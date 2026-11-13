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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

A contratação, enfim, de Mauricio Pochettino para substituir Michael Carrick é a primeira decisão acertada do Manchester United sobre o comando técnico em anos

O técnico dos Estados Unidos assumirá o comando em Old Trafford em 18 de novembro e fará valer o alto valor pago como compensação.

James Westwood
Traduzido por

  • “Se você olhar para os 11 anos que se passaram desde que David Gill e Sir Alex [Ferguson] deixaram seus cargos, houve uma série de treinadores”, disse Sir Jim Ratcliffe em fevereiro de 2024, pouco depois de liderar a bem-sucedida aquisição de uma participação minoritária no Manchester United pela INEOS. “Alguns eram muito bons, mas nenhum teve sucesso ou permaneceu por muito tempo. Não dá para culpar todos os treinadores. A única conclusão é que o ambiente em que trabalhavam não funcionava.”

    Desde aquela entrevista, o United demitiu três treinadores efetivos. Michael Carrick teve o mesmo destino de Ruben Amorim e Erik ten Hag após um início desastroso de campanha em 2026-27. A torcida nunca se voltou contra Carrick. Pelo contrário, apoiou o ex-meio-campista até o amargo fim, mas não por confiar cegamente em sua capacidade como treinador.

    O ex-técnico do Middlesbrough não estava à altura do desafio, como mostra o fato de o United ocupar atualmente a 18ª posição na Premier League, com uma vitória nos dez primeiros jogos, marca que não registrava desde a temporada 1986-87. Sua defesa desastrosa já sofreu 19 gols, o terceiro pior desempenho da competição, e a única partida em que não foi vazado nesta campanha foi contra o Sabah, estreante na Champions League.

    Portanto, sim, Carrick precisava sair, mas não é o culpado por essa situação lamentável. É por isso que ele deixa o clube com seu status de ídolo intacto. O treinador de 45 anos certamente foi prejudicado pelo ambiente de trabalho: uma janela de transferências de verão pífia o impediu de aproveitar o impulso do terceiro lugar conquistado na temporada passada.

    Também é verdade que o United deveria ter contratado um treinador mais experiente para tentar dar o próximo passo. Depois de não aderir à visão de Amorim para alcançar o sucesso e de prolongar a permanência de Ten Hag quando ele não merecia, dar um contrato definitivo a Carrick foi mais um enorme erro de Ratcliffe e da cúpula da INEOS.

    A contratação de Pochettino precisa dar certo, ou o Manchester United enfrentará uma ameaça real de rebaixamento. Felizmente para a torcida, o ex-técnico do Tottenham reúne todas as características necessárias, e sua contratação representa a primeira decisão lógica do clube para o comando técnico em muitos anos. De fato, é desconcertante que o argentino não tenha chegado a Old Trafford antes, depois de ter sido entrevistado para o cargo em três ocasiões anteriores. Mas, para o United, que busca alguma estabilidade, antes tarde do que nunca.

  • Escolha de destaque

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino não era o único técnico avaliado pela diretoria do Manchester United, mas é o mais preparado para promover mudanças imediatas e significativas.

    O Manchester United também vinha sendo fortemente associado a Eddie Howe e Julian Nagelsmann, que estavam disponíveis após deixarem seus cargos no Newcastle e na Alemanha, respectivamente, no verão. No início deste mês, foi noticiado que Howe era o “candidato preferido” de Jason Wilcox para suceder Carrick, o que deveria ter acendido imediatamente o sinal de alerta.

    Desde que assumiu o cargo de diretor de futebol, Wilcox demonstrou repetidas vezes que não se pode confiar em seu julgamento. Ele implantou um plano de contratações absurdo, dividido em três níveis, que fez o Manchester United retroceder mais do que nunca. Howe fez um bom trabalho em suas passagens anteriores pelo Newcastle e pelo Bournemouth, mas seu estilo de trabalho, voltado a equipes consideradas azarões, não combinava com uma potência global como o United.

    Nagelsmann, por sua vez, fracassou de forma retumbante à frente da Alemanha e conquistou apenas um título esperado da Bundesliga em seus 19 meses no comando do Bayern de Munique. Sua capacidade de gerir o elenco também foi criticada com frequência, enquanto alguns o acusaram de adotar táticas excessivamente complicadas.

    O United pagará US$ 10 milhões (7,5 milhões de libras) para acionar a cláusula de saída do contrato de Pochettino com a seleção masculina dos Estados Unidos, mas ele não traz consigo nenhum outro problema. O argentino tem a personalidade e o conhecimento necessários para dar um impulso imediato ao vestiário e conduzir um projeto com condições reais de prosperar.

  • O apoio de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Os rumores sobre uma possível ida de Pochettino ao Manchester United circulam há quase uma década, alimentados por sua relação com o maior técnico da história do clube.

