Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

A derrocada do Valencia: como o clube foi de duas finais consecutivas da Champions League à luta contra o rebaixamento em La Liga

Um dos clubes mais famosos da Espanha corre o risco de ser rebaixado pela primeira vez desde 1985, um cenário triste para uma equipe que já deu trabalho aos principais times do país e do continente.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Rodri foi substituído pouco mais de uma hora depois do início da vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Valencia, em 6 de setembro. Ele não estava nem um pouco cansado. Na verdade, mal havia suado no Mestalla. Mas a partida já estava decidida, com o Barcelona vencendo por três gols de diferença, então Hansi Flick decidiu, sem surpresa, tirar de campo o melhor meio-campista do mundo.

    Rodri entendeu perfeitamente a substituição, especialmente porque havia voltado de lesão pouco tempo antes. O que ele não conseguia compreender era como a partida estava sendo tão desequilibrada. O jogador da seleção espanhola havia passado os sete anos anteriores na Inglaterra, defendendo o Manchester City, mas, ainda assim, ficou espantado com o quanto o Valencia havia piorado. Sentado no banco do Barcelona, disse ao companheiro Pau Cubarsi: “Eles estão muito fracos. Não passaram do meio-campo.”

    As palavras de Rodri foram registradas pelas câmeras, e ele depois se sentiu obrigado a pedir desculpas pelos comentários. “Também quero deixar claro que foi simplesmente uma expressão de surpresa”, explicou. “Em nenhum momento tive a intenção de debochar de alguém ou tirar de contexto um momento difícil para uma equipe. Muito pelo contrário: todos queremos que o Valencia volte ao lugar que lhe cabe na liga.”

    Infelizmente, parece haver pouca chance de isso acontecer, ao menos sob a atual gestão. O Valencia talvez esteja um caos em campo porque vive uma desordem completa fora dele. O Valencia chegou à pausa para os jogos de seleções na 19ª posição da classificação de La Liga. Embora a temporada ainda esteja no começo, o rebaixamento é uma possibilidade real. Para alguns torcedores, é até uma necessidade.

    Em um sinal de como o ambiente no Mestalla se tornou tóxico, muitos torcedores aceitariam o rebaixamento do Valencia se isso levasse o detestado proprietário Peter Lim a finalmente vender o clube. É uma situação profundamente triste, porque o Valencia já foi uma das equipes mais fortes da Espanha. Houve, inclusive, uma época em que o clube era temido em toda a Europa...

  • Ranieri dá início a algo especial

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    Claudio Ranieir não era conhecido por muitos torcedores quando chegou ao Mestalla, mas lançou as bases para o sucesso futuro com a conquista da Copa do Rei.

    A era de ouro do Valencia começou e terminou, essencialmente, com Claudio Ranieri. Quando o italiano foi anunciado como novo técnico do clube, em setembro de 1997, apenas três rodadas após o início da temporada, ele ainda não era a figura querida por todos que é hoje. Ele havia tirado a Fiorentina da Série B e levado o clube às semifinais da Recopa Europeia, nas quais fora eliminado pelo Barcelona de Ronaldo poucos meses antes, mas estava longe de ser um nome conhecido na Espanha. Tanto que, em sua primeira entrevista coletiva no Mestalla, o presidente do Valencia, Paco Roig, chamou por engano o novo técnico do clube de “Rinaldi”!

    Ranieri também enfrentou dificuldades com o idioma no início de sua passagem, mas logo ficou claro que compreendia melhor do que seu antecessor, Jorge Valdano, a quantidade de talento à sua disposição. Além de aproveitar bem defensores experientes como Jocelyn Angloma, Amedeo Carboni e Miroslav Dukic, Ranieri deu papéis de destaque a Gaizka Mendieta, Miguel Angel Angulo e Franciso Javier Farinos. Ele também começou a extrair o melhor de Claudio Lopez, formando uma dupla muito eficiente com Adrien Ilie, contratado no meio da temporada.

    No início da temporada 1998-99, o Valencia tinha uma excelente combinação de juventude e experiência, que o levou ao quarto lugar em La Liga e garantiu a classificação para a Champions League. Mas foi na Copa do Rei que os torcedores viram a equipe de Ranieri em sua melhor versão.
    Depois de passar com facilidade pelo Levante nas oitavas de final, o Valencia venceu o Barcelona em casa e fora nas quartas. Claudio Lopez, em grande fase, marcou quatro gols na vitória por 7 a 5 no placar agregado sobre um Barcelona que tinha Rivaldo e Patrick Kluivert. E, por mais surpreendente que parecesse, as semifinais reservaram algo ainda melhor: o Valencia goleou o Real Madrid por 6 a 0 em uma das noites mais memoráveis da história do Mestalla.

