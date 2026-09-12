A história incrível do Elversberg: a rápida ascensão do pequeno clube alemão da quarta divisão a rivalizar com o Bayern de Munique na Bundesliga
O Elversberg nunca havia jogado a Bundesliga antes desta temporada, e certamente seus torcedores temeram o pior quando a tabela foi divulgada. Dificilmente poderia ter tido um início mais assustador, com jogos em casa contra o campeão de 2024, Bayer Leverkusen, e o Bayern de Munique, vencedor das duas últimas edições da Bundesliga, em ambos os lados de uma viagem para enfrentar o Borussia Monchengladbach.
Ainda assim, aqui estamos às vésperas da terceira rodada, e o Elversberg ocupa a terceira posição na tabela, atrás apenas de Freiburg e Borussia Dortmund no saldo de gols. Sob o comando do técnico Vincent Wagner, o time venceu duas partidas seguidas, já marcou sete gols, e outra vitória contra o Bayern no domingo o deixaria cinco pontos à frente do estrelado time de Vincent Kompany.
Essa é uma posição que o Elversberg jamais poderia sequer ter imaginado ocupar há apenas quatro anos, quando jogava a quarta divisão do futebol alemão. Tem sido uma trajetória notável, e que criou uma crença inabalável dentro do vestiário.
Cidade humilde e origens
Elversberg é um município no sul da Alemanha com uma população de apenas 13 mil pessoas. É apenas a 30ª maior cidade do Sarre, um dos 30 estados do país, e não tem nem estação de trem nem centro comunitário. É o menor lugar a já abrigar um clube da Bundesliga, e por isso o Elversberg passou a ser apelidado de Dorfverein ("o clube da vila").
Originalmente fundado em 1907, antes de ser dissolvido durante a Primeira Guerra Mundial, o Elversberg foi reformado em 1918 e passou a maior parte de um século como uma equipe amadora. No início dos anos 2000, porém, as coisas começaram a mudar. A empresa farmacêutica local Ursapharm se tornou a principal apoiadora e patrocinadora do Elversberg sob o comando do ex-presidente do clube Frank Holzer, e seu filho Dominik assumiu em 2011.
Dois anos depois, o Elversberg conquistou o acesso à 3. Liga, a terceira divisão da Alemanha e a menor divisão totalmente profissional do país. Infelizmente, o clube foi rebaixado imediatamente, mas a Ursapharm adquiriu os naming rights do estádio do clube, renomeando-o oficialmente para Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (mantendo sua ligação com uma tília centenária que infelizmente caiu em 2015), e ele foi gradualmente ampliado para receber 10 mil espectadores.
Uma visão futebolística propriamente dita ainda fazia falta, até que Horst Steffen chegou como técnico em 2018. Steffen implementou um estilo dinâmico e propositivo, que ofereceu de forma consistente um bom custo-benefício aos torcedores, culminando no título da Regionalliga Sudwest em 2021-22.
Subindo na hierarquia
Isso colocou o Elversberg de volta na 3. Liga e, desta vez, o time estava pronto para dar o próximo passo. A equipe de Steffen provou isso logo no início da campanha de 2022-23 ao conseguir a maior zebra de sua história, derrotando o Leverkusen por 4 a 3 na primeira rodada da DFB-Pokal.
O Bochum encerrou a trajetória do time na fase seguinte, mas o Elversberg manteve um nível consistentemente alto na liga. No fim, superou o Frieburg e ficou com o título da 3. Liga após uma emocionante briga pelo acesso, que terminou com os cinco primeiros colocados separados por apenas cinco pontos.
O Elversberg também teve os melhores números ofensivos da divisão, com 80 gols marcados em 38 jogos, 10 deles anotados por Nick Woltemade, emprestado pelo Stuttgart. Steffen certa vez afirmou que "uma vitória espetacular é muito mais preferível para mim do que um magro 1 a 0", e seus jogadores levaram essa postura para cada partida.
Sua primeira campanha na 2. Bundesliga foi um duro aprendizado, mas o Elversberg ainda assim consolidou uma 11ª colocação. Depois, em 2024-25, ficou muito perto de alcançar a Terra Prometida.
Depois de terminar em terceiro lugar na liga, atrás de Koln e Hamburg, o Elversberg se classificou para o play-off de promoção/rebaixamento contra o Heidenheim, que lutava para não cair na Bundesliga. As duas equipes empataram por 2 a 2 no jogo de ida e estavam em 1 a 1 no de volta até o quinto minuto dos acréscimos, quando Leo Scienza marcou o gol dramático da vitória para partir o coração do Elversberg.
"Nova energia"
Foi uma devastação dupla para o Elversberg quando Steffen decidiu deixar o clube após receber uma proposta para se juntar ao Werder Bremen. O modesto time recebeu uma compensação de € 300.000, mas isso pouco ajudou a amenizar o golpe da perda do técnico que havia levado o clube a patamares nunca antes vistos.
