O Elversberg passou por um teste muito mais duro no ista-Borussia-Park, na segunda rodada. A equipe chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Gladbach antes da marca de uma hora, e Wagner foi expulso por protestar contra o segundo gol do time da casa, que saiu depois de o árbitro ter marcado erroneamente um arremesso lateral para eles em vez de para o Elversberg.

Ainda assim, o técnico conseguiu mudar o rumo da partida com suas instruções de substituição das arquibancadas. Krattenmacher diminuiu a desvantagem um minuto após sua entrada, cabeceando a bola no travessão antes de empurrar o rebote para a rede, e Felix Heidel depois empatou o placar com uma cobrança de falta lindamente executada aos 80 minutos.

O cenário estava montado para um desfecho dramático e, já nos acréscimos, Futkeu, outro substituto, serviu Krattenmacher para finalizar para o gol e marcar o quarto do Elversberg, completando um brace memorável. Foi um confronto eletrizante que ressaltou o espírito indomável presente no elenco de Wagner.

"Gostei da forma como jogamos futebol, foi simplesmente uma atuação coletiva sensacional de todos", disse o treinador aos repórteres. O capitão do clube, Lukas Pinckert, acrescentou: "Estávamos perdendo por 3 a 1 diante desta torcida e viramos o jogo como um time recém-promovido, isso é notável. Somos simplesmente uma unidade, nunca desistimos".

Se o Elversberg conseguir o impossível e vencer o Bayern no domingo, pode disparar para a liderança da Bundesliga, desde que outros resultados ajudem. Isso seria um sonho, e os novatos podem se apegar a uma esperança extra a partir do empate por 0 a 0 do Schalke contra o Bayern na última rodada, enquanto tentam neutralizar nomes como Harry Kane e Michael Olise.

No entanto, não haverá plano para se fechar na defesa como o Schalke fez; o Elversberg vai se manter fiel a seus valores centrais e partir para cima do Bayern. Welzmuller, natural de Munique e criado torcendo pelo clube mais vitorioso da Alemanha, disse sobre a dimensão da partida: "Vai ser insano. [Mas] não temos medo de ninguém". Isso, acima de todas as muitas outras qualidades cativantes do clube, é o que torna o Elversberg verdadeiramente especial.