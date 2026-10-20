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GFX Liverpool 2005 UCL Legacy 1-1GOAL

A lenda de Istambul: Como o Liverpool conseguiu a maior virada da história do futebol para conquistar a final da Champions League

A final de 2005 entrou para a história como uma das partidas mais memoráveis da história da competição

Peter McVitie
Traduzido por

  • Quando os jogadores de Milan e Liverpool deixaram o campo no intervalo, acreditavam que a partida estava praticamente decidida.

    A equipe italiana havia acabado de apresentar 45 minutos de um futebol tão brilhante e eficiente que deixou o mundo convencido de que o troféu da Champions League já era seu.

    O placar era de 3 a 0 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, naquela noite de 25 de maio de 2005. Do lado dos ingleses, jogadores como Steven Gerrard, Jamie Carragher e Xabi Alonso pareciam sem esperança enquanto caminhavam para o vestiário em meio à festa dos torcedores do Milan.

    "Estávamos todos arrasados no intervalo", disse Carragher dez anos depois.

    No entanto, após uma conversa caótica no vestiário e uma mudança promovida pelo técnico Rafael Benítez, os jogadores voltaram ao campo não ao som dos gritos de torcedores eufóricos e provocadores do Milan, mas embalados por uma emocionante versão de "You'll Never Walk Alone" cantada por dezenas de milhares de torcedores do Liverpool.

    Esta é a história de como aquele canto de resistência diante da derrota ajudou a desencadear talvez a maior virada da história do futebol.


  • A brutalidade do primeiro tempo

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    O Milan tinha uma boa vantagem no intervalo e parecia destinado a conquistar o título europeu

    Carlo Ancelotti não apenas havia conseguido manter a base da equipe que conquistou a Champions League em 2003, como, de certa forma, havia deixado o time ainda melhor. O Milan de 2005 era recheado de lendas do futebol moderno. A defesa tinha um quarteto formidável formado por Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam e o capitão Paolo Maldini. No meio-campo, Andrea Pirlo ditava o ritmo desde trás, enquanto a combatividade de Gennaro Gattuso e a técnica refinada de Clarence Seedorf davam equilíbrio à equipe. Mais à frente estava o brilhante meia Kaká e uma dupla de ataque formada pelo argentino Hernán Crespo e pelo fenômeno ucraniano Andriy Shevchenko. Eram apenas quatro mudanças em relação ao time titular que havia derrotado a Juventus na final europeia dois anos antes, e três dos ausentes, Rui Costa, Alessandro Costacurta e Kakha Kaladze, estavam no banco.

    Os multicampeões transmitiam confiança, e Ancelotti afirmou antes da final em Istambul: "Nossa experiência, coragem e tranquilidade serão decisivas. O Milan tem jogadores acostumados à pressão, e isso pode ser fundamental em uma final como essa."

    O Liverpool, por outro lado, atravessava uma fase difícil e havia terminado a Premier League apenas na quinta colocação. Apostando na disciplina tática e na força de vontade de jogadores como Gerrard, Carragher, Alonso e John Arne Riise, a equipe avançou pela fase de grupos, passou pelo Bayer Leverkusen nas oitavas de final e conseguiu vitórias apertadas contra Juventus e Chelsea, de José Mourinho.

    Em Istambul, Benítez montou o time para atuar compacto no meio-campo, com Alonso recuado para proteger a defesa e Gerrard tentando neutralizar Kaká, enquanto também dava suporte a Harry Kewell e Milan Baros.

    Em menos de um minuto, o plano precisou ser jogado fora. Uma cobrança perigosa de falta de Pirlo encontrou Maldini livre, e o capitão italiano bateu de primeira para mandar a bola quicar antes de passar pelo goleiro Jerzy Dudek. Além de ser o gol mais rápido em uma final de Champions League, Maldini, aos 36 anos e 333 dias, tornou-se o jogador mais velho a marcar em uma decisão da competição.

    A busca imediata do Liverpool pelo empate obrigou a equipe a ceder mais espaços na defesa, e o ataque do Milan estava pronto para explorá-los. Pirlo ditava o ritmo sem ser incomodado, enquanto Kaká começava a aparecer entre o meio-campo e a defesa do Liverpool praticamente sem ser percebido.

    Na metade do primeiro tempo, o brasileiro avançou pelo campo do Liverpool enquanto os defensores recuavam diante dele. Kaká esperou o momento perfeito para tocar para Shevchenko, que finalizou com categoria. A bola passou por Dudek e morreu no canto inferior, mas o bandeirinha marcou impedimento.