    Pochettino era a primeira opção do Manchester United após a demissão de Jose Mourinho, em dezembro de 2018, mas Ole Gunnar Solskjaer acabou assumindo o cargo. Na primavera de 2022, o ex-treinador do Tottenham disputou diretamente a vaga com Ten Hag, e o holandês acabou sendo considerado a melhor opção para uma reconstrução de longo prazo. Dois anos depois, o United voltou a avaliar Pochettino após sua saída do Chelsea, mas inexplicavelmente decidiu manter Ten Hag.

    Considerando que Ten Hag foi responsável pelas contratações de jogadores como Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Lisandro Martinez, e que o United nunca teve uma identidade de jogo clara durante seus dois anos e meio no comando, é seguro dizer que o clube estaria em uma situação muito melhor hoje se tivesse escolhido Pochettino.

    O Tottenham, que frequentemente ficava aquém das expectativas, tornou-se um verdadeiro candidato ao título da Premier League sob seu comando, e Pochettino caminhava para causar um impacto semelhante no Chelsea antes de ver sua passagem pelo clube ser cruelmente interrompida. Ele também levou o Southampton ao oitavo lugar em 2013-14, sua melhor colocação em 11 anos, e deixou uma impressão duradoura em Ferguson antes de sua aposentadoria.

    O United venceu o Southampton por 2 a 1 em janeiro de 2013, 12 dias após a chegada de Pochettino, e Ferguson descreveu o adversário como “o melhor time a jogar em Old Trafford nesta temporada”. Três anos depois, perto do fim da segunda temporada de Pochettino no Tottenham, Ferguson o chamou de “o melhor treinador da Premier League” e disse: “Você nunca o vê perder a calma, e a forma como seu time joga é um testemunho do trabalho que ele está fazendo.”

    Posteriormente, os dois se encontraram para jantar em Londres, quando Louis van Gaal estava prestes a ser demitido em Old Trafford. No fim, o United recorreu a Mourinho para comandar a equipe dali em diante, mas o nome de Pochettino tem sido ligado ao clube desde então. “Sempre vou me lembrar de cada detalhe daquelas horas de conversa”, recordou Pochettino em seu livro ‘Brave New World’. “Foi a realização de um sonho.”

    Segundo relatos, Ferguson apoiou a escolha de Pochettino para comandar o United em 2022, e sua admiração de longa data pelo treinador de 54 anos não diminuiu. Pochettino tampouco evitou falar de sua ligação não oficial com o Manchester United e admitiu que sente ter assuntos inacabados na Premier League.

    “O United sempre demonstrou interesse. Mas o cenário ideal para assumir o comando do clube nunca chegou a se concretizar”, disse ele à FourFourTwo em maio. “Sempre disse que cheguei muito perto de vencer a Premier League e a Champions League e que quero tentar novamente. Gostaria de fazer parte de um projeto com a ambição de conquistar as duas.”

  • Desperdiçando seu talento

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    O argentino havia assinado um novo contrato com a Federação de Futebol dos Estados Unidos, mas está claro que, no fundo, ainda é um técnico de clube.

    Pochettino fez esses comentários antes da Copa do Mundo de 2026, que não saiu como planejado para os Estados Unidos em casa. Depois de passar com facilidade pela fase de grupos e eliminar a Bósnia e Herzegovina na primeira fase eliminatória, a seleção norte-americana caiu diante da Bélgica com uma humilhante derrota por 4 a 1 nas oitavas de final.

    O nível de futebol certamente havia melhorado, com os jogadores assimilando a filosofia de pressão alta de Pochettino, mas os Estados Unidos ainda ficaram aquém do esperado quando mais importava. Pode-se argumentar que Pochettino teve sorte de receber uma oferta de renovação após o torneio, porque o elenco tinha talento suficiente para ir mais longe.

    Sem propostas concretas de grandes clubes europeus, Pochettino assinou por mais um ciclo de quatro anos. Mas a oportunidade de voltar ao mais alto nível do futebol de clubes foi boa demais para recusar. Como treinador jovem e ambicioso, Pochettino tinha seu talento um tanto desperdiçado nos Estados Unidos, que ainda estão longe de disputar os principais títulos com as seleções de elite e dificilmente contribuiriam para ampliar seu legado.

    Reerguer o Manchester United, por outro lado, seria um marco em sua carreira e poderia colocar Pochettino no grupo de treinadores de elite ao lado de Pep Guardiola e Luis Enrique. Devido à escassez de títulos, Pochettino ainda não chegou perto desse patamar. As conquistas da Ligue 1 e da Copa da França pelo Paris Saint-Germain não pesam tanto, dado o domínio do clube no futebol francês.

    É, obviamente, um risco enorme diante do caos que tomou conta do Manchester United na era pós-Ferguson, mas Pochettino tem as qualidades necessárias para ter sucesso em Old Trafford. Sua primeira missão será simplesmente trazer consistência e um estilo de jogo próprio, como fez no Tottenham. Se, a partir daí, tiver liberdade para moldar o elenco à sua maneira, tudo será possível. Esse, porém, é um grande “se”.

