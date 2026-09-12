A história incrível do Elversberg: a rápida ascensão do pequeno clube alemão da quarta divisão a enfrentar o Bayern de Munique de igual para igual na Bundesliga
O Elversberg nunca havia jogado a Bundesliga antes desta temporada, e seus torcedores certamente devem ter temido o pior quando a tabela foi divulgada. Dificilmente poderiam ter enfrentado um início mais assustador, com jogos em casa contra o Bayer Leverkusen, campeão de 2024, e o Bayern de Munique, vencedor das duas últimas edições da Bundesliga, entre uma viagem para enfrentar o Borussia Monchengladbach.
Ainda assim, aqui estamos, às vésperas da terceira rodada, e o Elversberg ocupa a terceira posição na tabela, atrás apenas de Freiburg e Borussia Dortmund no saldo de gols. Sob o comando do técnico Vincent Wagner, a equipe somou duas vitórias consecutivas, já marcou sete gols, e outro triunfo contra o Bayern no domingo a deixaria cinco pontos à frente do time repleto de estrelas de Vincent Kompany.
Esta é uma posição que o Elversberg jamais poderia sequer ter imaginado ocupar há apenas quatro anos, quando disputava a quarta divisão do futebol alemão. Tem sido uma trajetória notável, que criou uma crença inabalável dentro do vestiário.
Cidade humilde e começo de vida
Elversberg é um município no sul da Alemanha com uma população de apenas 13 mil pessoas. É apenas a 30ª maior cidade do Sarre, um dos 30 estados do país, e nem sequer tem estação de trem ou centro comunitário. É o menor lugar a já abrigar um clube da Bundesliga, e o Elversberg, por isso, passou a ser apelidado de Dorfverein ("o clube da vila").
Originalmente fundado em 1907, antes de ser dissolvido durante a Primeira Guerra Mundial, o Elversberg foi refundado em 1918 e passou a maior parte de um século como uma equipe amadora. No início dos anos 2000, porém, as coisas começaram a mudar. A farmacêutica local Ursapharm se tornou a principal apoiadora e patrocinadora do Elversberg sob o comando do ex-presidente do clube Frank Holzer, e seu filho Dominik assumiu em 2011.
Dois anos depois, o Elversberg conquistou o acesso à 3. Liga, a terceira divisão da Alemanha e a mais baixa totalmente profissional. Infelizmente, foi rebaixado imediatamente, mas a Ursapharm adquiriu os naming rights do estádio do clube, renomeando-o oficialmente para Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (mantendo sua ligação com uma tília de 100 anos que, infelizmente, caiu em 2015), e ele foi gradualmente ampliado para receber 10 mil espectadores.
Uma visão futebolística adequada ainda fazia falta, até que Horst Steffen chegou como técnico em 2018. Steffen estabeleceu um estilo dinâmico e propositivo, que oferecia consistentemente um bom custo-benefício aos torcedores, culminando no título da Regionalliga Sudwest em 2021-22.
Subindo na hierarquia
Isso colocou o Elversberg de volta na 3. Liga e, desta vez, o time estava pronto para subir de patamar. A equipe de Steffen provou isso logo no início da campanha 2022-23, ao conseguir a maior zebra de sua história, vencendo o Leverkusen por 4 a 3 na primeira fase da DFB-Pokal.
O Bochum encerrou a trajetória do time na fase seguinte, mas o Elversberg manteve um nível alto de forma consistente na liga. No fim, superou o Frieburg na briga pelo troféu da 3. Liga após uma emocionante disputa pelo acesso que viu os cinco primeiros colocados separados por apenas cinco pontos.
O Elversberg também teve os melhores números ofensivos da divisão, com 80 gols marcados em 38 jogos, 10 deles anotados por Nick Woltemade, emprestado pelo Stuttgart. Steffen certa vez afirmou que "uma vitória espetacular é muito mais preferível para mim do que um magro 1 a 0", e seus jogadores levaram essa atitude para cada partida.
Sua primeira campanha na 2. Bundesliga foi uma dura experiência de aprendizado, mas o Elversberg ainda assim consolidou uma 11ª colocação. Depois, em 2024-25, ficou a um passo de alcançar a Terra Prometida.
Depois de terminar em terceiro na liga, atrás de Koln e Hamburg, o Elversberg se classificou para o playoff de promoção/rebaixamento contra o Heidenheim, que lutava contra a queda na Bundesliga. Os dois times empataram por 2 a 2 no jogo de ida e estavam em 1 a 1 na volta até o quinto minuto dos acréscimos, quando Leo Scienza marcou o gol da vitória de forma dramática para partir o coração do Elversberg.
"Nova energia"
Houve uma dupla devastação para o Elversberg quando Steffen decidiu deixar o clube após receber uma oferta para se juntar ao Werder Bremen. O pequeno clube recebeu uma compensação de €300 mil, mas isso pouco amenizou o impacto da perda do treinador que havia levado a equipe a patamares nunca antes alcançados.
