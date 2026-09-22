A contratação sensacional de Kylian Mbappe significa que a On, desafiante em ascensão, está pronta para explodir, enquanto o mercado de chuteiras se prepara para uma mudança sísmica

A On teve uma ascensão meteórica desde que foi fundada, há apenas 16 anos, e construiu seu nome ao se firmar como uma especialista em tênis de corrida que chacoalhou o mercado graças à sua tecnologia patenteada 'CloudTec'. Em setembro de 2026, a empresa era avaliada em cerca de US$ 9 bilhões (£6,7 bi).

Esta, porém, é sua primeira investida no mundo ultracompetitivo da fabricação de chuteiras e, de forma bastante sensacional, Mbappe se tornou o rosto mundialmente famoso da expansão da On para o esporte mais popular do planeta.

Mas este não será um acordo comum de chuteiras; de acordo com o The Athletic, que corroborou alegações anteriores, o acordo de dez anos será mutuamente benéfico, já que Mbappe terá participação na On na forma de ações, e foi noticiado que o jogador de 27 anos terá sua própria "submarca" de chuteiras exclusivas ao lado dos lançamentos gerais da empresa. Essa participação é o que supostamente diferenciou a oferta da On dos novos termos apresentados pela Nike.

O astro do Real Madrid terá influência real sobre a estratégia de produto e a construção da marca daqui para frente. Em comunicado, a nova fornecedora de chuteiras de Mbappe disse que ele vai "trabalhar diretamente com as equipes de produto da On, integrando sua perspectiva de elite ao desenvolvimento e aos testes de futuros calçados e roupas para futebol", enquanto também se tornará embaixador global da empresa, "estendendo a parceria para além do futebol, envolvendo movimento, desempenho e design contemporâneo".

Dada a celebridade do atacante no mundo do futebol, há toda a possibilidade de que a On esteja buscando o mesmo nível de peso que, ironicamente, a Jordan Brand, inspirada por Michael Jordan e da Nike, possui no basquete.

Muitos vão perguntar por que Mbappe deixaria a Nike para trás depois de uma parceria tão frutífera, mas, além do óbvio atrativo financeiro, a oportunidade de participar ativamente, ter influência significativa e fazer parte do sucesso sem precedentes da On até aqui evidentemente exerce enorme apelo. Muitos atletas modernos também se consideram empreendedores, e Mbappe claramente não é diferente, dado seu portfólio de parcerias comerciais, que inclui Dior, Oakley e EA Sports.