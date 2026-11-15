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Jason Cundy GFX HIC 1-1GOAL

A ascensão imparável de Jason Cundy: como um jogador de futebol esquecido se tornou o provocador mais popular do rádio esportivo do Reino Unido

O ex-defensor do Chelsea, de 57 anos, vive uma “fase histórica” e viraliza quase toda semana por suas estripulias na talkSPORT.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Os torcedores mais jovens podem ser perdoados por não terem ouvido falar de Jason Cundy até alguns anos atrás. Sua carreira como jogador, que prometia tanto, acabaria caindo em relativo anonimato após suas passagens por Chelsea e Tottenham nos anos 90. Ele ainda foi obrigado a se aposentar precocemente.

    Hoje, porém, suas peripécias no ar viralizam nas redes sociais quase toda semana. Cundy é um nome de longa data da talkSPORT após mais de 20 anos na emissora de rádio, mas sua fama de mestre da provocação fez sua popularidade disparar.

    Na verdade, a “fase histórica” do profissional de 57 anos dá margem ao argumento de que ele deveria levar todos os prêmios da mídia esportiva em 2026.

  • Chelsea, sobrevivência e aposentadoria precoce

    Jason Cundy Chelsea v Liverpool 1991
    Hulton Archive

    Cundy começou a carreira no Chelsea antes de jogar pelo Tottenham, mas sua trajetória como jogador foi prejudicada por uma série de problemas de saúde.

    Embora hoje talvez seja mais conhecido por seu trabalho como comunicador, após mais de 20 anos no ramo, Cundy teve uma carreira profissional no mais alto nível, com passagens pelo Chelsea e, ironicamente, pelo rival londrino Tottenham, clube que agora dedica boa parte do tempo a criticar duramente.

    Torcedor do Chelsea desde sempre, Cundy ia a Stamford Bridge assistir aos jogos do clube quando menino. Zagueiro de marcação firme, passou pelas categorias de base do Chelsea nos anos 1980 e recebeu o prêmio de Jovem Jogador do Ano do clube em 1987. Disputou quatro temporadas pela equipe principal no oeste de Londres antes de ser vendido ao Tottenham em 1992.

    Prejudicado por problemas físicos persistentes ao longo da carreira, Cundy teve de esperar por oportunidades em White Hart Lane e passou por vários empréstimos antes de defender Ipswich Town e Portsmouth em transferências definitivas. Foi durante sua passagem pelo Portsmouth que o zagueiro recebeu o diagnóstico de câncer de testículo, no início de 1997. Ele passou por uma cirurgia para remover um dos testículos e acabou se recuperando totalmente, voltando a jogar ainda naquele ano.

    Sua carreira como jogador, porém, chegaria ao fim três anos depois. Em dezembro de 2000, aos 31 anos, ele teve de se aposentar por recomendação médica após uma grave lesão no joelho sofrida durante um treino quando ainda jogava pelo Ipswich. Sua última partida havia sido quase um ano antes, no Boxing Day de 1999.

    “Não calcei minhas chuteiras desde aquele jogo em Swindon”, disse Cundy na época. “Eu as limpei depois da partida, coloquei no porta-malas do meu carro e elas estão lá desde então. É um dia triste. Agora sou um ex-jogador profissional de futebol. Quando assinei com o Chelsea aos 17 anos, nunca imaginei que chegaria a este ponto.”

  • Como peixe na água

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy ingressou diretamente na carreira de radialista após ser forçado a se aposentar precocemente e agora trabalha na talkSPORT há mais de 20 anos.

    Mas Cundy não ficou preso à tristeza pela aposentadoria precoce. Primeiro, passou a trabalhar como treinador e, depois, entrou quase por acaso no rádio esportivo. Seu jeito falante, o senso de humor contagiante e a capacidade incomparável de provocar os outros fizeram dele alguém perfeito para o rádio.

    Em conversa com Martin Tyler no podcast 'Joy of Football', o ex-jogador revelou que foi convidado inicialmente para uma entrevista na talkSPORT sobre sua experiência com o câncer de testículo no início dos anos 2000, quando trabalhava como treinador nas categorias de base do Chelsea. Ele causou tamanha impressão que voltou a ser convidado para falar sobre o clube que ama, após a aquisição pelo empresário Roman Abramovich e a chegada de Jose Mourinho em 2004.

    Em uma sessão de perguntas e respostas ('ask me anything', ou AMA) no Reddit, em 2025, Cundy escreveu: "Eu já tinha aceitado a aposentadoria. Ainda era jovem. Então fui trabalhar como treinador nas categorias de base. E, desde aquele momento, falo de futebol todos os dias da minha vida."

    No início, o ex-zagueiro participava do programa 'Football First', da talkSPORT, ao lado de Ian Danter e Alvin Martin, e ocasionalmente apresentava o 'Evening Kick-Off' como convidado. Depois, tornou-se presença fixa no 'The Sports Bar', programa que continua a apresentar. Ele também mantém uma ligação duradoura com o Chelsea, comentando jogos para os canais do próprio clube.