O processo para encontrar o substituto de Steffen foi extenso. O diretor esportivo Nils-Ole Book queria um treinador taticamente moderno, que seguisse promovendo um futebol atraente e de alta intensidade, ao mesmo tempo em que desenvolvesse os talentos mais promissores das categorias de base do clube. No fim, a escolha foi Wagner, que havia levado o time reserva do Hoffenheim ao acesso para a 3.Liga em 2024-25.
"Com tudo o que ele oferece, ele se encaixa muito bem conosco", disse Book na apresentação de Wagner. "Vincent não apenas dará continuidade ao nosso caminho atual, como também vai enriquecê-lo e desenvolvê-lo com nova energia."
Apesar da falta de experiência como treinador de alto nível, Wagner desde então cumpriu essa missão de forma espetacular, provando ser mais do que um sucessor à altura de Steffen, que duraria apenas sete meses no comando do Werder antes de ser demitido. Inicialmente, porém, o otimismo não era grande, em boa parte por causa das saídas da dupla decisiva de goleadores Fisnik Asllani e Muhammed Damar ao fim de seus respectivos empréstimos.
O Elversberg também perdeu o talismã defensivo Robin Fellhauer para o Augsburg, entre várias outras saídas, o que levou analistas a preverem uma regressão para o meio da tabela. No entanto, Book trabalhou incansavelmente com recursos limitados para garantir que Wagner não ficasse sem opções.
Lukasz Poreba, Bambase Conté e Jarzinho Malanga chegaram por empréstimo de clubes da Bundesliga, e o Elversberg contratou Lasse Gunther e Jan Gyamerah em definitivo para reforçar a defesa. Os novos jogadores se entrosaram rapidamente, e Wagner logo calou os críticos em uma histórica campanha de 2025-26.
"Como voar para a Lua"
O Elversberg teve um início brilhante sob o comando de Wagner, vencendo sete dos seus primeiros nove jogos da 2. Bundesliga, e, embora o desempenho tenha sido irregular depois disso, fez o suficiente para acompanhar seus rivais na briga pelo acesso. O Schalke acabou se isolando na primeira colocação, mas a disputa pela segunda vaga de acesso direto foi até a última rodada da temporada.
Um jogo em casa contra o lanterna Preussen Munster parecia favorável para o Elversberg, que estava em segundo lugar, à frente do Paderborn graças ao saldo de gols superior, mas o peso da ocasião poderia facilmente ter feito os jogadores sucumbirem. No entanto, a equipe de Wagner não mostrou sinais de nervosismo e conquistou uma contundente vitória por 3 a 0, que fez do Elversberg um clube da Bundesliga pela primeira vez em seus 119 anos de história.
"Claro, isso é algo especial", disse Wagner. "Um amigo meu disse nesta semana: 'Se o Elv conseguir o acesso, é como voar para a lua.' E nós conseguimos fazer o pouso na lua hoje."
O feito se tornou ainda mais notável pelo fato de o Elversberg ter vendido o artilheiro da liga, Younes Ebnoutalib, ao Eintracht Frankfurt em janeiro, e ter visto Book sair para o Borussia Dortmund dois meses depois.
Lukas Petkov assumiu a responsabilidade para preencher o vazio deixado por Ebnoutalib, marcando seis gols na segunda metade da campanha e dando outros 11 ao longo de todo o ano, comTom Zimmerschied servindo como o parceiro ideal para o búlgaro, com suas próprias nove participações em gols. O Elversberg foi irresistível no ataque, marcando 64 gols, a melhor marca da liga, e sofreu apenas 39 do outro lado, o segundo melhor registro da divisão, atrás apenas do Schalke.
Preparação para a Bundesliga
Mudanças profundas foram feitas ao longo do verão enquanto o Elversberg se preparava para a vida na Bundesliga, incluindo o início de uma reforma do estádio para atender às exigências da Bundesliga. A Ursapharm Arena será ampliada para uma capacidade de 15.000 até a próxima primavera, mas, por enquanto, um dos lados do estádio lembra um canteiro de obras, com uma estrutura temporária de aço instalada para que jornalistas cubram os jogos.
O Elversberg também trouxe Christian Weber, do Fortuna Dusseldorf, onde trabalhou por 16 anos como olheiro e, depois, como diretor esportivo. Seguir os passos de Book não era tarefa simples, considerando sua reputação estelar por identificar talentos pouco badalados, mas Weber fez uma série de movimentos inteligentes em sua primeira janela de transferências no clube.