    “O ambiente era maravilhoso”, recordou mais tarde o atacante Goran Vlahovic, em entrevista à VCF Media Radio. “Como equipe, fizemos vários bons jogos naquela época, mas aquele certamente foi um dos melhores. Afinal, o Real Madrid não era uma equipe qualquer. Aquele placar de 6 a 0 foi fruto da nossa grande atuação, não de termos enfrentado uma equipe fraca. Mas lembro que parecia que marcávamos toda vez que chegávamos perto do gol do Real Madrid!”

  • Contrariando os críticos

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    O Valencia não marcava muitos gols, mas era difícil furar sua defesa, o que tornava a equipe difícil de vencer.

    A grande questão para o Valencia, depois de finalmente eliminar o Madrid por 7 a 2 no placar agregado, era se conseguiria concluir o trabalho na final, contra o Atlético de Madrid. A resposta foi contundente: Lopez marcou seu sétimo e seu oitavo gols naquela edição da Copa na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

    “Foi uma das melhores lembranças da minha carreira no futebol”, disse o ex-atacante da Argentina ao canal de comunicação do clube. “Poder comemorar com os torcedores e ouvir o hino do Valencia ao fim do jogo foi inesquecível.”

    Infelizmente, aquela também acabou sendo a última partida da primeira passagem de Ranieri pelo comando da equipe. Ele já havia acertado sua ida para o Atlético de Madrid, justamente o time que derrotara em Sevilha. “Em parte, foi porque sou uma pessoa impaciente”, disse o italiano ao Tuttosport em 2015. “O Atlético de Madrid queria montar um grande time e me convenceu a ir para lá, enquanto o Valencia havia me dito que não podia investir muito dinheiro.

    “Eu argumentei: ‘Vencemos Real Madrid e Barcelona tanto no campeonato quanto na Copa. Com apenas uma ou duas contratações de peso, poderíamos brigar pelo título.’ Disseram-me que não era possível. Mas eu estava errado, porque aquele time chegou a duas finais da Champions League!”

    Embora fosse perfeitamente compreensível que Ranieri pedisse um ou dois jogadores de renome, é possível que ele tenha subestimado o potencial do time que havia construído. Como disse o goleiro Santiago Canizares, “Claudio colocou a primeira pedra no Valencia com a conquista da Copa do Rei de 1999”, o que significava que não restava tanto trabalho a fazer.

    O Valencia conseguiu reforçar o elenco gastando menos de € 8 milhões em Juan Sanchez, Mauricio Pellegrino e Kily Gonzalez. Além disso, o sucessor de Ranieri, Hector Cuper, fez de Gerard Lopez e David Albelda peças fundamentais do novo projeto. Os dois jovens meio-campistas tinham acabado de voltar de períodos de empréstimo ao Alaves e ao Villarreal, respectivamente.

    As decisões de Cuper, porém, eram constantemente questionadas. Mesmo depois de o Valencia se recuperar de um início de temporada péssimo, em que perdeu seus quatro primeiros jogos em La Liga, o argentino, que havia feito um trabalho extraordinário no Mallorca, foi criticado repetidamente por suas táticas supostamente conservadoras, que priorizavam a defesa. Também não ajudava o fato de ele não causar uma impressão nem de longe tão boa quanto o carismático Ranieri.

    No entanto, alguns dos mesmos torcedores que queriam a demissão de Cuper durante a difícil primeira metade da temporada passaram a tratá-lo como herói quando o Valencia voltou de Roma, em abril de 2000, após eliminar a Lazio e chegar às semifinais da Champions League. No mês seguinte, o Valencia goleou o Barcelona por 4 a 1 no Mestalla e fechou o confronto com uma vitória por 5 a 3 no placar agregado, garantindo um duelo com o Real Madrid em Paris.

    O Valencia havia conquistado quatro pontos nos confrontos com o Real Madrid em La Liga e terminado duas posições acima do rival na classificação final, em terceiro lugar. Em Saint-Denis, porém, não encontrou resposta para um Madrid inspirado por Steve McManaman, e Cuper ficou arrasado.

    Foi, como ele próprio admitiu, “uma experiência desastrosa”. Mais tarde, Cuper contou ao La Nacion: “Fui para casa e minha esposa me disse: ‘Você vai estar na final de novo no ano que vem.’ Olhei para ela e respondi: ‘Sei...’ Mas, no ano seguinte, lá estávamos nós de novo!”

