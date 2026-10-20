Em janeiro de 2020, apenas 10 dias antes do trágico acidente de helicóptero que tirou sua vida, a lenda da NBA Kobe Bryant estava em um campo de futebol ao lado de algumas das maiores estrelas da MLS. Aquele, porém, não era um lugar estranho para ele. Bryant cresceu amando o futebol, por vezes tanto quanto amava o basquete.

Sua paixão começou na Itália, ainda na infância, e o acompanhou por toda a vida adulta. Da torcida pelo Milan àquele dia de janeiro em que orientou jovens jogadores no estádio do LAFC, esse amor nunca diminuiu.

“Poder avançar até agora e ver a energia dedicada à MLS e o apoio que ela recebe não é algo que eu diria ser surpreendente”, disse Bryant naquele dia. “Sempre apreciei o futebol e a beleza desse esporte. Sabia que, em algum momento, ele conquistaria seu espaço.”

E conquistou, especialmente entre aqueles que, como Bryant, o acompanham pela perspectiva do basquete. Algumas das maiores estrelas da NBA hoje se dizem fãs dos maiores nomes do futebol. O inverso também é verdade. A admiração mútua entre o basquete e o futebol continua a crescer, e os laços entre os dois esportes estão mais fortes do que nunca.

Bryant, por sua vez, sempre enxergou as coisas dessa forma. Para ele, os dois esportes eram essencialmente iguais. O objetivo final era diferente, mas os caminhos para alcançá-lo são mais parecidos do que as pessoas imaginam.

“É a conexão inerente ao esporte”, disse Bryant. “Vocês precisam contar uns com os outros. Precisam se comunicar verbalmente e também por meio da bola. Precisam entender os movimentos uns dos outros e abrir espaços uns para os outros. Há muitas semelhanças entre o basquete e a forma como o futebol é jogado.”

Assim, com o início da temporada da NBA, GOAL analisa os fãs, as amizades e as participações societárias que aproximam os dois esportes.