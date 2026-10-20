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“A conectividade do esporte em si”: de LeBron James a Antoine Griezmann, como fãs que são superestrelas e grandes investimentos aproximam o futebol e a NBA mais do que nunca

Com o início da temporada da NBA, a GOAL explora os torcedores famosos, as amizades e as participações societárias que ligam os maiores nomes do basquete ao futebol mundial.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Em janeiro de 2020, apenas 10 dias antes do trágico acidente de helicóptero que tirou sua vida, a lenda da NBA Kobe Bryant estava em um campo de futebol ao lado de algumas das maiores estrelas da MLS. Aquele, porém, não era um lugar estranho para ele. Bryant cresceu amando o futebol, por vezes tanto quanto amava o basquete.

    Sua paixão começou na Itália, ainda na infância, e o acompanhou por toda a vida adulta. Da torcida pelo Milan àquele dia de janeiro em que orientou jovens jogadores no estádio do LAFC, esse amor nunca diminuiu.

    “Poder avançar até agora e ver a energia dedicada à MLS e o apoio que ela recebe não é algo que eu diria ser surpreendente”, disse Bryant naquele dia. “Sempre apreciei o futebol e a beleza desse esporte. Sabia que, em algum momento, ele conquistaria seu espaço.”

    E conquistou, especialmente entre aqueles que, como Bryant, o acompanham pela perspectiva do basquete. Algumas das maiores estrelas da NBA hoje se dizem fãs dos maiores nomes do futebol. O inverso também é verdade. A admiração mútua entre o basquete e o futebol continua a crescer, e os laços entre os dois esportes estão mais fortes do que nunca.

    Bryant, por sua vez, sempre enxergou as coisas dessa forma. Para ele, os dois esportes eram essencialmente iguais. O objetivo final era diferente, mas os caminhos para alcançá-lo são mais parecidos do que as pessoas imaginam.

    “É a conexão inerente ao esporte”, disse Bryant. “Vocês precisam contar uns com os outros. Precisam se comunicar verbalmente e também por meio da bola. Precisam entender os movimentos uns dos outros e abrir espaços uns para os outros. Há muitas semelhanças entre o basquete e a forma como o futebol é jogado.”

    Assim, com o início da temporada da NBA, GOAL analisa os fãs, as amizades e as participações societárias que aproximam os dois esportes.

  • Os maiores fãs da NBA no futebol

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    ABACAPRESS

    A amizade de Thierry Henry com Tony Parker é uma das muitas que se desenvolveram nos últimos anos.

    Momentos depois de conquistar a Copa do Mundo, Antoine Griezmann pegou o microfone. Ele não declarou seu amor pelos companheiros de equipe nem pela França, mas por outra pessoa.

    “Eu amo Derrick Rose!”

    A admiração de Griezmann pelo armador de longa trajetória na NBA e pelos esportes americanos em geral é um dos motivos pelos quais ele veio para a MLS neste verão para jogar no Orlando City. Ele demonstrava essa admiração ao viajar com frequência de Madri a Cleveland para assistir a jogos dos playoffs e apoiar seu jogador favorito. Para algumas das maiores estrelas do futebol, a NBA é, há muito tempo, uma paixão, uma forma de escapar da rotina e torcer por atletas que admiram, muitas vezes literalmente olhando para cima.

    Para alguns, essa fuga é apenas um passatempo. Kylian Mbappe tem sido um dos rostos mais presentes nos jogos de basquete, especialmente quando a NBA vai à Europa, como ocorreu nos últimos anos. Em qualquer jogo em Londres ou Paris, as primeiras fileiras reúnem algumas das maiores estrelas do futebol.

    Thierry Henry, por sua vez, foi além. Sua admiração pelo San Antonio Spurs é bem conhecida, o que é irônico, considerando o apelido da equipe e sua ligação com o Arsenal. Essa paixão surgiu graças à amizade com Tony Parker, ex-astro do San Antonio Spurs, e não diminuiu enquanto a equipe passou a se estruturar em torno de outro astro francês, Victor Wembanyama.

    Para outros, porém, o basquete é mais do que isso. O astro mexicano Carlos Vela era famoso, ou notório, dependendo de quem se pergunte, por sua paixão pelo basquete. Tanto que preferia o esporte ao futebol.

