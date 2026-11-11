Em uma noite fria de novembro em Eindhoven, Nicolo Tresoldi entrou para a história da Champions League. Ao se antecipar ao marcador e cabecear para o gol um cruzamento convidativo de Joaquin Seys, colocando o Club Brugge em vantagem contra o PSV, o jogador de 22 anos se tornou o primeiro alemão a marcar cinco gols em uma única edição da Champions League por um clube não alemão.
O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, descreveu o gol como "incrível" em sua entrevista coletiva mais recente e confirmou que considera convocar Tresoldi para a seleção no futuro. O talentoso atacante tem cidadania alemã, mas nasceu na Itália, e Roberto Mancini admitiu que tenta convencê-lo a defender a seleção italiana.
Os dois países agora disputam Tresoldi, que em breve também pode ser alvo de uma disputa por sua contratação: Chelsea e Manchester City enviaram olheiros para observar o jogador do Club Brugge nesta temporada.
AC Milan e Juventus também estariam acompanhando Tresoldi de perto, mas ele parece feito sob medida para a Premier League. É um atacante forte e inteligente, capaz de finalizar com precisão e sem hesitar com os dois pés, uma raridade no futebol moderno. E o melhor certamente ainda está por vir.