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Declan Rice GFX HIC 1-1GOAL

A ascensão incansável de Declan Rice, o “Homem do Ano”, rumo ao posto de verdadeira superestrela do futebol

O meio-campista do Arsenal teve um ano sensacional tanto individualmente quanto pelo clube, conquistando o reconhecimento de figuras influentes da cultura britânica.

Krishan Davis
Traduzido por

  • A ascensão de Declan Rice tem sido tão incansável quanto o meio-campista do Arsenal em campo, e seu prestígio cada vez maior agora foi reconhecido por quem dita tendências na cultura britânica, a GQ. O jogador de 27 anos foi escolhido para figurar entre os destaques de capa da edição Men of the Year de 2026 da renomada revista, uma celebração de quem causou grande impacto na moda, na música, no esporte e na cultura em geral.

    A presença de Rice é um reconhecimento por um ano de destaque individual, pelo Arsenal e no cenário internacional. Embora, por algum motivo, ele ainda divida opiniões, este é apenas o marco mais recente de sua ascensão imparável rumo ao status de megaestrela dentro e fora de campo.

  • Ano excepcional

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Rice foi peça-chave no Arsenal de Mikel Arteta, campeão da Premier League, e ajudou a encerrar uma espera de 22 anos pelo título.

    Foi um ano e tanto para Rice em campo, especialmente no Arsenal. O meio-campista foi absolutamente fundamental para que o Arsenal de Mikel Arteta finalmente encerrasse um angustiante jejum de 22 anos sem o título da Premier League, conquista que ele descreveu à GQ como a realização de um sonho de toda a vida. Com suas arrancadas ao ataque, disposição incansável e, de forma mais surpreendente, contribuições decisivas no setor ofensivo, ele ajudou repetidamente a equipe a garantir resultados.

    Rice terminou a temporada com uma marca impressionante de 16 participações em gols em todas as competições, 11 delas assistências para seus companheiros, reflexo do caráter coletivo de seu jogo. Ele também foi peça-chave na campanha invicta do Arsenal na Champions League até a final e, não fosse a derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain, teria encerrado a temporada com uma dobradinha europeia.

    Depois de disputar 55 partidas pelo Arsenal na temporada de clubes, seria compreensível se Rice estivesse sem energia quando chegou a Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Mas, apesar de enfrentar problemas físicos, ele continuou sendo indispensável no esquema de Thomas Tuchel e formou um trio de meio-campo formidável ao lado de Jude Bellingham e Elliot Anderson.

    Antes da derrocada da Inglaterra na semifinal contra a Argentina, que agora se tornou célebre, Rice parecia prestes a coroar uma temporada já excepcional com uma vaga na final da Copa do Mundo.

  • Estranhamente polarizador

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Embora tenha um desempenho consistente em campo e seja uma figura querida fora dele, Rice, por algum motivo, continua a dividir opiniões entre torcedores de outros clubes.

    Apesar do que fez por clube e seleção neste ano, Rice continua sendo uma figura que divide opiniões entre torcedores rivais. Muitos argumentam que, como uma de suas maiores virtudes é o fôlego e, possivelmente, ele não está entre os meio-campistas mais talentosos tecnicamente do planeta, não merece ser considerado um dos melhores em sua posição e, portanto, é superestimado.

    Outros, de alguma forma, se incomodam com a personalidade animada e extrovertida do jogador de 27 anos, acusando-o de agir de maneira forçada. Alguns chegaram até a dirigir insultos a Lauren Fryer, sua companheira de longa data. Rice revelou à GQ que os ataques online o levaram a deixar o X (antigo Twitter) há três anos, e que mensagens negativas às vezes bastavam para estragar seu dia.

    A única explicação lógica para as críticas que Rice recebe em alguns cantos da internet é a inveja de torcedores de clubes rivais e o ressentimento daqueles que preferem ignorar suas qualidades evidentes como meio-campista para atacá-lo. Ele tem um histórico de melhorar consideravelmente todas as equipes pelas quais passou, e seu jeito desarmante fora de campo é o que o diferencia.

