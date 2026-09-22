A contratação sensacional de Kylian Mbappe significa que as desafiantes emergentes da On estão prontas para explodir, enquanto o mercado de chuteiras se prepara para uma mudança sísmica
Os rumores eram verdadeiros: Kylian Mbappe encerrou de forma sensacional sua relação de 20 anos com a gigante americana de material esportivo Nike para unir forças com a suíça On, que faz sua primeira investida de toda a história no mundo das chuteiras de futebol.
É uma contratação sísmica para a On, que turbinou suas chances de sucesso em um mercado hipercompetitivo ao fechar com um dos, senão o melhor jogador de todo o planeta, além de alguém com enorme projeção global.
Enquanto Mbappe se aventura no desconhecido, tudo indica que este será um acordo de chuteiras que mudará para sempre a cara da indústria, além de levar a desafiante On a outro patamar.
Agitadores do mercado
A On desfrutou de uma ascensão meteórica desde que foi fundada há apenas 16 anos, construindo seu nome ao surgir como uma especialista em tênis de corrida que abalou o mercado graças à sua tecnologia patenteada 'CloudTec'. Em setembro de 2026, a empresa era avaliada em cerca de US$ 9 bilhões (£6,7 bilhões).
Esta, no entanto, é a primeira incursão da marca no mundo ultracompetitivo da fabricação de chuteiras e, de forma bastante sensacional, Mbappe se tornou o rosto mundialmente famoso da expansão da On para o esporte mais popular do planeta.
Mas este não será um acordo comum de chuteiras; de acordo com The Athletic, que corroborou alegações anteriores, o contrato de 10 anos será mutuamente benéfico, já que Mbappe terá participação na On na forma de ações, e foi noticiado que o jogador de 27 anos terá sua própria "submarca" de chuteiras exclusivas, ao lado dos lançamentos gerais da empresa. Essa participação acionária foi o que supostamente diferenciou a oferta da On dos novos termos apresentados pela Nike.
O astro do Real Madrid terá influência real sobre a estratégia de produto e a construção da marca daqui para frente. Em comunicado, a nova fornecedora de chuteiras de Mbappe disse que ele vai "trabalhar diretamente com as equipes de produto da On, integrando sua perspectiva de elite ao desenvolvimento e aos testes de futuros calçados e roupas de futebol", ao mesmo tempo em que também se tornará um embaixador global da empresa, "estendendo a parceria para além do futebol, em direção ao movimento, ao desempenho e ao design contemporâneo".
Dada a celebridade do atacante no mundo do futebol, há uma grande possibilidade de que a On busque o mesmo nível de peso que, ironicamente, a Jordan Brand da Nike, inspirada em Michael Jordan, possui no universo do basquete.
Muitos vão perguntar por que Mbappe deixaria a Nike para trás depois de uma parceria tão frutífera, mas, além do óbvio atrativo financeiro, a oportunidade de participar ativamente, ter influência significativa e fazer parte do sucesso sem precedentes da On até aqui evidentemente exerce enorme apelo. Muitos atletas modernos também se consideram empreendedores, e Mbappe claramente não é diferente, dado seu portfólio de parcerias comerciais, que inclui Dior, Oakley e EA Sports.
Em excelente companhia
Agora surgiu que um rosto conhecido teve papel fundamental para atrair Mbappé para a On, apesar de a oferta da empresa no futebol estar, literalmente, ainda na infância. Thierry Henry foi confirmado como diretor de futebol da companhia e, de acordo com o The Athletic, a lenda de Arsenal e França ajudou a convencer seu compatriota a dar esse salto de fé, após trabalhar em segredo como diretor de futebol da On desde 2025 em preparação para este grande momento.
"Construir algo novo no futebol exige uma abordagem ousada e original", disse Henry no anúncio. "Ao longo do último ano, vi de perto a curiosidade e a atenção aos detalhes que a equipe da On leva para esse processo. Queremos ouvir os jogadores, entender do que eles precisam e criar algo que possa realmente acrescentar ao jogo. Tenho orgulho de fazer parte da construção do que vem a seguir."