    Foi apenas um alívio momentâneo para os ingleses. Aos 39 minutos, pouco depois de um pedido de pênalti do Liverpool ser ignorado, Kaká apareceu novamente e colocou a bola no caminho de Shevchenko. O ucraniano rolou para trás, e Crespo apenas completou para o gol.

    Cinco minutos depois, Kaká fez tudo de novo. O brasileiro escapou da tentativa de desarme de Gerrard ao receber a bola e, ainda de seu próprio campo, deu um passe perfeito para Crespo, que desviou por cima de Dudek. Era 3 a 0.

    "Você passa semanas se preparando. Tem um plano de jogo e, de repente, esse plano é colocado em xeque", disse Gerrard em uma conversa com Cafu em 2023. "Nós perdemos a bola. Tive que assumir minha responsabilidade, não fui bem no primeiro tempo. É nesse momento que você pensa que o sonho acabou? Mas, como capitão do time, você precisa ter a linguagem corporal certa, lembrar de manter a confiança e simplesmente chegar ao intervalo. Que o estrago fique em três gols."

    Quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, os jogadores do Liverpool deixaram o campo completamente abatidos, enquanto os torcedores estavam atônitos. Do outro lado, o Milan caminhava para o túnel com a postura de quem já se sentia campeão.

  • O mítico e o mágico

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Após uma conversa caótica no intervalo, Rafa Benitez mandou seus jogadores de volta a campo com uma mensagem motivacional

    Nos anos seguintes à final, começou a se criar um mito em torno do que aconteceu no vestiário do Milan durante o intervalo. Surgiram relatos de que os jogadores podiam ser ouvidos comemorando, abrindo champanhe e cantando no túnel, certos de que o troféu já estava garantido.

    É uma imagem romântica: o valente e desacreditado Liverpool ressurgindo das cinzas para se vingar de uma equipe arrogante que comemorava antes mesmo de cruzar a linha de chegada. No entanto, os jogadores do Milan negaram as acusações e insistiram que estavam concentrados em terminar o trabalho.

    "Nada do que foi escrito realmente aconteceu", esclareceu Maldini. "Não é verdade que comemoramos no intervalo. Pelo contrário, nós brigamos. Estávamos discutindo sobre coisas bobas, como um passe errado.

    "Então Ancelotti gritou: 'Fiquem todos quietos por cinco minutos!' Ficamos em silêncio e depois conversamos com calma. Uma final de Champions League gera muita tensão. E o futebol é o mais imprevisível dos esportes."

    Crespo confirmou a versão de seu capitão: "Ninguém comemorou no vestiário, essas histórias foram inventadas. Naquele Milan tínhamos jogadores como Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, entre outros. Vocês acham que eles comemorariam depois de 45 minutos? Foi exatamente o contrário. Alguns discutiam sobre como deveríamos estar jogando melhor, apesar de estarmos vencendo o Liverpool por 3 a 0."

    Enquanto isso, Benítez enfrentava uma crise. O Liverpool não apenas estava sendo dominado em campo, como o técnico também tinha dificuldades para se comunicar com os jogadores diante de uma situação cada vez mais complicada.

    "Eu estava preparando o que iria dizer no intervalo quando o time perdia por 2 a 0", contou o espanhol anos depois ao Liverpool Echo. "E meu inglês não era dos melhores... Então sofremos o terceiro gol. A mensagem para os jogadores precisava ser a mesma. Eu precisava dar confiança a eles, fazê-los acreditar."

    O zagueiro Carragher acrescentou: "Não tenho certeza se aquilo foi uma conversa. Não sei se o inglês do Rafa era bom o suficiente para uma conversa de 15 minutos naquela época."

    O capitão Gerrard queria intervir. "Havia muita confusão por causa de uma lesão e da mudança que precisávamos fazer, mas era muito importante respeitar o Rafa. Aquele era o momento dele e, obviamente, deixá-lo falar primeiro. Mas eu estava louco para falar algumas coisas", disse ele em 2023. "Existe uma parte de você dizendo que acabou.

    "Mas também existe outra parte que pensa: 'Vamos zerar tudo, tentar marcar um gol rápido, tentar dar algo aos torcedores, um pouco de orgulho, um pouco de confiança, e não deixar isso virar um vexame.' Porque, pelo que mostramos no primeiro tempo, poderíamos ter ido para o intervalo perdendo por cinco ou seis gols, com certeza."

    Então veio uma confusão na substituição. Benítez decidiu que precisava fazer uma mudança para conter o Milan pelo meio e avisou ao lateral-esquerdo Djimi Traore que ele seria substituído.

