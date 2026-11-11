Tresoldi nasceu em Cagliari, na Sardenha, e é filho de Emanuele Tresoldi, ex-zagueiro que teve uma carreira de 20 anos como jogador profissional, com passagens por Atalanta, Cesena, Novara e SPAL, entre muitos outros clubes, além de seis jogos pela seleção sub-21 da Itália. Desde cedo, ficou claro que Nicolo havia herdado o talento para o futebol.

A família se mudou para Gubbio durante a infância de Nicolo, e Tresoldi jogou nas categorias de base do ASD Fontanelle, clube local onde se destacou como centroavante sob o comando de seu primeiro treinador, Marco Bedini. Vários grandes clubes se interessaram por Tresoldi quando ele tinha 12 anos, mas, de início, as tentativas não deram certo, e ele dividia seu tempo com outro esporte.

“Ele fez testes no Atalanta, no Milan, na Fiorentina, no Bologna e na Juventus, mas todos disseram ‘já temos jogadores desse nível’ e o rejeitaram”, revelou Bedini à La Gazzetta dello Sport. “Disseram isso para mim também. Nico voltava a Gubbio como se nada tivesse acontecido e simplesmente continuava fazendo gols. Ele era apaixonado por tênis e gostava de praticá-lo lá. Durante algum tempo, conciliou a raquete com as chuteiras. Às vezes, durante a semana, faltava aos treinos porque estava fazendo testes em outros clubes.”

Tresoldi cresceu torcendo para o Milan e, segundo Bedini, inspirou seu estilo de jogo em um ídolo do clube conhecido por aproveitar as oportunidades de gol: “Mesmo aos 12 anos, ele marcava de todo jeito: com o pé direito, com o esquerdo, de cabeça, infiltrando-se na área. Afinal, seu ídolo sempre foi Pippo Inzaghi. Às vezes, ele também imitava Inzaghi. Fazíamos treinos específicos para mostrar a ele como se movimentar dentro da área.”

Tresoldi confirmou em entrevistas que continua torcendo para o Milan e certa vez disse: “Ainda acompanho o time. Devo tudo ao meu avô: ele era torcedor do Milan e foi instrutor de golfe de [Marco] Van Basten!”