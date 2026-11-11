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Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

A lista de alvos: por que Nicolo Tresoldi, atacante em alta do Club Brugge, se tornou prioridade para Arsenal, Chelsea e Manchester City

O centroavante de perfil atlético vem marcando gols com facilidade tanto no cenário nacional quanto no europeu e, com isso, atraindo a atenção dos maiores clubes do mundo.

James Westwood
Traduzido por

  • Em uma noite fria de novembro em Eindhoven, Nicolo Tresoldi entrou para a história da Champions League. Ao se antecipar ao marcador e cabecear para o gol um cruzamento convidativo de Joaquin Seys, colocando o Club Brugge em vantagem contra o PSV, o jogador de 22 anos se tornou o primeiro alemão a marcar cinco gols em uma única edição da Champions League por um clube não alemão.

    O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, descreveu o gol como "incrível" em sua entrevista coletiva mais recente e confirmou que considera convocar Tresoldi para a seleção no futuro. O talentoso atacante tem cidadania alemã, mas nasceu na Itália, e Roberto Mancini admitiu que tenta convencê-lo a defender a seleção italiana.

    Os dois países agora disputam Tresoldi, que em breve também pode ser alvo de uma disputa por sua contratação: Chelsea e Manchester City enviaram olheiros para observar o jogador do Club Brugge nesta temporada.

    AC Milan e Juventus também estariam acompanhando Tresoldi de perto, mas ele parece feito sob medida para a Premier League. É um atacante forte e inteligente, capaz de finalizar com precisão e sem hesitar com os dois pés, uma raridade no futebol moderno. E o melhor certamente ainda está por vir.

  • O futebol está no sangue dele

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    O pai de Tresoldi foi um jogador italiano que passou por 13 clubes diferentes ao longo de uma longa carreira.

    Tresoldi nasceu em Cagliari, na Sardenha, e é filho de Emanuele Tresoldi, ex-zagueiro que teve uma carreira de 20 anos como jogador profissional, com passagens por Atalanta, Cesena, Novara e SPAL, entre muitos outros clubes, além de seis jogos pela seleção sub-21 da Itália. Desde cedo, ficou claro que Nicolo havia herdado o talento para o futebol.

    A família se mudou para Gubbio durante a infância de Nicolo, e Tresoldi jogou nas categorias de base do ASD Fontanelle, clube local onde se destacou como centroavante sob o comando de seu primeiro treinador, Marco Bedini. Vários grandes clubes se interessaram por Tresoldi quando ele tinha 12 anos, mas, de início, as tentativas não deram certo, e ele dividia seu tempo com outro esporte.

    “Ele fez testes no Atalanta, no Milan, na Fiorentina, no Bologna e na Juventus, mas todos disseram ‘já temos jogadores desse nível’ e o rejeitaram”, revelou Bedini à La Gazzetta dello Sport. “Disseram isso para mim também. Nico voltava a Gubbio como se nada tivesse acontecido e simplesmente continuava fazendo gols. Ele era apaixonado por tênis e gostava de praticá-lo lá. Durante algum tempo, conciliou a raquete com as chuteiras. Às vezes, durante a semana, faltava aos treinos porque estava fazendo testes em outros clubes.”

    Tresoldi cresceu torcendo para o Milan e, segundo Bedini, inspirou seu estilo de jogo em um ídolo do clube conhecido por aproveitar as oportunidades de gol: “Mesmo aos 12 anos, ele marcava de todo jeito: com o pé direito, com o esquerdo, de cabeça, infiltrando-se na área. Afinal, seu ídolo sempre foi Pippo Inzaghi. Às vezes, ele também imitava Inzaghi. Fazíamos treinos específicos para mostrar a ele como se movimentar dentro da área.”

    Tresoldi confirmou em entrevistas que continua torcendo para o Milan e certa vez disse: “Ainda acompanho o time. Devo tudo ao meu avô: ele era torcedor do Milan e foi instrutor de golfe de [Marco] Van Basten!”

  • Avanço

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    O Hannover nunca viu a versão mais goleadora de Tresoldi, mas ele contribuiu muito para a equipe de outras maneiras.

    Em 2017, Tresoldi e sua família se mudaram para Hanôver, na Alemanha, por causa do trabalho de sua mãe como chefe das comissárias de bordo de uma companhia aérea. No ano seguinte, ele entrou para as categorias de base do Hannover 96 e avançou rapidamente, demonstrando uma inteligência de jogo muito acima da esperada para sua idade.