Mbappé e Henry se tornam os nomes mais recentes a se juntar ao pequeno, mas extremamente impressionante, elenco de atletas atuais e ex-atletas da On. Em 2019, a empresa conseguiu persuadir o ícone do tênis Roger Federer a deixar a Nike, assinar um acordo para calçados e se tornar acionista deles, enquanto a seis vezes vencedora de Grand Slam Iga Swiatek e o americano Ben Shelton atualmente usam tênis da On em quadra. No lado feminino do futebol, a sensação de Barcelona e da Suíça Sydney Schertenleib, de 19 anos, vai ampliar sua parceria já existente com a marca para incluir chuteiras.
"Desafio ao que é possível"
Depois de conseguir, de forma notável, contratar uma superestrela de verdade do futebol masculino, a On está determinada a se tornar mais do que apenas uma marca disruptiva no mercado de chuteiras, assim como já conseguiu no universo dos tênis de corrida, no qual hoje é uma das principais marcas premium.
"O futebol não precisa de outra marca de material esportivo para fazer mais do mesmo", disse David Allemann, fundador e co-CEO da On, ao comentar a mudança de Mbappe. "O futebol precisa de novas ideias e de um desafio ao que é possível. Quando entramos em um esporte, queremos ser a marca do futuro, por meio de inovação de verdade e design contemporâneo.
"Nossa ambição é levar a abordagem da On para o campo, a calçada e a passarela, conectando desempenho de elite com a cultura que envolve o jogo. Com Kylian, temos o parceiro perfeito para imaginar no que o futebol pode se transformar."
Garantindo o sucesso?
Depois de fechar com Mbappe, a On provavelmente não precisa se preocupar com suas chances de sucesso. Um dos melhores jogadores do mundo, sua participação como o primeiro atleta da empresa à medida que ela se expande para o futebol inevitavelmente turbinará, do ponto de vista do marketing, o lançamento de sua primeira chuteira.
Ganhar credibilidade global será uma parte fundamental do plano de negócios, e um jogador com o perfil, a qualidade e a relevância de Mbappe oferece isso em abundância à marca esportiva desafiante. Não seria nenhuma surpresa ver outros seguirem o mesmo caminho em um futuro próximo, ou a On ter outras contratações bombásticas na manga.
Outra especialista em calçados, a Skechers, pode atestar essa credibilidade global. Sobrancelhas se ergueram no mundo todo quando o atacante recordista da Inglaterra e do Bayern de Munique, Harry Kane, assinou um acordo vitalício inovador com a marca americana em 2023, quando eles inesperadamente fizeram sua primeira incursão no futebol. No entanto, a aposta compensou amplamente; vários outros seguiram o mesmo caminho desde então, e a Skechers aparentemente veio para ficar como uma força disruptiva no mercado de chuteiras.
Alguns argumentaram que fechar com Mbappe não dará à On essa credibilidade imediata se ela não se provar com um produto à altura para sustentar isso, dada sua falta de experiência no futebol. Mas tamanho foi o sucesso de suas incursões tanto no universo da corrida quanto no do tênis em tão pouco tempo, além da estratégia geral de marketing, que certamente não se apostaria contra ela conseguir isso.
“Apenas o começo”
Ainda há poucos detalhes sobre como será a chuteira ou até mesmo como ela será chamada, mas, segundo o The Athletic, Mbappe entrará em campo com seu primeiro par da On nas próximas semanas, depois de ter treinado secretamente com um protótipo recentemente. O lançamento no mercado de varejo virá em 2027, enquanto elas também estarão no próximo videogame EA FC 27, que será lançado em 27 de setembro.
Parece que a tecnologia 'LightSpray' da On será fundamental para o design da chuteira, que, segundo a marca, "permite uma abordagem fundamentalmente diferente para a construção de calçados" e é "projetada para superar produtos fabricados de forma tradicional", enquanto, de acordo com as informações, elas também terão a capacidade de passar por mudanças muito rapidamente caso haja problemas iniciais.
De forma reveladora, com seu contrato com a Nike chegando ao fim, o francês usou um par branco de Nike Mercurial no dérbi de Madri no fim de semana. Ele claramente está pronto para um novo capítulo.
"Desde o início, o que me atraiu para a On foi a oportunidade de construir algo totalmente novo juntos, algo que ajudará a moldar o jogo de amanhã", disse Mbappe ao anunciar sua mudança. "Quero levar minha experiência e minha perspectiva para aquilo que criarmos, ampliar o que é possível por meio da inovação e sempre permanecer fiel à alegria do futebol.
"Temos um sonho em comum, e isso é apenas o começo."