O processo para encontrar o substituto de Steffen foi extenso. O diretor esportivo Nils-Ole Book queria um treinador taticamente moderno, que seguisse promovendo um futebol atraente e de alta intensidade, ao mesmo tempo em que desenvolvesse os talentos mais promissores das categorias de base do clube. No fim, a escolha foi Wagner, que havia levado o time reserva do Hoffenheim ao acesso para a 3. Liga em 2024-25.
"Com tudo o que ele oferece, ele se encaixa muito bem conosco", disse Book na apresentação de Wagner. "Vincent não só dará continuidade ao nosso caminho atual, como também vai enriquecê-lo e desenvolvê-lo com nova energia."
Apesar da falta de experiência como treinador de alto nível, Wagner desde então cumpriu essa missão de forma espetacular, provando ser mais do que um sucessor à altura de Steffen, que durou apenas sete meses no comando do Werder antes de ser demitido. Inicialmente, porém, o otimismo não era grande, em boa parte por causa das saídas da importante dupla goleadora Fisnik Asllani e Muhammed Damar ao fim de seus respectivos períodos de empréstimo.
O Elversberg também perdeu o talismã defensivo Robin Fellhauer para o Augsburg, além de uma série de outras saídas, o que levou analistas a preverem uma regressão para o meio da tabela. No entanto, Book trabalhou incansavelmente com recursos limitados para garantir que Wagner não ficasse com um elenco curto.
Lukasz Poreba, Bambase Conté e Jarzinho Malanga chegaram por empréstimo de clubes da Bundesliga, e o Elversberg contratou Lasse Gunther e Jan Gyamerah em definitivo para reforçar a defesa. Os novos jogadores se entrosaram rapidamente, e Wagner logo calou os céticos em uma histórica campanha de 2025-26.
"Como voar para a lua"
O Elversberg teve um início brilhante sob o comando de Wagner, vencendo sete de seus primeiros nove jogos da 2. Bundesliga, e, embora seu rendimento tenha sido irregular depois disso, fez o suficiente para acompanhar seus rivais na briga pelo acesso. O Schalke acabou disparando para ficar com a primeira colocação, mas a disputa pela segunda vaga de acesso direto foi até a última rodada da temporada.
Um jogo em casa contra o lanterna Preussen Munster parecia favorável para o Elversberg, que estava em segundo, à frente do Paderborn por ter saldo de gols superior, mas o peso da ocasião poderia facilmente ter feito os jogadores sentirem. Os comandados de Wagner, porém, não mostraram qualquer sinal de nervosismo no caminho para uma contundente vitória por 3 a 0, que transformou o Elversberg em um clube da Bundesliga pela primeira vez em seus 119 anos de história.
"Claro, isso é algo especial", disse Wagner. "Um amigo meu disse nesta semana: 'Se o Elv conseguir o acesso, é como voar até a lua.' E nós conseguimos fazer o pouso na lua hoje."
O feito se tornou ainda mais notável pelo fato de o Elversberg ter vendido o artilheiro da liga, Younes Ebnoutalib, para o Eintracht Frankfurt em janeiro, e ter visto Book sair para o Borussia Dortmund dois meses depois.
Lukas Petkov assumiu a responsabilidade para preencher o vazio deixado por Ebnoutalib, marcando seis gols na segunda metade da campanha e dando outros 11 ao longo de todo o ano, comTom Zimmerschied atuando como o parceiro ideal do búlgaro, com nove participações em gols. O Elversberg foi irresistível no ataque, marcando 64 gols, a melhor marca da liga, e sofreu apenas 39 do outro lado, o segundo melhor registro da divisão, atrás apenas do Schalke.
Preparação para a Bundesliga
Mudanças profundas foram feitas ao longo do verão enquanto o Elversberg se preparava para a vida na Bundesliga, incluindo o início de uma reforma do estádio para atender às exigências da Bundesliga. A Ursapharm Arena terá sua capacidade ampliada para 15.000 até a próxima primavera, mas, por enquanto, um dos lados do estádio se assemelha a um canteiro de obras, com uma estrutura temporária de aço instalada para que jornalistas cubram os jogos.
O Elversberg também contratou Christian Weber, vindo do Fortuna Dusseldorf, onde trabalhou por 16 anos como olheiro e, mais tarde, como diretor esportivo. Seguir os passos de Book não era uma tarefa simples, considerando sua reputação estelar para identificar talentos fora do radar, mas Weber fez uma série de movimentos inteligentes por conta própria em sua primeira janela de transferências no clube.
