A ascensão incansável de Declan Rice, o “Homem do Ano”, rumo ao posto de verdadeira superestrela do futebol

Foi um ano e tanto para Rice em campo, especialmente no Arsenal. O meio-campista foi absolutamente fundamental para que o Arsenal de Mikel Arteta finalmente encerrasse um angustiante jejum de 22 anos sem o título da Premier League, conquista que ele descreveu à GQ como a realização de um sonho de toda a vida. Com suas arrancadas ao ataque, disposição incansável e, de forma mais surpreendente, contribuições decisivas no setor ofensivo, ele ajudou repetidamente a equipe a garantir resultados.

Rice terminou a temporada com uma marca impressionante de 16 participações em gols em todas as competições, 11 delas assistências para seus companheiros, reflexo do caráter coletivo de seu jogo. Ele também foi peça-chave na campanha invicta do Arsenal na Champions League até a final e, não fosse a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, teria encerrado a temporada com uma dobradinha europeia.

Depois de disputar 55 partidas pelo Arsenal na temporada de clubes, seria compreensível se Rice estivesse sem energia quando chegou a Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Mas, apesar de enfrentar problemas físicos, ele continuou sendo indispensável no esquema de Thomas Tuchel e formou um trio de meio-campo formidável ao lado de Jude Bellingham e Elliot Anderson.

Antes da derrocada da Inglaterra na semifinal contra a Argentina, que agora se tornou célebre, Rice parecia prestes a coroar uma temporada já excepcional com uma vaga na final da Copa do Mundo.