    Depois de chegar ao time reserva, Tresoldi estreou pela equipe principal do Hannover em julho de 2022, em uma partida da 2. Bundesliga contra o Kaiserslautern. Ao completar 18 anos no mês seguinte, o jovem atacante assinou seu primeiro contrato profissional. Ele se firmou como presença regular no time principal e também passou a integrar a seleção sub-21 da Alemanha.

    O Hannover, porém, nunca dependeu de Tresoldi como principal fonte de gols. Nas três temporadas em que atuou pela equipe principal, ele marcou apenas 14 vezes em 77 jogos, sendo sete na temporada 2024-25. Os treinadores confiavam mais em sua capacidade de jogar de costas para o gol e em sua disposição para fazer o trabalho menos vistoso como primeira linha de defesa do Hannover. Ainda assim, ele registrava constantemente índices elevados de gols esperados (xG), um sinal de seu potencial.

    O Brugge apostou nesse potencial ao tirá-lo do Hannover em junho de 2025. O valor final de € 7 milhões representou uma venda recorde para o clube alemão, que lamentou a saída de Tresoldi, mas acabou recebendo de bom grado o significativo reforço financeiro, considerando sua condição de equipe da segunda divisão.

    “Com Nicolo, perdemos um rosto do Hannover 96, mas também nos orgulhamos de tê-lo acompanhado desde seus primeiros passos nas categorias de base rumo à Champions League”, disse o diretor-geral do Hannover, Markus Mann. “É sabido que, como clube da segunda divisão, também dependemos das receitas com transferências, e tivemos outra oportunidade de obtê-las neste verão. No fim das contas, é um pacote de uma magnitude que o 96 nunca viu antes.”

  • Tornando-se um “matador”

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi se tornou, aos poucos, um goleador de verdade em sua temporada de estreia no Brugge, ajudando o clube a conquistar o título nacional.

    No Hannover, Tresoldi recuava para participar do jogo porque frequentemente ficava isolado, mas o Brugge planejava utilizá-lo dentro e nos arredores da área. Em uma equipe empolgante e de mentalidade ofensiva, que havia superado todas as expectativas ao chegar às oitavas de final da Champions League em 2024/25, ele finalmente receberia os passes de que precisava.

    Na primeira metade de sua temporada de estreia no estádio Jan Breydel, Tresoldi marcou apenas seis gols em todas as competições enquanto se adaptava ao ritmo da Pro League da Bélgica e ao salto para o nível da Champions League, mas não demonstrou nervosismo. Na competição europeia, teve um impacto especial: marcou na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Mônaco, e depois abriu o placar em um emocionante empate por 3 a 3 com o Barcelona.

    Após a pausa de inverno na Bélgica, Tresoldi atingiu outro patamar. Em sintonia quase telepática com o maestro do meio-campo Hans Vanaken, o ex-jogador do Hannover passou a marcar gols em profusão e encerrou a campanha com 23, sendo seis deles nos playoffs da Pro League, que terminaram com o título do Brugge.

    Tresoldi também continuou a impressionar pela capacidade de fazer a ligação entre os setores, contribuindo com nove assistências, mas se transformava em um finalizador puro. Foi Ivan Leko quem conseguiu extrair o melhor do jovem após substituir Nicky Hayen no comando do Brugge em dezembro, orientando-o a poupar energia e atuar junto ao último defensor.

    Depois de vê-lo marcar duas vezes no empate por 2 a 2 com o Anderlecht em março, Leko revelou outro fator decisivo para a evolução de Tresoldi: “Agora ele está realmente criando a própria sorte. É o primeiro a chegar ao centro de treinamento e o último a sair. Finalizações, academia, até ioga... Ele faz de tudo para isso. Muito esforço traz muito sucesso.”

    Enquanto isso, Tresoldi recebeu elogios surpreendentes do goleiro titular do Anderlecht, Colin Coosemans, impressionado com sua atuação: “Ele realmente é um jogador de alto nível. Muito completo. Um matador na área, bom com os dois pés e também incansável.”

  • Herói da Champions League

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Atual campeã italiana, a Inter não conseguiu conter Tresoldi e sofreu uma derrota surpreendente em casa para o Brugge.

    A avaliação de Coosemans será compartilhada por qualquer um que tenha acompanhado Tresoldi de perto nesta temporada. Ele já não é apenas uma sensação na Bélgica, mas um dos atacantes em melhor fase de todo o continente, com 14 gols em apenas 17 partidas pelo Brugge.

