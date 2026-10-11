Assim, a passagem de dois anos de Cuper chegou a um fim amargo. Ele tinha apenas uma Supercopa da Espanha para mostrar como resultado de seu trabalho, e a torcida não lamentou sua saída. No entanto, a escolha de Rafael Benitez como sucessor tampouco inspirou confiança nos torcedores.

O presidente do Valencia, Pedro Cortes, insistiu que o treinador que acabara de levar o Tenerife à primeira divisão era o “técnico ideal” para o clube: “Ele é um profissional altamente qualificado para comandar o tipo de equipe que queremos: jovem, agressiva e com mentalidade vencedora.” Mas era de conhecimento geral que o Valencia havia oferecido o cargo a Javier Irureta, Mane Esnal e Luis Aragones e recebido uma recusa de cada um deles.

A chegada de Benitez não surpreendeu apenas os torcedores. O elenco também foi pego de surpresa, mas logo se deixou conquistar pela combinação de autodepreciação e confiança do treinador. Segundo Canizares, Benitez disse aos jogadores em uma de suas primeiras reuniões com a equipe: “Vocês vêm de uma final de Champions League, e eu venho da segunda divisão, mas, com humildade, acho que tenho ferramentas para fazer vocês melhorarem.”

E foi exatamente isso que Benitez fez, embora tenha estado muito perto de ser demitido menos de cinco meses depois de assumir o cargo. O responsável pelo “Milagre de Istambul” já falou abertamente que a vitória do Valencia por 3 a 2 sobre o Espanyol, em 13 de dezembro, foi uma das partidas mais importantes de toda a sua carreira. O novo técnico estava sob forte pressão naquele momento: após cinco jogos sem vencer, o Valencia havia caído do segundo para o oitavo lugar na tabela. Por isso, com sua equipe perdendo por dois gols no intervalo em Barcelona, a demissão de Benitez parecia iminente.

No entanto, assim como aconteceu na impressionante reação do Liverpool contra o Milan em 2005, o técnico fez alguns ajustes táticos decisivos que viraram a partida. O Valencia venceu graças aos gols de Francisco Rufete (dois) e Illie.

Foi uma vitória que deu confiança a Benitez. “Em janeiro, eu disse a vários jogadores que íamos ganhar o campeonato”, contou ele ao canal de comunicação do clube. “Eles acharam que eu estava louco. Mas, a partir daquele momento, a equipe cresceu.

“Hector Cuper havia feito um bom trabalho antes. Fizemos mais alguns ajustes para que a equipe jogasse de forma um pouco mais ofensiva e equilibrada. Aimar era um jogador muito talentoso, que podia render muito mais quando cercado por jogadores dedicados. Ninguém chegava à área melhor do que Baraja. Havia jogadores como Vicente e Kily, que desmontavam as defesas.

“Acho que a equipe era muito equilibrada. Todos destacavam a parceria entre Albelda e Baraja, que funcionava perfeitamente, mas também havia Rufete e Angulo pela direita, ou Kily e Vicente pela esquerda, jogadores que iam e voltavam e cumpriam suas tarefas defensivas. Qualidade não é apenas habilidade. Qualidade é fazer a coisa certa na hora certa, e fizemos isso muitas vezes.

“Além disso, aos poucos, criamos uma grande ligação com a torcida, e o Mestalla se tornou um lugar onde éramos fortes. Tínhamos muita confiança, que crescia dia após dia.”

O resultado foi que o Valencia perdeu apenas um jogo entre o fim de janeiro e 11 de maio de 2002, quando conquistou seu primeiro título do Campeonato Espanhol em 31 anos. A equipe venceu sete de suas últimas oito partidas e terminou oito pontos à frente do Deportivo La Coruna.

“Vou sempre me lembrar do desfile”, disse Benitez à BBC Sport, “e de ver as pessoas chorando nas ruas.” Foi, como definiu o técnico, “uma época gloriosa” para o Valencia e seus torcedores porque, menos de dois anos depois, o clube voltou a conquistar o campeonato e, desta vez, também venceu a Copa da UEFA.

“Foi um grande ano para toda a equipe, tanto no aspecto individual quanto no coletivo”, disse Vicente à VCF Media Radio. “Fizemos as coisas muito bem e éramos uma equipe muito compacta e sólida. Nossa defesa era incrível e, quando atacávamos, éramos muito perigosos. Conseguíamos dominar os adversários, e nossos contra-ataques eram muito bons, com muitos jogadores chegando à área adversária.”

O Valencia era tão forte mentalmente quanto taticamente, ao contrário do Real Madrid, seu principal rival na disputa pelo título durante a maior parte da temporada. Os Galácticos de Florentino Perez tinham 12 pontos de vantagem com 12 rodadas restantes, mas acabaram em quarto lugar depois de desmoronar completamente na reta final. O Valencia aproveitou ao máximo e emendou uma sequência de 10 jogos sem perder, somando 28 dos 30 pontos possíveis para garantir seu segundo título em três temporadas com duas rodadas de antecedência.

“Lembro-me das comemorações em Valencia, com todo mundo na Plaza del Ayuntamiento”, disse Vicente. “Sou valenciano, então ver a cidade daquele jeito me arrepiou.”

Jogadores e torcedores voltaram a comemorar 10 dias depois, quando o Valencia derrotou o Marseille por 2 a 0 na final da Copa da UEFA, em Gotemburgo, e completou uma sensacional conquista dupla. “Esta foi uma grande temporada”, celebrou Benitez naquela noite na Suécia, “e vamos estabelecer novas metas para a próxima.” No entanto, ele deixaria o clube antes que ela começasse.