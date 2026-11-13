A contratação, enfim, de Mauricio Pochettino para substituir Michael Carrick é a primeira decisão acertada do Manchester United sobre o comando técnico em anos

“Se você olhar para os 11 anos que se passaram desde que David Gill e Sir Alex [Ferguson] deixaram seus cargos, houve uma série de treinadores”, disse Sir Jim Ratcliffe em fevereiro de 2024, pouco depois de liderar a bem-sucedida aquisição de uma participação minoritária no Manchester United pela INEOS. “Alguns eram muito bons, mas nenhum teve sucesso ou permaneceu por muito tempo. Não dá para culpar todos os treinadores. A única conclusão é que o ambiente em que trabalhavam não funcionava.”

Desde aquela entrevista, o United demitiu três treinadores efetivos. Michael Carrick teve o mesmo destino de Ruben Amorim e Erik ten Hag após um início desastroso de campanha em 2026-27. A torcida nunca se voltou contra Carrick. Pelo contrário, apoiou o ex-meio-campista até o amargo fim, mas não por confiar cegamente em sua capacidade como treinador.

O ex-técnico do Middlesbrough não estava à altura do desafio, como mostra o fato de o United ocupar atualmente a 18ª posição na Premier League, com uma vitória nos dez primeiros jogos, marca que não registrava desde a temporada 1986-87. Sua defesa desastrosa já sofreu 19 gols, o terceiro pior desempenho da competição, e a única partida em que não foi vazado nesta campanha foi contra o Sabah, estreante na Champions League.

Portanto, sim, Carrick precisava sair, mas não é o culpado por essa situação lamentável. É por isso que ele deixa o clube com seu status de ídolo intacto. O treinador de 45 anos certamente foi prejudicado pelo ambiente de trabalho: uma janela de transferências de verão pífia o impediu de aproveitar o impulso do terceiro lugar conquistado na temporada passada.

Também é verdade que o United deveria ter contratado um treinador mais experiente para tentar dar o próximo passo. Depois de não aderir à visão de Amorim para alcançar o sucesso e de prolongar a permanência de Ten Hag quando ele não merecia, dar um contrato definitivo a Carrick foi mais um enorme erro de Ratcliffe e da cúpula da INEOS.

A contratação de Pochettino precisa dar certo, ou o Manchester United enfrentará uma ameaça real de rebaixamento. Felizmente para a torcida, o ex-técnico do Tottenham reúne todas as características necessárias, e sua contratação representa a primeira decisão lógica do clube para o comando técnico em muitos anos. De fato, é desconcertante que o argentino não tenha chegado a Old Trafford antes, depois de ter sido entrevistado para o cargo em três ocasiões anteriores. Mas, para o United, que busca alguma estabilidade, antes tarde do que nunca.