Ele conseguiu um golpe impressionante ao contratar o meia-atacante Maurice Krattenmacher, de 21 anos, do Bayern por apenas €2 milhões, e deu sequência à tendência do clube de encontrar valor no mercado de empréstimos ao fechar acordos por Francis Onyeka, do Bayer Leverkusen, Noah Darvich, do Stuttgart, e Noel Futkeu, do Eintracht. O Elversberg também quebrou seu recorde de transferência ao tirar Cole Campbell do Dortmund por €6 milhões, o que gerou a maior repercussão.
Campbell é considerado um dos jovens jogadores mais promissores dos Estados Unidos, e o novo diretor técnico do Elversberg, Josef Welzmuller, espera grandes coisas. "Ele é um jogador fantástico. É muito rápido e forte com a bola e nas situações de um contra um", disse Welzmuller à Bulinews em agosto. "Temos muita, muita certeza de que ele terá uma temporada de afirmação."
Três pilares
Welzmuller também confirmou que nunca houve qualquer discussão sobre a equipe adotar uma abordagem mais defensiva para garantir a permanência na Bundesliga, algo que Wagner, que parece adorar suas metáforas espaciais, vê como o equivalente a uma "missão a Marte".
"Não vamos fazer nada diferente", disse Welzmuller à BBC Sport. "A identidade continua a mesma e é construída sobre três pilares centrais. O primeiro é ser corajoso, o segundo é ser intenso e o terceiro é ser inteligente." Esses pilares pareceram mais fortes do que nunca contra o Leverkusen na rodada de abertura.
O Elversberg surpreendeu o time de Carles Martínez ao abrir dois gols de vantagem nos primeiros 10 minutos. Petkov marcou o primeiro em um chute desviado, antes de Campbell fazer 2 a 0 com uma pancada que o goleiro do Leverkusen, Mark Flekken, não conseguiu segurar. A finalização foi implacável, e a confiança e a compostura do jogador de 20 anos com a bola impressionaram quando ele avançou em direção à área depois de aproveitar um passe solto.
David Mokwa deixou os mandantes fora de alcance 25 segundos após o início do segundo tempo, completando de perto um cruzamento rasteiro de Petkov. O Leverkusen enfim reagiu com gols de Patrick Schick e Christian Kofane, mas já era tarde demais. Apesar de Wagner ter escalado sete estreantes na Bundesliga em seu time titular, e de Campbell, ex-promessa de Dortmund e Hoffenheim, ser o membro mais experiente do elenco da partida, com 10 jogos na elite alemã no currículo, o Elversberg superou o Leverkusen.
"Felizmente fizemos isso com nossos torcedores atrás de nós. Somos pequenos, mas poderosos", disse Wagner após o jogo. "Vamos ter de continuar jogando um futebol corajoso, porque essa é a única maneira de termos uma chance nesta liga."
Virada épica
O Elversberg passou por um teste muito mais duro no ista-Borussia-Park, na segunda rodada. A equipe chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Gladbach antes da marca de uma hora, e Wagner foi expulso por protestar contra o segundo gol do time da casa, que saiu depois de o árbitro ter marcado erroneamente um arremesso lateral para eles em vez de para o Elversberg.
Ainda assim, o técnico conseguiu mudar o rumo da partida com suas instruções de substituição das arquibancadas. Krattenmacher diminuiu a desvantagem um minuto após sua entrada, cabeceando a bola no travessão antes de empurrar o rebote para a rede, e Felix Heidel depois empatou o placar com uma cobrança de falta lindamente executada aos 80 minutos.
O cenário estava montado para um desfecho dramático e, já nos acréscimos, Futkeu, outro substituto, serviu Krattenmacher para finalizar para o gol e marcar o quarto do Elversberg, completando um brace memorável. Foi um confronto eletrizante que ressaltou o espírito indomável presente no elenco de Wagner.
"Gostei da forma como jogamos futebol, foi simplesmente uma atuação coletiva sensacional de todos", disse o treinador aos repórteres. O capitão do clube, Lukas Pinckert, acrescentou: "Estávamos perdendo por 3 a 1 diante desta torcida e viramos o jogo como um time recém-promovido, isso é notável. Somos simplesmente uma unidade, nunca desistimos".
Se o Elversberg conseguir o impossível e vencer o Bayern no domingo, pode disparar para a liderança da Bundesliga, desde que outros resultados ajudem. Isso seria um sonho, e os novatos podem se apegar a uma esperança extra a partir do empate por 0 a 0 do Schalke contra o Bayern na última rodada, enquanto tentam neutralizar nomes como Harry Kane e Michael Olise.
No entanto, não haverá plano para se fechar na defesa como o Schalke fez; o Elversberg vai se manter fiel a seus valores centrais e partir para cima do Bayern. Welzmuller, natural de Munique e criado torcendo pelo clube mais vitorioso da Alemanha, disse sobre a dimensão da partida: "Vai ser insano. [Mas] não temos medo de ninguém". Isso, acima de todas as muitas outras qualidades cativantes do clube, é o que torna o Elversberg verdadeiramente especial.