    “Acho que gosto de jogar futebol, me sinto bem, me divirto”, disse Vela certa vez. “Mas, quando termino meu trabalho, termino meu jogo, não quero assistir a nenhuma partida. Prefiro assistir à NBA.”

    Ele acrescentou: “Você tem uma escolha, e eu disse: ‘Olha, Carlos, você gosta de basquete, mas seja esperto. Você é melhor no futebol.’”

    Mas essa paixão não é unilateral. Não faltam astros da NBA que sentem uma empolgação semelhante ao assistir aos atletas do futebol em campo.

  • Os maiores fãs de futebol da NBA

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart é o torcedor do Chelsea mais falante da NBA.

    Em qualquer dia, Josh Hart pode publicar algo nas redes sociais. Não importa a hora nem o momento de sua temporada: o astro do New York Knicks pode ter algo a dizer sobre seu querido Chelsea e, muitas vezes, compartilha esses pensamentos com o mundo.

    Uma vez, isso lhe causou problemas. Enquanto os Knicks negociavam a contratação de Karl-Anthony Towns, Hart publicou: “Uhhh... é sério?”, provocando uma enorme repercussão. Ele logo esclareceu que não estava falando de Towns, mas reclamando do fato de o Chelsea ter ficado atrás no placar contra o Brighton. Hart pode ser campeão da NBA, mas também é um torcedor fanático e, como qualquer outro, recorre às redes sociais para demonstrar isso.

    Hart, é claro, não está sozinho. Astros como Jimmy Butler e Steph Curry já foram vistos em jogos na Europa durante as pausas entre temporadas. Steve Nash, eleito MVP duas vezes, é conhecido por ser um grande fã de futebol e passou anos reunindo estrelas dos dois esportes em seus jogos beneficentes Showdown. Bryant também era um grande admirador do futebol: fazia questão de assistir ao seu querido AC Milan e desenvolveu uma amizade com Ronaldinho.

    Há também os astros que vieram da Europa. Luka Doncic, do LA Lakers, está entre os mais apaixonados: jogou pelo time de basquete do Real Madrid e também torce pelo clube no futebol. O ex-pivô Pau Gasol tem uma ligação semelhante com o Barcelona. Victor Wembanyama é um dos 17 jogadores franceses que integravam os elencos na noite de abertura desta temporada. À medida que os elencos da NBA se tornaram mais internacionais, as conexões entre os dois esportes ficaram cada vez mais evidentes.

    Nem toda conexão exige estar nas arquibancadas ou ter participação em um clube. Às vezes, ela está estampada na camisa. A parceria do PSG com a Jordan Brand, lançada em 2018, levou o logotipo Jumpman, de Michael Jordan, aos uniformes de um dos maiores clubes de futebol. Por meio de camisas, tênis e coleções mais amplas de roupas, a parceria deu aos torcedores outra forma de abraçar os dois esportes ao mesmo tempo.

    Para alguns astros do basquete, o futebol não é apenas uma paixão: é uma oportunidade de investimento.

  • Expandindo a atuação para a propriedade

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    Allstar

    O investimento de LeBron James no Liverpool foi uma jogada das mais astutas.

    Embora as oportunidades de investimento nos esportes tradicionais dos Estados Unidos sejam limitadas, o futebol mundial oferece opções em diferentes níveis. Quer se associar a um dos grandes clubes? É possível, mas custa caro. Quer reproduzir o sonho do Wrexham? Também dá. Há ainda oportunidades mais perto de casa para construir algo em uma comunidade que tenha significado para os investidores.

    Várias estrelas da NBA seguiram esse último caminho. Quando estava no Houston Rockets, James Harden adquiriu uma participação estimada em 5% no Houston Dynamo e no Houston Dash. Já os investimentos de Giannis Antetokounmpo no futebol estão dos dois lados do Atlântico. O duas vezes MVP da NBA entrou para o grupo de proprietários do Nashville SC ao lado dos irmãos em 2023. Em fevereiro de 2026, também adquiriu uma participação no Chelsea Women, passando a integrar um grupo que inclui Alexis Ohanian, cofundador do Reddit. Para Giannis, a ligação com o futebol agora abrange a MLS e a Women's Super League. Nash foi um dos primeiros investidores do Vancouver Whitecaps em seu país natal, o Canadá, antes de também entrar para o grupo de proprietários do RCD Mallorca. A lenda da NBA Magic Johnson é um dos proprietários fundadores do Los Angeles FC, enquanto Chris Paul integra o grupo de proprietários do Angel City FC.