    Em outubro de 2008, enquanto estava de férias, Cundy se viu no centro de um episódio bizarro quando o apresentador da talkSPORT Andy Goldstein anunciou no ar que o ex-zagueiro não participaria do 'The Sports Bar' porque havia caído de um barco durante as férias e se afogado. Torcedores do Chelsea chegaram a deixar flores em frente a Stamford Bridge no dia seguinte.

    Goldstein revelou posteriormente que aquilo deveria ter sido uma piada, e a emissora de rádio teve de pedir desculpas. "Foi uma piada boba do Andy que saiu pela culatra", disse Cundy na época. "Minha esposa recebeu mensagens estranhas e alguém até alterou minha página na Wikipedia. Peço desculpas se as pessoas ficaram chateadas."

  • “ALGUÉM JÁÁÁ VIU...?!”

    2024 TCA Winter Press Tour - NBCUniversal
    Getty Images Entertainment

    A sintonia de Cundy com Jamie O'Hara no ar e sua capacidade de tirá-lo do sério fizeram sua popularidade disparar nos últimos anos, enquanto os dois viralizam repetidamente.

    Apesar de trabalhar no setor há mais de 20 anos, Cundy parece ter ganhado destaque na mídia esportiva apenas recentemente, sem dúvida graças à sintonia que tem no ar com Jamie O'Hara, seu atual companheiro de apresentação no 'Sports Bar' e também ex-jogador do Tottenham. O programa é transmitido ao vivo pela internet, o que rende vídeos sensacionais para as redes sociais.

    A dupla funciona muito bem no rádio, provocando um ao outro e os ouvintes na mesma medida, com a ajuda de efeitos sonoros inseridos no momento certo por um de seus produtores, conhecido como Hairy Al. Mas foi a capacidade incomparável de Cundy de tirar o colega do sério, aliada ao uso de um acessório visual hilário, que fez os dois viralizarem repetidas vezes nos últimos anos.

    Enquanto O'Hara, torcedor do Tottenham, lamenta mais um resultado ruim de seu time, e foram muitos, Cundy, que torce para o Chelsea, tira uma máscara com o rosto de Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham, coloca-a na cabeça e continua uma conversa relativamente séria com o colega, com aquele rosto absurdamente distorcido e sem expressão.

    O resultado é sempre hilário. E o fato de Postecoglou ter sido demitido pelo Tottenham há mais de um ano torna a brincadeira ainda mais engraçada, sem nunca perder a graça. O'Hara simplesmente não consegue evitar: invariavelmente, fica completamente exasperado com o absurdo da situação e já perde a discussão.

    No episódio mais famoso das provocações de Cundy com a máscara, O'Hara, irritado, chegou a sair do estúdio da talkSPORT após a desastrosa derrota do Tottenham por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Champions League, em março, durante a malfadada passagem de Igor Tudor como técnico interino. Com a máscara de Postecoglou, um chapéu de palhaço e uma gravata-borboleta enorme, Cundy continuou provocando o colega de bancada até ele explodir.

    “Se continuarmos com esse cara [Tudor], estamos acabados. Este clube está acabado. Não tem como piorar”, esbravejou O'Hara. Quando Cundy respondeu que o Tottenham havia “empatado o segundo tempo”, O'Hara perdeu a paciência: “Pare de falar do segundo tempo! Sério, cara. Sério, cala a boca. Honestamente... Estou tentando não xingar. Você é um comentarista profissional. Não pode ficar dizendo isso.”

    Depois de tentar se recompor, O'Hara foi embora. O vídeo já foi visto 1,4 milhão de vezes apenas no X (antigo Twitter), e Cundy chegou a usar a máscara no casamento de O'Hara, em abril.

    Outro número habitual de Cundy, de 57 anos, vem na abertura do programa: ele provoca o clube que tenha tido um dia particularmente ruim aos gritos de “ALGUÉM VIU O [insira o nome do time]?!”, antes de listar pessoas e coisas ligadas ao clube. A brincadeira faz referência a uma famosa narração norueguesa dos anos 80, após uma vitória improvável dos escandinavos sobre a Inglaterra. “Estão me ouvindo?! O time de vocês levou uma surra daquelas!” completa o número sem pé nem cabeça. Acrescente sua máscara característica, e o resultado é o caos absoluto.

  • “Presente que não para de render”

    Jason Cundy Jamie O'Hara wedding
    Jamie O'Hara Instagram

    O ex-jogador do Chelsea Cundy não pretende pegar leve com O'Hara, mas afirma que o programa e suas piadas não funcionariam sem seu parceiro de apresentação.

    Ao falar sobre suas provocações em uma entrevista recente ao Daily Mail, Cundy afirmou que não pretende parar. Perguntado se gosta de provocar O'Hara, respondeu: "Muito. Não tenho pena do Jamie. Jogo após jogo, o Tottenham perde ou consegue não marcar. Nunca a expressão 'uma fonte inesgotável de alegrias' foi tão apropriada para o Tottenham."