    Enquanto Traore tirava o uniforme e caminhava para o banho, o fisioterapeuta Dave Galley chamou o técnico de lado para informar que o lateral-direito Steve Finnan havia sofrido uma lesão na coxa e não aguentaria mais 20 minutos. Como já havia feito uma substituição no meio do primeiro tempo, tirando o lesionado Kewell para colocar Vladimir Smicer, Benítez sabia que não poderia gastar sua última alteração com um jogador que talvez se lesionasse novamente mais tarde.

    Benítez voltou atrás e adotou outro plano. Traore foi tirado do banho e avisado de que precisava se preparar para jogar o segundo tempo, enquanto Didi Hamann entrou no lugar de Finnan.

    O Liverpool passou a jogar com três zagueiros, empurrando Riise para a função de ala e usando Hamann para proteger a defesa.

    "Essa mudança nos colocou em uma situação muito difícil", lembrou Crespo. "E então aconteceu algo que só o destino pode controlar."

    Benítez terminou sua conversa e mandou os jogadores de volta ao campo com o lembrete de que um gol poderia mudar o destino da partida.

    Ao entrarem em campo sob o coro arrebatador do famoso hino do clube, estava montado o palco para uma noite histórica.

    "Estávamos em campo e outro momento mágico começou, porque estávamos perdendo por 3 a 0 e os torcedores do Liverpool começaram a cantar You'll Never Walk Alone", contou Dudek ao Liverpool Echo. "Foi algo incrível. Stevie [Gerrard] chamou todo mundo para o círculo central e disse: 'Vocês estão ouvindo isso? Lembrem-se disso! Temos que dar algo de volta para eles. Eles viajaram tantos quilômetros para chegar até aqui, vamos lá.'"

  • Seis minutos de loucura

    Liverpool AC Milan 2005

    O Liverpool virou o jogo com uma sequência de gols em pouco tempo

    "Como aconteceu, eu não sei, mas a verdade é que, quando o impossível se torna realidade, alguém fez uma grande besteira. Nesse caso, o time inteiro. Um suicídio coletivo em que todos demos as mãos e pulamos da Ponte do Bósforo", foi como Pirlo relembrou aquela noite em sua autobiografia Penso, Logo Jogo.

    Não foi apenas resultado da arrogância italiana, nem somente da incrível demonstração de união dos torcedores do Liverpool com seus heróis aparentemente derrotados. Também não foi apenas pela mudança improvisada de Benítez, pela liderança incansável de Gerrard ou pelas defesas salvadoras de Dudek nos momentos decisivos. Foi a combinação de todos esses fatores, e muitos outros, que tornou aquela noite tão incompreensível quanto o próprio sentido da vida.

    "Foi uma noite surreal e uma partida de futebol surreal, e ainda hoje é difícil descrever o que aconteceu naquela noite", disse Gerrard anos depois.

    O capitão ganhou liberdade graças à presença de Hamann, que sufocou a criatividade de Kaka e permitiu que Gerrard se concentrasse em encontrar espaços sem a bola e ameaçar o Milan quando estivesse com ela.

    Foi ele quem deu início aos seis minutos que mudaram a partida.

    Aos 54 minutos, Riise levantou a bola da ponta esquerda para o coração da área, e Gerrard apareceu livre para cabecear, girando o corpo e encobrindo Dida com uma cabeçada brilhante que morreu no canto oposto.

    Em vez de comemorar, Gerrard correu direto de volta para o círculo central, virou-se para a torcida e começou a movimentar os braços para cima e para baixo. Os torcedores entenderam o recado, assim como seus companheiros.

    "Depois que Gerrard marcou de cabeça, dava para ver a mudança no rosto dos jogadores", contou Riise ao site do Liverpool anos depois. "Todos parecemos ganhar uma energia extra, e os torcedores também se levantaram. Sabíamos que tínhamos uma chance. Só precisávamos continuar."

    Dois minutos depois, Hamann rolou para Smicer a cerca de 23 metros do gol. O tcheco, que fazia sua última partida pelo Liverpool, soltou uma bomba em direção ao canto inferior. Dida chegou a tocar na bola, mas não conseguiu desviá-la para fora.

    Os jogadores do Milan estavam incrédulos. Incapazes de conter a avalanche vermelha, viram Gerrard entrar na área e sofrer uma falta desesperada de Gattuso.

    "A linguagem corporal do time e o desempenho mudaram", relembrou Gerrard. "Estávamos muito confiantes agora. Tínhamos mais posse de bola. Dá para ver que estamos avançando, avançando cada vez mais. Lembro do Carra dando o passe para frente. Eu corri e senti um pouco de contato, então caí: pênalti.