    Mas não são apenas os grandes clubes. Stephon Castle ajudou a levar o futebol a Connecticut com o CT United FC, enquanto Carmelo Anthony fez o mesmo com o Puerto Rico FC antes da extinção da NASL. Há também Kawhi Leonard, cuja participação até então não divulgada no Rhode Island FC veio à tona durante uma investigação sobre seus negócios fora das quadras. Seu investimento no futebol, porém, não foi mencionado nas conclusões da NBA sobre suas violações das regras do teto salarial. O exemplo mais famoso de uma estrela da NBA como proprietária no futebol, porém, envolveu uma aposta de grande porte.

     Em 2011, LeBron James adquiriu uma participação minoritária no Liverpool por meio de uma parceria de marketing com o Fenway Sports Group. Uma década depois, James e seu sócio Maverick Carter trocaram sua participação direta no Liverpool por participações no próprio FSG, grupo por trás do clube e do Boston Red Sox. O que começou com um clube de futebol passou a fazer parte de um portfólio esportivo muito mais amplo.

    Como de costume, o pioneirismo de James inspirou outros. Kevin Durant integra os grupos de proprietários do PSG e do Philadelphia Union, enquanto Shai Gilgeous-Alexander adquiriu recentemente uma participação no Atletico Madrid. Larry Nance Jr. já estava entre os maiores fãs de futebol da NBA e agora também está entre os proprietários do Leeds United.

    Para os jogadores da NBA, porém, as participações geralmente são pequenas. Ainda assim, há muitos investidores que exercem grande influência nos dois esportes.

  • As figuras de poder em ambos

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    A família Kroenke já conquistou títulos em várias modalidades, incluindo o futebol e a NBA.

    Os últimos anos têm sido bons para Stan Kroenke. Além do sucesso recente do Los Angeles Rams e do Denver Nuggets, Kroenke viu o Arsenal finalmente superar a barreira e conquistar, na temporada passada, um título da Premier League há muito esperado. Kroenke nem sempre foi a figura mais popular no norte de Londres, mas agora ajudou o clube a voltar ao topo da Premier League.

    Kroenke é, claro, uma das figuras mais influentes do esporte. Muitas delas exercem influência tanto no futebol quanto, em particular, na NFL. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank e a família Hunt têm investimentos significativos na NFL e na MLS, ligas que sempre tiveram certa conexão por causa dos estádios compartilhados. Já os Glazer e os Khan estão entre os proprietários com vínculos tanto com a NFL quanto com a Premier League.

    Nos últimos anos, porém, proprietários de equipes da NBA também passaram a investir no futebol. David Blitzer, dono do Philadelphia 76ers, tem um dos portfólios mais diversificados. Ele detém participações no Crystal Palace, Real Salt Lake, FC Augsburg, Brondby IF e Estoril Praia, o que significa que seus investimentos abrangem cinco países e ligas diferentes. Josh Harris, seu sócio na propriedade dos 76ers, também tem participação no Crystal Palace. Joe Tsai, dono do Brooklyn Nets, e Peter Guber, dono do Golden State Warriors, estão entre os investidores do LAFC.

    A próxima conexão pode ser ainda maior. A NBA e a FIBA trabalham em uma proposta de liga europeia de basquete, com previsão de lançamento em 2027, e atraem propostas de clubes de futebol já existentes. Isso poderia levar a relação além dos torcedores e investidores minoritários individuais, dando aos clubes de futebol um papel direto na criação de uma nova competição de basquete.

    Para os investidores, o atrativo é evidente: basquete e futebol talvez sejam os dois esportes mais populares do mundo e podem ser praticados em qualquer país. Para os torcedores, a conexão também é clara e só deve se ampliar à medida que os dois esportes se tornem mais interligados.