  • “Momento muito doloroso”

    SOCCER-ARSENAL-VALENCIA
    AFP

    O Valencia venceu equipes como o Arsenal a caminho de sua segunda final consecutiva da Champions League, mas acabou sofrendo uma derrota dolorosa.

    Apenas chegar a uma segunda final consecutiva da Champions League já é um feito fantástico para um treinador. A conquista de Cuper, porém, foi ainda mais impressionante porque ele conseguiu isso depois de perder alguns de seus melhores jogadores. Lopez, Gerard e Farinos foram vendidos antes da temporada 2000-01, mas Cuper manteve o otimismo.

    “Sempre digo às minhas equipes que elas precisam melhorar o que conquistaram na temporada anterior”, disse ele alguns meses depois da derrota em Paris. “Nossa meta é vencer todas as competições de que participamos.”

    Parte desse otimismo se devia à qualidade dos reforços: Ruben Baraja, Roberto Ayala, Vicente e John Carew foram contratados na janela de transferências do verão europeu, enquanto Pablo Aimar chegou em janeiro de 2001.

    Enquanto isso, a torcida continuava longe de se convencer com as táticas conservadoras de Cuper, mas ele não pretendia mudar. “A torcida do Valencia exige mais riscos e entretenimento, mas o que é espetáculo?”, questionou. “Gosto que minhas equipes joguem um futebol ofensivo, mas não vou cometer suicídio nem dar presentes ao adversário.”

    Além disso, a abordagem pragmática de Cuper continuava a render resultados notáveis na Europa. Enquanto o Valencia travava uma disputa acirrada para terminar entre os quatro primeiros colocados de La Liga, chegou mais uma vez à final da Champions League. Para isso, surpreendeu o Arsenal de Arsene Wenger nas quartas de final e depois eliminou outra equipe que surpreendia, o Leeds United, na semifinal.

    Sem surpresa, o Bayern de Munique chegou à decisão da competição em Milão como favorito, e não apenas por sua maior tradição europeia. Depois de se vingar do Manchester United de Sir Alex Ferguson pela derrota devastadora na final de 1999 no Camp Nou, a equipe de Ottmar Hitzfeld havia destronado o Madrid na semifinal. Cuper, porém, não estava apenas desesperado para surpreender: tinha confiança de que conseguiria.

    “Eu daria minha vida, e vidas futuras, para vencer esta final”, disse ele. “Corrigimos todos os erros que cometemos no ano passado contra o Real Madrid. Para o Valencia, e para mim, é uma honra e um privilégio disputar uma segunda final consecutiva. Pior seria ter de assistir à final pela televisão.” O que veio depois, porém, foi outro tipo de devastação.

    Depois de não conseguir mostrar seu futebol em Paris, o Valencia ficou dolorosamente perto do título em Milão: perdeu por 5 a 4 nos pênaltis após um empate por 1 a 1. “Mais uma nos escapou”, lamentou um Cuper arrasado. “É um momento muito doloroso, mas teremos de suportá-lo.”

    A situação ainda pioraria antes de melhorar. Apenas três semanas depois, na última rodada do campeonato, o Valencia sofreu um hat-trick espetacular de Rivaldo em um confronto com o Barcelona que, na prática, valia uma vaga na Champions League. Com isso, a equipe sequer se classificou para a edição da temporada seguinte.

  • “Técnico ideal”

    FBL-C3-FINAL-VALENCIA-PRESSER-BENITEZ
    AFP

    A contratação de Rafael Benitez foi cercada de ceticismo, mas ele conquistou três títulos no Mestalla

    Assim, a passagem de dois anos de Cuper chegou a um fim amargo. Ele tinha apenas uma Supercopa da Espanha para mostrar como resultado de seu trabalho, e a torcida não lamentou sua saída. No entanto, a escolha de Rafael Benitez como sucessor tampouco inspirou confiança nos torcedores.

    O presidente do Valencia, Pedro Cortes, insistiu que o treinador que acabara de levar o Tenerife à primeira divisão era o “técnico ideal” para o clube: “Ele é um profissional altamente qualificado para comandar o tipo de equipe que queremos: jovem, agressiva e com mentalidade vencedora.” Mas era de conhecimento geral que o Valencia havia oferecido o cargo a Javier Irureta, Mane Esnal e Luis Aragones e recebido uma recusa de cada um deles.

