, se mantiver a trajetória atual, Martin voltará a ser alvo da elite no ano que vem, e € 60 milhões será um preço baixo a pagar.

Segundo a Sky Sports, "alguns dos maiores clubes da Premier League" acompanham Martin, que estreou pela seleção principal da Espanha em um amistoso contra o Iraque em junho. Real Madrid e Barcelona também são associados ao jogador da Real Sociedad, mas há bons argumentos para dizer que suas características se encaixam ainda melhor na primeira divisão inglesa do que em La Liga.

A Real Sociedad tem uma orgulhosa tradição de revelar talentos de nível mundial em suas categorias de base. Nomes como Antoine Griezmann e Xabi Alonso se desenvolveram no Anoeta antes de se tornarem estrelas em outros clubes, e Martin tem tudo para ser o próximo grande caso de sucesso.