Ele conseguiu um golpe impressionante ao contratar o meia-atacante Maurice Krattenmacher, de 21 anos, do Bayern por apenas € 2 milhões, e deu continuidade à tendência do clube de encontrar valor no mercado de empréstimos ao fechar acordos por Francis Onyeka, do Bayer Leverkusen, Noah Darvich, do Stuttgart, e Noel Futkeu, do Eintracht. O Elversberg também bateu seu recorde de transferência ao tirar Cole Campbell do Dortmund por € 6 milhões, o que gerou a maior repercussão.
Campbell é considerado um dos jovens jogadores mais promissores dos Estados Unidos, e o novo diretor técnico do Elversberg, Josef Welzmuller, espera grandes coisas. "Ele é um jogador fantástico. É muito rápido e forte com a bola e nas situações de um contra um", disse Welzmuller à Bulinews em agosto. "Temos muita, muita certeza de que ele terá uma temporada de afirmação."
Três pilares
Welzmuller também confirmou que nunca houve qualquer discussão sobre a equipe adotar uma abordagem mais defensiva para garantir a permanência na Bundesliga, algo que Wagner, que aparentemente adora suas metáforas espaciais, vê como o equivalente a uma "missão a Marte".
"Não vamos fazer nada diferente", disse Welzmuller à BBC Sport. "A identidade continua a mesma e é construída sobre três pilares centrais. O primeiro é ser corajoso, o segundo é ser intenso e o terceiro é ser inteligente." Esses pilares pareceram mais fortes do que nunca contra o Leverkusen na rodada de abertura.
O Elversberg surpreendeu o time de Carles Martínez ao abrir dois gols de vantagem nos primeiros 10 minutos. Petkov marcou o primeiro em um chute desviado, antes de Campbell fazer 2 a 0 com uma pancada que foi forte demais para o goleiro do Leverkusen, Mark Flekken. A finalização foi impiedosa, e a confiança e a tranquilidade do jogador de 20 anos com a bola impressionaram quando ele avançou em direção à área após aproveitar um passe solto.
David Mokwa deixou os mandantes fora de alcance 25 segundos após o início do segundo tempo, completando de perto um cruzamento rasteiro de Petkov. O Leverkusen finalmente reagiu com gols de Patrick Schick e Christian Kofane, mas já era tarde demais. Apesar de Wagner ter escalado sete estreantes na Bundesliga em seu time titular, e de Campbell, ex-promessa de Dortmund e Hoffenheim, ser o membro mais experiente do elenco relacionado para a partida, com 10 jogos na elite alemã, o Elversberg superou o Leverkusen.
"Felizmente fizemos isso com nossos torcedores ao nosso lado. Somos pequenos, mas poderosos", disse Wagner após a partida. "Teremos de continuar jogando um futebol corajoso, pois é a única maneira de termos uma chance nesta liga."
Virada épica
O Elversberg superou um teste muito mais difícil no ista-Borussia-Park, na segunda rodada. A equipe chegou a estar perdendo por 3 a 1 para o Gladbach antes da marca de uma hora, e Wagner foi expulso por protestar contra o segundo gol do time da casa, que saiu depois de o árbitro ter marcado por engano um arremesso lateral para eles em vez de para o Elversberg.
Ainda assim, o treinador conseguiu mudar o rumo da partida com suas orientações de substituição vindas das arquibancadas. Krattenmacher diminuiu a desvantagem um minuto após sua entrada, cabeceando a bola no travessão antes de empurrar o rebote para a rede, e Felix Heidel depois empatou o placar com uma cobrança de falta brilhantemente batida aos 80 minutos.
O cenário estava armado para um final dramático e, já nos acréscimos, Futkeu, outro reserva, serviu Krattenmacher para mandar para o gol o quarto do Elversberg e completar uma memorável dobradinha. Foi um confronto eletrizante que ressaltou o espírito indomável presente no elenco de Wagner.
"Gostei da forma como jogamos futebol, foi simplesmente uma atuação sensacional de todo o time", disse o técnico aos repórteres. O capitão do clube, Lukas Pinckert, acrescentou: "Estávamos perdendo por 3 a 1 diante desse público e viramos o jogo como um time recém-promovido, isso é notável. Somos simplesmente uma unidade, nunca desistimos."
Se o Elversberg conseguir fazer o impossível e vencer o Bayern no domingo, poderá assumir a liderança da Bundesliga, desde que outros resultados ajam a seu favor. Isso seria um sonho, e o estreante pode se animar ainda mais com o empate sem gols do Schalke contra o Bayern na última rodada, enquanto tenta segurar jogadores como Harry Kane e Michael Olise.
Não haverá nenhum plano de se fechar na defesa como o Schalke fez, porém; o Elversberg vai se manter fiel aos seus valores centrais e partir para cima do Bayern. Welzmuller, natural de Munique e torcedor desde a infância do clube mais vitorioso da Alemanha, disse sobre a dimensão do confronto: "Vai ser uma loucura. [Mas] não temos medo de ninguém." Isso, acima de todas as muitas outras qualidades cativantes do clube, é o que torna o Elversberg realmente especial.