    Sobre as máscaras que ficaram famosas em suas aparições, disse: "Tive a ideia de usar máscaras porque o talkSPORT tem um componente visual muito forte. Não imaginava que isso ganharia vida própria. Nós as compramos da América do Sul e encomendamos uma máscara nova todo ano.

    "Compramos a máscara do Ange quando ele era o técnico do Nottingham Forest e, quando ela chegou, ele já tinha sido demitido. Então tive que encontrar uma utilidade para ela. Temos uma do Gary Neville, uma do Arne Slot e agora temos uma do Jamie Carragher, que vai aparecer em breve."

    Ao falar recentemente ao The Observer sobre a sintonia que tem com O'Hara no ar, Cundy afirmou que seu sucesso recente se deve, em grande parte, à conexão com o colega de programa. "Sem o Jamie, simplesmente não funcionaria", disse. "Nós dois tivemos sorte de encontrar essa química. Eu poderia ser pai dele, mas não parece ser assim. Temos um senso de humor muito parecido e trajetórias semelhantes: futebol, sair, ex-esposas. Precisa ser autêntico, ele é o contraponto perfeito para mim. Não daria para fabricar isso.

    "Ele sabe o que está acontecendo, é brilhante. Gosto muito dele. E não se preocupe, o Chelsea vai cair de rendimento, e ele vai estar lá para ver. Eu também vou ter que estar lá. A vez do Jamie vai chegar."

  • Sequência que marca uma geração

    Piers Morgan Jason Cundy
    Sports Uncensored YouTube

    Cundy bateu de frente com Piers Morgan, conhecido por ser difícil de lidar, durante a pausa para os jogos de seleções em outubro. Os dois discordaram sobre o tratamento dado por Portugal a Cristiano Ronaldo.

    Mas isso não significa que Cundy não seja capaz de fazer análises sérias. O ex-jogador do Chelsea alcançou um novo patamar durante a pausa para jogos de seleções em outubro, quando foi convidado ao programa Sports Uncensored, de Piers Morgan, para debater as repercussões do enorme ataque de fúria de Cristiano Ronaldo após ficar no banco de reservas de Portugal.

    Morgan afirmou que Ronaldo havia sido “enganado” pelo técnico Jorge Jesus, depois que o atacante de 41 anos publicou um comunicado de 1.900 palavras sobre o assunto. Cundy, porém, rejeitou o argumento de forma categórica, em mais um momento que viralizou. Ao responder à defesa de Morgan e à bajulação dirigida a Ronaldo, seu suposto amigo, ele disse: “Piers, isto não é o Soccer Aid. Estamos falando de futebol de elite. Você torce para o Arsenal, certo? Você acompanha o [Mikel] Arteta. Consegue imaginar Arteta prometendo a [Martin] Odegaard que ele entraria em campo vindo do banco? Consegue imaginar Odegaard fazendo a mesma coisa?”

    Depois da alfinetada sobre o “futebol de elite”, Morgan rebateu, alegando que Ronaldo havia recebido a “promessa” de que poderia entrar em campo. Cundy respondeu: “Não há promessas, há um plano. Já estive no vestiário. Sei como é. Técnicos têm planos. Já estive em vestiários em uma sexta-feira em que o técnico anunciou a escalação e, no sábado, mudou o time. É uma prerrogativa dele. Ele pode fazer isso. Esse é o trabalho dele.

    “Ele não deve nada a Ronaldo. O trabalho dele é conseguir o melhor resultado para Portugal e, se acha que não colocar Cristiano Ronaldo em campo é a melhor maneira de conseguir esse resultado, esse é o trabalho dele.”

    Desta vez, o polêmico apresentador Morgan ficou praticamente sem resposta. O vídeo já foi visto quase quatro milhões de vezes, e uma publicação posterior no X afirmando que Cundy estava “em uma fase histórica” acumulou 26 mil curtidas.

  • Rolo compressor

    Jason Cundy
    Getty

    Cundy não pretende parar tão cedo e acredita que outros veículos estão tentando copiar o que ele e O'Hara criaram no programa 'The Sports Bar'.

    No momento, não há mesmo quem consiga parar Cundy. Ele demorou a despontar no mundo da comunicação, mas não pretende desacelerar. Cundy acredita que o programa que apresenta com O'Hara, e o formato em que momentos hilários são transformados em clipes antes de viralizar nas redes sociais, virou referência até para os veículos tradicionais.

    “Quando comecei, a BBC e a Sky nos olhavam de cima para baixo. Agora, nos copiam”, diz Cundy ao The Observer. “Eles não conseguem fazer isso tão bem quanto nós, mas estão tentando copiar o que fazemos.”

    Ele continuou: “Olha, Roy Keane não vai usar uma máscara. Há espaço, especialmente no mundo das redes sociais, para se divertir com isso e dar risada. Somos muito superficiais, mas acho que as pessoas levam o futebol a sério demais, e nós definitivamente não levamos.”

    Questionado sobre o futuro, Cundy disse: “Fico pensando em como posso continuar nesse meio. Adoro isso. Sou o cara mais sortudo do mundo. Não sei como serão os próximos 10 anos, mas gosto de pensar que tenho condições de lidar com o que vier pela frente.”