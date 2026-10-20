A lenda de Istambul: Como o Liverpool conseguiu a maior virada da história do futebol para conquistar a final da Champions League

Nos anos seguintes à final, começou a se criar um mito em torno do que aconteceu no vestiário do Milan durante o intervalo. Surgiram relatos de que os jogadores podiam ser ouvidos comemorando, abrindo champanhe e cantando no túnel, certos de que o troféu já estava garantido.

É uma imagem romântica: o valente e desacreditado Liverpool ressurgindo das cinzas para se vingar de uma equipe arrogante que comemorava antes mesmo de cruzar a linha de chegada. No entanto, os jogadores do Milan negaram as acusações e insistiram que estavam concentrados em terminar o trabalho.

"Nada do que foi escrito realmente aconteceu", esclareceu Maldini. "Não é verdade que comemoramos no intervalo. Pelo contrário, nós brigamos. Estávamos discutindo sobre coisas bobas, como um passe errado.

"Então Ancelotti gritou: 'Fiquem todos quietos por cinco minutos!' Ficamos em silêncio e depois conversamos com calma. Uma final de Champions League gera muita tensão. E o futebol é o mais imprevisível dos esportes."

Crespo confirmou a versão de seu capitão: "Ninguém comemorou no vestiário, essas histórias foram inventadas. Naquele Milan tínhamos jogadores como Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, entre outros. Vocês acham que eles comemorariam depois de 45 minutos? Foi exatamente o contrário. Alguns discutiam sobre como deveríamos estar jogando melhor, apesar de estarmos vencendo o Liverpool por 3 a 0."

Enquanto isso, Benítez enfrentava uma crise. O Liverpool não apenas estava sendo dominado em campo, como o técnico também tinha dificuldades para se comunicar com os jogadores diante de uma situação cada vez mais complicada.

"Eu estava preparando o que iria dizer no intervalo quando o time perdia por 2 a 0", contou o espanhol anos depois ao Liverpool Echo. "E meu inglês não era dos melhores... Então sofremos o terceiro gol. A mensagem para os jogadores precisava ser a mesma. Eu precisava dar confiança a eles, fazê-los acreditar."

O zagueiro Carragher acrescentou: "Não tenho certeza se aquilo foi uma conversa. Não sei se o inglês do Rafa era bom o suficiente para uma conversa de 15 minutos naquela época."

O capitão Gerrard queria intervir. "Havia muita confusão por causa de uma lesão e da mudança que precisávamos fazer, mas era muito importante respeitar o Rafa. Aquele era o momento dele e, obviamente, deixá-lo falar primeiro. Mas eu estava louco para falar algumas coisas", disse ele em 2023. "Existe uma parte de você dizendo que acabou.

"Mas também existe outra parte que pensa: 'Vamos zerar tudo, tentar marcar um gol rápido, tentar dar algo aos torcedores, um pouco de orgulho, um pouco de confiança, e não deixar isso virar um vexame.' Porque, pelo que mostramos no primeiro tempo, poderíamos ter ido para o intervalo perdendo por cinco ou seis gols, com certeza."

Então veio uma confusão na substituição. Benítez decidiu que precisava fazer uma mudança para conter o Milan pelo meio e avisou ao lateral-esquerdo Djimi Traore que ele seria substituído.

Enquanto Traore tirava o uniforme e caminhava para o banho, o fisioterapeuta Dave Galley chamou o técnico de lado para informar que o lateral-direito Steve Finnan havia sofrido uma lesão na coxa e não aguentaria mais 20 minutos. Como já havia feito uma substituição no meio do primeiro tempo, tirando o lesionado Kewell para colocar Vladimir Smicer, Benítez sabia que não poderia gastar sua última alteração com um jogador que talvez se lesionasse novamente mais tarde.

Benítez voltou atrás e adotou outro plano. Traore foi tirado do banho e avisado de que precisava se preparar para jogar o segundo tempo, enquanto Didi Hamann entrou no lugar de Finnan.

O Liverpool passou a jogar com três zagueiros, empurrando Riise para a função de ala e usando Hamann para proteger a defesa.

"Essa mudança nos colocou em uma situação muito difícil", lembrou Crespo. "E então aconteceu algo que só o destino pode controlar."

Benítez terminou sua conversa e mandou os jogadores de volta ao campo com o lembrete de que um gol poderia mudar o destino da partida.

Ao entrarem em campo sob o coro arrebatador do famoso hino do clube, estava montado o palco para uma noite histórica.

"Estávamos em campo e outro momento mágico começou, porque estávamos perdendo por 3 a 0 e os torcedores do Liverpool começaram a cantar You'll Never Walk Alone", contou Dudek ao Liverpool Echo. "Foi algo incrível. Stevie [Gerrard] chamou todo mundo para o círculo central e disse: 'Vocês estão ouvindo isso? Lembrem-se disso! Temos que dar algo de volta para eles. Eles viajaram tantos quilômetros para chegar até aqui, vamos lá.'"