    "Então, tudo estava nas mãos de Xabi Alonso. Tudo estava nas mãos de Xabi."

    Diante de uma pressão inimaginável, Alonso foi para a cobrança. Seu chute rasteiro foi defendido por Dida, mas o espanhol reagiu mais rápido e mandou o rebote para o fundo da rede. Era o 60º minuto.

    Os três gols haviam saído tão rapidamente que Finnan, substituído pouco antes, ainda nem tinha voltado ao banco. "Eu ainda estava no vestiário", contou ele uma década depois. "Eu sabia que era a gente que estava marcando por causa do barulho que estava fazendo. Aconteceu tudo tão rápido que simplesmente não tive tempo de chegar lá."

  • A prorrogação

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    AFP

    As defesas incríveis de Dudek impediram o Milan de marcar o gol da vitória nos últimos instantes na Turquia

    A batalha ainda não havia terminado. O Milan começou lentamente a recuperar o controle da partida e chegou muito perto de retomar a vantagem aos 70 minutos, mas Traore, o mesmo jogador que estava a caminho do banho no intervalo, fez um corte heroico em cima da linha para impedir Shevchenko. Depois, Carragher apareceu no momento exato para bloquear uma finalização de Kaka.

    Quando o árbitro apitou o fim dos 90 minutos, os jogadores dos dois times pareciam completamente exaustos. Ainda havia mais 30 minutos pela frente.

    Ancelotti colocou o brasileiro Serginho em campo para explorar os lados do campo, já que os jogadores do Liverpool estavam esgotados. Com Smicer cansado e atuando fora de posição, Benítez tomou a surpreendente decisão de recuar Gerrard para a lateral direita. O capitão passou os 30 minutos finais ajudando na recomposição para limitar o Milan, enquanto Carragher se jogava repetidamente em carrinhos desesperados que o deixavam caído no gramado, completamente exausto.

    Então veio o momento do 117º minuto que desafiou qualquer lógica. Serginho cruzou para a área, e Shevchenko apareceu para cabecear com força. Dudek espalmou a bola de volta na direção do atacante ucraniano, que estava a apenas três metros do gol. Shevchenko bateu no rebote à queima-roupa, mas Dudek levantou a mão por reflexo e desviou a bola por cima do travessão.

    No banco de reservas, Crespo ficou incrédulo e disse anos depois: "Acredito que até hoje Jerzy não sabe como conseguiu defender aquela bola. Como Shevchenko não marcou aquele gol é algo surreal."

    As defesas de Dudek levaram a partida para os pênaltis, mas o goleiro ainda não havia terminado seu trabalho. Enquanto balançava os braços e dançava sobre a linha, Serginho mandou a primeira cobrança do Milan por cima do travessão, e o goleiro polonês defendeu a cobrança de Pirlo na segunda. Depois que Smicer converteu a quarta cobrança do Liverpool, Dudek ficou frente a frente com Shevchenko mais uma vez.

    O atacante tentou uma cavadinha fraca pelo meio. Dudek se jogou para um lado, mas conseguiu esticar o braço e impedir que a bola entrasse. O Liverpool era campeão da Europa.

    O contraste dentro do Estádio Atatürk depois do apito final não poderia ser maior.

    Os jogadores do Milan estavam de luto quando voltaram ao vestiário. Crespo relembrou o silêncio sufocante que tomou conta do elenco: "Simples: parecia um funeral. Foram momentos muito difíceis, ninguém conseguia falar nem quando voltamos ao hotel. Alguns companheiros choravam, outros abraçavam suas esposas ou filhos. Acreditem, foi uma noite muito difícil."

    Para o Liverpool, a vitória transformou um elenco imperfeito em heróis eternos, em uma noite que seu capitão jamais conseguiu colocar completamente em palavras. "Até hoje, os pelos do meu pescoço se arrepiam", disse Gerrard. "De longe, foi a melhor noite da minha carreira. Foi uma noite surreal e uma partida de futebol surreal, e ainda hoje é difícil descrever o que aconteceu naquela noite."

    Duas décadas depois, o Milagre de Istambul permanece vivo no imaginário do futebol europeu, uma conquista eterna para um clube e uma ferida que nunca cicatrizou para o outro. Pirlo resumiu a sensação de forma visceral em seu livro de 2013: "O famoso estreito se mostrou estreito ao extremo. Tão estreito que, se toda a experiência de Istambul fosse um supositório, ele não conseguiria sair depois de entrar em nós.

    "De vez em quando, sinto que ele se mexe, me lembrando que ainda está lá, reafirmando sua presença. Ele me chama pelo nome e é uma verdadeira dor de cabeça."