  • ‘Provar que você está errado’

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice está absolutamente convencido de que consegue assimilar as críticas e mudar a opinião das pessoas sobre ele.

    Por sua vez, mesmo aos 27 anos, Rice está determinado a fazer seus críticos mudarem de opinião. Sua incansável dedicação, regularidade e mentalidade vencedora em campo já o ajudaram a avançar nesse objetivo em 2026.

    “Continuo evoluindo. Continuo melhorando. Aceito as críticas do treinador. Estou sempre disposto a ouvir”, diz ele em entrevista para sua reportagem de capa da British GQ na edição Men of the Year 2026. “Não tenho problema em admitir e dizer: ‘Olha, fui uma m*rda hoje’.

    “Depois, joguei bem, mas preciso repetir isso na semana seguinte. Se você acha que sou bom, ótimo. Se acha que sou uma m*rda, tudo bem. Mas, no fim, vou provar que você está errado.” Atualmente a caminho de um segundo título consecutivo da Premier League, com o Arsenal cinco pontos à frente e mostrando muita força no momento em que este texto é escrito, Rice certamente não é alguém contra quem valha a pena apostar.

  • Influência dentro e fora de campo

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Rice participou recentemente como protagonista da campanha do Arsenal em parceria com a marca de óculos Oakley e tem ganhado cada vez mais espaço fora do futebol.

    Impulsionada por seu sucesso em campo, a marca pessoal de Rice também cresce fora dele. O jogador do Arsenal é embaixador da marca global de produtos para cabelos L'Oreal e parece prestes a renovar seu lucrativo contrato de chuteiras com a adidas depois de ter considerado deixar a marca ao fim do vínculo, o que gerou muitos comentários nas redes sociais.

    O jogador da seleção da Inglaterra também conhece o mundo da alta moda: já participou de campanhas da Prada e da Burberry e até desfilou em passarelas. Recentemente, foi escolhido para protagonizar o vídeo de lançamento da parceria do Arsenal com a especialista em óculos Oakley, mostrando suas habilidades como ator ao refazer o percurso do desfile do Arsenal em comemoração ao título no verão.

    Apesar dos numerosos e lucrativos contratos de patrocínio e do alto valor de seu contrato no Emirates Stadium, Rice afirma, em entrevista à GQ, que considera o dinheiro no futebol “absurdo” e que ele não é sua principal motivação. O jogador, que cresceu em um apartamento em um conjunto habitacional de Kingston, no sudoeste de Londres, quer transmitir aos filhos valores que os façam reconhecer seus privilégios.

  • Reconhecimento de prestígio

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    As atuações de Rice neste ano lhe renderam um lugar entre os destaques de capa da edição Homens do Ano de 2026 da GQ britânica.

    Essa influência crescente no futebol e na cultura em geral garantiu a Rice um lugar entre as estrelas de capa da British GQ na edição Homens do Ano de 2026, que celebra pessoas de grande impacto na moda, na música e no esporte. Até agora, Rice divide esse destaque com o rapper Fakemink. Outros nomes que estamparão capas serão revelados em breve e homenageados em um evento em Londres na terça-feira, 17 de novembro.

    “Nossa celebração anual GQ Homens do Ano reúne os maiores, mais badalados e mais fortes nomes da cultura”, escreve Murray Clark, diretor de conteúdo editorial da conceituada revista, em sua “carta do editor” nesta edição. Ao explicar a escolha do jogador, ele acrescenta: “Declan Rice pareceu uma escolha óbvia para estampar uma capa em 2026: um jogador que ajudou a pôr fim à maldição do Arsenal na Premier League e que continua sendo um dos melhores meio-campistas do planeta.”

    Você pode amar ou odiar Declan Rice, mas este é apenas o capítulo mais recente de sua ascensão imparável ao estrelato dentro e fora de campo, e ele não dá sinais de que vá desacelerar.