A contratação sensacional de Kylian Mbappe significa que a On, desafiante em ascensão, está pronta para explodir, enquanto o mercado de chuteiras se prepara para uma mudança sísmica
Os rumores eram verdadeiros: Kylian Mbappe encerrou de forma sensacional sua relação de 20 anos com a gigante americana de material esportivo Nike para unir forças com a suíça On, que faz sua primeira incursão de toda a história no mundo das chuteiras.
É uma contratação sísmica para a On, que turbina suas chances de sucesso em um mercado hipercompetitivo ao fechar com um dos, se não o melhor jogador de todo o planeta, além de alguém com enorme projeção global.
Enquanto Mbappe se aventura no desconhecido, tudo indica que este será um acordo de chuteiras que mudará a cara da indústria para sempre e levará a desafiante On a outra estratosfera.
Revolucionários do mercado
A On teve uma ascensão meteórica desde que foi fundada, há apenas 16 anos, e construiu seu nome ao se firmar como uma especialista em tênis de corrida que chacoalhou o mercado graças à sua tecnologia patenteada 'CloudTec'. Em setembro de 2026, a empresa era avaliada em cerca de US$ 9 bilhões (£6,7 bi).
Esta, porém, é sua primeira investida no mundo ultracompetitivo da fabricação de chuteiras e, de forma bastante sensacional, Mbappe se tornou o rosto mundialmente famoso da expansão da On para o esporte mais popular do planeta.
Mas este não será um acordo comum de chuteiras; de acordo com o The Athletic, que corroborou alegações anteriores, o acordo de dez anos será mutuamente benéfico, já que Mbappe terá participação na On na forma de ações, e foi noticiado que o jogador de 27 anos terá sua própria "submarca" de chuteiras exclusivas ao lado dos lançamentos gerais da empresa. Essa participação é o que supostamente diferenciou a oferta da On dos novos termos apresentados pela Nike.
O astro do Real Madrid terá influência real sobre a estratégia de produto e a construção da marca daqui para frente. Em comunicado, a nova fornecedora de chuteiras de Mbappe disse que ele vai "trabalhar diretamente com as equipes de produto da On, integrando sua perspectiva de elite ao desenvolvimento e aos testes de futuros calçados e roupas para futebol", enquanto também se tornará embaixador global da empresa, "estendendo a parceria para além do futebol, envolvendo movimento, desempenho e design contemporâneo".
Dada a celebridade do atacante no mundo do futebol, há toda a possibilidade de que a On esteja buscando o mesmo nível de peso que, ironicamente, a Jordan Brand, inspirada por Michael Jordan e da Nike, possui no basquete.
Muitos vão perguntar por que Mbappe deixaria a Nike para trás depois de uma parceria tão frutífera, mas, além do óbvio atrativo financeiro, a oportunidade de participar ativamente, ter influência significativa e fazer parte do sucesso sem precedentes da On até aqui evidentemente exerce enorme apelo. Muitos atletas modernos também se consideram empreendedores, e Mbappe claramente não é diferente, dado seu portfólio de parcerias comerciais, que inclui Dior, Oakley e EA Sports.
Em ótima companhia
Agora, surgiu que um rosto conhecido teve papel fundamental para atrair Mbappe para a On, embora sua oferta no futebol esteja, literalmente, ainda na infância. Thierry Henry foi confirmado como diretor de futebol da empresa e, de acordo com o The Athletic, a lenda de Arsenal e França ajudou a convencer seu compatriota a dar esse salto de fé, depois de trabalhar em segredo como diretor de futebol da On desde 2025 em preparação para este grande momento.
“Construir algo novo no futebol exige uma abordagem ousada e original”, disse Henry no anúncio. “Ao longo do último ano, vi de perto a curiosidade e a atenção aos detalhes que a equipe da On leva para esse processo. Queremos ouvir os jogadores, entender do que eles precisam e criar algo que realmente possa agregar ao jogo. Tenho orgulho de fazer parte da construção do que vem a seguir.”