    Após as quatro primeiras rodadas da fase de liga, Tresoldi divide a vice-liderança da artilharia da Champions League com o implacável Erling Haaland, do Manchester City. Anastasios Douvikas, do Como, lidera com seis gols. Tresoldi também apresentou fortes argumentos para ser considerado o autor da melhor atuação em competições europeias nesta temporada até agora, diante da Inter, campeã da Serie A, no San Siro.

    O imponente camisa 9 marcou três gols inesquecíveis na surpreendente vitória do Brugge por 4 a 3 sobre a Inter. Com apenas 22 anos e 257 dias, superou o recorde de Karim Adeyemi como o alemão mais jovem a marcar um hat-trick na Champions League.

    Ele também se tornou o primeiro jogador do Brugge a marcar três gols em uma única partida da Champions League e apenas o segundo na história da competição a conseguir o feito como visitante no San Siro, depois de Gareth Bale pelo Tottenham em 2020. Depois de abrir o placar com uma cobrança de pênalti precisa, Tresoldi marcou o segundo ao aproveitar um erro terrível do goleiro Josep Martinez, da Inter, e fez seu terceiro gol, também o terceiro do Brugge, com uma finalização de primeira por instinto.

    Foi uma noite de sonho para Tresoldi, dada sua afinidade com o arquirrival da Inter. Ele contou à Sky Sports Italia: "Recebi muitas mensagens de torcedores do Milan antes do jogo. Eles me diziam para marcar e vencer. Estou feliz, acima de tudo, pela vitória do Club Brugge e por todo o futebol belga, mas admito que foi um pouco como um clássico para mim. É muita coisa!"

    Leko, por sua vez, admitiu que o imponente atacante está a caminho de alcançar um patamar acima do Brugge. "Ele é muito humilde e conhece seu talento. Trabalha muito e evoluiu bastante", disse o técnico belga. "Estará entre os principais jogadores da Europa. Não sei onde, mas ele tem potencial."

    O goleiro do Brugge Yann Sommer, ex-Inter, acrescentou: "Nico é um grande atacante, com muitas qualidades. Está sempre levando perigo. Tenho certeza de que terá uma grande carreira."

  • Com opções de sobra

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Tresoldi poderá escolher entre clubes de elite interessados em contratá-lo no próximo verão se continuar rendendo pelo Brugge com essa regularidade.

    Tresoldi também falou sobre as especulações a respeito de seu futuro nas seleções após o jogo contra a Inter. Ele disse à Sky: “Conversei com Klopp, Mancini e as federações dos dois países. Eles entenderam como vejo as coisas. Sempre falo italiano em casa e também nasci na Itália. Vamos ver. Estou gostando de jogar pela seleção sub-21 da Alemanha. Temos um Campeonato Europeu para disputar [no próximo verão europeu], um título que meu pai conquistou com a Itália. Por isso, é um objetivo para mim. Depois, veremos o que acontece.”

    Essa provavelmente não será a única decisão importante que Tresoldi terá de tomar no próximo ano. Segundo relatos na Bélgica, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid também observaram a joia do Brugges. Chelsea e Manchester City, por sua vez, podem enfrentar a concorrência do Arsenal, que tem uma boa relação com o clube da Pro League após contratar Christos Tzolis por € 40 milhões durante o verão europeu.

    É possível que Tresoldi possa escolher entre clubes de elite de quatro das cinco principais ligas da Europa. Segundo relatos, o Brugge exigirá até € 50 milhões pelo atacante, mas o valor parece uma pechincha diante de seu potencial.

    Se escolher a Premier League, o Arsenal parece ser o destino mais adequado, e não apenas porque ele poderia reencontrar Tzolis. O Arsenal de Mikel Arteta, atual campeão da Premier League, está no caminho para defender o título e voltar a disputar a Champions League, mas ainda precisa de um camisa 9 de nível mundial para se tornar um time verdadeiramente grandioso. Viktor Gyokeres e Kai Havertz seguem sem corresponder às expectativas.

    Embora Tresoldi ainda não esteja nesse patamar, certamente tem as qualidades para chegar lá, e Arteta poderia lhe dar a oportunidade necessária. No Chelsea e no City, ele ficaria atrás de Joao Pedro e Erling Haaland, respectivamente, mas uma posição de protagonismo pode estar à sua espera no Arsenal. O Arsenal faria bem em agir o quanto antes: se Tresoldi continuar ajudando o Brugge a superar as expectativas, será um dos jogadores mais cobiçados da janela de transferências do verão europeu de 2027.