    A chegada de Benitez não surpreendeu apenas os torcedores. O elenco também foi pego de surpresa, mas logo se deixou conquistar pela combinação de autodepreciação e confiança do treinador. Segundo Canizares, Benitez disse aos jogadores em uma de suas primeiras reuniões com a equipe: “Vocês vêm de uma final de Champions League, e eu venho da segunda divisão, mas, com humildade, acho que tenho ferramentas para fazer vocês melhorarem.”

    E foi exatamente isso que Benitez fez, embora tenha estado muito perto de ser demitido menos de cinco meses depois de assumir o cargo. O responsável pelo “Milagre de Istambul” já falou abertamente que a vitória do Valencia por 3 a 2 sobre o Espanyol, em 13 de dezembro, foi uma das partidas mais importantes de toda a sua carreira. O novo técnico estava sob forte pressão naquele momento: após cinco jogos sem vencer, o Valencia havia caído do segundo para o oitavo lugar na tabela. Por isso, com sua equipe perdendo por dois gols no intervalo em Barcelona, a demissão de Benitez parecia iminente.

    No entanto, assim como aconteceu na impressionante reação do Liverpool contra o Milan em 2005, o técnico fez alguns ajustes táticos decisivos que viraram a partida. O Valencia venceu graças aos gols de Francisco Rufete (dois) e Illie.

    Foi uma vitória que deu confiança a Benitez. “Em janeiro, eu disse a vários jogadores que íamos ganhar o campeonato”, contou ele ao canal de comunicação do clube. “Eles acharam que eu estava louco. Mas, a partir daquele momento, a equipe cresceu.

    “Hector Cuper havia feito um bom trabalho antes. Fizemos mais alguns ajustes para que a equipe jogasse de forma um pouco mais ofensiva e equilibrada. Aimar era um jogador muito talentoso, que podia render muito mais quando cercado por jogadores dedicados. Ninguém chegava à área melhor do que Baraja. Havia jogadores como Vicente e Kily, que desmontavam as defesas.

    “Acho que a equipe era muito equilibrada. Todos destacavam a parceria entre Albelda e Baraja, que funcionava perfeitamente, mas também havia Rufete e Angulo pela direita, ou Kily e Vicente pela esquerda, jogadores que iam e voltavam e cumpriam suas tarefas defensivas. Qualidade não é apenas habilidade. Qualidade é fazer a coisa certa na hora certa, e fizemos isso muitas vezes.

    “Além disso, aos poucos, criamos uma grande ligação com a torcida, e o Mestalla se tornou um lugar onde éramos fortes. Tínhamos muita confiança, que crescia dia após dia.”

    O resultado foi que o Valencia perdeu apenas um jogo entre o fim de janeiro e 11 de maio de 2002, quando conquistou seu primeiro título do Campeonato Espanhol em 31 anos. A equipe venceu sete de suas últimas oito partidas e terminou oito pontos à frente do Deportivo La Coruna.

    “Vou sempre me lembrar do desfile”, disse Benitez à BBC Sport, “e de ver as pessoas chorando nas ruas.” Foi, como definiu o técnico, “uma época gloriosa” para o Valencia e seus torcedores porque, menos de dois anos depois, o clube voltou a conquistar o campeonato e, desta vez, também venceu a Copa da UEFA.

    “Foi um grande ano para toda a equipe, tanto no aspecto individual quanto no coletivo”, disse Vicente à VCF Media Radio. “Fizemos as coisas muito bem e éramos uma equipe muito compacta e sólida. Nossa defesa era incrível e, quando atacávamos, éramos muito perigosos. Conseguíamos dominar os adversários, e nossos contra-ataques eram muito bons, com muitos jogadores chegando à área adversária.”

    O Valencia era tão forte mentalmente quanto taticamente, ao contrário do Real Madrid, seu principal rival na disputa pelo título durante a maior parte da temporada. Os Galácticos de Florentino Perez tinham 12 pontos de vantagem com 12 rodadas restantes, mas acabaram em quarto lugar depois de desmoronar completamente na reta final. O Valencia aproveitou ao máximo e emendou uma sequência de 10 jogos sem perder, somando 28 dos 30 pontos possíveis para garantir seu segundo título em três temporadas com duas rodadas de antecedência.

    “Lembro-me das comemorações em Valencia, com todo mundo na Plaza del Ayuntamiento”, disse Vicente. “Sou valenciano, então ver a cidade daquele jeito me arrepiou.”

