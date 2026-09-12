O Elversberg superou um teste muito mais difícil no ista-Borussia-Park, na segunda rodada. A equipe chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Gladbach antes da marca de uma hora, e Wagner foi expulso por protestar contra o segundo gol do time da casa, que saiu depois de o árbitro ter marcado por engano um arremesso lateral para eles em vez de para o Elversberg.

Ainda assim, o treinador conseguiu mudar o rumo da partida com suas orientações de substituição vindas das arquibancadas. Krattenmacher diminuiu a desvantagem um minuto após sua entrada, cabeceando a bola no travessão antes de empurrar o rebote para a rede, e Felix Heidel depois empatou o placar com uma cobrança de falta brilhantemente batida aos 80 minutos.

O cenário estava armado para um final dramático e, já nos acréscimos, Futkeu, outro reserva, serviu Krattenmacher para mandar para o gol o quarto do Elversberg e completar uma memorável dobradinha. Foi um confronto eletrizante que ressaltou o espírito indomável presente no elenco de Wagner.

"Gostei da forma como jogamos futebol, foi simplesmente uma atuação sensacional de todo o time", disse o técnico aos repórteres. O capitão do clube, Lukas Pinckert, acrescentou: "Estávamos perdendo por 3 a 1 diante desse público e viramos o jogo como um time recém-promovido, isso é notável. Somos simplesmente uma unidade, nunca desistimos."

Se o Elversberg conseguir fazer o impossível e vencer o Bayern no domingo, poderá assumir a liderança da Bundesliga, desde que outros resultados ajam a seu favor. Isso seria um sonho, e o estreante pode se animar ainda mais com o empate sem gols do Schalke contra o Bayern na última rodada, enquanto tenta segurar jogadores como Harry Kane e Michael Olise.

Não haverá nenhum plano de se fechar na defesa como o Schalke fez, porém; o Elversberg vai se manter fiel aos seus valores centrais e partir para cima do Bayern. Welzmuller, natural de Munique e torcedor desde a infância do clube mais vitorioso da Alemanha, disse sobre a dimensão do confronto: "Vai ser uma loucura. [Mas] não temos medo de ninguém." Isso, acima de todas as muitas outras qualidades cativantes do clube, é o que torna o Elversberg realmente especial.