Mbappe e Henry são os nomes mais recentes a se juntar ao pequeno, mas extremamente impressionante, grupo de atletas atuais e ex-atletas da On. Em 2019, a empresa conseguiu persuadir o ícone do tênis Roger Federer a deixar a Nike, assinar um acordo de calçados e se tornar acionista deles, enquanto a hexacampeã de Grand Slam Iga Swiatek e o americano Ben Shelton atualmente usam tênis da On em quadra. No lado feminino do futebol, a sensação de 19 anos de Barcelona e Suíça, Sydney Schertenleib, vai estender sua parceria já existente com a marca para as chuteiras.
“Desafio ao que é possível”
Depois de conseguir de forma notável a contratação de uma superestrela de verdade do futebol masculino, a On está determinada a se tornar mais do que apenas uma marca disruptiva no mercado de chuteiras, assim como conseguiu no universo dos tênis de corrida, em que hoje é uma marca premium líder.
"O futebol não precisa de mais uma marca de artigos esportivos para fazer mais do mesmo", disse o fundador e co-CEO da On, David Allemann, ao comentar a mudança de Mbappe. "O futebol precisa de novas ideias e de um desafio ao que é possível. Quando entramos em um esporte, queremos ser a marca do futuro, por meio de inovação real e design contemporâneo.
"Nossa ambição é levar a abordagem da On ao gramado, ao asfalto e à passarela, conectando o desempenho de elite com a cultura que cerca o jogo. Com Kylian, temos o parceiro perfeito para imaginar no que o futebol pode se tornar."
Garantindo o sucesso?
Depois de acertar com Mbappé, a On provavelmente não precisa se preocupar com suas chances de sucesso. Um dos melhores jogadores do mundo, sua participação como o primeiro atleta da marca em sua expansão para o futebol inevitavelmente vai turbinar, do ponto de vista de marketing, o lançamento de sua primeira chuteira.
Ganhar credibilidade global será uma parte fundamental do plano de negócios, e um jogador com o perfil, a qualidade e o peso de Mbappé oferece isso de sobra à marca esportiva desafiante. Não seria nenhuma surpresa ver outros seguirem o mesmo caminho em um futuro próximo, ou a On ter outras contratações bombásticas na manga.
Outra especialista em calçados, a Skechers, pode atestar essa credibilidade global. Chamou atenção no mundo todo quando o atacante recordista da Inglaterra e do Bayern de Munique, Harry Kane, assinou um acordo vitalício inovador com a marca americana em 2023, quando ela fez inesperadamente sua primeira investida no futebol. No entanto, a aposta compensou muito bem; vários outros seguiram o mesmo caminho desde então, e a Skechers aparentemente chegou para ficar como uma força disruptiva no mercado de chuteiras.
Alguns argumentam que contratar Mbappé não dará à On essa credibilidade imediata se ela não se provar com um produto à altura para sustentar isso, dada sua falta de experiência no futebol. Mas, tamanho tem sido o sucesso de suas investidas tanto na corrida quanto no tênis em tão pouco tempo, além de sua estratégia geral de marketing, que certamente não seria prudente apostar contra ela.
'Apenas o começo'
Até o momento, há poucos detalhes sobre como será a chuteira ou mesmo qual será o seu nome, mas, de acordo com o The Athletic, Mbappe entrará em campo com seu primeiro par de Ons nas próximas semanas, depois de ter treinado em segredo recentemente com um protótipo. O lançamento no varejo virá em 2027, enquanto elas também aparecerão no próximo videogame EA FC 27, que será lançado em 27 de setembro.
Parece que a tecnologia 'LightSpray' da On será fundamental para o design da chuteira, que, segundo a marca, "permite uma abordagem fundamentalmente diferente para a construção de calçados" e foi "projetada para superar produtos fabricados tradicionalmente", enquanto, segundo relatos, haverá a capacidade de fazer mudanças muito rapidamente caso haja problemas iniciais.
De forma reveladora, com seu contrato com a Nike chegando ao fim, o francês usou um par branco da Nike Mercurial no dérbi de Madri no fim de semana. Ele claramente está pronto para um novo capítulo.
"Desde o início, o que me atraiu para a On foi a oportunidade de construir algo totalmente novo juntos que ajudará a moldar o jogo de amanhã", disse Mbappe no anúncio de sua mudança. "Quero trazer minha experiência e minha perspectiva para o que criamos, ampliar o que é possível por meio da inovação e sempre permanecer fiel à alegria do futebol.
"Temos um sonho em comum, e isto é apenas o começo."