    Jogadores e torcedores voltaram a comemorar 10 dias depois, quando o Valencia derrotou o Marseille por 2 a 0 na final da Copa da UEFA, em Gotemburgo, e completou uma sensacional conquista dupla. “Esta foi uma grande temporada”, celebrou Benitez naquela noite na Suécia, “e vamos estabelecer novas metas para a próxima.” No entanto, ele deixaria o clube antes que ela começasse.

  • “Lim, vá para casa!”

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    Lim viu o Valencia entrar em forte declínio desde que comprou o clube em 2014

    Em 1º de junho de 2004, Benitez renunciou ao cargo de técnico do Valencia. A possibilidade de assumir o Liverpool pesou em sua decisão, mas sua saída já se desenhava muito antes de o clube inglês deixar claro que tinha interesse em contratá-lo. Benitez, na verdade, já havia se desentendido com o diretor esportivo do Valencia, Jesus Garcia Pitarch, por causa das contratações antes mesmo do início da temporada 2003-04. “Eu esperava um sofá e me trouxeram uma luminária”, disse ele, em uma declaração que ficou famosa, sobre a janela de transferências do clube.

    Ele também deixou claro que, embora deixar o Valencia tenha sido “uma das decisões mais difíceis” de sua carreira, sentia que não tinha outra opção. “Quero ver como algo positivo o fato de o clube ter tentado me manter”, afirmou, “mas, depois dos acontecimentos desta temporada, que abalaram meu ânimo, decidi reconsiderar meu futuro no clube.”

    Na tentativa de melhorar o ânimo dos torcedores, o Valencia recontratou Ranieri, querido pela torcida. Sua segunda passagem pelo Mestalla, porém, foi um desastre: durou apenas oito meses. O ex-técnico do Chelsea foi demitido após uma eliminação vergonhosa para o Steaua Bucareste na fase de 32 avos de final da Copa da UEFA. Infelizmente, o Valencia nunca mais foi o mesmo e, para os torcedores, Lim é o principal responsável por isso.

    Quando assumiu o controle em outubro de 2014, com o clube em uma situação financeira perigosa, os torcedores estavam otimistas de que o bilionário de Singapura faria do Valencia novamente uma potência no futebol espanhol e europeu. No entanto, embora o Valencia tenha conquistado a Copa em 2019 e, ao mesmo tempo, garantido vaga na Champions League, a reação de Lim àquele sucesso, demitir o querido técnico Marcelino e o bem-conceituado diretor de futebol Mateu Alemany por causa de uma divergência sobre a política de transferências, revoltou os torcedores, que havia muito tempo acusavam o proprietário de não se importar de verdade com o clube.

    Lim não fez nada para dissipar essas suspeitas em uma rara entrevista ao The Financial Times em 2021, na qual descreveu o Valencia como um “ativo de prestígio” que havia sido “incrivelmente bom para fazer contatos”. De repente, a surpreendente contratação de Gary Neville como técnico em 2016 passou a fazer muito mais sentido, já que o ex-lateral do Manchester United também era coproprietário do Salford City. A declaração também talvez ajude a explicar por que o Valencia contratou tantos jogadores e técnicos representados pelo influente empresário Jorge Mendes durante a gestão de Lim.

    Canizares foi um dos críticos mais incisivos do proprietário após a surpreendente demissão de Marcelino, em 2019, e ainda hoje está entre os principais defensores de uma mudança. “Não sei se Peter Lim sequer sabe qual é a situação da equipe neste momento, se ao menos assiste aos jogos”, disse o lendário goleiro ao Tiempo de Juego, referindo-se ao fato de que o singapurense há muito não aparece no clube e de que até seu filho Kiat, nomeado presidente em 2024, raramente é visto no Mestalla.

    “O Valencia está ferido, mas é uma mina de ouro como negócio, uma mina de ouro absoluta. Vejam só: quarenta e tantos mil torcedores vão ao Mestalla mesmo sabendo que vão sofrer, que vão passar vergonha. Ou seja, o clube tem uma torcida extraordinária.

    “O problema é que Peter Lim não se dispôs a ouvir quem tentou comprar o clube. A última tentativa foi há menos de um ano. Então temos um problema: como fazer Peter Lim colocar este clube à venda e nos acordar deste pesadelo?”

    Como alguns torcedores temem, o rebaixamento pode muito bem ser a única resposta. Mas eles torcem para que não seja preciso chegar a esse ponto, assim como qualquer pessoa que se lembre dos anos de glória do Valencia, incluindo Rodri.