  • É preciso conter os excessos

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, diretor de futebol do Manchester United, enfraqueceu Amorim e Carrick e deve ser obrigado a recuar

    Seria surpreendente se Pochettino tivesse acertado com o Manchester United sob as mesmas condições que Carrick e Amorim, que deixaram a decisão final sobre transferências nas mãos de Wilcox. Isso não pode acontecer de novo, e Pochettino também precisa de garantias de que o clube não continuará a controlar os gastos de forma tão rígida.

    O técnico argentino teve um conhecido desentendimento com Daniel Levy, ex-presidente do Tottenham, por causa da postura cautelosa dele nas contratações, e pediu ao clube que “agisse como um clube grande” para ter alguma chance de conquistar títulos. O Manchester United precisa fazer isso agora para ter alguma chance de voltar ao grupo dos seis primeiros.

    Endividado por causa da família Glazer, o Manchester United trabalha com um orçamento limitado, mas pode levantar recursos adicionais com a venda de jogadores. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte e Zirkzee poderiam, e deveriam, ser colocados na lista de transferências em janeiro, já que há muito tempo não contribuem em nada.

    Os recursos disponíveis também precisam ser usados com muito mais cuidado. O Manchester United desperdiçou £ 50 milhões ao contratar Andrey Santos do Chelsea; a condição física de Carlos Baleba o prejudicou desde sua transferência do Brighton por £ 70 milhões, o que revela uma falha na avaliação prévia; e Youri Tielemans, contratado por £ 35 milhões, parece ter passado do auge aos 29 anos. Todas essas foram contratações de Wilcox, que também contrariou Amorim ao insistir na contratação de Benjamin Sesko, marcado por lesões, por £ 74 milhões em vez de Ollie Watkins no ano passado.

    Wilcox também interferiu na estratégia da equipe quando Amorim estava no clube e precisa perder seus poderes ou, melhor ainda, ser afastado por completo. Se Carrick deve ser responsabilizado pela péssima fase do Manchester United, o ex-ponta do Leeds também deve ser. Antes de a INEOS levá-lo a Old Trafford, ele tinha apenas um ano de experiência como diretor de futebol no Southampton.

    Dar a Pochettino o mesmo nível de autonomia irrestrita de que Ferguson desfrutou não é realista no futebol atual, mas Ratcliffe precisa confiar nele para ser o técnico e o gestor.

  • Restaurando valores

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    O histórico de Pochettino no desenvolvimento de jogadores e seu estilo ofensivo fazem dele o nome ideal para recuperar o atual elenco do Manchester United, que vem decepcionando.

    Pochettino superou as expectativas em todos os seus outros trabalhos na Premier League, até mesmo no Chelsea. Ele levou o clube ao sexto lugar no campeonato e de volta às competições europeias depois de assumir um elenco que havia terminado a temporada anterior na 12ª posição. O Chelsea também chegou à final da Copa da Liga Inglesa e às semifinais da Copa da Inglaterra sob seu comando, enquanto Cole Palmer se tornou uma estrela.

    Esse é outro motivo pelo qual Pochettino é perfeito para o United, que tem tido um histórico péssimo no desenvolvimento de jovens jogadores nos últimos tempos. Harry Kane, Son Heung-min e Dele Alli formaram um dos trios mais eficientes da Premier League quando Pochettino estava no Tottenham, e ele lançou Luke Shaw aos 17 anos no Southampton.

    “Ele sabe fazer você se sentir bem e tenta extrair o seu melhor”, disse Palmer à BBC em 2024. Isso também vale para jogadores já consolidados: Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher e Marc Cucurella estão entre os que alcançaram um novo patamar graças à sua orientação.

    O United pode ter encontrado o mentor ideal para promessas como Kobbie Mainoo, Leny Yoro e Ayden Heaven, além de atacantes cuja produção ofensiva tem sido irritantemente irregular, como Mateus Cunha e Amad Diallo. Mais importante ainda, Pochettino trará a organização tática de que a equipe tanto precisa.

    Seus times defendem como uma unidade, com um jogador pressionando quem está com a bola enquanto os outros fecham as linhas de passe. Essa abordagem exige disciplina rigorosa, mas pode ajudar muito a disfarçar as deficiências individuais na defesa. Em nítido contraste, o paciente sistema de pressão parcial de Carrick apenas deu aos jogadores uma desculpa para diminuir o ritmo.

    No ataque, Pochettino prefere um 4-2-3-1 ou 4-3-3 fluido, que depende dos laterais para dar amplitude ao jogo, enquanto os pontas atuam mais como dois camisas 10. Isso deve ajudar bastante Cunha, Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu a se destacarem. Seu objetivo principal é criar superioridade numérica no centro do campo e buscar passes diretos que rompam a defesa, priorizando um estilo agressivo e propositivo em vez da troca de passes metódica.

    No curto prazo, jogar em alta intensidade é a única maneira de o United voltar a vencer, e isso está alinhado aos valores históricos do clube. Se alguém pode colocar esse grupo em péssima fase nos eixos, é Pochettino. Se tiver autonomia para trabalhar, ele também pode ser o homem que finalmente quebrará o ciclo de fracassos.