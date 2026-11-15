A ascensão imparável de Jason Cundy: como um jogador de futebol esquecido se tornou o provocador mais popular do rádio esportivo do Reino Unido

Apesar de trabalhar no setor há mais de 20 anos, Cundy parece ter ganhado destaque na mídia esportiva apenas recentemente, sem dúvida graças à sintonia que tem no ar com Jamie O'Hara, seu atual companheiro de apresentação no 'Sports Bar' e também ex-jogador do Tottenham. O programa é transmitido ao vivo pela internet, o que rende vídeos sensacionais para as redes sociais.

A dupla funciona muito bem no rádio, provocando um ao outro e os ouvintes na mesma medida, com a ajuda de efeitos sonoros inseridos no momento certo por um de seus produtores, conhecido como Hairy Al. Mas foi a capacidade incomparável de Cundy de tirar o colega do sério, aliada ao uso de um acessório visual hilário, que fez os dois viralizarem repetidas vezes nos últimos anos.

Enquanto O'Hara, torcedor do Tottenham, lamenta mais um resultado ruim de seu time, e foram muitos, Cundy, que torce para o Chelsea, tira uma máscara com o rosto de Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham, coloca-a na cabeça e continua uma conversa relativamente séria com o colega, com aquele rosto absurdamente distorcido e sem expressão.

O resultado é sempre hilário. E o fato de Postecoglou ter sido demitido pelo Tottenham há mais de um ano torna a brincadeira ainda mais engraçada, sem nunca perder a graça. O'Hara simplesmente não consegue evitar: invariavelmente, fica completamente exasperado com o absurdo da situação e já perde a discussão.

No episódio mais famoso das provocações de Cundy com a máscara, O'Hara, irritado, chegou a sair do estúdio da talkSPORT após a desastrosa derrota do Tottenham por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Champions League, em março, durante a malfadada passagem de Igor Tudor como técnico interino. Com a máscara de Postecoglou, um chapéu de palhaço e uma gravata-borboleta enorme, Cundy continuou provocando o colega de bancada até ele explodir.

“Se continuarmos com esse cara [Tudor], estamos acabados. Este clube está acabado. Não tem como piorar”, esbravejou O'Hara. Quando Cundy respondeu que o Tottenham havia “empatado o segundo tempo”, O'Hara perdeu a paciência: “Pare de falar do segundo tempo! Sério, cara. Sério, cala a boca. Honestamente... Estou tentando não xingar. Você é um comentarista profissional. Não pode ficar dizendo isso.”

Depois de tentar se recompor, O'Hara foi embora. O vídeo já foi visto 1,4 milhão de vezes apenas no X (antigo Twitter), e Cundy chegou a usar a máscara no casamento de O'Hara, em abril.

Outro número habitual de Cundy, de 57 anos, vem na abertura do programa: ele provoca o clube que tenha tido um dia particularmente ruim aos gritos de “ALGUÉM VIU O [insira o nome do time]?!”, antes de listar pessoas e coisas ligadas ao clube. A brincadeira faz referência a uma famosa narração norueguesa dos anos 80, após uma vitória improvável dos escandinavos sobre a Inglaterra. “Estão me ouvindo?! O time de vocês levou uma surra daquelas!” completa o número sem pé nem cabeça. Acrescente sua máscara característica, e o resultado é o caos absoluto.